Nikodemas Szczyglowskis. Ukraina – „Mayday“

Paskutinį kartą Kyjive buvau praėjusių metų vasario 16 dieną. Tai buvo numatomos Rusijos invazijos į Ukrainą data, ją, be kita ko, paskelbė JAV žvalgybos tarnybos.

Tą dieną sostinėje ir kituose Ukrainos miestuose vyko Susivienijimo akcija, kuri buvo paskelbta „siekiant sustiprinti Ukrainos visuomenės konsolidaciją, padidinti jos atsparumą didėjančių hibridinių grėsmių, informacinės propagandos, moralinio ir psichologinio spaudimo visuomenės sąmonei akivaizdoje“, vadovaujantis Ukrainos prezidento 2022 m. vasario 14 d. dekretu „Dėl neatidėliotinų priemonių Ukrainos visuomenei konsoliduoti“.

Miesto kavinėse buvo girdėti prisiverstinis juokas, kai žmonės, kalbėdami apie invazijos grėsmę, bandė drąsinti vieni kitus. Po savaitės ant Kyjivo nukrito pirmosios bombos.

Kyjivo Boryspilio oro uosta / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

Skridau tuomet iš Boryspilio oro uosto, įsikūrusio kairiajame Dniepro krante, didžiausio šalies oro uosto, kuris dar prieš kelerius metus, prieš Europą paralyžiuojant COVID-19 epidemijai, buvo svarbiu jungiamųjų skrydžių centru.

Dar visai neseniai per Kyjivą buvo galima patogiai ir pigiai keliauti lėktuvu į Kaukazą, Vidurinę Aziją ir Artimuosius Rytus, jame plėtojo savo maršrutus tiek Ukrainos, tiek užsienio oro linijų bendrovės.

Situacija Ukrainos danguje pradėjo dinamiškai keistis jau nuo 2014 metų, nes nuo to laiko prasidėjo didžiausi pokyčiai visos 30 metų trukusios Ukrainos keleivinės aviacijos plėtros mastu. Iki įvykių po Orumo revoliucijos, t. y. Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos ir prasidėjusio ginkluoto konflikto Donecko ir Luhansko srityse, oro susisiekimas tarp Ukrainos ir Rusijos Federacijos pasižymėjo didžiausiu jungiamųjų skrydžių ir pervežamų keleivių skaičiumi. Skrydžiai tarp abiejų Kyjivo oro uostų ir trijų Maskvos oro uostų vyko beveik kas valandą, juos vykdė net kelios Rusijos ir Ukrainos oro bendrovės.

Ukrainos aviacija / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

MH17 ir skrydžių tarp Rusijos ir Ukrainos pabaiga

Vienas dramatiškiausių Rusijos pradėto karo Donbase elementų buvo jos veiksmų sukelta lėktuvo katastrofa Ukrainos danguje.

2014 m. liepos 17 d. netoli Hrabovės kaimo (netoli Torezo miesto) Donecko srityje, maždaug už 40 km nuo sienos su Rusija, buvo numuštas oro bendrovės „Malaysia Airlines“ keleivinis lėktuvas „Boeing 777“, skridęs maršrutu Amsterdamas–Kvala Lumpūras, skrydžio numeris MH17. Tam panaudota „Buk M1“ valdomoji raketa „žemė–oras“, paleista iš paleidimo įrenginio Nr. 332, priklausančio Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų 53-iajai priešlėktuvinių raketų brigadai iš Kursko, – tai įrodyta per kelerius metus trukusį bylos tyrimą. Per katastrofą žuvo visi lėktuve buvę žmonės – 283 keleiviai ir 15 įgulos narių.

MH17 lėktuvo katastrofos vietoje Ukrainos rytuose / AP nuotr.

Nuo to laiko oro erdvė virš Rytų Ukrainos buvo uždaryta, o tai turėjo įtakos tranzitiniam oro eismui per Ukrainos teritoriją, todėl užsienio vežėjai buvo priversti koreguoti savo maršrutus Rytų–Vakarų trajektorija Ukrainos oro erdvėje.

2015 m. rudenį Ukrainos nacionalinio saugumo taryba nusprendė pradėti taikyti sankcijas kelioms Rusijos oro transporto bendrovėms ir galiausiai rugsėjo 25 d. Vyriausybė uždraudė Rusijos oro transporto bendrovėms skraidyti į Ukrainą. Į sankcijų sąrašą buvo įtrauktos pagrindinės Rusijos oro transporto bendrovės, įskaitant „Aeroflot“, „Utair“, „Transaero“ ir „S7“. Draudimas joms skristi Ukrainos oro erdve įsigaliojo 2015 m. spalio 25 dieną.

