„Ar mums tas pats, kad moterys kultūroje veža už mažiau?“: jų atlyginimai – 200 eurų mažesni

„Vyras darbo pokalbyje dėl pozicijos viename Vilniaus muziejuje išgirdo siūlomą atlygį, kandidatas pareiškė, kad pokalbio galima netęsti, mat uždarbis jo netenkintų“, – tokį darbo pokalbio scenarijų aprašo Lietuvos kultūros tarybos (LKT) atliktas tyrimas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“. Vyras darbą gavo: su didesniu nei norėjo atlyginimu, prilygstančiu muziejuje 8-erius metus dirbančios moters atlyginimui. Šią istoriją tyrime pasakojo pats vyras.

Anot minėto tyrimo, moterys darbo pokalbiuose taip elgiasi gerokai rečiau, o tai dažnai susiję su polinkiu save nuvertinti, jį galima laikyti viena kertinių priežasčių, kodėl moterys gauna mažesnį atlygį už tą patį darbą. Jas veikia visuomenėje susiformavę lyčių stereotipai, gėda kalbėti apie pinigus, lyčių vaidmenys.



LKT paruošta ataskaita susistemina 2021 m. tyrimo duomenis apie atlyginimų pasiskirstymą kultūros sektoriuje. Anot jo, vyrai vidutiniškai gauna 200 eurų daugiau pajamų nei moterys. Tiesa, vidutinis atlyginimas kultūros sektoriuje taip pat nedžiugina: vidutiniškai 900 eurų vyrams ir 700 eurų moterims į rankas.

LRT.lt primena: anot Statistikos departamento, vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2021 m. – 1 008 eurai į rankas.



Tyrimą atlikusios Kristina Mažeikaitė ir Kamilė Čelutkaitė pristatė jį Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.



Lyčių lygybės klausimai suaktyvėjo po „MeToo“ skandalų



LKT atliktas tyrimas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ susitelkė ir į menininkų bei menininkių atlyginimų skirtumus, ir į emocinę savijautą dirbant kultūros sektoriuje.



Tyrimo įvade apžvelgiamas tarptautinis ir Lietuvos politinis bei teisinis kontekstas lyčių lygybės srityje. Anot tyrimo autorių, po 2017 m. „MeToo“ skandalų Lietuvos politinėje darbotvarkėje lyčių lygybės klausimas pastebimas kur kas labiau nei iki tol.



„Visi projektai, teikiantys paraiškas finansavimui ES, turi aiškiai parodyti, kaip jie prisideda prie lyčių lygybės įgyvendinimo. ES taip pat vykdo įvairius tyrimus lyčių lygybės klausimu kultūros sektoriuje“, – pasakojo K. Čelutkaitė.



Anot tyrėjų, nors Lietuva formaliai ir įsipareigojusi siekti lyčių lygybės, tačiau Lietuvos kultūros politikos formavimo dokumentuose lyčių lygybės siekis beveik neaptinkamas.

Kamilė Čelutkaitė. Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

„Pavyzdžiui, Lietuvos kultūros politikos strategijoje „Lietuva 2030“ lyčių lygybės, kaip tikslo, nerasime“, – sako K. Čelutkaitė. LRT.lt primena, kad Seimas strategiją „Lietuva 2030“ patvirtino 2012 m.



Anot tyrėjos, tai būtų galima sieti su tuo, kad iki šiol kultūros sektoriuje neatlikti išsamūs tyrimai lyčių lygybės klausimu – neturint duomenų ir jų neanalizuojant, sunku suvokti, kokia situacija iš tiesų, o po to ir rasti būdų, kaip spręsti problemas.



Tyrime naudojami apie 1 000 menininkų apklausos duomenys (apklausa atlikta 2021 m.), šie duomenys leido apskaičiuoti, kokie pajamų atotrūkiai tarp menininkų lyties požiūriu, emocinės būklės skirtumai, be to, kokie papildomi iššūkiai sutinkami meno ir kultūros srityje.

