Viduramžių Anglija, į kurią mielai leistųsi bestselerių autorius: vergų turgūs, daugpatystė ir prostitucija

„Žinias romanui rinkau po kruopelytę – apie tamsiuosius amžius nėra daug informacijos. Žinote, kas man padėjo suprasti, kaip prieš tūkstantį metų gyveno žmonės? Siuvinėti gobelenai“, – tvirtino rašytojas Kenas Follettas, pristatydamas romaną „Vakaras ir rytas“, nukeliantį į didžiulio populiarumo sulaukusio ir televizijos serialu virtusio istorinio romano „Žemės stulpai“ priešistorę.

Knygą lietuvių kalba išleido BALTO leidybos namai, vertė Eugenijus Ališanka.

K. Follettas – vienas labiausiai sėkmės lydimų pasaulio rašytojų. 36 jo knygos išverstos į 40 kalbų, 80-yje šalių parduota daugiau nei 188 mln. jų egzempliorių.

O viskas prasidėjo nuo... knygos apie architektūros paminklus. Follettas dirbo reporteriu laikraštyje ir nutarė laisvalaikiu pamiklinti plunksną rašydamas trilerius. Minėtą knygą jis nusipirko tik tam, kad galėtų kuo įtikimiau aprašyti pastatus, į kuriuos patenka jo pradėtų rašyti trilerių personažai.

Lemtinga tapo komandiruotė į Piterborą. Žurnalistas sumanė pasižvalgyti po miesto katedrą, nes iki traukinio į Londoną netikėtai liko šiek tiek laiko, o ši šventovė buvo išgirta jo atidžiai perskaitytoje knygoje.

„Piterboro katedra pavergė mano širdį ir katedrų lankymas tapo hobiu“, – interviu yra prisipažinęs Follettas. Katedros ir jų statytojų meistriškumas padarė tokį įspūdį, kad jo galvoje iškart gimė istorinio romano siužetas.

Ir ne tik – jis netgi parašė porą skyrių ir nusiuntė savo leidėjui. Be abejo, šis nebuvo sužavėtas – istorinis romanas skaitytojams neskamba taip patraukliai kaip trileris. Ir pats Follettas suprato, kad tokio užmojo romano dar nepavyks sukurti, tad sumanė kitą siužetą ir parašė trilerį „Adatos akutė“ apie vokiečių šnipą karo metais Anglijoje. Trileris tapo bestseleriu.

Tik po dešimtmečio, jau būdamas šešių populiarių trilerių autorius, Follettas prisiminė savo neįgyvendintą idėją parašyti romaną apie viduramžių katedros statybas ir jos nebepaleido, nors tam prireikė trejų metų ir trijų mėnesių įtempto darbo.

Knygos siužetas remiasi Vinčesterio katedros statybos faktais, įkvėpimo šaltinis – Solsberio katedra, o Kingsbridžas, kuriame vyksta veiksmas, yra išgalvotas.

„Žemės stulpai“ knygynų lentynose pasirodė 1989 metais. Leidėjai, laukę dar vieno Folletto trilerio, nebuvo patenkinti kitokio žanro romanu ir didelės sėkmės nesitikėjo, bet per kelerius metus ši knyga pralenkė visus rašytojo trilerius. Romanas, išverstas į daugiau nei 30 kalbų, daugybę savaičių puikavosi įvairių šalių perkamiausiųjų sąrašuose (fenomenalaus populiarumo sulaukė Vokietijoje, ją šioje šalyje lenkė tik Biblija ir J. R. R. Tolkieno „Žiedų valdovas“).

Po „Žemės stulpų“ pasirodė šio romano tęsiniai – „Pasaulis be pabaigos“ (World Without End) ir „Ugnies stulpas“ (A Column of Fire). Visų jų veiksmas rutuliojasi išgalvotame Kingsbridže.

Naujausia knyga „Vakaras ir rytas“ – visų jų priešistorė. Šis romanas nukelia į 997-uosius, kai Angliją niokoja velsiečių ir vikingų išpuoliai. Karalius silpnas, tad turintieji valdžią tuo naudojasi, vykdydami teisingumą pagal savo valią.

