Mažiausiai itališkas iš italų, sukrėstas karo, žvelgiantis į žmogaus sielos gelmę – Antonioni filmuose aistringai stebėjo pasaulį

„Michelangelo Antonioni domėjosi, žavėjosi pasauliu, bet nebuvo aklas savo stebimų dalykų atžvilgiu, nebuvo perdėm susižavėjęs, išlaikė atstumą“, – apie legendinį italų kino režisierių kalba tyrėja Matilde Nardelli, atvyksianti į Lietuvą „Skalvijos“ kino centro kuruojamos režisieriaus retrospektyvos gegužės 16–21 dienomis proga. Vilniuje Matilde pristatys keletą filmų: „Nuotykį“ (it. L‘avventura), „Naktį“ (it. La Notte), „Zabriskie Point“ ir „Profesija: reporteris“ (lt. Prodessione: reporter), taip pat skaitys viešą paskaitą „(Ne)grynoji estetika? Antonioni, modernistinis kinas ir pasaulis“.

Gimęs 1912 m., o miręs 2007 m., Antonioni gyveno sudėtingame amžiuje – matė fašistinę valdžią, Antrąjį pasaulinį karą, greitą pasaulio kaitą, įsigalintį vartotojiškumą, Italijos ekonominį pakilimą ir vis dar šalį kankinusį skurdą. Visi šie dalykai jaudino jį, jis norėjo juos fiksuoti, ypač – dokumentiniuose trumpametražiuose filmuose.

Tiesa, pasauliui jis kur kas labiau žinomas dėl savo lėtų, poetiškų, ypač estetiškų kino juostų, atsiradusių jau kiek vėliau, karui pasibaigus. Tuomet jis nuo to, ką įsivaizduojame kaip „tikrovę“, atsitraukia, pradeda susitelkti į pasakojimus apie savo laiką bandančius išgyventi ir suprasti žmones. Istorijas Antonioni pasakoja daugiau vaizdais, o ne žodžiais.

Anot tyrėjos M. Nardelli, Antonioni rodo žmonių išorę ir juos supančią aplinką, bet kalba apie jų vidų, o veikėjai juostose nekalba daug, pasakojimas suardytas – būtent tai leidžia filmus suprasti kaip atvirus, neapibrėžtus, verčiančius laisvai jausti ir mąstyti.

Apie laisvę, kritiką ir Antonioni susižavėjimą pasauliu kalbamės su italų kino tyrėja M. Nardelli.

Režisierius Michelangelo Antonioni / „Skalvijos“ kino centro nuotr.

– Savo paskaitoje apžvelgsite Michelangelo Antonioni kūrybą, siekiate, kad jūsų paskaita būtų suprantama kuo platesnei auditorijai. Galbūt galėtumėte papasakoti, kuo Antonioni galėtų būti įdomus ir svarbus tiems, kurie nelaiko savęs kino gurmanais, o veikiau ieško akiračio plėtros?

– Antonioni kūryba siejama su modernaus kino pradžia. 1895 m. atsirado kinas kaip medija, kaip kūrybos forma, o štai vystantis kino menui, 20 a. viduryje, atsirado visiškai kitoks kinas. Būtent su to kitokio kino pasirodymu Antonioni ir siejamas: nauja estetika, naujos rūšies vaizdu. Kuo jis labai įdomus – netgi žiūrėdami jo filmus dabartyje, matome, kad jie be galo modernūs. Praėjo 60–70 metų, bet jis vis dar atrodo naujoviškas, modernus, šiuolaikiškas.

Matyt, vis dar turime kažką bendro su tomis akimirkomis, kai Antonioni kūrė savo filmus. Itališkas kinas, ypač atsiradęs po Antrojo pasaulinio karo, žinomas visame pasaulyje (turimi omenyje Federico Fellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti ir kitų italų kino klasikų filmai – LRT.lt), tačiau Antonioni įdomus ir išskirtinis: jis nėra toks itališkas kaip kiti italai. Kai kurios jo juostos filmuotos Italijoje, o kai kurios – Londone ar JAV. Ir jie turi savotišką jausmą, kad tai nėra grynai itališki filmai. Apeliuojama į platesnę auditoriją ir tarptautinį modernumą.

