Sandra Bernotaitė. Kalanta ir Kaladė – be jų poelgio nebūtų sąjūdžio, kurį pajuto visas supuvęs, užzombintas sovietynas

Kaunas buvo, yra ir bus laisvės idėjų lopšys. Taip interviu kultūros žurnalui „Nemunas“ sakė roko operos „1972“ kompozitorius Kipras Mašanauskas. Jis į kovo gale Kaune vykusią Santaros-Šviesos diskusiją, deja, neatvyko, bet ir nebuvo tvirtai prižadėjęs. Libreto autorius Arnas Ališauskas irgi neatvyko per nesusipratimą dėl laiko derinimo. O gal taip reikėjo. Nes kuo mažiau kalbėtojų, tuo gilesnė diskusija.

Roko operos režisierius Kęstutis Jakštas smarkiai pavėlavo, nes teatre atsitiko force majeure’as – nukrito prosceniumas. (Kas kas? Gal tai gaisro uždanga? Būtų į temą apie ugnį.) Bet apie tai sužinojome vėliau, po pusvalandžio, jau prasidėjus renginiui.

Buvau šios diskusijos moderatorė, o neturėjau ko moderuoti. Jau buvome pradėję aptarinėti spektaklį ir kūrėjus su atėjusiais „profesionaliais žiūrovais“. Ačiū Birutei Garbaravičienei, kuri man išvakarėse atsiuntė TV laidą, joje buvo daugybė įdomių nuomonių ir būtų buvę galima juos tiesiog publikai perduoti ir interpretuoti. Kalbant apie Kauno mitokūrą (tokia buvo vakaro tema).

Sandra Bernotaitė / R. Ščerbausko nuotr.

Pradėjau nuo to, kad teatro kūriniai yra vieno, kelių menininkų darbas, o mitus kuria visa grupė, taigi šiuo atveju, ko gero, kursime ar bent ieškosime mito drauge su kauniečių publika. Bet visgi į patalpą vėluodamas atėjo pagrindinis „mitologas“ Kęstutis Jakštas, davėme jam stiklinę vandens ir išklausėme pradžią – pirmąjį kontaktą su roko operoje „1972“ sugulusia istorine ir asmenine medžiaga. Tai buvęs labai vingiuotas procesas su mistine pradžia – apie tai nepasakosiu, nes tokie dalykai į spaudą nepatenka.

Publikoje sėdėję istorikai ir pedagogai pritarė, kad roko opera leidžia patirti tą itin savitą sovietinio laiko dvasią ir Romo Kalantos herojiško poelgio svarbą. Sovietmetį tyrinėjantis istorikas Kastytis Antanaitis gražiai pasakė, kad, išėjęs iš Muzikinio teatro per pertrauką parūkyti, išlieki kūrinio scenografijoje, dabar jau kaip figūra istorinės tikrovės fone: tu stovi priešais tą vietą, kur vyko auka, matai alėją, kurioje vyko jaunimo protestai, netoliese stūkso Prisikėlimo bažnyčia, joje 1972-aisiais buvo įrengtos gamyklinės patalpos, joms spektaklyje trumpam grąžinta tikroji, sakralinė, paskirtis...

R. Kalantos žūties vietoje susirinkę antisovietinės manifestacijos dalyviai. Kaunas, 1972 m. gegužės 18 d. / Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.

Galiausiai viena moteris iš publikos visiems paliudijo savo tiesioginę patirtį su kalantinėmis. Jos patirtinės istorijos pabaigoje buvo momentas, kai, išvykusi atostogų į Rusiją, ji sutiko rusą jaunuolį, girdėjusį apie Kalantos susideginimą, jis barėsi, ko tiems lietuviams nepakanka, kokios dar laisvės, kai Sovietijoje viskas visų ir nemokama?

Apibendrinau diskusiją taip: dabar irgi matome, kad rusams laisvė yra tik mitas, jie nėra jos patyrę. Mums laisvė nėra mitas. Lietuviams, o ypač kauniečiams, laisvė yra kraujyje. Dėl jos verta gyventi, o jeigu reikia – numirti. Japonijoje būta karachiri tradicijos: nusižudyti ant slenksčio žmogaus, kuris neteisingai apkaltino, atėmė garbę, buvo neteisus. Atsakyti savo gyvybe už tai, kuo tiki, – štai aukščiausioji kaina. Su šituo kiekvienas mūsų gali tapatintis.