Šiame chaose susipina trijų žmonių – jauno laivų statytojo, kurio svajones sugriovė vikingai, paskui mylimąjį į svetimą kraštą atsekusios normanų bajorės ir gabaus vienuolio, norinčio savo kuklią abatiją paversti mokslo centru, – likimai. Kas nugalės – grobuoniškas vyskupas ar pažangos siekianti trijulė?

Kiekvieno istorinio romano rašymas – lyg detektyvas, nes rašytojui iš pradžių tenka dirbti tyrėju ir surinkti kuo daugiau medžiagos apie aprašomą laikotarpį, nes tik tada personažai atgyja ir kvėpuoja kaip realūs žmonės.

„Šįkart buvo labai sunku, – interviu teigė Follettas. – Išlikę labai mažai anglosaksų pastatų – jie rentė namus iš medienos, iš akmens statė retai. Mažai liko ir raštų ar piešinių. Žinote, iš ko sėmiausi žinių apie to meto kasdienį gyvenimą? Iš juvelyrikos ir siuvinėjimo. Daugiausia informacijos gavau iš garsiojo Bajė gobeleno.“

Ant lino vilnoniais siūlais išsiuvinėtame paveiksle vaizduojami įvykiai iki 1066 metais vykusio Heistingso mūšio, kuriame Normandijos hercogo Vilhelmo kariuomenė įveikė Anglijos karaliaus Haraldo Godvinsono pajėgas.

„Šis meno kūrinys šlovina normanų užkariavimą, bet ir pateikia daug detalių apie kasdienį XI amžiaus gyvenimą. Pavyzdžiui, vaizduojamas vaišių stalas, tad galima apžiūrėti patiektus valgius ir įrankius“, – pastebi rašytojas.

Kaip ir kiekvienas istorinių romanų autorius, jis labai norėtų atsidurti XI amžiaus Anglijoje, nes rašydamas daug ko negalėjo patikrinti, tik bandė nuspėti. Be abejo, tai smulkios detalės, bet rašytojui jos itin svarbios.

Tarkime, jokie istoriniai šaltiniai neužsimena apie apatinius, kokius vilkėjo to meto žmonės. Jam būtų įdomu pasižvalgyti ir po vergų turgų. Daugelis nustemba, kad vergovė atsirado ne XVI amžiuje, o prieš tūkstantmetį dešimtadalį to meto Anglijos gyventojų sudarė vergai – jais tapdavo karo belaisviai ir galo su galu nesuduriantys vietiniai.

„Istorikai tarytum užsimerkia prieš šį faktą, – teigia romano „Vakaras ir rytas“ autorius. – Ypač buvo geidžiami išvaizdūs vaikinai ir merginos, nes klestėjo prostitucija.“ Ir dar – nedaugelis žino, kad to meto Anglijoje ne vienas vyras turėdavo ir antrą žmoną, nors Bažnyčia tai draudė: iš dabartinės Prancūzijos teritorijos atvykusiai romano herojei normanei tokia žinia sukelia šoką – kitoje Lamanšo pusėje daugpatystė jau buvo neįmanoma.

Kenas Follettas

„Vakaras ir rytas“

KETVIRTADIENIS, 997 m., BIRŽELIO 17 d.

Edgaras patyrė, kaip sunku būdrauti visą naktį, net jeigu tai pati svarbiausia naktis gyvenime.

Pasitiesęs kambaryje apsiaustą ant nendrių, jis gulėjo vilkėdamas ruda vilnone tunika iki kelių, ta vienintele, kurios nenusimesdavo per visą vasarą net naktimis. Žiemą susisupdavo į apsiaustą ir guldavosi arčiau ugnies. Bet šiandien šilta: iki Joninių likusi vos savaitė.

