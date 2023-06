Vytautas Bikulčius. Dukros ir motinos akistata naujame Elizabeth Strout romane ir Oskaro Milašiaus laiškai kaip portretas

Amerikiečių rašytoja Elizabeth Strout yra jau neblogai pažįstama mūsų skaitytojams, nes jie turėjo progą susipažinti su jos romanais „Olivija Kiteridž“ (Pulitzerio premija) ir „Olivija, ir vėl“. O dabar „BALTO leidybos namai“ išleido dar vieną jos romaną „Mano vardas Liusė Barton“ (iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė).

Pastarajame romane mes susiduriame su savotiška dukters ir motinos akistata. Praleidusi po operacijos ligoninėje tris savaites, vieną popietę romano pasakotoja Liusė atkreipė dėmesį, kad prie lovos sėdi jos mama, kurios ji nebuvo mačiusi kelerius metus. Tas motinos pasirodymas dukrą stebina, nes visas ligšiolinis jų bendravimas nebuvo nuoširdus, dukrą ir motiną skyrė sunkiai įvardijama distancija. Neatsitiktinai Liusė prisimena savo nelengvą vaikystę, kadangi jos šeimos gyvenimas išties buvo vargingas. Ji glaudėsi garaže, kuris pasakotojai siejosi visų pirma su šalčiu, todėl po pamokų ji pasilikdavo mokykloje. Tačiau nei tėvas, nei tuo labiau motina nerodė pastangų, kaip jausmais sušildyti vaikų gyvenimą, nes emocinis bendravimas neretai užgožia nepriteklių arba bent jau jo neiškelia į pirmąjį planą.



Vis dėlto, iš visų vaikų tik Liusė ryžtasi palikti namus ir tęsti mokslus, taip sukeldama savo brolių ir sesers pyktį, nes jie buvo nepatenkinti, kad ji išduoda savo socialinį luomą. Liusei pavyksta ne tik ištrūkti iš ankstesnio gyvenimo, bet jai sekasi ir profesine prasme – ji siekia tapti rašytoja, o jos pirmieji bandymai žada viltį.

Elizabeth Strout knygos „Mano vardas Liusė Barton“ (vertė Rasa Drazdauskienė) viršelis / Leidyklos „BALTO leidybos namai“ nuotr.

Motina, budėdama prie dukters lovos, drauge su ja prisimena dukters vaikystę, kaimynus, mokyklos laikų draugus ir ko jie pasiekė gyvenime. Žinoma, dukrai malonu išgirsti motinos balsą, tačiau tarp jų taip ir neužsimezga emocinis ryšys. Jei kažkur ir glūdi tas ryšys, jis taip ir neprasiveržia į paviršių, tad ir kalbėti apie tikrą dukters ir motinos tarpusavio supratimą niekaip nepavyksta. O tas faktas, kad Liusė palieka savo šeimą, tarp jų tik dar labiau padidina atotrūkį. Liusė atsiduria labai dviprasmiškoje padėtyje – ji myli ir nekenčia savo šeimos.



Kartais atrodo, kad ta distancija tarp motinos ir dukros yra tiesiog neįveikiama, nes pasakotoja prisimena, kaip motina tiesiog nepajėgia savo dukrai pasakyti žodžių: „Aš tave myliu.“ Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad motina tiesiog nesugeba bendrauti su savo vaikais, tarp jų ir su Liuse, tačiau jauti, kad ji atsiranda prie dukters lovos ligoninėje, matyt, jausdama ne tik ryšį su dukra, bet ir tam tikrą savo kaltę. Nors ar visuomet išsakyti meilei reikia žodžių? Kaip tik priešingai, kartais jie tampa netgi apgaulingi. O nutylėjimai tarp motinos ir dukters romano tekste kartais tampa akivaizdūs ir jau netiesiogiai liudija apie Liusės, kaip rašytojos, sugebėjimus.



Kita vertus, ir pati Liusė jaučia tam tikrą kaltės jausmą, nes tas jos dvilypis santykis su šeima parodo, kad ji nėra visiškai teisi. Bet koks bebūtų buvęs jos gyvenimas, ji niekur neišreiškia pykčio ar pagiežos nei broliams ir seseriai, nei tėvams. Ir tai yra suprantama, nes Liusė pati turi šeimą, jos santykiai su vyru ir dukromis yra konstruojami tikrai ne pagal tą modelį, kurį buvo įtvirtinę jos tėvai, bet vis tiek jai tenka susidurti su tam tikrais sunkumais.

Tos penkios dienos, kurias motina praleido ligoninėje prie dukters lovos, vienaip ar kitaip paveikė Liusės gyvenimą. Neatsitiktinai jos abi tomis dienomis prisiminė dukters vaikystės gyvenimą, nes pasakotoja norėjo parodyti, kad vaikystė neišvengiamai daro įtaką tolesniam žmogaus gyvenimui.