Kaip teigė K. Mažeikaitė, tyrime analizuoti ir įvairių LKT teikiamų stipendijų duomenys, vadovų pasiskirstymas kultūros įstaigose, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų pasiskirstymas lyties aspektu.



Tiriant analizuoti ir kiekybiniai, ir kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys padeda atskleisti atlyginimų atotrūkius įvairiose kultūros srityse, o štai tikslinių grupių (angl. focus groups) paliestas ir kiek mažiau skaičiais apčiuopiamas moterų savivertės klausimas: jos linkusios prašyti mažesnio atlyginimo, o vyrai nesidrovi nutraukti darbo pokalbį, jei pasiūlytas atlyginimas jų netenkina.



Tikslinių grupių tyrime dalyvavo 12 moterų ir 8 vyrai. Tiesa, tyrėja K. Mažeikaitė pastebėjo, kad tam, jog būtų pakalbinta 12 menininkių, tyrime tereikėjo pasiūlyti dalyvauti 23 menininkėms, o štai tam, kad būtų rasti 8 vyrai, reikėjo susisiekti su 50 vyrų menininkų.

Kristina Mažeikaitė. Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

„Man regis, tai ganėtinai gerai charakterizuoja situaciją“, – kalbėjo K. Mažeikaitė, turėdama mintyje, kad lyčių lygybės klausimais dažniau pasisako moterys, o ne vyrai, ši tema vis dar laikoma „moteriška“.



Tikslinės grupės dalyviai tyrime dalijosi patirtimis kultūros sektoriaus darbo rinkoje, be to, kaip įveikia įvairius iššūkius: nuo darbo pokalbio, savęs įvertinimo, iki to, kad sunku – nepriklausomai nuo lyties – derinti darbą su šeimyniniu gyvenimu.

Anot vieno tyrimo dalyvių, daugelis meno rezidencijų ar stipendijų nesiūlo jokios finansinės pagalbos tiems, kurie turi mažamečių vaikų. Pavyzdžiui, nefinansuojama kelionė į meno rezidenciją šeimai arba vaiko priežiūros išlaidos, kai norima keliauti.

Ir dalyviai, ir tyrėjai pabrėžia, kad ši problema susijusi su visuomenėje vis dar gaju įsitikinimu, jog menininkas – vienišo žmogaus profesija ir šeimos veiksnys joje nėra svarbus ar reikšmingas. Akcentuojama, kad šį aspektą įvardijo ne tik menininkės, bet ir menininkai vyrai, tad tai nėra lyčiai priskirtina problema.



Analizuojant kiekybinius duomenis, suskaičiuota, kad menininkų vyrų mėnesinės pajamos į rankas – apie 900 eurų, menininkių – 700 eurų. Skirtumas – moterims vidutiniškai 200 eurų mažiau per mėnesį.

Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

„Jei moterys kultūros sektoriuje norėtų uždirbti tą patį atlyginimą kaip vyrai, turėtų papildomai dirbti vidutiniškai tris su puse mėnesio“, – kalbėjo Kristina Mažeikaitė.



Anot tyrėjos, tai lemia ir kitus ateities iššūkius.



„Jei darbingo amžiaus moters atlyginimas mažesnis, vadinasi, bus mažesnė ir pensija, skirtumas – apie 20 proc., o tai susiję su didesne moterų skurdo rizika senatvėje. Mažesnis užmokestis prisideda ir prie kitų problemų: pavyzdžiui, emocinio perdegimo“, – kalbėjo K. Mažeikaitė.



Moteris pridūrė, kad kultūros sektorius nėra išskirtinis – Lietuvoje moterys vidutiniškai uždirba apie 230 eurų mažiau negu vyrai. Anot tyrėjos, Lietuva, pagal lyčių lygybės indeksą ES, lenkia viso labo tik tris šalis – Rumuniją, Latviją ir Bulgariją.