Ukrainos valdžios institucijos buvo priverstos imtis šio žingsnio, nes Rusijos oro transporto bendrovės ir toliau naudojosi Ukrainos oro erdve skrydžiams į Rusijos okupuotą Krymą, nepaisydamos to, kad dar 2014 m. balandį Europos saugios oro navigacijos organizacija „Eurocontrol“ uždraudė visus skrydžius į Krymo oro uostus – Simferopolį ir Sevastopolį.

„MH17“ nelaimės vietoje / AP nuotr.

Ukrainos valstybinė aviacijos administracija nubaudė kelis vežėjus už tai, kad jie nepaisė draudimo ir pažeidė Ukrainos oro erdvę. Tačiau de facto rusai šių draudimų nepaisė, kurdami savo alternatyviąją tikrovę jie paskelbė, kad abu Krymo oro uostai priklauso Rusijos oro erdvei, nors to niekas nepripažino, o visos globalios oro linijų distribucinės sistemos visame pasaulyje ir šiandien nurodo, kad SIP (Simferopolio IATA kodas) ar UKU (Sevastopolis) yra Ukraina.

Reaguodamos į šį sprendimą, Rusijos valdžios institucijos uždraudė Ukrainos oro linijoms naudotis Rusijos Federacijos oro erdve, taip ne tik visiškai nutrūko oro susisiekimas tarp abiejų šalių, bet ir buvo labai apsunkintas Ukrainos oro transporto bendrovių skrydžių į rytus – Aziją ir Kaukazą – vykdymas.

MH17 orlaivio numušimas / AP nuotr.

Pavyzdžiui, skrydžio iš Kyjivo į Tbilisį laikas pailgėjo daugiau nei valanda, nes skrydžio trajektorija reikalavo aplenkti ir oro erdvę virš Krymo, ir Rusijos Azovo jūros dalį bei Kubanę (trumpiausias ir anksčiau naudotas maršrutas), todėl lėktuvas pakilęs iš Ukrainos sostinės skrisdavo į pietus link Rumunijos oro erdvės, o tada beveik stačiu kampu sukdavo į rytus palei Turkijos Juodosios jūros pakrantę. Panašiai buvo pailgėję skrydžių maršrutai į Baku, Jerevaną, Almatą, Tel Avivą, Teheraną, Pekiną ar Delį.

Tokia padėtis sukėlė Ukrainos aviacijos krizę ir privertė ieškoti naujų sprendimų bei kitų plėtros galimybių, pagrįstų daugiausia skrydžių į Vakarus geografijos išplėtimu.

PS752 tragedija Teherane

2020 m. pradžioje įvyko dar vienas tragiškas Ukrainos aviacijai įvykis – Teherane sudužo Ukrainos oro bendrovės UIA laineris.

Sausio 8 d. reisu PS752 iš Teherano į Kyjivą reguliarųjį tarptautinį keleivinį reisą vykdė oro bendrovės „Ukraine International Airlines“ lėktuvas. Šiuo maršrutu skridusį Ukrainos lėktuvą „Boeing 737-800“ netrukus po pakilimo numušė Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusas (IRGC). Žuvo visi 176 keleiviai ir įgulos nariai.

Oficialiosios Irano valdžios institucijos iš pradžių neigė bet kokią atsakomybę, tačiau įvairių Vakarų pasaulio žvalgybos agentūrų ir Irano visuomeniniai tyrimai vėliau atskleidė, kad lėktuvą numušė būtent dvi Irano raketos „žemė–oras“.

Skrydžio PS752 aukų atminimui / AP nuotr.

2020 m. sausio 11 d. Irano Vyriausybė pripažino, kad IRGC nusitaikė į Ukrainos lėktuvą, vykdžiusį skrydį PS752, klaidingai identifikavusi jį kaip JAV raketą.

Boryspilio oro uoste vyko atsisveikinimas su katastrofos aukomis, atvykimo D terminale buvo eksponuojamos aukų nuotraukos, degė žvakutės, buvo dedami vainikai. Prisimenu, kad kažkas tada iškabino kortelę su užrašu „PS752 – Mayday“.

Gedulas dėl šios katastrofos aukų Ukrainoje, kaip paaiškėjo vėliau, buvo tik preliudija to, kas įvyko po dvejų metų.

