2023-iųjų Kanų „Auksinė palmės šakelė“ atiteko Justine Triet už juostą „Anatomy of a Fall“

Prancūzų režisierė Justine Triet šeštadienį pelnė 2023 metų Kanų tarptautinio kino festivalio pagrindinį apdovanojimą už juostą „Anatomy of a Fall“.

„Auksine palmės šakele“ apdovanota įtempta teismo drama apie rašytoją, kaltinamą savo vyro nužudymu.

Atsiimdama apdovanojimą J. Triet apkaltino prezidento Emmanuelio Macrono vyriausybę dėl, jos žodžiais, šokiruojančio protestų dėl pensijų slopinimo.

„Šalis patyrė istorinius protestus dėl pensijų sistemos reformos. Šie protestai buvo atmesti,.. šokiruojančiu būdu nuslopinti“, – sakė ji savo kalboje.

Šiame filme pagrindinį vaidmenį atliko vokiečių aktorė Sandra Hueller, taip pat suvaidinusi juostoje „The Zone of Interest“, laimėjusioje Kanuose antrą svarbiausią prizą.

„Anatomy of a Fall“ yra tik trečiasis moters režisuotas filmas, laimėjęs „Auksinę palmės šakelę“. Viena iš dviejų ankstesnių nugalėtojų, Julia Ducournau, buvo šių metų žiuri narė.

Justine Triet / AP nuotr.

Konkursinėje programoje dalyvavo 21 juosta, tarp jų – septynios sukurtos moterų.

Kam atiteks vienas geidžiamiausių kino apdovanojimų, sprendė žiuri, kuriai šiemet pirmininkauja švedų režisierius Rubenas Ostlundas.

Jis pats „Auksinę palmės šakelę“ yra laimėjęs du kartus, taip pat ir pernai – už kandžią socialinę satyrą „Liūdesio trikampis“ (Triangle of Sadness).

„Suprantu, ką reiškia būti moterimi tame regione“

Kanų Didysis prizas atiteko Jonathano Glazerio filmui „The Zone of Interest“ – šiurpą keliančiai Martino Amiso romano ekranizacijai apie vokiečių šeimą, gyvenančią Aušvico kaimynystėje.

Japonas Koji Yakusho pelnė geriausio aktoriaus titulą už vaidmenį vokiečių režisieriaus Wimo Wenderso filme „Perfect Days“, jaudinantį pasakojimą apie Tokijo tualetų valytoją.

„Noriu ypač padėkoti Wimui Wendersui,.. kuris iš tiesų sukūrė nuostabų personažą“, – sakė jis atsiimdamas apdovanojimą.

Koji Yakusho / AP nuotr.

Turkei Merve Dizdar atiteko geriausios aktorės titulas už vaidmenį filme „About Dry Grasses“. Naujausia festivalio favorito Nuri Bilge Ceylano (Nurio Bilgės Džeilano) juosta pasakoja apie mokytoją, nusivylusią savo gyvenimu atokiame Anatolijos kaime.

Ji sakė, kad suvaidino „žmogų, kuris kovoja už savo gyvenimą ir įveikė daugybę sunkumų. Įprastomis aplinkybėmis turėčiau daug dirbti su šia veikėja, kad ją suprasčiau, bet aš gyvenu tokioje šalies dalyje, kuri man leido visiškai suprasti, kas ji yra“.

„Suprantu, ką reiškia būti moterimi tame regione“, – teigė M. Dizdar.

Žiuri prizą pelnė suomių režisieriaus Aki Kaurismaki filmas „Fallen Leaves“ – tragikomiška istorija apie meilę, pražystančią nuobodžioje darbovietėje, prekybos centre, kur per radiją nuolat skamba pranešimai apie karą Ukrainoje.

Vietnamo ir Prancūzijos režisierius Tran Anh Hungas tapo geriausiu režisieriumi už filmą „Pot-au-Feu“ – sodrią, gurmanišką meilės istoriją su Juliette Binoche ir Benoit Magimeliu, kurios veiksmas vyksta XIX amžiaus Prancūzijos pilyje.

Merve Dizdar / AP nuotr.

„Pilnas pertekliaus ir linksmybių“

Už geriausią scenarijų apdovanotas Yuji Sakamoto už filmą „Monster“. Y. Sakamoto parašė japonų režisieriaus Hirokazu Kore-edos dramą apie du berniukus, kovojančius dėl pripažinimo savo mokykloje.

„Monster“ taip pat laimėjo „Queer Palm“ apdovanojimą, kurį žurnalistai skiria stipriausiam festivalio filmui LGBTIQ tema.

Quentinas Tarantino, laimėjęs pagrindinį Kanų apdovanojimą už filmą „Bulvarinis skaitalas“ (Pulp Fiction), dalyvavo ceremonijoje, kad pagerbtų režisierių Rogerį Cormaną.

Q. Tarantino gyrė R. Cormaną už tai, kad jis jam ir daugybei kino žiūrovų suteikė nesumeluotą kino malonumą.

„Mano kinas yra nevaržomas, pilnas pertekliaus ir linksmybių, – sakė R. Cormanas. – Man atrodo, kad Kanai yra būtent apie tai.“

Apdovanojimų ceremonija šeštadienio vakarą surengta prieš 76-ojo Kanų kino festivalio, kuriame netrūko nei įspūdžių, nei žvaigždžių, nei kontroversijų, uždarymo filmą – „Pixar“ animacinį filmą „Stichijos“ (Elemental).

Penktadienį buvo išdalyti festivalio „Ypatingojo žvilgsnio“ (Un Certain Regard) sekcijos apdovanojimai, ir pagrindinis prizas skirtas debiutiniam Molly Manning Walker pilnametražiam filmui „How to Have Sex“.

Tą pačią dieną įteiktas ir „Palmės šunelio“ prizas, kuriuo Kano kino festivalyje apdovanojami geriausiai pasirodę šunys.

Šiemet šis apdovanojimas atiteko borderkoliui Mesiui, pasirodžiusiam J. Triet filme „Anatomy of a Fall“.