Jautrus ir paprastas, be galo subtilus romanas pasakoja apie tai, kaip konstruojamas žmogaus gyvenimas nuo pat pirmųjų jo žingsnių, kalba apie jo trūkumus ir klaidas, kurios daugiau ar mažiau lemia mūsų gyvenimą, ir, kaip sako pasakotoja, kad galėtum tęsti ir toliau savo gyvenimą, tenka būti negailestingam ir kartais galvoti tik apie save. Šia prasme autorė pateikia netikėtą pamoką skaitytojui ir dar sykį įrodo savo talento jėgą.

Vytautas Bikulčius / BNS nuotr.

2020 m. lietuvių kilmės prancūzų poeto, dramaturgo, vertėjo, diplomato Oskaro Milašiaus gerbėjai turėjo progą susipažinti su jo laiškais artimiausiems draugams ir bičiuliams, o dabar šią pažintį pratęsia „Laiškų“ 2 knyga, kurią kaip ir pirmąją iš prancūzų kalbos vertė Genovaitė Dručkutė ir išleido leidykla „Žara“.



Šioje knygoje laiškai sudėlioti chronologine tvarka nuo 19 a. pabaigos iki besibaigiančio 20 a. ketvirto dešimtmečio. Laiškai skirti įvairiems adresatams – tarp jų rasime poeto bendraklasį Rollandą Borisą, rašytoją Jeaną Cassou, iš Kubos kilusį prancūzų poetą simbolistą Armandą Godoy, leidėjus Jacquesą Copeau ir Jacquesą Rivière`ą.

Be abejo, nuo adresato priklauso ir laiškų autoriaus pozicija, aptariamos temos ir įvairūs klausimai. Laiškuose bendramoksliui Borisui kaip temos dominuoja literatūra ir kūryba, nes Milašiui rūpi bičiulio požiūris į jo knygas, ypač nuomonė apie dramą „Migelis Manjara“, taip pat kelionės, sveikatos problemos, pasimatymai Paryžiaus kavinėse. Siuntėjas savo laiškuose išlieka subtilus, ironiškas pašnekovas, nors kartais netrūksta ir autoironijos, tačiau visais atvejais išlieka be galo mandagus ir diplomatiškas.



Laiškai leidėjams Copeau ir Rivière`ui yra grynai dalykiški. Autorius džiaugiasi, kad žurnale „Nouvelle Revue Française“ tilpo jo eilėraštis „Guodėjas“, tikėdamasis, kad čia, o vėliau ir atskira knyga pasirodys „Migelis Manjara“, tačiau jo antroji misterija „Mefibosetas“ nebuvo priimta, nes Milašius neparėmė finansiškai Copeau steigiamo teatro. Pinigai daug ką lėmė ir anais laikais. Tiesa, Milašius labai tikėjosi susitikti su to meto garsiu rašytoju André Gide`u ir prašė, kad Copeau tarpininkautų, tačiau tas susitikimas taip ir neįvyko dėl ką tik minėtos priežasties. Beje, jau žymiai vėliau, po Antrojo pasaulinio karo, kai Gide`as sudarinėjo Prancūzų poezijos antologiją prestižinėje Plejados bibliotekoje, jis atsisakė į ją įtraukti Milašiaus eiles, nors ir buvo raginamas tai padaryti savo sekretoriaus.

Oskaro Milašiaus knygos „Laiškai, 2 dalis“ viršelis / Leidyklos „Žara“ nuotr.

Milašiaus laiškai poetui, dramaturgui, leidėjui Nicolasui Bauduinui įrodo, kad jie gali būti ne tik dalykiški, bet ir grindžiami bičiuliškais santykiais. Neatsitiktinai Milašius dalijasi su juo mintimis apie naujai rašomus kūrinius, džiaugiasi, kad šis leidėjas savo žurnale išspausdina jo metafizikos veikalus, mini vienas kitam dovanojamas knygas, jam net rekomenduoja jauno lietuvių poeto Juozo Tysliavos keletą eilėraščių, taip pat rūpindamasis ir Lietuva, tuo labiau kad buvo paskirtas Lietuvos reikalų patikėtiniu.



Daugiausia laiškų šioje knygoje skirta poetui Godoy. Čia aptariami naujo misterijos „Migelis Manjara“ leidimo reikalai, tuo labiau kad jos vaidinimas Briuselyje sulaukė pasisekimo. Iškyla klausimas ir apie misterijos „Mefibosetas“ leidimą, gal net ir apie raštų rinkinį. Ir be galo daug smulkių leidybos reikalų, kai „Bernard Grasset“ leidykla ėmėsi leisti „Migelį Manjarą“: ir maketas, ir šrifto derinimas, ir korektūros, ir straipsniai laikraščiuose bei žurnaluose. Pats Milašius pripažįsta, kad Godoy veikla pranoksta brolystės ribas, už kurių slypi net mistika ir religija.

Ši laiškų knyga, kurioje Milašius atsiskleidžia kaip atidus, nuoširdus, bičiuliškas pašnekovas papildo ne tik jo portretą, bet ir suteikia žinių apie 20 a. pirmosios pusės kultūrinį ir literatūrinį Prancūzijos gyvenimą.