Kyjivo Boryspilio oro uostas / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

„Ryanair“ leidžiasi Minske ir plečiasi prie Dniepro

2020 m. gegužės pabaigoje įvyko dar vienas incidentas ore – šį kartą virš Baltarusijos, jis turėjo įtakos toli siekiančioms permainoms Europos danguje.

Gegužės 23 d. oro bendrovė „Ryanair“ vykdė skrydį FR4978 iš Atėnų į Vilnių (skrydį vykdė bendrovės antrinė įmonė Lenkijoje „Buzz airline“). Įskridęs į Baltarusijos oro erdvę, šios šalies valdžios institucijų reikalavimu lėktuvas buvo priverstinai nusiųstas į Minsko oro uostą, ten buvo sulaikyti du jo keleiviai – Baltarusijos opozicijos žurnalistas Ramanas Pratasevičius ir jo draugė Sofija Sapiega.

Šį oro terorizmo aktą, Lukašenkos režimui piktnaudžiaujant visomis civilinės aviacijos saugumo taisyklėmis, pasmerkė Europos Sąjunga, NATO, Jungtinė Karalystė ir JAV bei daugelio kitų šalių civilinės aviacijos institucijos.

„Ryanair“ lėktuvas, kuriuo skrido Baltarusijos aktyvistas Ramanas Pratasevičius / AP nuotr.

Europos Komisija ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra išleido direktyvas, draudžiančias Europos oro transporto bendrovėms skraidyti virš Baltarusijos oro erdvės (dar anksčiau savo oro erdvę skrydžiams, kurie prasideda ir (arba) baigiasi Baltarusijos teritorijoje ir (arba) naudoja Baltarusijos oro erdvę tranzitui tuo atveju, kai jų galutinis tikslas yra Lietuvos oro uostai, uždraudė Lietuva).

Prie šių direktyvų prisijungė ir Ukrainos oro transporto bendrovės, taigi skrydžiai iš Kyjivo į Baltijos šalis ar Skandinaviją dabar turėjo papildomai aplenkti Baltarusijos teritoriją, o tai reiškė, kad jų maršrutai dar labiau, kartais gerokai (ypač tokie skrydžiai kaip Kyjivas–Vilnius ar Charkivas–Vilnius), pailgėjo.

Iki 2020 m. vidurio Ukrainos aviacijos rinka buvo visiškai performuota. Anksčiau ji buvo glaudžiai susijusi su Rusija, o tapo beveik visiškai nukreipta į Vakarus. Prieš Rusijos invaziją dauguma reguliariųjų oro susisiekimo skrydžių iš Ukrainos jau buvo į ES šalis. Prie to prisidėjo ir šiuo laikotarpiu Ukrainoje liberalizuota aviacijos rinka, dėl kurios, be kita ko, prie Dniepro atsirado ir „Ryanair“ bendrovė, pasiūliusi dešimtis naujų skrydžių iš Kyjivo, Lvivo, Odesos ir Charkivo į ES miestus.

Didelių pokyčių įvyko ir vidaus oro susisiekimo srityje. Iki 2014 m. pavasario tarp vidaus skrydžių pirmavo du maršrutai: iš Kyjivo į Donecką ir iš Kyjivo į Simferopolį Kryme. Donecko oro uostą rusai ir vadinamieji „separatistai“ visiškai sugriovė per 2015 m. sausio mėn. vykusias kovas per vadinamąjį antrąjį mūšį dėl Donecko oro uosto.

Ukrainos aviacija / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

Simferopolio oro uostas atsidūrė Rusijos aneksuotame Kryme, jis prarado iš esmės bet kokį susisiekimą oru už Rusijos ribų, todėl populiariausi vidaus maršrutai Ukrainoje prieš 2022 m. vasario 24 d. Rusijos įsiveržimą buvo skrydžiai iš Kyjivo į Lvivą ir Odesą.

Lvivo oro uostas per kelerius metus tapo trečiu pagal dydį Ukrainos oro uostu – po sostinės Boryspilio ir Žulianų oro uostų.

„2019 m. pasiekėme 2,3 mln. keleivių ribą“, – prieš dvejus metus per pandemiją sakė man Lvivo oro uosto direktorė Tetiana Romanovska. – Mums tai dar didesnis pasiekimas, nes pradėjome nuo itin žemų pozicijų – pavyzdžiui, prieš dešimt metų turėjome tik pusę milijono keleivių per metus ir nepalyginamai mažiau jungčių.“

Į Lvivo oro uostą iš Vilniaus ir Kauno oro uostų skrydžius vykdė „Ryanair“ ir „Wizzair“, o iš Rygos – „Air Baltic“.