Edgaras gerai išmanė datas. Dauguma žmonių kreipdavosi į kunigus, kurie turėjo kalendorius. Edgaro vyresnysis brolis Ermanas sykį paklausė: „Iš kur žinai, kada bus Velykos?“, o jis atsakė: „Nes tai pirmas pilnaties sekmadienis po kovo dvidešimt pirmos, juk akivaizdu.“

Be reikalo pridūrė „akivaizdu“, nes už kandumą Ermanas trinktelėjo jam kumščiu į pilvą. Tai nutiko prieš daugelį metų, kai Edgaras dar buvo mažas. Dabar jis jau suaugęs. Trečią dieną po Joninių jam sukaks aštuoniolika. Broliai jo nebetranko.

Jis papurtė galvą. Padrikos mintys migdė. Kad nesijaustų patogiai ir neužmigtų, gulėjo pasidėjęs galvą ant kumščio.

Kaži kiek dar reikės laukti?

Suktelėjęs galvą apsidairė po ugnies apšviestus namus. Šie beveik niekuo nesiskyrė nuo visų kitų Kumo miestelyje: storų ąžuolo lentų sienos, šiaudinis stogas ir plūktinė asla, dalis jos užklota nendrėmis, atgabentomis iš netoliese tekančios upės pakrančių. Jokių langų. Vienintelio kambario viduryje ugniakuras, apdėliotas akmenimis. Virš ugnies geležinis trikojis, ant kurio kabinami puodai, jo kojos metė voratinkliškus šešėlius ant vidinės stogo pusės. Sienos nusagstytos medinėmis gembėmis, ant jų sukabinti drabužiai, virtuvės rykai, laivų statybos įrankiai.

Edgaras nesuprato, kiek nakties jau prabėgo, nes tikriausiai buvo užsnūdęs, matyt, ir ne sykį. Kiek anksčiau gaudė mingančio miesto garsus: pora girtuoklių, traukiančių nešvankią dainelę, šeiminis ginčas ir pikti priekaištai gretimame name, trankomos durys, šuns lojimas, kažkur netoliese kūkčiojanti moteris. Tačiau dabar girdėjosi tik švelni jūros bangų lopšinė, sklindanti iš seklios pakrantės. Jis nukreipė žvilgsnį link durų ieškodamas pranašingo šviesos kontūro aplinkui jas, tačiau matė tik tamsą. Vadinasi, arba mėnulis nusileido ir dabar yra gili naktis, arba dangus apniukęs, o tokiu atveju jis ir toliau liks nežinioje.

Kiti šeimynykščiai gulėjo išsibarstę po kambarį palei sienas, kur ne taip graužė dūmai. Pa ir Ma miegojo surėmę nugaras. Kartais pabudę vidury nakties jie apsikabindavo, imdavo šnibždėtis ir kartu judėti, kol šnopuodami vėl atsiskirdavo vienas nuo kito; tačiau dabar jie buvo giliai įmigę, Pa knarkė. Ermanas, vyriausias brolis, dvidešimtmetis, gulėjo šalia Edgaro, o Edbaldas, vidurinis, – pačiame kampe. Edgaras girdėjo jų ritmingą ramų kvėpavimą.

Pagaliau sugaudė bažnyčios varpas.

Tolimajame miestelio gale dunksojo vienuolynas. Vienuoliai turėjo būdą matuoti nakties valandas: jie liejo didžiules žvakes su atžymomis, degdamos jos rodydavo laiką. Valandą prieš aušrą jie paskambindavo varpu, tada keldavosi giedoti Aušrinės liturginės valandos.

Edgaras dar šiek tiek ramiai pagulėjo. Varpas tikriausiai pažadino Ma, nes ji iškart pramerkė akis. Edgaras palaukė, kol ji vėl nugrims į gilų miegą. Tada galiausiai pakilo.

Jis tyliai pasiėmė apsiaustą, batus ir diržą su durklu makštyje.

Basomis perėjo per kambarį stengdamasis neužkliūti už baldų: stalo, dviejų taburečių ir suolo. Durys prasivėrė be garso: išvakarėse Edgaras medinius vyrius buvo gerai sutepęs avių taukais.

