Eglė Baliutavičiūtė. Santykiams vien meilės neužtenka

Anglų rašytoja Susanna Clarke išgarsėjo su 2004 m. pasirodžiusiu debiutiniu romanu „Džonatanas Streindžas ir ponas Norelis“ (lietuviškai išleista 2021 metais), laimėjusiu Hugo apdovanojimą už geriausią metų fantastinį romaną. Kūrinyje autorė sukūrė alternatyvią ir magišką Anglijos istorijos versiją.

2020-aisiais po beveik 20-ies metų pasirodęs antrasis autorės romanas „Piranezis“ pelnė Moterų grožinės literatūros apdovanojimą (Women’s Prize for Fiction) ir pateko į Hugo premijos trumpąjį sąrašą.

Susanna Clarke „Piranezis“ (iš anglų k. vertė Bronislovas Bružas, išleido „Alma littera“, 2022)

Fantastinė literatūra, deja, vis dar neretai laikoma antrarūše, skirta specifiniams skaitytojams, tačiau kartais koks nors mokslinės ar maginės fantastikos kūrinys, ypač peržengiantis žanro ribas, blyksteli taip stipriai, kad pritraukia net snobiškiausių skaitytojų ratą. Taip dar kartą patvirtinama, kad knygos kokybę lemia ne žanras, bet autoriaus išmonė, vaizduotė, literatūrinis talentas ir įdomi, netikėta vizija, paliečianti daugeliui rūpimas temas, idėjas, nerimus. Clarke „Piranezis“ – viena tokių knygų.

Pagrindinis knygos veikėjas Piranezis kas dieną, pats apsirūpinęs maistu, tyrinėja savo pasaulį – beribį ir mįslingą trijų lygių namą, sudarytą iš daugybės visomis kryptimis it labirintai besidriekiančių, klasikinę architektūrą primenančių salių ir koridorių, kuriuose stūkso įvairiausios skulptūros, vaizduojančios ir žmones, ir įvairius daiktus, ir mitologines būtybes. Jis save laiko mokslininku, esančiu čia tam, kad liudytų begalinį namo „Grožį ir būtų apdovanotas jo Malonėmis“ (p. 21). Piranezis suskaičiavo, kad name yra penkiolika žmonių – iš trylikos telikę griaučiai, o su vieninteliu kitu gyvu jis valandėlei susitinka du kartus per savaitę.

Palengva romane skleidžiasi detektyvinė intriga: kas iš tiesų yra Piranezis? Kas yra namas? Ar visa tai klejojančios sąmonės vaisius, o gal kitas pasaulis? Ar jis čia gimė ir priklauso šiai vietai, ar kažkaip kitaip čia atsidūrė? Nors šie klausimai veda skaitytoją į priekį per iš pradžių itin miglotą knygos pasaulį, pasakojime svarbiausia ne tai.

Knygos viršelis

Piranezio vardas sietinas su XVIII a. italų architektu ir dailininku Giovanniu Battista Piranesiu, plačiai žinomu dėl piešinių serijos „Pramanyti kalėjimai“ (it. Carceri d’invenzione), kuriuose tikrovę su fantazija jungė vaizduodamas kone kafkiškus įvairiausių pastatų elementus, sujungtus gausybe tiltų. Tiesa, pats romano veikėjas savo tikro vardo nežino, gal tokio nė neturėjo, Piraneziu jį pavadino tas kitas gyvas name pasirodantis žmogus. Šis vardas jam visai nedera – jis nesijaučia esąs kalėjime. Nors dažnesnės draugijos norėtų, jis gyvena lėtą, laimingą ir pilnatvės kupiną gyvenimą.

Taigi šioje knygoje labai išmoningai papasakota istorija šiuo metu vis madingesnėmis tampančiomis temomis – apie lėtą buvimą, vienovę su pasauliu, tyrinėjimą ir grožėjimąsi to pasaulio nenaikinant, dėkingumą už tai, ką gauni iš jo ir paprastą gyvenimą, kaip priešpriešą nuolat skubančiam, intrigų ir alinančių pagundų kupinai šiuolaikinei žmogaus būčiai, kurioje įpratome suktis it žiurkėnas rate.