Skirtingi kultūros sektoriai – nelygybė panaši



Sistemindamos gautus duomenis, tyrėjos išskirstė dalyvių gaunamas pajamas į tris rėžius: iki 600 eurų, nuo 601 iki 1 200 eurų ir nuo 1 201 eurų ir daugiau į rankas. Taip pat menininkai išskirstyti į sritis, kad būtų galima pamatyti, kaip kiekviena skiriasi. Tyrėjos išskyrė teatro, architektūros, šokio, tarpdisciplininio meno, muzikos, literatūros, kino, fotografijos, dizaino, etninės kultūros ir tautodailės sritis.



Žvelgiant į moterų ir vyrų atlyginimų skirtumus pagal lytis, matomi aiškūs „lyderiai“ nelygybės srityje. Pavyzdžiui, teatro kategorijoje didžiausią (nuo 1 201 eurų) atlyginimą gaunančių vyrų yra apie 17 proc., o štai moterų – tik 7 proc. Vienas didesnių atotrūkių pagal lytį šiame rėžyje yra architektūros srityje: didžiausią atlyginimą gaunančių vyrų čia 57 proc., o moterų – 19 proc. Stebina ir dizaino sritis: 42 proc. vyrų uždirba didžiausius atlyginimus ir tiek uždirba tik 5 proc. moterų. Vienintelė sritis, kurioje moterų aukščiausio lygio pajamų rėžyje yra daugiau nei vyrų – etninė kultūra ir tautodailė: 7 proc. moterų gauna 1 201 eurų ir daugiau atlygį. Tiesa, vyrų šioje srityje apskritai labai mažai, o gaunančių didžiausias pajamas net nėra.

Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

Tyrime šiuos skirtumus šiek tiek bando paaiškinti tikslinių grupių surinkti duomenys. Vienas jų – moters savivoka darbo rinkoje ir savivertė, ypač, kai prabylama apie pinigus ir atlygį.



Anot tyrimo, vyrai nebijo prašyti didesnių atlyginimų ir save vertina geriau, kartais netgi atsisako toliau dalyvauti darbo pokalbyje, jei pasiūlytas atlyginimas jų netenkina, o moterys dažniau gėdijasi paprašyti daugiau, pasitenkina tuo, ką joms siūlo.



„Kai diskusijos dalyvė įveikė jaučiamą gėdą kalbėti apie pinigus ir išdrįso paklausti vyrų kolegų, kiek jie uždirba iš užsakymų, ji suvokė, kad prašydavo kelis kartus mažesnių už rinkos kainą honorarų. Kūrėja suprato, kad tai kilo ir iš menininkų jaučiamos gėdos kalbėti apie pinigus, ir iš savivertės problemos, nes noras kuo mažiau pakenti kitiems, nepaisant savo poreikių, įgavo mažesnio atlygio formą. Vis dėlto, supratusi, kad verta daugiau, menininkė pradėjo prašyti rinkos lygio honorarų“, – rašoma „Lyčių lygybės kultūroje“ tyrime.



Teatro ir kino srityje esančius mažesnius atlyginimus tyrimas aiškina lyčių stereotipais šioje srityje – vis dar įsivaizduojama, kad vyrai – „geresni“ režisieriai, be to, pagrindiniai vaidmenys teatre skiriami būtent vyrams, o ne moterims, dažniau renkamasi statyti tokias pjeses, kurių centre – vyras, tad moteris turi mažesnę tikimybę gauti pagrindinį vaidmenį.

Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

Tyrime cituojamas pavaizdus pasakojimas apie tai, kaip į moterį režisierę žvelgiama kine, kai teikiamos įvairios paraiškos finansavimui.



„Per pokalbį (su Lietuvos kino centro ekspertų komisija – LRT.lt) dėl režisierės filmo buvo klausiama: „Kaip tokia jauna režisierė susitvarkys su tokia tema?“, o jauni vyrai režisieriai tokių klausimų nesulaukdavo, nors jie taip pat nesirinkdavo lengvų temų“, – rašoma tyrime. Kitaip tariant, moterimi nepasitikima kaip vadove, tad ir kaip režisiere.