Padidėjęs oro susisiekimas su Ukraina lėmė, kad per pastaruosius kelerius metus ši šalis tapo vis populiaresne tiek verslo, tiek turizmo kryptimi iš daugelio Europos šalių. Pvz., Lenkijos atveju tai itin paskatino oro susisiekimą tarp Lenkijos miestų ir pagrindinių Ukrainos oro uostų.

Į 2019–2020 m. žiemos sezono maršrutų tinklą prieš pat prasidedant COVID-19 pandemijai buvo įtrauktos keturių oro transporto bendrovių vykdomos jungtys iš Varšuvos ir šalia sostinės esančio Modlino, Krokuvos, Katovicų, Gdansko, Bydgoščiaus, Vroclavo, Poznanės ir Liublino, t. y. beveik iš visų pagrindinių Lenkijos oro uostų, į Ukrainos oro uostus – į abudu sostinės oro uostus Boryspilį (KBP) ir Žulianus (IEV), taip pat regioninius oro uostus – Lvivo (LWO), Odesos (ODS), Charkivo (HRK).

Kyjivo Boryspilio oro uosta / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

2022 m. pradėti skrydžiai iš Kyjivo į Lodzę ir iš Lvivo į Olštyną. Pagal pervežtų keleivių skaičių Ukrainos kryptis buvo vienas didžiausių Lenkijos aviacijos rinkos segmentų ir viena didžiausių ir greičiausiai augančių rinkų Europoje.

Panašiai padėtis klostėsi ir kaimyninėse šalyse, taip pat ir Lietuvoje, čia oro susisiekimas su Ukraina dar prieš prasidedant pandemijai augo sparčiausiai ir pagal keleivių skaičių pralenkė tokias iki šiol populiarias kryptis kaip Jungtinė Karalystė ir Norvegija.

2018–2020 m. Ukrainos aviacijos rinka buvo viena dinamiškiausiai besivystančių Europoje, buvo atidaromi ir vystomi nauji maršrutai, žemų sąnaudų skrydžių bendrovės, tokios kaip „Wizzair“ ir „Ryanair“, išplėtė savo bazes Kyjive ir Lvive, į Ukrainą pradėjo skraidyti naujos oro transporto bendrovės.

Net per pandemiją buvo atidaryti nauji maršrutai, pavyzdžiui, iš Vilniaus į Kyjivą, kurį 2020 m. gruodį pradėjo vykdyti Latvijos „Air Baltic“, arba iš Lenkijos Ščecino į Lvivą, kurį pradėjo vykdyti „Wizzair“.

Beje, maršrutas Vilnius–Kyjivas (IEV) buvo vienintelis „Wizzair“ maršrutas, kurio oro bendrovė nenustojo vykdyti per visą pandemiją, ir, ko gero, iš esmės vienintelis toks nenutrūkęs dėl COVID-19 apribojimų maršrutas iš Lietuvos oro uostų.

Černivcių oro uostas / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

Šalis be aviacijos

Daugumą Ukrainos oro uostų rusai subombardavo dar pirmosiomis karo dienomis. Beveik visi jie buvo iš dalies suniokoti ar apgadinti – Boryspilio ir Žulianų oro uostai buvo užminuoti siekiant apsaugoti juos nuo galimo desanto išsilaipinimo, Ivano Frankivsko oro uostas buvo subombarduotas antrąją karo dieną, Charkivo ir Chersono oro uostai buvo beveik visiškai sunaikinti dėl nuolatinio apšaudymo, o Odesos, Mykolajivo ir Zaporižios oro uostų infrastruktūra smarkiai nukentėjo. Iš didesnių oro uostų kol kas dėl karo veiksmų žalos nepatyrė tik Lvivo oro uostas, o iš mažesnių – Užhorodo ir Černivcių – visi trys esantys šalies vakaruose.

Lvivo oro uostas / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

Ne mažiau tragiškos ir su Ukrainos aviacija susijusių žmonių istorijos. Kai 2022 m. vasario 16 d. ėjau link laipinimo vartų Boryspilio išvykimo salės koridoriais, dar nežinojau, kad jau po kelių dienų juose nebebus keleivių, o šiais koridoriais vaikščios vien kariškiai. Mano pažįstamas Bohdanas, visada besišypsantis ir ryžtingas, dirbęs antžeminio aptarnavimo pamainos viršininku ir sprendęs įvairias keleivių problemas prie registracijos stalų, jau sausio pabaigoje kovėsi Boryspilio teritorinės gynybos dalinyje, buvo sunkiai sužeistas, ilgai gydėsi, reabilitavosi Latvijoje.