Roko opera „1972“ / KVMT archyvo nuotr.

***

„1972“, roko operoje apie Kalantos susideginimą, nebuvo užduotas klausimas kolektyvinei sąžinei: kodėl save paaukojai? Už ką? Kaip supratai, kad čia tu, kad tavo misija? Atsakymas būtų individualus, gal scenaristės, gal libretisto, o gal režisieriaus ar kompozitoriaus, bet panašu, kad to nepaklausta ir nebuvo kam atsakyti. Jei būčiau dirbusi prie šio kūrinio, tikrai būčiau pareikalavusi atsakyti, nes be šito – niekaip.

Ne, atsakymas šioks toks duotas, bet jis ne asmeniškas. Formalus, išorinis: susidegino už tai, kad priešinosi santvarkai, kuri varžė laisvę. O kodėl jis? Daug kam nepatiko santvarka, daugelio laisvę varžė. Ne visi tos laisvės norėjo, ne visiems jos reikia ir dabar. Dėl to nesižudoma.

Gal net įmanoma versija, kad Kalanta buvo psichiškai nesveikas, kaip užrašyta jo byloje. Bet mums tai nerūpi, tai nesukuria legendos apie laisvės kovotoją, paaukojusį savo gyvybę. Taip, tai auka. Jei ne jo (nesuvokta?) auka, tai mums jis vis tiek yra auka, mes jį taip suvokiame ir įsirašėme į savo istoriją. Į savo asmeninę – irgi įsirašėme, nes kiekvienas turi šiokį tokį santykį. Kas eina su gėlėmis pagerbti vietą, kur jis degė, kas tik paskaito antraštes ar kreivai vypteli „nesveikas“ – visada tai yra asmeniška, giliai. Todėl atsakymas apie „kodėl aš“ turi ateiti iš gelmių.

Paskutinė Romo Kalantos nuotrauka. Kaunas, 1972 m.

Aišku, turiu savo atsakymo variantą. Aš būčiau todėl, kad niekam aplink neskauda taip, kaip man. Būtent aplink, labai arti manęs, niekam. Aš – vienas lauke karys. Aš kviečiu veikti, o draugai bijo. Aš kovoju, o draugai mane išduoda. Aš kalbu garsiai, o žmonės klauso, tyli ir paneigia, kad girdėjo mano žodžius. Jie nesiruošia aukoti ne tik kad gyvybės, jie nenori keisti gyvenimo, nenori prarasti patogumų, tariamo saugumo. Artimųjų aplinkinių melas ir išdavystė mane priverstų pasirinkti savo auką.

Momentas, kai pasakai „kas, jeigu ne aš?“, – kertinis. Ir jeigu tai aš, tai bus labai daug. Nes vienas gyvenimas, mano, brangus, didžiausias dalykas, kurį turiu, yra didžiausias ginklas. Tai pats stipriausias argumentas už laisvę. Nėra stipresnio.

Roko opera „1972“ / KVMT archyvo nuotr.

Mano mirties argumentas įrodo, kad nėra nieko svarbiau už laisvę, išskyrus patį gyvenimą. Šitokį pasirinkimą matydami žmonės ne žiovauja, kaip per tą roko operą, o verkia. Nes kiekvienas turėjo tokių momentų, kai teko rinktis – gyvenimas mirus ar laisvė už auką. Kiekvienas. Nebūtinai tai turėjo būti gyvybės auka. Kalanta mirė ne tik už savo laisvę, bet ir už visų laisvę. Koks ramus jis buvo mirdamas. Koks teisus.

Kai Ukraina kovoja už savo laisvę ir žmonės dėl jos aukoja gyvybes, labai keista roko opera pareikšti, kad bus vaizduojamos tik to meto nuotaikos, ir net atrodė, kad viskas ten jiems buvo neblogai, linksma, jaunystės šėlionės, ko čia ir norėt? Atmosfera, nostalgiška to meto muzika cituojama...

