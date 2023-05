Sostinės galerijoje „Meno niša“ – ilgai laukta Rūtos Katiliūtės tapybos paroda

Gegužės 31 dieną, 18 val., Vilniaus miesto galerijoje „Meno niša“ atidaroma ilgai laukta asmeninė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Rūtos Katiliūtės abstrakčiosios tapybos darbų paroda „Debesų šešėliai“, rašoma pranešime.

Paklausta, kodėl paroda vadinasi „Debesų šešėliai“, Rūta Katiliūtė teigė: „Viskas įvyko pakilus aukštai, kur nėra žemiškų problemų. Grynas tapytojo žvilgsnis, kur svarbi mintis, spalvų filosofija, mano humanizmas, meilė ir kartu atsiskyrimas“, – pasakojo menininkė.

Rūta Katiliūtė – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, 2016 metais apdovanota už abstrakčiosios tapybos turtingumą. Menininkė sukūrė savitą ir išskirtinį abstrakčiosios tapybos stilių, kuris sulaukė pripažinimo Lietuvos ir Europos kontekste. Jos stilius atpažįstamas, individualus ir išskirtinis. Menininkės abstrakcijose užfiksuota erdvė, ji puiki koloristė, itin jautriai priartinanti prie spalvos. Jos kūrinius Vilniaus miesto galerija „Meno niša“, su kuria menininkė dirba daugiau nei dešimtmetį, pristatė tarptautinėse meno mugėse ir parodose Vokietijoje, Belgijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Austrijoje.

Rūta Katiliūtė / „Meno nišos“ archyvo nuotr.

Kaip teigė parodos kuratorė menotyrininkė Sonata Baliuckaitė, abstraktusis menas yra neišsenkantis interpretacijų šaltinis, nuolat žadinantis žiūrovo fantaziją. Kaip ir naujausia R. Katiliūtės paroda, kuri mus visus kvies pakilti virš debesų arba juose tiesiog pabūti. „Parodoje pristatomi R. Katiliūtės kūriniai primena debesų šešėlius. Tačiau ne darbai buvo tapyti pagal debesų šešėlius, o atvirkščiai. Menininkei debesų šešėliai priminė jos darbus. Tapai ne tai, ką matai, o pamatai tai, kas jau nutapyta“, – taip parodą apibūdino „Meno nišos“ kuratorė S. Baliuckaitė, pridurdama, kad menininkės parodą lengviausiai suprasti galvojant apie spalvas, kurios R. Katiliūtės darbuose kuria emocijas, vaizdus ir asociacijas.

R. Katiliūtė per tapybą aliejumi leidžia patirti visus jos spalvinius niuansus nuo baltos, dramblio kaulo gelsvos, žydros, pilkos iki sodrios violetinės ar žalius klodus slepiančios tamsiai mėlynos. Minimalistiniu stiliumi, tačiau dėl daugybės spalvinių niuansų sluoksnis po sluoksnio menininkė fiksuoja neaprėpiamą erdvę, patiriamą per spalvą ir pačią tapybą. Nepriklausomai nuo to, ar tai būtų didžiulės drobės, miniatiūros, ar mažoji tapyba ant popieriaus, jos kūriniai meditatyvūs ir gamtiški, priartinantys prie esmės: ne fiksuojant vandenį ar debesis, o orą, šviesą, atmosferą.

Rūta Katiliūtė / „Meno nišos“ archyvo nuotr.

Parodoje „Debesų šešėliai“ bus kviečiama keliauti po R. Katiliūtės darbus skrydžio metafora – sklandant nuo skaidrių, visiškai šviesių, ir pamažu mėlynuojančių debesų į tamsiuosius, kurie ir primena menininkei šešėlius. Parodoje bus pristatyti įvairaus formato menininkės darbai, sukurti per pastaruosius metus. Dalis parodos ekspozicijos bus ir kaip savotiška studijos imitacija, taip siekiant perkelti dalelę menininkės jaukios senamiesčio palėpės studijos į „Meno nišos“ erdves. „Debesų šešėliai“ – visų menininkės kūrybos mylėtojų ilgai laukta asmeninė paroda; pastarąjį kartą menininkės darbai asmeninėje parodoje, bendradarbiaujant su „Meno niša“, buvo pristatyti garsioje Rygos galerijoje „Māksla XO“ (2018), taip pat jos kūryba kasmet aktyviai pristatoma Europos meno mugėse ir grupinėse parodose.