Olena, kuri karo pradžios dieną dalyvavo tarptautinėje aviacijos konferencijoje Suomijoje, ten atstovavo savo Kyjivo Žulianų oro uostui, dabar dirba Modline, netoli Varšuvos.

Ukrainos aviacija / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

Daugelis Ukrainos stiuardesių įsidarbino Lenkijos LOT oro linijose ir kitose kaimyninių šalių oro bendrovėse, o antžeminio aptarnavimo darbuotojai pvz., iš Lvivo oro uosto, įsidarbino Žešuvo oro uoste.

Kad įsivaizduotumėte, kaip veikia šalis be oro susisiekimo, įsivaizduokite šalį, kuri teritorijos dydžiu prilygsta Lenkijai, Rumunijai ir Lietuvai kartu sudėjus ir kurioje kelionė traukiniu tarp dviejų didžiausių miestų trunka mažiausiai 7 valandas, nuo sienos iki sienos – mažiausiai 18 valandų ir visas tarpvalstybinis eismas vyksta vos per kelias kelių pasienio perėjas (ir vos porą geležinkelio perėjų).

Lvivo oro uostas / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

Geležinė diplomatija

Kai Teherane sudužo iraniečių numuštas ukrainiečių „Boeingas“, kaip tik buvau pakeliui iš Budapešto į Ukrainos Užkarpatės sritį.

Anksti ryte išvažiavau iš nuostabios architektūros Budapešto secesinės Keleti stoties, traukinys pajudėjo į rytus, pravažiavus Debreceną ir Nyíregyhazą vagone beveik neliko keleivių, už lango keitėsi snieguotas tipiško rytų Vengrijos kraštovaizdžio peizažas, galiausiai išlipau mažytės Zahonio stoties perone, prie pat Ukrainos sienos. Čia turėjau persėsti į nediduką, vos iš trijų vagonų sudarytą MÁV traukinį, jis lėtai riedėjo tiltu per ramiai tekančią Tisos upę ir po mažiau nei pusvalandžio tokios kelionės jau stovėjau įspūdingai erdvioje ir tuščioje Čopo geležinkelio stoties salėje Ukrainos pusėje. Kadaise tai buvo didžiausi Sovietų Sąjungos geležinkelio vartai į Vakarus, greta Bresto Baltarusijoje. Savo pase žiūrėjau į naujo – ką tik įvesto į apyvartą – dizaino Ukrainos pasienio antspaudus, primenančius ES antspaudus, kurie ilgainiui pakeitė raudonus „sovietinio“ dizaino antspaudus, panašius į naudojamus Rusijos ir Baltarusijos pasienio tarnybų.

Naikinamas paminklas rusų ir ukrainiečių tautų draugystei Kyjive / Vida Press nuotr.

Per pastaruosius metus, po pradinio chaoso paskutinėmis vasario dienomis ir pirmosiomis kovo savaitėmis, Ukrainos geležinkelio bendrovė „Ukrzaliznycia“ pradėjo organizuoti dešimtis naujų maršrutų į Vakarus. Vien tik prie pat sienos esantį Lenkijos miestą Peremislį dabar pasiekia net keli traukiniai per dieną iš Lvivo, Kyjivo, Charkivo, Zaporižios ir Odesos, taip pat kursuoja traukiniai iš Kyjivo į Varšuvą per Chelmą.

Keli traukiniai per dieną iš Kyjivo, Lvivo ir Mukačevo į Budapeštą ir Vieną važiuoja per Čopą. Karpatų kalnuose atnaujintos daugybę metų uždarytos geležinkelio jungtys į Rumuniją iš Užkarpatės – iš Rachivo į Valea Vișeului ir iš Užhorodo į Sighet Marmației, taip pat atnaujintas eismas iš Černivcių į Suceavą per Seretą. Maršrutas iš Kyjivo į Moldovos sostinę Kišiniovą dabar suplanuotas taip, kad būtų galima greitai ir patogiai persėsti į Bukareštą per Jasius.

Černivcių oro uostas / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

Ukrainos pusėje netoli sienos su Lenkija vykdomi darbai Chyrivo ir Dobromylio apylinkėse, kad būtų atkurtas traukinių eismas su Lenkija kadaise garsia vaizdinga, vedančia per Beskidų kalnus 102-ąja geležinkelio linija iš Peremislio į Chyrivą, iš kurio 108-oji linija eina atgal į Lenkiją per Kroscenką į Žemutinius Ustšykus.