Jeigu kuris nors iš šeimynykščių pabudęs užkalbintų, jis pasakytų, kad eina į lauką nusišlapinti, tikėdamasis, jog jie nepastebės batų jo rankose.

Edbaldui suniurnėjus, Edgaras sustingo vietoje. Brolis pabudo ar tik šneka per miegus? Šito Edgaras nežinojo. Tačiau Edbaldas romus, vengiantis bet kokios sumaišties, visai kaip Pa. Dėl jo nekils bėdų.

Edgaras išėjo į lauką ir atsargiai užvėrė duris.

Mėnulis buvo nusileidęs, tačiau giedrame danguje mirguliavo žvaigždės apšviesdamos visą pajūrį. Tarp namo ir ženklo, žyminčio aukščiausią vandens lygį, driekėsi elingas. Pa statė laivus, o trys sūnūs jam talkino. Pa buvo geras meistras, bet prastas verslininkas, taigi Ma sprendė visus piniginius klausimus, visų pirma atlikdavo rimtus skaičiavimus, kiek užsiprašyti už tokius sudėtingus darbus kaip valtis ar laivas. Užsakovui bandant nusiderėti, Pa tapdavo pernelyg sukalbamas, bet Ma vertė jį nenusileisti.

Susivarstęs batus ir užsijuosęs diržą, Edgaras apsidairė po kiemą. Ten stovėjo tik vienas statomas laivas, mažas upinis laivelis. Šalia jo dunksojo aukšta ir didžiai vertinga medienos rietuvė, rąstai, perskelti pusiau ar į keturias dalis, laukiantys, kol apdoroti taps laivo dalimis. Maždaug sykį per mėnesį visa šeima keliaudavo į mišką ir ten nukirsdavo brandų ąžuolą. Pradėdavo Pa su Edgaru, pakaitomis mosuodami ilgakočiais kirviais, jie kruopščiai iškapodavo kamiene įkartą. Tada ilsėdavosi, o darbą pratęsdavo Ermanas su Edbaldu. Nuvirtusį medį aptašydavo, tada plukdydavo žemyn upe į Kumą.

Žinoma, jie turėdavo sumokėti: miškas priklausė tanui Vigelmui, kuriam ir šiaip dauguma Kumo gyventojų mokėjo rentą; jis reikalavo dvylikos sidabrinių pensų už kiekvieną medį.

Kieme, be medienos rietuvės, dar stovėjo dervos statinė, šalia jos gulėjo virvės ritinys ir pustyklė. Visa tai saugojo grandine prirakintas juodas žilasnukis mastifas Grendelis, pernelyg senas, kad pakenktų vagims, bet vis dar lojimu įstengiantis perspėti apie pavojų. Dabar Grendelis ramiai ir abejingai stebėjo Edgarą pasidėjęs galvą ant priekinių letenų. Edgaras priklaupė ir paglostė jam galvą. „Sudiev, senuk“, sumurmėjo, o Grendelis pamojavo uodega nė nepakildamas ant kojų.

Kieme stovėjo ir vienas užbaigtas laivas, kurį Edgaras laikė savo nuosavybe. Jis pats pastatė jį pagal savo projektą, nusižiūrėjęs nuo vikingų laivo. Tiesą sakant, Edgarui neteko matyti nė vieno vikingo, – per jo gyvenimą jie nebuvo užpuolę Kumo, – tačiau prieš dvejus metus jūra išmetė į krantą laivą, tuščią, apanglėjusį, su pusiau sutraiškytu laivapriekio drakonu, tikriausiai nuskendusį po kokio nors mūšio. Edgarą pribloškė sudužusio laivo grožis: grakščios išlankos, ilgas gyvatiškas pirmagalys ir laibas korpusas. Didžiausią įspūdį jam padarė didžiulis, per visą laivo ilgį styrantis kilis, kuris, – kaip po neilgų pamąstymų suvokė Edgaras, – teikė stovumą, leidžiantį vikingams raižyti jūras. Edgaro laivelis buvo to laivo mažesnė versija su dviem irklais ir maža keturkampe bure.

