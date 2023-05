Vytautas Bikulčius. Prancūziškos sielos klyksmas ir kelionė po tarpukario Lietuvą

Prancūzų rašytojo Édouard`o Louis romanas „Edžio Belgelio pabaiga“ (iš prancūzų kalbos vertė Paulius Stasiūnas, išleido leidykla „Kitos knygos“) grindžiamas autobiografiniu pasakojimu, puikiai išreiškia romano pasakotojo sielos klyksmą, kadangi kaip kitoks jis jaučiasi atstumtas ne tik mokyklos draugų, bet net ir savo artimųjų.

Tiesa, romano originalus pavadinimas „Atsikratyti Edžio Belgelio“ dar geriau nusako tą herojaus retsykiais netgi beviltišką situaciją, nes jis jaučiasi tiesiog nepageidaujamas savo aplinkoje. Įdomu, kad ir pats rašytojas atsikratė šios savo pavardės ir tapo Édouard`u Louis.



Pasakotojas aprašo savo kasdienybės pragarą, kuris prasideda romane nuo pat pirmųjų puslapių, kai iš dešimtmečio Edžio tyčiojasi du koledžo mokiniai, jie ne tik apšaukia jį pydaru, bet ir apspjaudo, ir sumuša jį. Kur kas blogiau, kad Edis ir nemato kitokio gyvenimo, nes smurtas tiesiog klesti jo aplinkoje: visų pirma, jis atkreipia dėmesį į tėvą, kuris gali pliektis su kaimo girtuokliais, uždaužyti ką tik gimusius kačiukus ar paskersti kiaulę ir mėgautis jos krauju.

Ne geresnis gyvenimas ir visame kaime, kur vyrai triūsia žalvario detalių fabrike ir tęsia savo prosenelių ir senelių tradiciją, o moterys geriausiu atveju dirba tik kasininkėmis. Nereikia stebėtis, kad šiame kaime viešpatauja skurdas ir alkoholis, tėvai neturi laiko rūpintis vaikais, o pastarieji, vos subrendę, eina tėvų pėdomis. Ta didžiulė socialinė atskirtis Pikardijos kaimelyje gimdo ksenofobiją, ją skleidžia ir herojaus tėvas. Kartais net sunku patikėti, kad tokie dalykai gali dėtis 21 a. pradžios Prancūzijoje. Vis dėlto pasakotojui didžiausia mįsle tampa jis pats. Jis negali suvokti, kodėl jo balsas aukštesnis negu kitų berniukų, pasižymi moteriškomis intonacijomis (net tėvas jį vadina merga), kodėl kalbėdamas ima keistai gestikuliuoti, kodėl jį traukia sesers drabužiai. Tėvai jausdami, kad jis skiriasi nuo savo brolių, pataria jam eiti žaisti futbolo su kitais berniukais, tačiau jo šis žaidimas netraukia. Vienintelis džiaugsmas buvo tas, kad kaimo moterys jį gyrė motinai, jog jis esąs kuklus ir doras berniukas. Taip romane jis žengia pirmuosius žingsnius savo tapatybės link.

Tam tikra prasme šis kūrinys galėtų būti pavadintas ir auklėjimo romanu. Mat pasakotojas iš pat vaikystės bando suprasti, kas jis yra, kuo jis skiriasi nuo kitų berniukų. Tame jo kelyje į save jį lydi formalūs ir neformalūs auklėtojai. Kaip formalūs auklėtojai labiausiai, be abejo, reiškiasi jo tėvai, tik tas jų auklėjimas tampa išvirkščias, nes jie bando sūnų ne suprasti, o priderinti jo likimą prie įprastinių gyvenimo normų. Sakysime, motina vis laukia, kada jos sūnus ims draugauti su mergaitėmis kaip ir kiti paaugliai. Tačiau net ir pirma gan neįprasta pažintis su Ameli, nes jis mėgo ją dažyti lūpdažiu ar teplioti pudromis, baigiasi tuo, kad galiausiai ją sumuša. Neformaliais auklėtojais tampa jo pusbroliai ir draugai. Sykį pastarieji jam pasiūlo „pažaisti vyrus ir moteris“ ir jis jaučia, kad jam gal ir patiktų pabūti moterimi, tačiau tuos žaidimus nutraukia atsitiktinai į malkinę užėjusi pasakotojo motina. Taigi, šiuo atveju auklėjimas romane suvokiamas kaip seksualinės tapatybės ieškojimas.



Sesuo brolį supažindina su savo drauge Sabrina, kuri už jį buvo vyresnė penkeriais metais ir tikėjosi, kad jis pagaliau įrodys, jog yra tikras vyras, tačiau bandymas suartėti su ja baigiasi nesėkme, kuri net paskatina pasakotoją bėgti iš namų.



Patyręs daug išbandymų, romano pabaigoje pasakotojas vis dėlto išgyvena ir laimės akimirką. Jis išlaiko egzaminus į licėjų, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas teatro menui. Jis jaučia, kad dabar prasidės naujas gyvenimas.



Romanas patraukia savo atvirumu, tiesa, neretai pasakojimas yra be galo slegiantis, tačiau pasakotojas niekada nėra arogantiškas, pasipūtėliškas, užtat ir džiaugiesi galutine pergale – galiausiai jis surado save.