Ir vis aplink, ne į tašką! Šiaip tai nėra sukurta pakankamai tikslių kūrinių apie sovietmetį, kurie būtų į tašką. Nepagaunam, kas ten buvo ne taip. Janio Jonevso romanas „Jelgava 94“ – apie tai. Latvis pagavo. Nora Iksena, irgi latvė, romane „Motinos pienas“ pagavo baisumą. Apie tai kalbama mano romane „Katė, kurios reikėjo“ (2010), bet nespręsiu, ar pavyko geriausiai – visgi mano pirmasis romanas.

Parodą „1972. Pramušti sieną“ lydintys renginiai / Pranešimo autorių archyvo nuotr.

***

Diskusijos metu nepaklausiau režisieriaus apie jo sukurtojo Kalantos herojaus archetipą, tiksliau, apie tai, ką toks herojaus veiksmas mums primena, ką jis reiškia. Tačiau kitą dieną radau savo interpretaciją.

Auka už visų laisvę (o laisvė yra aukščiausia vertybė po gyvybės) – tai Jėzaus auka. Taigi labai tinka sugretinti roko operą „1972“ ir miuziklą „Jėzus Kristus superžvaigždė“. Tada matome ir galime aptarti žaidimo vs. rimtumo, mito vs. dokumentikos, buitiškumo vs. stilizacijos santykį.

Kęstutis Jakštas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Beje, kai Kęstas Jakštas prakalbo apie Vytautą Kaladę, kuris vienintelis po sulaikymo neišsižadėjo savo veiksmų, savo žuvusio draugo, kai visi kiti draugeliai sutiko meluoti, kad tik būtų paleisti, kai papasakojo, kad tyčia įvedė liniją to pamišusio senio Kaladės su lentele „Laisvė“, stovėjusio Laisvės alėjoje, tada man tapo visiškai aišku ir tai, kas yra Kaladės archetipas šitoje misterijoje.

Kaladė yra šv. Petras, na, jei pastarasis būtų neišsižadėjęs tris kartus (bet vis tiek turime išsižadėjimo problemą). Kaladė buvo tas, kuris labiausiai kurstė ir vedė jaunimo demonstraciją kitą dieną po susideginimo, jis iki galo statė Kalantos bažnyčią. Kalanta ir Kaladė. Moderuodama vienu metu net supainiojau jų pavardes, mane pataisė. Jie kaip broliai dvyniai, be vieno nebūtų antro, be jų abiejų herojiško poelgio nebūtų tos legendos ir to didelio sąjūdžio, kurį pajuto visas Kaunas, visa Lietuva, visas supuvęs, užzombintas sovietynas.

Romo Kalantos laidotuvių diena prie jo namo Panerių gatvėje. Kaunas 1972 m. gegužės 18 d. Algirdo Babrausko archyvas / Nežinomo autoriaus nuotr.

Roko operoje „1972“ Kalantos susideginimo momentas išvis praleistas, jis tik užsivožia „bliūdą“ ant galvos (rimtai, neperdedu) ir nušoka už scenos gale pastatyto altoriaus, tada užsidega videoprojekcija su kryžiumi ir liepsna. Viskas, paskutinė chorinė daina (graži, bet ir kas?). Gražu, bet mes neturim, apie ką galvoti, dėl ko būti sukrėsti. Manęs asmeniškai ši scenoje vykstanti tragedija neliečia. Visai nepagalvojau: kodėl jis, kodėl ne aš? Man nepasirodė, kad šito, beje, groteskiškai „perukuoto“ veikėjo vietoje elgčiausi taip pat, kad jį suprantu, kad atjaučiu.

O kai matau tą vietą prie „Miesto sodo“, kur Kalanta sudegė, nesu abejinga. Mane perlieja karštis. Pyktis. Pasibaisėjimas. Pasididžiavimas. Susideginti dėl to, kad nesuprato pasaulis. Tokių herojų mes turim ir gyvų, ir dabar gyvų. Jei pareikšime, kad tai buvo singuliarus žmogus, mes jį atstumsime. Ne, Kalanta tai esu aš. Tai pajuto visi tie, kurie kitą dieną išėjo į gatves.

2002 m. R. Kalantos žūties vietoje atidengtas paminklas „Aukos laukas“ ir įrašas grindinyje: „Romas Kalanta 1972“ (skulpt. R. Antinis, arch. S. Juškys). Kaunas, 2013 m. / LGGRTC nuotr.

Sandra Bernotaitė – rašytoja, teatro kūrėja, literatūros kritikė, nuo 2017 m. gyvena Kaune.