Edgaras žinojo, kad yra talentingas. Jau buvo tapęs geresniu laivadirbiu už vyresnius brolius, o netrukus aplenks ir Pa. Jis intuityviai jaučia, kaip sujungti dalis, kad konstrukcija būtų stabili. Sykį, prieš daugelį metų, nugirdo Pa, sakantį Ma: „Ermanas mokosi lėtai, Edbaldas – greitai, bet Edgaras, regis, perpranta viską anksčiau, negu spėju prasižioti.“ Tai buvo tiesa. Kai kurie žmonės, paėmę į rankas muzikos instrumentą, kuriuo gyvenime nėra groję, dūdmaišį ar lyrą, jau po keleto minučių gali išgauti melodiją. Edgaras turėjo tokią įgimtą nuojautą, susijusią su laivais, taip pat ir su namais. Jam pasakius: „Šis laivas svirs į dešinę“ arba „Pro šitą stogą varvės“, – jo žodžiai visada pasitvirtindavo.

Atrišęs laivelį ėmė stumti jį link vandens. Smėliu slystančio korpuso gurgždėjimą permušė į krantą lūžtančių bangų šnaresys.

Edgarą išgąsdino mergaitiškas kikenimas. Žvaigždžių šviesoje jis išvydo ant smėlio nuogą moterį ir ją užgulusį vyrą. Tikriausiai Edgaras juos pažinojo, bet veidų gerai nesimatė, be to, jis greitai nusuko žvilgsnį nė nenorėdamas jų atpažinti. Pagalvojo, kad tikriausiai bus sutrikdęs neteisėtą slaptą pasimatymą. Moteris, regis, buvo jauna, o vyras greičiausiai vedęs. Dvasininkai per pamokslus smerkė tokius ryšius, tačiau žmonės ne visada laikėsi bažnytinių nuostatų. Nekreipdamas dėmesio į porelę, Edgaras nustūmė laivą į vandenį.

Atsigręžęs dirstelėjo į savo namą, smelkiamas gailesčio ir abejonės, ar dar kada nors jį išvys. Jis prisimins tik šiuos namus. Iš pasakojimų žinojo, kad yra gimęs kitame miestelyje, Ekseteryje, kur jo tėvas dirbo vienam laivadirbiui; tada, kai Edgaras dar buvo kūdikis, jų šeima persikėlė ir įsikūrė Kume, kur Pa pradėjo nuosavą verslą nuo vieno užsakymo irklinei valčiai; bet Edgaras viso šito neprisiminė. Šie namai jam buvo vieninteliai, o jis ketino palikti juos su visam.

Jam pasisekė, kad rado darbą kitur. Verslas ėmė lėtėti atsinaujinus vikingų išpuoliams pietinėje Anglijoje, Edgarui tada buvo devyneri. Prekyba ir žvejyba tapo pavojingos dėl šalia besisukinėjančių plėšikų. Tik drąsiausieji pirko laivus. Švyturiuojant žvaigždėms jis matė, kad prieplaukoje plūduriuoja trys laivai: du silkių žvejybos ir vienas frankų prekybinis. Dar keletas mažesnių upinių ir pakrantės laivelių gulėjo išvilkti į krantą. Kadaise jis padėjo statyti vieną iš tų žvejybinių laivų. Tačiau prisiminė ir tuos laikus, kai uoste stovėdavo tuzinas ar daugiau laivų.

Edgaras pajuto gaivų dvelktelėjimą iš pietvakarių, ši vėjų kryptis čia vyravo. Jo laivelis turėjo burę – mažą, nes jos buvo brangios: didžiulę burę jūriniam laivui viena moteris ausdavo ketverius metus.

Tačiau trumpai kelionei per įlanką nė nevertėjo jos kelti. Jis ėmė irkluoti, tai darė be didesnių pastangų. Edgaras turėjo tvirtus raumenis, kaip kalvio. Panašiai atrodė ir jo tėvas bei broliai. Visą dieną, šešias dienas per savaitę, jie darbuodavosi su kirviu, skliutu ir grąžtu ruošdami ąžuolines apkalos juostas laivų korpusams. Darbas buvo sunkus, bet ugdantis stiprius vyrus.

