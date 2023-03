Aušra Kaminskaitė apie „Auksinių scenos kryžių“ ceremoniją: o kas, jei ne teatras čia svarbiausia?

Pastaruoju metu lankantis Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (LNDT) beveik visuomet aplanko ta pati mintis: reikia išmokti priimti šį teatrą tokį, koks jis yra šiandien. Teatrą, kuriam išskirtinai svarbu įvaizdis, kuriame daug vietos skiriama asmeniniams ir neretai trumpalaikiams menininkų poreikiams, ir kuris aiškiai deklaruoja socialines nuostatas, tampančias vis svarbesnėmis už meninius interesus.

Tai galėjome pastebėti ir LNDT Naujojoje salėje vykusioje „Auksinių scenos kryžių“ teikimo ceremonijoje, kuri iš esmės pavyko neblogai. Čia nebuvo gėdos jausmą keliančių sceninių sprendimų, per ilgų sveikinimų ir padėkų, be to, skelbiant nominacijas padaryta vos viena klaida. Scenografija šiuolaikiška ir patraukli, dauguma muzikinių intarpų skoningi, vedėjai puikūs. Akivaizdu, kad Toma Vaškevičiūtė, Gytis Ivanauskas ir Džiugas Siaurusaitis gerai žino, kaip dirbti prieš kamerą ir netgi sugeba atrasti pusiausvyrą tarp šventinio patoso ir asmeninių juokų bei pasišpilkavimų. Tad Antano Obcarsko vadovaujamos komandos suorganizuotas renginys stipriai nutolo nuo daugybės ankstesnių švenčių, kurias žiūrėti iš pradžių būdavo nejauku, o vėliau – tiesiog pikta.

„Auksiniai scenos kryžiai“ 2023 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taip pasiseka jau ne pirmą kartą. 2020-aisiais ir 2021-aisiais ceremonijos vyko Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje (LNOBT), kurioje organizatoriai neblogai derino skoningas iškilmes ir jaukią, šeimynišką atmosferą. Iki tol ilgus metus baisėjęsi „Kryžių“ ceremonijomis, teatralai pagaliau patyrė kokybiškas ir suprato, kad geras skonis reikalauja aukoti tradicijas ir emocijas.

Pasirodo, viešai transliuojama teatro bendruomenės šventė negali patenkinti visų – pirmiausia todėl, kad visuomenė ir teatro šeima vertina skirtingus kriterijus. Patraũklios, skonìngos, saikìngos šventės nesuderinamos su giminės baliumi, kuriame susirinkusieji nori atsipalaiduoti, išgerti, išsiaiškinti, kuo gyvena seniai matyti žmonės ir keletą minučių pabūti dėmesio centre. Tik LNOBT rengė iškilmingas, pakilias šventes, o LNDT susitelkė į tai, kas patrauklu socialiniuose tinkluose nardančioms masėms. Tai leido pamatyti, ką gauname ir ko netenkame sureikšmindami dėmesį visuomenės interesui. Pabandykime tai užfiksuoti klausdami: „O kas, jei... būsimos ceremonijos judėtų ten pat, kur šįmet ją pakreipė LNDT komanda?“

Aušra Kaminskaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

O kas, jei „Auksinius scenos kryžius“ suvoksime ne kaip gyvą renginį, bet kaip televizijos šou?

Šių metų ceremonija pirmiausia orientuota ne į salėje susirinkusius, bet į televizijos žiūrovus. Tai buvo matyti renginio metu, scenos technikams laisvai vaikštant po erdvę, tai vėliau patvirtino ir teatro darbuotojai. Patvirtinu ir aš – žiūrėdama ceremonijos įrašą jaučiausi esanti tikruoju adresatu, o sėdėdama Naujojoje salėje svarsčiau atsidūrusi ne parteryje, bet užkulisiuose.

Tai nėra blogai. Tiesiog neįprasta, nes daug metų „Auksiniai scenos kryžiai“ tapdavo išskirtinai teatralų šventėmis, kuriose svarbiausia būdavo pasidžiaugti savimi. Šiuo atžvilgiu orientacija į televizijos standartus džiugina – eterio laikas apriboja saviraišką, vadinasi, taupo visų laiką. Kadangi naujieji LNDT meno vadovai teigė sieksiantys daryti teatrą prieinamesniu ir patrauklesniu į tokias įstaigas nevaikštantiems, natūralu, kad televizijos eterio laiką pasistengta išnaudoti pristatant teatrą kaip fainą reiškinį, prie kurio nereikia taikytis – jis pats prie jūsų prisitaikys. Viskas gerai, tik tenka nusiteikti, kad tokioje šventėje dalyviai tampa veikiau statistais nei herojais.