Prancūzų žurnalisto ir rašytojo Jeano Mauclère`o knyga „Po blyškiu Lietuvos dangumi“ (iš prancūzų kalbos vertė Genovaitė Dručkutė, išleido leidykla „Žara“) mus nukelia į prieškario Lietuvą (originalo kalba ji išėjo 1926 m.), tačiau skaitytojus gali nustebinti ne tiek tuo, kad ji pelnė Prancūzų akademijos premiją, bet kad anais laikais susilaukė didžiulio populiarumo Prancūzijoje ir buvo išleista pakartotinai bent aštuonis kartus. Norom nenorom kyla du klausimai: kodėl ji susilaukė tokios sėkmės ir kuo ji gali būti įdomi mūsų dabartiniams skaitytojams?



Galima neabejoti, kad anuometiniams prancūzams Lietuva iš dalies buvo terra incognita. Neatsitiktinai autorius savo knygą pradeda nuo istorinės apžvalgos, joje aptaria Lietuvos valstybingumo raidą nuo pat ištakų iki 1924 m. Įdomu, jog jis, nepaisydamas to fakto, kad Prancūzijos valstybė palaikė Lenkiją ir Lietuvos nepriklausomybę pripažino metais vėliau negu Latvijos ir Estijos, teigia, kad Vilnius, nors ir užimtas Lenkijos, yra tikroji Lietuvos sostinė. Be to, jis nenori aitrinti situacijos dėl Klaipėdos krašto problemos ir net neužsimena apie 1923 m. įvykusį lietuvių sukilimą prieš prancūzų valdymą, pabrėžia, kad Klaipėda – teisėta Lietuvos teritorijos dalis. Tai rodo, jog autoriaus siekiai pateikti savo įspūdžius knygoje apie šį prancūzams mažai pažįstamą kraštą yra išties geranoriški.

Jeano Mauclère`o knygos „Po blyškiu Lietuvos dangum“ viršelis / Leidyklos „Žara“ nuotr.

Galima teigti, kad dingstį aplankyti Lietuvą Mauclère`ui davė ne tik romantiška pažintis su vokiečių rašytojo Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno verstomis į vokiečių kalbą lietuvių liaudies dainomis, bet ir atsitiktinis susitikimas ir vėlesnė draugystė su lietuve Elena Jankauskiene, kurios būsimas žentas ir diplomatas Eduardas Turauskas taps prancūzų žurnalisto palydovu po Lietuvą, knygoje įvardijamu raide T.



Knygos tekstas rodo, jog žurnalistas buvo puikiai pasiruošęs kelionei po Lietuvą, čia jam rūpėjo pamatyti ne tik laikinąją sostinę Kauną, bet ir tuo metu lenkų užimtą Vilnių. Tiesa, į Vilnių jo negalėjo lydėti jaunasis palydovas, tačiau ir čia juo rūpinasi greičiausiai Jono Vileišio sūnus Petras ir todėl jis apie šį miestą susidaro gana išsamų vaizdą, jį pavadina „nevienalyčiu“, turėdamas galvoje, kad šalia rūmų galima išvysti lūšnelių, bulvarai baigiasi akligatviais, o šalia skarotų valstiečių žengia paryžietes primenančios gražuolės. Vis dėlto jis apgailestauja, kad dėl lenkų okupacijos Vilnius tuštėja, mažėja gyventojų skaičius, nutrūko senieji prekybos ryšiai su Kaunu, o nauji dar nesukurti. Beje, jis atkreipia dėmesį ir į Neries krante stovintį Adomo Mickevičiaus paminklą, kuris mūsų dienomis atsirado skvere priešais Prancūzijos ambasadą Lietuvoje. Vilniuje jis apsilanko ne tik pas Joną Basanavičių, bet ir žydų gete, iškylančiame prieš jo akis kaip fantastiškas pasaulis, našlaičių namuose, o dailininkas Ferdynandas Ruszczycas, jį supažindinęs su Vilniaus universitetu, sudaro jam galimybę pamatyti ir Aušros vartų Švč. Mergelę Mariją.



Vis dėlto autorius neapsiriboja tik Kaunu ir Vilniumi, bet lankosi ir provincijos miestuose ir miesteliuose – Vilkaviškyje, Jiezne, Birštone, Telšiuose, Klaipėdoje, Palangoje, kurių geografija rodo, jog jis savo kelione aprėpė kone visą Lietuvą. Taip pat jis susitinka ne tik su įtakingais valdininkais, bet ir su rašytojais, menininkais, dvasininkais. Jis lankosi ir muziejuose, ir operos teatre, ir parodose, žavisi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslais, dalyvauja priėmimuose, įvairiose šventėse, aprašo tautinius papročius ir tradicijas, atkreipia dėmesį į pakelėse stovinčius rūpintojėlius, koplytėles su šventųjų statulėlėmis.



Aišku, kad toks išsamus Lietuvos pristatymas prancūzų skaitytojui negalėjo nedaryti įspūdžio (užtat ir pasirodė tiek daug knygos leidimų), o mūsų skaitytojams bus įdomu sužinoti, į ką savo kelionėje labiausiai kreipė dėmesį šis prancūzų žurnalistas, savo knyga įrodęs, jog tapo tikru Lietuvos bičiuliu.