Jo širdis ėmė stipriau plakti. Pagaliau jis nutolo nuo kranto.

Be to, ketino susitikti su mylima moterimi. Danguje spindėjo žvaigždės; pakrantė ryškiai baltavo; o irklams laužiant vandens paviršių, putos sūkuriavo primindamos krintančius ant pečių mylimosios plaukus.

Jos vardas buvo Sangifu, kurį visi paprastai trumpindavo iki Sani; ji atrodė išskirtinė visomis prasmėmis.

Edgaras matė pastatus, nusidriekusius palei jūrą, daugiausia žvejų ir pirklių darbo vietas: kalvę, kurioje skardininkas gamino nerūdijančias laivų dalis; ilgą kiemą, kuriame virvininkas vijo virves; milžinišką degimo krosnį, kurioje dervos virėjas degino pušies rąstus ir gamino lipnų skystį laivams impregnuoti. Iš jūros miestelis visada atrodė didesnis: čia gyveno keletas šimtų žmonių, daugumą jų tiesiogiai ar netiesiogiai maitino jūra.

Jis pažvelgė kitapus įlankos, kur ir turėjo nuplaukti. Tamsoje nebūtų išvydęs Sani, net jeigu ji ten būtų ir stovėjusi, be to, žinojo, kad jos ten nėra, nes jie sutarė susitikti auštant. Tačiau vis tiek negalėjo atitraukti akių nuo tos vietos, kur ji netrukus pasirodys.

Sani buvo dvidešimt vienų, vyresnė už Edgarą daugiau negu trejais metais. Ji patraukė jo dėmesį tądien, kai jis sėdėjo pakrantėje ir spoksojo į sudužusį vikingų laivą. Be abejo, iš matymo ją pažinojo, – jis pažinojo visus mažo miestelio gyventojus, – bet anksčiau pernelyg nekreipė į ją dėmesio, nieko nežinojo ir apie jos šeimą.

„Ar tu sudužėlis iš to laivo? – paklausė ji. – Sėdėjai šitaip ramiai, pamaniau, kad esi į krantą išmestas rąstas.“ Jai netrūksta vaizduotės, iškart suprato jis, jeigu gali šitaip pasakyti daug negalvodama; tuomet ėmė aiškinti, kuo jį sužavėjo to laivo linijos, jausdamas, kad ji supras. Jie prašnekėjo valandą, ir Edgaras ją įsimylėjo.

Tada ji pasakė, kad yra ištekėjusi, bet jau buvo per vėlu.

Jos vyras Sinerikas, dabar trisdešimties, vedė ją dar keturiolikmetę.

Jis laikė mažą pieninių karvių bandą, o Sani rūpinosi visu pieno ūkiu. Jai netrūko sumanumo, tad uždirbo vyrui didelius pinigus. Vaikų jie neturėjo.

Edgaras greitai suprato, kad Sani nekenčia Sineriko. Kaskart po vakarinio melžimo Sinerikas traukdavo į „Jūreivių“ smuklę ir ten prisigerdavo. Kol jis girtuokliaudavo, Sani nemačiomis išsmukdavo į mišką susitikti su Edgaru.

Tačiau nuo šiolei nebebus jokių slapstymųsi. Šiandien jie abu pabėgs; tiksliau, išplauks. Edgarui pasiūlė darbą ir namą žvejų kaimelyje už penkiasdešimties mylių skaičiuojant kelionę pajūriu. Jam pasisekė, kad surado laivadirbį, nuomojantį namą. Edgaras neturėjo pinigų, – tiesą sakant, niekada jų neturėjo, Ma aiškino, kad jam jų ir nereikia, – bet jo įrankiai gulėjo užrakinti laive įtaisytoje spintelėje.

Jie pradės naują gyvenimą.