Kadras iš filmo „Užtemimas“ (1962) / „Skalvijos“ kino centro nuotr.

– Ką turite omenyje sakydama „modernumas“? Jei teisingai suprantu, tai filmas kaip medija jau pagal apibrėžimą yra modernus dalykas: nauja technologija, masinė produkcija. Ką turėjote omenyje sakydama, kad Antonioni filmai, o taip pat ir neorealistiniai italų kino pavyzdžiai – modernūs, palyginti su kitais, prieš tai pasirodžiusiais filmais?

– Žinoma, kinas – moderni, industrinio pasaulio masinė medija. Su šiuo pasauliu ateina ir didžiulė kaita. Santykiai tarp žmogaus ir gamtos, taip pat santykiai tarp žmonių keičiasi labai greitai. Bet netgi jeigu kinas buvo moderni medija, kino vaizdiniai ar estetika nesijautė tokie nauji ir modernūs.

Antonioni filmai minimalistiniai: vaizdai, kuriuos mato žiūrovas, gali pasirodyti tuštoki, lėti, režisierius suskaldo ir pasakojimą. Pirmoje 20 a. pusėje būti moderniam reiškė būti greitam, judančiam, besikeičiančiam. Pavyzdžiui, futuristai akcentavo greitį, dinamiškumą, kaitą, jaunystę, industrinius ir technologinius išradimus, o štai Antonioni gyvenamuoju metu būti moderniam jau reiškia sulėtėti. Kitaip tariant, estetine prasme filmai sulėtėja, o tai įvyksta, matyt, todėl, kad norima pasiūlyti žmonėms apgalvoti besikeičiantį pasaulį. Ne tik pasinerti į greitį, bet ir stabtelėti.

Antonioni nėra lengvas kino kūrėjas, bet jis suteikia žiūrovui tai, ko kiti kūrėjai, kurių filmai gerokai greitesni, negalėtų suteikti. Kai filmo pasakojime per daug veiksmo, negali svarstyti apie tai, kas iš tiesų vyksta. Tam tiesiog nėra laiko, nes siužetas įtraukia, įvykių atomazga sudomina.

Kadras iš filmo „Profesija – reporteris“ (1975) / „Skalvijos“ kino centro nuotr.

– Žiūrėdami „greitąjį“ kiną, užpildome galvą veiksmu, vaizdas praslysta, lieka nepastebėtas.

– Antonioni moko mus įsižiūrėti ir galvoti apie tai, ką matome.

– Į ką jis nori atkreipti mūsų dėmesį? Galima klausimą būtų formuluoti ir kitaip – kokios jo filmų pagrindinės temos?

– Manyčiau, kad jis nori parodyti pokyčius, kurie tuo metu vyko ir netgi šiuo metu vyksta Vakarų pasaulyje. Vėlesniuose filmuose jis jau pradeda kreipti dėmesį ir į besivystančias šalis, tuo metu dar vadinamas „Trečiuoju pasauliu“.

Režisierius nori, kad žvelgtume į pasaulyje vykstančią kaitą, tačiau susitelkia į tai, kaip ši kaita, sparta, greitis paveikia mus kaip žmones: mūsų individualią psichologiją ir visuomenę apskritai.

Antonioni filmuose nėra daug dialogų, bet, nepaisant to, psichologinių situacijų ir įtampų netrūksta. Juostose klausiama, kaip žmogus psichologiškai prisitaiko ir mąsto apie besikeičiantį pasaulį ir tai, kaip kiekvieną iš filmų herojų veikia pokyčiai aplinkoje.

Michelangelo Antonioni ir Federico Fellini Kanų kino festivalyje 1971 m. / AP nuotr.

