Ieva Šukytė. Naujoji „Undinėlė“ nepasiūlo beveik nieko naujo, o meilės istorija – nuobodi

Pasirodžius naujienoms, kad naujausioje „Disney“ studijos „Undinėlės“ („The Little Mermaid“, 2023) ekranizacijoje pagrindinį vaidmenį atliks juodaodė amerikietė dainininkė, aktorė Halle Bailey, socialiniuose tinkluose pasipylė įrašai su grotažyme „ne mano Arielė“ (angl. #NotmyAriel).

Dalis prisiekusių 1989 metais pasirodžiusio animacinio filmo gerbėjų negalėjo patikėti, kad šviesios odos, oranžinių plaukų fantastinę būtybę įkūnys kitos rasės aktorė. Kai kurie socialiniuose tinkluose klausė, ką apie tai pasakytų danų rašytojas Hansas Christianas Andersenas. Tačiau jeigu rašytojas prisikeltų iš numirusiųjų, jam didesnį galvos skausmą keltų „Disney“ pakeista originali istorija nei aktorės odos spalva.

1837 metais pirmą kartą išleista H. Ch. Anderseno pasaka buvo žymiai tamsesnio tono. Ir nors istorijos pabaiga baigėsi pozityviau nei kitos rašytojo pasakos, princas nepamilo Undinėlės. Netgi pats autorius rašė, jog nenorėjo, kad jūros būtybės siela būtų priklausoma nuo meilės žmogui. Įvairių interpretacijų ir kritikos sulaukęs literatūros kūrinys patyrė „Disney“ studijos pagražinimą ir taip ekranus išvydo istorija apie undinės ir žmogaus meilę. Tad naujausia režisieriaus Robo Marshallo versija yra daugiau įkvėpta 1989 m. animacinio kūrinio nei pačios Anderseno pasakos. Tuos, kas matė originalą, gali apimti déjà vu jausmas, lyg viskas jau matyta. Naujoji „Undinėlė“ siužeto ir netgi tam tikrų scenų prasme mažai kuo skiriasi.

„Disney“ jau kurį laiką užsiima savo animacinės klasikos prikėlimu. 2015 m. pasirodė vaidybinė juosta „Pelenė“, vėliau – „Gražuolė ir pabaisa“ (2017), „Mulan“ (2020). Pastarajai sekėsi itin sunkiai – juosta buvo išleista per pandemiją, filmo nepripažino nei kinai, nei animacinio kūrinio gerbėjai, jie pasigedo dainų ir kai kurių veikėjų, o dar ir studija susilaukė įvairios kritikos dėl filmavimo Kinijos regione, kur vyko žmogaus teisių pažeidimai, bei pagrindinės aktorės Yifey Liu pasisakymų dėl Honkongo protestų. Tačiau mus vis tiek pasiekė dar vienas „Disney“ klasikos perdirbinys, tik jau pritaikytas 21 a. žiūrovui.

Pirmoje scenoje esame įvedami į povandeninį pasaulį, jam sukurti „Disney“ studija nepagailėjo pinigų. Juostoje atgimsta jau pamilti Arielės palydovai – žuvis Flaunderis, vėžiagyvis Sebastianas ir žuvėdra Snapė. Visi su kompiuterine grafika sukurti hiperrealistiniai kalbantys jūros ir sausumos gyvūnai, kurie lydi užsispyrusią paauglę per visą filmą. Kaip ir ankstesniojoje juostoje, Arielė jūroje išgelbėja skęstantį princą Eriką (akt. Jonah Hauer-King), jį įsimyli ir, susidūrusi su tėvo prieštaravimais, nubėga pas jūros raganą Ursulą. Pastarąją puikiai suvaidina aktorė Melissa McCarthy, nors ji visiškai atkartoja Pat Carroll įgarsintą animacinės versijos veikėją.

Naujoji „Undinėlė“ žaidžia su nostalgija senajai juostai ir tik vietomis pasiūlo šį tą truputį naujo, kas tiktų naujajai žiūrovų kartai. Filme esama ir naujų dainų, kurioms žodžius parašė „Hamiltono“ kūrėjas Lin-Manuel Miranda. H. Bailey, atsidūrusi sausumoje, atlieka dainą „For the First Time“, tad pirmą kartą suprantame, kaip undinėlė jaučiasi žmonių pasaulyje. Tokie maži pakeitimai veikėjai suteikia daugiau gylio. Daugiau jo įgauna ir princas Erikas, kuris filme netgi turi savo dainą ir per ją išreiškia panašius jausmus kaip Arielė. Abu veikėjai nori ištirti jiems nepažįstamus pasaulius, tačiau yra stabdomi savo tėvų: Arielė – jūrų valdovo Tritono (akt. Javier Bardem), o Erikas – motinos karalienės (akt. Noma Dumezweni), todėl, net ir negalėdami susikalbėti žodžiais, jie sukuria ryšį per Arielės smalsumą ir norą kuo daugiau sužinoti apie šį pasaulį.

Tačiau kad ir kaip gerai vaidintų juos įkūnijantys H. Bailey ir Jonah Hauer-King, meilės linija filme yra pati nuobodžiausia. Ir dėl to kalti ne aktoriai, bet filmo kūrėjai, kurie žiūrovams davė tą pačią, tik pasakose egzistuojančią meilės istoriją. Čia viskas saldu ir per daug nuspėjama, o gyvybės įneša tik antraplaniai veikėjai, jau minėti Arielės palydovai. Šie netgi turėtų labiau patikti mažiesiems žiūrovams, kaip ir Snapės ir Sebastiano atliekama daina „The Scuttlebutt“, kurioje repuoja juos įgarsinę aktoriai Awkwafina ir Daveed Diggs. Žinoma, pagrindinei istorijai nepadeda ir tai, kad „Undinėlė“ yra beveik valanda ilgesnė nei originalas, nors joje nėra tiek daug naujų scenų. Filmas atrodo ištęstas ir vietomis be gyvybės.

Nepalieka jausmas, kad „Undinėlė“ geriau veiktų kaip animacinis nei vaidybinis filmas. Kad ir kaip būtų pažengusios technologijos, kai kuriose scenose galima aiškiai matyti, kad jos filmuotos studijoje, pasitelkiant tam tikrą vandeniui būdingą apšvietimą. Net ir povandeniniame pasaulyje atliekamos dainos panašesnės į Brodvėjaus pasirodymą, o ne į sceną iš filmo. Keistai atrodo ir juostos pabaigoje iš vandens išlindęs Javiero Bardemo Tritonas, jį buvo galima parodyti geriau, o ne kaip šlapią vyruką su barzda, gailestingai žvelgiantį į platųjį pasaulį išvykstančią Arielę.

Vis dėlto norėtųsi, kad kas nors pabandytų ekranizuoti H. Ch. Anderseno „Undinėlę“ ir parodytų tamsesnę pasakos pusę, nors ši labiau tiktų vyresnei auditorijai nei šių laikų vaikams. Deja, to tikrai nesiims „Disney“ studija, nes visas jos turinys taikosi į šeimas ir jų mažuosius. Sunku pasakyti, kam yra reikalinga naujoji „Undinėlė“, kai „Disney+“ galima pažiūrėti originalą. Aktorė ir dainininkė H. Bailey parodė savo talentą ir tikrai gaus pasiūlymų vaidinti tiek kine, tiek Brodvėjuje, tačiau pati juosta, net jei ir nėra bloga, mažai ką pasiūlo naujo ir atrodo kaip dar vienas būdas studijai užsidirbti pinigų.