Kai tik visi supras, kad jie išvyko, Sinerikas galės pasijusti laisvas ir vesti dar sykį. Jeigu žmona pabėgdavo su kitu vyru, tai faktiškai reiškė, kad ji išsiskiria: Bažnyčiai tokie dalykai nepatiko, bet toks jau buvo paprotys. Po kelių savaičių, pareiškė Sani, Sinerikas nukeliaus į kaimą ir susiras beviltiškai skurstančią šeimą, kuri augina dailią keturiolikmetę dukrą. Edgaras stebėjosi, kodėl apskritai šis vyras nori žmonos: anot Sani, Sinerikui seksas menkai terūpėjo. „Jam patinka turėti pastumdėlę“, paaiškino ji. „Mano bėda ta, kad esu jau tokio amžiaus, kai galiu jį niekinti.“

Sinerikas jų nesivys, net jeigu išsiaiškins, kur jie yra, o to tikrai nenutiks, bent jau artimiausiu metu. „Bet jeigu klystame, ir Sinerikas mus suras, išspardysiu jam subinę“, pareiškė Edgaras. Iš Sani išraiškos suprato, kad ji laiko tai kvaila savigyra, ir žinojo, kad ji teisi. Tad paskubomis pridūrė: „Bet tikriausiai iki to neprieisime.“

Jis priplaukė kitą įlankos pusę, tada išvilko laivelį į krantą ir pririšo prie riedulio.

Edgaras girdėjo besimeldžiančių vienuolių giesmes. Vienuolynas dunksojo visai šalia, o kiek toliau, už kelių šimtų jardų nuo jo, gyveno Sinerikas su Sani.

Atsisėdęs ant smėlio jis dairėsi po tamsią jūrą ir naktinį dangų galvodamas apie ją. Ar jai pavyks išsmukti taip pat lengvai kaip ir jam? O jeigu Sinerikas pabus ir neleis išeiti? Prasidės grumtynės; ją gali sumušti. Staiga kilo pagunda keisti planą, stotis, dumti į jos namus ir ją nedelsiant išsivesti.

Šiaip ne taip susivaldė. Vienai jai geriau pavyks. Apgirtęs Sinerikas parps, o Sani išsėlins kaip katė. Ji ketino gultis į lovą pasikabinusi ant kaklo vienintelį savo papuošalą – įmantriai graviruotą sidabrinį medalioną ant odinio dirželio. Į diržo kapšelį jau bus susidėjusi svarbiausius daiktus: adatą, siūlų ir siuvinėtą lininį plaukų raištį, kuriuo pasipuošia tik ypatingomis progomis. Kaip ir Edgaras, ji gali tyliai išsmukti iš namo per kelias sekundes.

Netrukus ji bus čia, jos akys spinduliuos džiaugsmu, lankstus kūnas trokš jo kūno. Jie apsikabins, tvirtai suspaus vienas kitą ir aistringai pasibučiuos; tada ji įlips į laivą, o jis nustums jį į vandenį laisvės link. Šiek tiek pairkluos, tada vėl ją pabučiuos, įsivaizdavo. Kaip greitai jie pasimylės? Ji nekantraus, kaip ir jis. Edgaras nuirkluos už kyšulio, įmes ant virvės pririštą akmenį, kurį naudoja kaip inkarą, tada juodu suguls ant laivo dugno po suoleliais; bus kiek nepatogu, bet argi tai svarbu? Laivas lėtai sūpuosis ant bangų, o jų nuogi kūnai mėgausis kylančios saulės šiluma.

O gal bus protingesni ir iškels burę, nuplauks tolėliau nuo miestelio ir tik tada rizikuos sustoti. Jis norėtų per dieną atsidurti kiek įmanoma toliau. Bus sunku atsispirti pagundai, kai Sani šitaip arti, žvelgia į jį ir laiminga šypsosi. Bet svarbiau yra pasirūpinti jų ateitimi.