– Atrodo, kad Antonioni nėra tik kino istorijos dalis, o galėtų būti laikomas svarbiu šiandien. Mūsų pasaulis taip pat juda beatodairišku greičiu, o tai susiję ir su atitrūkimu nuo vienas kito ir nuo pasaulio, susitelkimu į medijas. Galbūt galėtumėte daugiau papasakoti apie Antonioni gyvenamąjį laiką ir istorinį kontekstą? Kokie įvykiai Italijoje ar visoje Europoje skatino jį kurti tokį kiną? Kino studijų jis nebuvo baigęs.

– Taip, jis nestudijavo kino, studijavo ekonomiką, lyg ir norėjo studijuoti architektūrą, tačiau visuomet domėjosi menu: pats grojo smuiku (pirmąjį smuiko koncertą surengė būdamas vos 9-erių – LRT.lt), domėjosi architektūra, muzika. Architektūra apskritai jo filmuose svarbi.

Kino pasaulyje jis pradėjo dirbi tapęs kritiku, tada Italijoje į valdžią atėjo fašistai, o vėliau prasidėjo ir Antrasis pasaulinis karas. Tuomet jis ir persiorientavo į kino kūrybą. Kūrė tiek trumpametražius filmus, tiek trumpus dokumentinius filmus. Pastebėtina, kad netgi jo dokumentiniai filmai gana poetiški.

Istorinis kontekstas Antonioni filmų atsiradimui – didelė karo palikta trauma. Italija, nepaisant to, kad po karo modernizavosi sparčiai, išgyveno ekonominį augimą, mėgavosi vartojimu ir įvairiomis prekėmis, buvo gana skurdi šalis ir taip greitai nesivystė kaip kitos Europos šalys. Situacija po karo buvo ir šokiruojanti, ir traumuojanti, tad žingsnis dokumentuoti tą laikotarpį – suprantamas.

Po Antrojo pasaulinio karo Italijoje atsirado ir neorealistinio kino judėjimas, tačiau M. Antonioni, nors ir buvo susijęs su ja, jai nepriklausė. Bet idėja, kad yra tikrovė, kurią reikia dokumentuoti ir reprezentuoti, jam buvo artima.

Režisierius Michelangelo Antonioni / „Vida Press“ nuotr.

Juk karo tikrovė nebuvo vienareikšmiška, Italijoje buvo ir vidinis konfliktas, nes dalis palaikė fašistinį judėjimą, o dalis – priešinosi. Kino medija buvo gana naujas dalykas, bet kartu ir masinis, galintis pasiekti didesnį skaičių žmonių, paveikti, o per ją galima apmąstyti pasaulį ištikusius dalykus. Tai traukė Antonioni.

Tiesa, po to jis kiek atsitraukė nuo tiesioginio tikrovės dokumentavimo, tad jo neorealistu ir nevadina. Vienas garsiausių neorealistinių filmų yra „Dviračių vagys“ (it. Ladri di biciclette, rež. Vittorio De Sica). Jame pagrindinė istorija – pagrindiniam veikėjui gyvybiškai reikia dviračio tam, kad galėtų dirbti, t. y. kabinti plakatus visoje Romoje. Dviratį pavagia – jis nebegali dirbti. Pasakojimas – socialinis, apie sunkią darbininkų padėtį, nedarbą apskritai. O Antonioni yra sakęs, kad po karo ir Italijos rekonstrukcijos, ekonominio pakilimo jis norėjęs kurti naująjį realizmą be dviračio. Jis norėjo susitelkti į pokyčių poveikį žmonėms, jų vidinei būsenai.

– Ar vadintumėte tai emociniu problemos lygmeniu?

– Taip.

Kadras iš filmo„Fotopadidinimas“ (1966) / „Skalvijos“ kino centro nuotr.

– Minėjote, kad M. Antonioni kūrė ir dokumentinius filmus – šių filmų retrospektyvoje Vilniuje nepamatysime, bet akiračio plėtrai ir susipažinimui būtų svarbu pakalbėti ir apie juos. Ką M. Antonioni dokumentavo?