Romane daug aliuzijų ir alegorijų, kurių bent dalelę sunku atskleisti trumpoje apžvalgoje, tačiau skaitytojas, jei tik norės, galės leistis į intelektualiai malonius svarstymus, svarstyti kūrinio sąsajas su Platono uolos alegorija, Jorge`o Luiso Borgeso „Babelio biblioteka“ ir kt.

Eglė Baliutavičiūtė / Asmeninio albumo nuotr.

Saara Turunen „Neracionalūs dalykai“ (iš suomių k. vertė Urtė Liepuoniūtė, išleido „Balto“, 2023)

Lietuvoje suomių romanų ir pjesių kūrėja, dramaturgė Saara Turunen jau pažįstama iš prieš dešimtmetį rodyto spektaklio „Sudaužytos širdies istorija“, kuriame pagrindinė veikėja rašytoja yra ištroškusi meilės, laviruodama tarp savo troškimų, visuomenės lūkesčių ir savasties mėgina atrasti laimę. Panašios temos gvildenamos romane „Neracionalūs dalykai“.

Susižavėjusi ispanų kalba, neįvardyta dramaturgijos studentė iš Suomijos, turinti intencijų tapti ir rašytoja, išvyksta į mokytis į Barseloną. Pramogaudama vakarėliuose susipažįsta su vyru ir įsimyli. Per visą romaną nusidriekia sudėtinga meilės istorija. Sudėtinga ne dėl intrigų, aistrų, išdavysčių, „myliu – nemyliu“ santykių, ar to kas itin dažna pigiuose meilės romanuose. Jos ir vyro santykiams iššūkių kelia pirmiausia ne išoriniai trukdžiai, bet moters vidinė sumaištis, baimės, neretai ir užsispyrimas.

Viskas jai yra sudėtingas iššūkis – priimti kitą su visomis smulkiomis ir esminėmis kultūrinėmis ypatybėmis, kurios taip smarkiai skiriasi nuo įprasto suomiško intravertiškumo, gyventi blaškantis tarp dviejų valstybių, laviruoti tarp visuomenės lūkesčių, tapusių kone pasąmonės balsu, ir savasties, savos asmenybės apribojimų, nesugebėjimo apsispręsti, ar gerai pasirinko, nes pasirinkimų per daug. Ir visa tai liudija, kad santykiams vien meilės neužtenka. Pagrindinės veikėjos poelgiai, išgyvenimai neretai vienu metu kelia ir juoką, ir empatiją, ir erzulį dėl neracionalumo, ir nieko čia keisto, nes, kaip sako pati veikėja, „su racionaliu protu šie dalykai neturi nieko bendro“ (p. 84).

Knygos viršelis

Ne veltui romanas lyginimas su airių rašytojos Sally Rooney kūryba, kurioje taip pat narstomos tūkstantmečio kartos gyvenimo, santykių ir laimės paieškų temos šių dienų pasaulyje, su visomis jo politinėmis, ekologinėmis, kultūrinėmis problemomis. Štai „Neracionalių dalykų“ siužete vis šmėkšteli ekologinis nerimas (veikėja kremtasi, kad nuolat skraido lėktuvu ir kad vyras apie tai iš viso negalvoja) ir prieš kelerius metus įsižiebęs judėjimas dėl Katalonijos nepriklausomybės. Veikėja atvyksta į Barseloną nieko nenumanydama apie Kataloniją, o dabar tampa šių įvykių, stipriai liečiančių ir jos mylimojo šeimą, stebėtoja.

Beje, ne veltui pagrindiniai veikėjai neturi vardų, jie tarsi įkūnija kartos nerimą, sunkumus atrasti pusiausvyrą ir baimes priimti tvirtus sprendimus šiame pernelyg greitai besikeičiančiame, ankstesnių amžių socialinio aiškumo stokojančiame pasaulyje.

Tai labai gyvenimiškas, ne vienam tūkstantmečio kartos žmogui galintis pasirodyti artimas meilės romanas. Jis gali pasirodyti įdomus tiems, kurie nemėgsta banalių meilės romanų, bet tema vis dėlto domina. Parašytas gana tiesmuku, dienoraščio stiliumi, greitai skaitytoją vedančiu gal kiek per ilgo romano labirintais į savotiškai laimingą pabaigą, kuri tampa įmanoma tik pagaliau atradus vidinę ramybę ir išdrįsus priimti svarbius sprendimus.