Anot tyrėjų, architektūros srityje vyrauja „gana prastas darbo organizavimas“, o tai susiję su neprognozuojamomis darbo valandomis ir viršvalandžiais. Dažnai moterys, turinčios šeimyninių įsipareigojimų, nenori tokių darbo sąlygų.



„Taip pat kai kur taikomas ir bonusų mokėjimas vokeliuose, o moterims, norinčioms kurti šeimą, nėra priimtina, nes vėliau norima gauti socialinių garantijų. Dažnai moterys išeina dirbti į viešąjį sektorių: nors ten bonusai mažesni, jie apskaitomi. Galiausiai, moteris rečiau kviečia į architektūros konkursų ekspertų komisijas, o tai – vienas pajamų šaltinių architektūros srityje“, – architektūros sektoriaus atlyginimų atotrūkį aiškino K. Čelutkaitė.



Tyrėjų teigimu, svarbi tyrimo matrica – ir pajamų atskirtis pagal amžių.

Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

„Ir vyrų, ir moterų pajamos pagal amžių iki 25-erių – panašios. Vadinasi, startinės pozicijos vienodos, tačiau nuo 35–40 metų moterys uždirba tik 70–80 proc. vyrų pajamų“, – pasakoja K. Mažeikaitė.



Anot tyrėjos, vėliau nebėra grįžtama į startinę poziciją, kai vyrų ir moterų pajamos daugiau mažiau vienodos.



Tiesa, žvelgiant į Lietuvos kultūros stipendijų statistiką, atskirtis nėra tokia didelė.



„Šiek tiek daugiau [gauti stipendiją] kreipiasi moterys, šiek tiek daugiau moterų ir gauna LKT stipendijas bei finansavimą. Matome, kad viskas proporcinga, tad per ekspertinį vertinimą neatsitinka taip, kad vyrai gauna daugiau stipendijų nei moterys. Šiuo aspektu turime lygią situaciją“, – kalbėjo K. Mažeikaitė.



Diskusijoje vėliau užsiminta apie tai, kad LKT ekspertų gretose vyrauja moterys. Anot LKT pirmininkės A. Pakarklytės, vyrus į ekspertavimo pozicijas pritraukti sunku, nes atlyginimai šioje srityje maži, tad moterys sutinka dirbti už mažiau nei tai daro vyrai.

Julija Reklaitė. Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

Diskusijoje pristačius tyrimą – aštrūs klausimai



Pristačius tyrimą, vyko ir diskusija lyčių lygybės klausimais. Joje dalyvavo Kultūros viceministrė Daina Urbanavičienė, lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, LKT pirmininkė Asta Pakarklytė, Jana Mikulevič (LKC Filmų sklaidos ir paveldo skyriaus vadovė).



Anot D. Urbanavičienės, daugelis lyčių stereotipų vis dėlto gimsta šeimose.



„Moteris būna nuolankesnė, vietoj to, kad kovotų už save, stengiasi visus suprasti. Matyt, [lyčių lygybės] dalykus reikėtų pradėti aptarinėti mokykloje“, – sakė Kultūros viceministrė, akcentuodama, kad svarbu įtvirtinti lyčių lygybės siekį strateginiuose dokumentuose, jog būtų užtikrinamas tęstinumas.

Daina Urbanavičienė. Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

Viceministrė džiaugėsi, kad visai neseniai buvo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kuri kaip tik švenčia 90-ies metų jubiliejų. Patalpose esančioje parodoje, senose fotografijose, vaizduojančiose universiteto administraciją – vien vyrai. Tačiau dabar, anot D. Urbanavičienės, padėtis pasikeitusi, nes nemažą dalį pozicijų jau užima moterys. Anot viceministrės, to nepakanka, kai imama žiūrėti giliau – į pristatytus tyrimo duomenis.



Anot B. Sabatauskaitės, šalyje būtina nuolat matuoti lyčių lygybės padėtį ir tai daryti detaliai. Nepakanka rinkti tik skaitinių duomenų, svarbu žvelgti giliau – į visuomenėje gajus stereotipus, tradicijas, prielaidas.

Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

Moteris minėjo ir tai, kad linkstame vertinti vyrų kūrinius kaip geresnius vien dėl to, kad jie – sukurti vyrų. Diskusijos dalyvė citavo tyrimą, kuris pateikė respondentų grupei dirbtinio intelekto sukurtus meno kūrinius, tačiau prie jų prirašė arba vyrų, arba moterų pavardes ir siūlė juos įvertinti pinigine išraiška. „Vyrų“ darbai vertinti labiau.



„Svarbu žiūrėti ne tik kiek kas užima pareigų, t. y. per skaitinę prasmę, bet žiūrėti ir į turinį. Pavyzdžiui, tyrimas rodo, kad įstaigų vadovavimo srityje gana lygiavertis pasiskirstymas. To nepakanka: matome, kad asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo klausimas atrodo kaip neegzistuojantis principas kultūros sektoriuje“, – kalba B. Sabatauskaitė.



Anot jos, būtina peržiūrėti įvairius mūsų turimus įpročius ir požiūrio taškus į lyčių lygybę kultūroje. Lygių galimybių kontrolierė pabrėžia: reikia stebėti, kaip sudaromos sąlygos ir dirbti, ir auginti vaikus. Pavyzdžiui, ar repeticijos rengiamos patogiu turintiems vaikų metu, t. y. tada, kai veikia ugdymo įstaigos.

Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

B. Sabatauskaitė akcentavo, kad svarbu mąstyti strategiškai: akcentuoti, kad menas ir kultūra – lygiaverčiai visiems kitiems dalykams, pavyzdžiui, krepšinio ar tinklinio būreliams mokyklose. Abstrakčios švietimo sąvokos moteris siūlė nevartoti, o veikiau ieškoti konkrečių sprendimo būdų lyčių nelygybei mažinti.



„Per vėlu dabar kalbėti apie moters savivertę ir sakyti: gi pasiprašykite didesnio atlyginimo, jei prieš tai moterims buvo nuolat sakoma, kad jos „prastesnės tapytojos ir gali tik analizuoti kūrinius“, – lyčių stereotipus įgarsino B. Sabatauskaitė.

Birutė Sabatauskaitė. Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

Anot B. Sabatauskaitės, lyčių lygybės problema nėra tik vien moterų „reikalas“.



„Ar mums viskas okey, kad moteris „veža“ už mažiau?“, – klausė diskusijos dalyvė, taip komentuodama LKT tyrimo rezultatus.



Ant LKT pirmininkės A. Pakarklytės, kultūros sektorius nėra vienalytis. Viena yra kalbėti apie moterų ir vyrų apdovanojimų kiekio skirtumus, o kita – moterų ir vyrų skirtingas įsitraukimas į kultūrinius ir meno renginius. Anot LKT tyrimo, žvelgiant į 1989–2021 metų laikotarpį, moterys Nacionalinę kultūros ir meno premiją gavo 3,5 karto mažiau nei vyrai.

Asta Pakarklytė. Forumas „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje“ / M. Mikulėno / „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje nuotr.

„Svarbus lyčių balansas sprendimo priėmimo lygmenyje: neturėtų pradingti nė viena grupė. LKT tarybos ekspertų gretose tik trečdalis vyrų. Daugiau moterų pretenduoja tapti ekspertėmis, todėl daugiau jomis ir tampa, vyrai mažiau veržiasi į tokias pozicijas. Kultūros „aptarnavimas“ ir buvimas kultūros darbuotoja – moteriška profesija“, – kalbėjo A. Pakarklytė, akcentuodama lyčių balansą.

B. Sabatauskaitę kultūros sektoriuje „šokiravo“ pajamų dydis. Anot jos, turint omenyje dabartines ekonomines sąlygas, kultūros sektorius – ties skurdo riba.

Visą tyrimą apie lyčių lygybę kultūros sektoriuje galite perskaityti čia.