„Auksiniai scenos kryžiai“, 2023 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Beje, ateityje organizuojant tokius renginius, vertėtų vengti juodos spalvos fono toje erdvėje, kurioje kalba laureatai. Lietuvoje žmonės pratę šventėse vilkėti juodai, tad iš atsidūrusiųjų tokios pat spalvos fone telieka kalbančios galvos ir skraidantys delnai.

O kas, jei „Auksinių scenos kryžių“ ceremonijoje svarbiausi visai ne teatralai?

Teikti apdovanojimus šįmet pakviesti žymūs žmones, kurie nėra teatro profesionalai. Tai – šauni idėja, liudijanti, kad suvokiame teatrą kaip dalį visuomenės, su kurios poreikiais reikia skaitytis. Jau nekalbu apie reklaminę naudą, kurią teikia sprendimas leisti „Raudonąjį kilimą“ vesti Nagliui Bierancui, o teikti apdovanojimus patikėti Olegui Šurajevui, Monikai Liu, Kristupui Saboliui, Aurimui Valujavičiui (paskelbė laimėtoją nuotoliniu būdu), Dovilei Filmanavičiūtei ir Andriui Mamontovui. Svarbiausia, kad tai siunčia žinią, jog žymūs žmonės vertina teatrą.

Problemos čia tėra dvi. Pirmoji – nebelieka šilumos, kurią drauge su apdovanojimais įteikdavo laureatams paprastai pažįstami kolegos. Antroji – pastaraisiais metais teatrą tik iš parterio pažįstantys žmonės apie šį turtingą meną, natūralu, negali turinio prasme pasakyti tiek daug, kiek norėtųsi išgirsti tokioje ceremonijoje. Tad nors visi teikiančiųjų įspūdžiai, emocijos, mintys ir džiaugsmas yra vertintini ir be galo gražūs, organizatoriai turėtų suvokti, kad, kviesdami teatrą iš profesinės pusės mažai ar visai nepažįstančius žmones, šiek tiek apvagia patį meną.

Monika Liu. „Auksiniai scenos kryžiai“, 2023 / J. Stacevičius/LRT nuotr.

O kas, jei ne kūryba čia svarbiausia?

Organizatoriai gyrėsi šįmet pirmąjį kartą surengę „Raudonojo kilimo“ transliaciją, kurioje Aistė Zabotkaitė ir Naglis Bierancas smagiai kalbėjosi apie „Auksinių scenos kryžių“ niuansus ir kalbino ceremonijos svečius apie tai, kuo dar, be teatro, jie gyvena. Tai – dar viena graži idėja, atskleidžianti kūrėjus ne tik kaip žiūrovų įvertinimo trokštančius menininkus, bet ir kaip paprastus žmones, greta profesinės veiklos turinčius asmeninių interesų. „Raudonasis kilimas“ greičiausiai ir tapo ta renginio dalimi, kurioje patys svarbiausi buvo kūrėjai. Net ne jų kūryba, o jie patys, kaip asmenybės. Taip pasidžiaugę vieni kitais, nuėjome į salę, kurioje pirmiausia reikėjo atlikti pareigas.

Paskutinis klausimas kiek kitoks: o kas, jei scenos menų bendruomenė kaip tik dabar atrodo nepaprastai gražiai subrendusi ir šiemetinė apeliacija į glamūrą ir pop stilistiką ją daugiau paslepia, nei atskleidžia? Šįmet išskirtinai daug laimėtojų gerbė klausytojų laiką, puikiai koncentravo mintis, minėjo platesnio masto problemas. Be to, apie savo apdovanojimus ir veiklą kalbėjo ne kaip apie vieno spektaklio pasiekimą, bet kaip apie didesnio reiškinio dalį. Tai nėra nauja – tiesiog šįmet gražių, adekvačių, reikšmingų kalbų girdėjome išskirtinai daug. Tad galbūt dalis šventės atributų atrodė tušti, infantilūs ir ne visai savo vietoje būtent todėl, kad menininkai patys savimi sukūrė tam ryškų kontrastą.

„Auksiniai scenos kryžiai“, 2023 / J. Stacevičius/LRT nuotr.

Štai taip atrodė šių metų „Auksinių scenos kryžių“ ceremonija. Man jos stilius nepriimtinas, tačiau ilgiau svarstydama nerandu rimtų argumentų, kodėl ją reikėtų vertinti neigiamai. Nepriimtina todėl, kad šiek tiek gąsdina paties LNDT tendencijos sukti į populiariąją kultūrą, skiriant jai dėmesį profesionalios teatrinės kūrybos sąskaita. Viena vertus, turėtume džiaugtis bandymu išlįsti iš elitizmo ir pritraukti naujas žiūrovų bendruomenes. Kita vertus, šiek tiek apmaudu suprasti, kad didesnių nei maloni pramoga reikalavimų turintys žmonės šiame teatre, regis, vis mažiau turi ką veikti.