– Daugelis jo dokumentinių priklauso trumpųjų filmų kategorijai: trunka apie 10–15 minučių. Jie fiksuoja režisieriaus gyvenamąją tikrovę, laiką. Temos – susitelkusios į kasdieną ir gana paprastos, nuolankios. Pirmasis filmas, pradėtas kurti dar vykstant karui, 1943 m., o baigtas jau po to – „Po slėnio žmonės“ (it. Gente del Po). Po – šiaurės Italijoje esanti upė. Slėnio žemė derlinga, tačiau ir nuolat užklumpama potvynių ir atoslūgių. Filme taip pat jaučiamas kontrastas tarp senųjų žemdirbystės būdų ir naujųjų, kai naudojamos naujosios technologijos, mašinos, o ne tik rankų darbas. 1948 m. išleistas kitas trumpas dokumentinis filmas apie Romos šiukšlių rinkėjus, tad galime pastebėti, kad M. Antonioni ankstyvoji kūryba susitelkia į tuos, kurių nepastebime ir į kuriuos neįsižiūrime.

Kai kurie sako, kad M. Antonioni abstraktus, atsitraukęs nuo „tikrovės“. Jis iš tiesų vėlesniuose filmuose abstraktus, bet kinas visuomet abstrahuoja. Reprezentacija visuomet yra redukcija, t. y. tikrovės supaprastinimas. Bet matome, kad jam rūpinčios temos taip pat ir susijusius su konkrečia tikrove, materialumu, sudėtingomis aplinkybėmis.

Kadras iš filmo „Zabriskie Point“ (1970) / „Skalvijos“ kino centro nuotr.

Antonioni taip pat sukūrė trumpametražį filmą apie savižudybę (1953 m. sukurtas „Bandymas žudytis“ (it. Tentato suicidio) cikle „Meilė mieste“ (it. L'amore in città), vieną iš ciklo filmo kūrė kitas svarbus Italijos režisierius Federico Fellini – LRT.lt). Apskritai Antonioni savižudybės tema svarbi, tai irgi galėtų ateiti iš to meto realijų. Matyt, jis galvojo apie būdus, kaip žmonės įvairiai gali dorotis su buvimu šiame pasaulyje ir tuo, kas juos ištinka ir koks sudėtingas gali būti gyvenimas.

Antonioni kūrė dokumentinius ir apie masinę mediją, žurnalus, fotoistorijas, kurias tuo metu mėgdavo įvairūs leidiniai – taip jie nauju būdu pasakodavo istorijas. Man regis, kad jam buvo įdomios naujosios technologijos, bet jis taip pat ir gana optimistiškai į jas žiūrėjo, nebuvo perdėm kritiškas, o atsitraukęs tarsi stebėjo, kaip jos vystosi. Italų filosofas Giorgio Agambenas yra sakęs, kad būti šiuolaikiškam reiškia gebėti žiūrėti į tave supančią realybę, tačiau nebūti jos apakintam. Sakyčiau, kad būtent toks ir buvo M. Antonioni kaip žmogus: jis domisi, žavisi, bet nėra aklas savo stebimiems dalykams, nėra perdėm susižavėjęs.

Michelangelo Antonioni / „Vida Press“ nuotr.

– Tam tikra prasme galima apakti ne tik nuo susižavėjimo, bet ir nuo neapykantos, t. y. galima smarkiai kritikuoti tave supančią tikrovę, o stebėjimo toje kritikoje nebeliks. Įdomus balansas: turi būti susidomėjęs savo aplinka, bet ir nepasiduoti savo vidiniams impulsams beprotiškai mylėti arba aistringai neapkęsti.

M. Antonioni išsakė įdomią mintį, kalbėdamas apie vieną iš savo filmų: „Per daug paprasta būtų sakyti, (...) kad aš smerkiu nežmonišką industrinį pasaulį, kuris engia individus ir veda juos į neurozę. Mano tikslas... buvo išversti pasaulio poeziją, kurioje net gamyklos gali būti gražios.“

Sakėte, kad architektūra M. Antonioni svarbi. Kuria prasme?