Jie buvo nusprendę: kai atsidurs naujuose namuose, visiems sakys, kad jau yra susituokę. Iki šiol nebuvo praleidę nakties lovoje. Nuo šiandien kiekvieną vakarą kartu valgys vakarienę, gulės apsikabinę per naktį, o ryte supratingai šypsosis vienas kitam.

Jis išvydo šviesos mirgėjimą horizonte. Netrukus išauš. Ji pasirodys čia bet kurią akimirką.

Liūdesį jam kėlė tik mintys apie šeimą. Juk galėjo laimingai gyventi kartu su broliais, kurie vis dar laikė jį kvailu vaiku ir bandė apsimesti nematantys, kad jis tapo sumanesnis už juos abu. Pasiilgs Pa, visą gyvenimą aiškinusio jam dalykus, kurių niekada nepamirš, pavyzdžiui, „Nesvarbu, kaip sutvirtinsi dvi lentas, sandūra visada liks silpniausia vieta.“ O mintis, kad jis palieka Ma, spaudė ašaras.

Ji stipri moteris. Reikalams pakrypus į blogąją pusę, nešvaistydavo laiko rypavimui, bet ryžtingai imdavosi veiksmo. Prieš trejus metus, kai Pa užklupo karštinė ir šis vos nemirė, Ma rūpinosi laivų statykla, – nurodinėjo trims berniukams, ką daryti, rinko skolas, stengėsi, kad užsakovai neatšauktų užsakymų, – kol nepasveiko Pa. Ji gebėjo vadovauti, ir ne tik šeimoje. Pa buvo vienas iš dvylikos Kumo vyresniųjų, tačiau būtent Ma ėmėsi vadovauti miestelio žmonėms, kai tanas Vigelmas sumanė jiems visiems padidinti rentą.

Mintis palikti namus būtų nepakeliama, jeigu ne džiugi ateities su Sani perspektyva.

Blausioje šviesoje Edgaras išvydo ant vandens kažką keista. Jo regėjimas buvo puikus, iš didelio atstumo įžiūrėdavo laivus, atskirdavo korpuso kontūrus nuo aukštesnės bangos ar žemo debesies apybrėžų, tačiau dabar abejojo, ką išties mato. Įsitempė bandydamas išgirsti nors kokį tolimą garsą, bet girdėjo tik pakrantės bangų pliuškenimą tiesiai priešais save.

Po kelių nerimastingų akimirkų jam pasirodė, kad regi pabaisos galvą, ir jį persmelkė siaubas. Palengva švintančio dangaus fone jis tarsi matė aštrias ausis, milžiniškus nasrus ir ilgą kaklą.

Po akimirkos suvokė, kad spokso į kažką blogesnio už pabaisą: ten buvo vikingų laivas su drakono galva ilgame riestame pirmagalyje. Netrukus pasimatė kitas, tada trečias, paskui ketvirtas. Burės buvo įtemptos stiprėjančio pietvakarių vėjo, lengvi laivai greitai skrodė bangas. Edgaras pašoko ant kojų.

Vikingai buvo plėšikai, prievartautojai ir žudikai. Jie puldinėjo palei visą pajūrį, pasiekdavo ir upių aukštupius. Degino miestus, grobė viską, ką tik galėjo panešti, žudė kiekvieną, išskyrus jaunus vyrus ir moteris, kuriuos ėmė į nelaisvę ir vėliau parduodavo kaip vergus.

Edgaras dar kurį laiką dvejodamas dairėsi. Dabar jau matė dešimt laivų. Vadinasi, mažiausiai penkis šimtus vikingų.

Ar čia tikrai vikingų laivai? Kiti statytojai perimdavo vikingų naujoves, kopijuodavo konstrukcijas, kaip ir jis pats. Tačiau dabar Edgaras įžvelgė skirtumą: šiuose skandinaviškuose laivuose slypėjo grėsmė, kurios jokiems mėgdžiotojams išgauti nepavykdavo. Šiaip ar taip, kas dar su šitieka laivų galėtų atplaukti čia auštant? Ne, nėra jokios abejonės.

Prie Kumo artinosi pragaras.