– Gali atrodyti, kad kino santykis su architektūra paviršinis – tarsi padeda sudėlioti kompoziciją, tačiau architektūra yra kraštovaizdžio dalis. Šis kraštovaizdis – sukurtas žmogaus. M. Antonioni įdomus žmogaus buvimas kraštovaizdyje ir tai, ką jie sukuria, kaip paveikia aplinką, kaip kišasi į gamtą ir kraštovaizdį. Gamta kaip tokia M. Antonioni nėra labai įdomu, o veikiau jos santykis su žmogumi, žmogaus paliekamas pėdsakas joje. Architektūra šios veiklos simbolis. Jis dažnai pasirenka modernios architektūros vaizdinius. Pavyzdžiui, „Naktis“ (it. La Notte) prasideda Milano vaizdiniu, o jame – Pirelli (padangų gamintojo – LRT.lt) bokštas. Jis tuomet buvo aukščiausias Italijoje pastatas, ką tik pabaigtas. Kai kuriuose filmuose pasirodo ir daug statybviečių, daugiabučių vaizdų. Pastatas gali kurti atmosferą, nuotaiką, emociją, padėti kurti pasakojimą vaizdu, o ne žodžiu.

Pirelli bokštas Milane / „Vida Press“ nuotr.

– M. Antonioni filmai ir ypač jų pabaigos – sunkiai suprantamos, atviros interpretacijai, nevienareikšmiškos. Kaip manote – kodėl jis renkasi būtent tokį kalbėjimo būdą?

– Filmuose nėra vienos krypties, kuria siūloma eiti, žinutė nėra jums sukramtoma ir paduodama. Jis siekia neapibrėžtumo. Matyt, todėl, kad žiūrovas turi aktyviai galvoti žiūrėdamas filmą, bet ir todėl, kad jis puikiai supranta, kad nėra pasaulio, kuriame viskas aišku, apibrėžta. Jis pasakojimo nenaikina, bet jį atveria.

Jis tikrai siekia apibūdinti pasaulį tokį, koks jis jam tuomet jautėsi (gal panašus jis ir dabar...), bet ir kuria kitokį žiūrėjimo būdą, kurio metu niekas stebinčiajam nepasakys, kas iš tiesų įvyksta, kokia ta tikrovė, kaip iš tiesų jo herojai jaučiasi, ką išgyvena.

Net jeigu filmų pabaigos nepaaiškina dalykų padėties, režisierius pats jas tikrai labai apmąsto. „Pilnaties“ paskutinės dešimt minučių – vaizdų seka, kurioje net nebelieka pagrindinių filmo veikėjų, jie dingsta. Keliaujame per tas pačias erdves, kuriose jie buvo, bet jų jau nebėra. Nieko apie juos ir nežinai. Jis juk apgalvojo šią pabaigą, netgi efektingai.

Jackas Nicholsonas filmo „Profesija: reporteris“ (lt. Prodessione: reporter, rež. Michelangelo Antonioni) filmavimo metu / „Vida Press“ nuotr.

– Manote, kad M. Antonioni norėjo ir taip pasisakyti prieš kino komerciškumą ir vartotojišką mūsų požiūrį į filmus?

– Netgi būdamas kino kritiku jis nežiūrėjo palankiai į filmus, kurie tebuvo pramoga. Jis pats nekūrė tokių filmų, kuriuos galima būtų lengvai suvartoti, – tokių greito maisto atitikmenų kine.

Kai kurie kritikai vadino Antonioni filmus „vidaus neorealizmu“: pasakoja apie žmonių vidines būsenas, jausmus, išgyvenimus, bet Antonioni juostos tikrai nepanašios į gal kiek stereotipinį prancūzišką kiną, kuriame žmonės daug kalba ir reiškia savo jausmus. To Antonioni filmuose labai mažai. Kaip ir vaizduojamos žmogaus vidinės būsenos, bet matai tik jų išorę, o žmonės ne tiek daug ir tepasako. Daug lieka mums patiems bandyti suprasti, iššifruoti, pajausti.