Paskutinį kartą keleiviniai traukiniai 102-ąja linija važiavo 1994 m. Iš Lenkijos pusės ši linija atgaivinama, o Pakarpatės vaivadija paskelbė, kad geležinkelio eismas su Ukraina šiuo ruožu bus atnaujintas iki šių metų pabaigos ir keleiviniai traukiniai iš Peremislio pasieks Malhovicų pasienio stotį.

Geležinkeliai labai svarbūs ir pačiai Ukrainai, ir vis labiau – tarpvalstybiniam eismui. Būtent geležinkeliais šimtai tūkstančių žmonių per pastaruosius mėnesius galėjo išvykti iš teritorijų, esančių arti karo veiksmų, į saugesnius šalies vakarus ir užsienį – į Lenkiją, Slovakiją, Vengriją, Rumuniją ar Moldovą.

Joe Bidenas ir Volodymyras Zelenskis Kyjive / Telegram vaizdo įrašo stop kadras

„Ukrzaliznycia“ taip pat itin operatyviai reagavo į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą ir teritorijų deokupaciją šalies šiaurėje pavasarį, Charkive rugsėjį ir Chersone lapkritį – ten, kur grįžo Ukrainos administracija, greitai sugrįžo ir „Ukrzaliznycio“ traukiniai.

Geležinkeliais Ukrainoje pervežama net 40 proc. krovinių, o Lenkijoje šis rodiklis gerokai mažesnis – apie 10 proc., todėl abiejų geležinkelių sistemų sujungimas atrodo abiem rinkoms naudingas sprendimas, nes šiuo metu 90 proc. krovinių vežama keliais, o dėl ribotos kelių infrastruktūros ir didelio pasienio punktų trūkumo ir mažo pralaidumo pasienyje susidaro didžiulės eilės.

Todėl „Ukrzaliznycia“ paskelbė ambicingą planą nutiesti kelias geležinkelio linijas pagal europinius standartus – siauresnes vėžes. Deklaracijoje teigiama, kad pirmoji „europinė“ geležinkelio linija nuo Lvivo iki Lenkijos sienos ties Rusų Rava / Hrebenne pasienio perėja bus nutiesta iki šių metų pabaigos. Vėliau taip pat planuojama nutiesti panašią liniją iš Lvivo į Medyką ir šiaurėje iš Kovelio į Dorohuską.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Dėl uždaryto dangaus absoliuti dauguma oficialių delegacijų, jei ne visos, į Ukrainą keliauja geležinkeliu: Europos šalių vadovai ir Europos Komisijos nariai, Recepas Tayyipas Erdoganas ir Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras princas Faisalas bin Farhanas Al Saudas ir, žinoma, labiausiai nuo Rusijos invazijos pradžios lauktas JAV prezidentas Joe Bidenas. Lygiai taip pat keliauja ir oficialios Ukrainos delegacijos: prieš pasiekdamos bet kurį Lenkijos oro uostą – dažniausiai Žešuvo – jos taip pat atvyksta į Lenkiją geležinkeliu.

Dauguma šių kelionių prasideda (ir baigiasi) Peremislio geležinkelio stotyje, į kurią iš vadinamojo 5-ojo perono, kuriuo važiuoja „Ukrzaliznytsia“ traukiniai, veda atskiras „platusis“ geležinkelis, iš čia pajuda ir specialus salonas vyriausybinėms delegacijoms. Ukrainos geležinkeliai netgi paskelbė, kad tokiu būdu jie vykdo „geležinę diplomatiją“, ir šiame šiek tiek humoristiniame teiginyje yra nemažai tikrovės padiktuotos tiesos.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

„Lygiai prieš metus, 2022 m. kovo 15 dieną, prasidėjo #geležinėdiplomatija: Lenkijos, Čekijos ir Slovėnijos ministrai pirmininkai visiškai slaptai atvyko į Kyjivą specialiuoju diplomatiniu traukiniu.

Nuo to laiko daugiau nei 300 delegacijų pasinaudojo specialiaisiais „Ukrzaliznycios“ geležinkelio maršrutais, kad iš arti pamatytų žiaurų karą, kurį Rusija vykdo prieš Ukrainą.

„Didžiausią dėmesį skiriame tokių kelionių saugumui, taip pat aptarnavimui – nuo asmeninių atvirukų ir kruopščiai atrinktų knygų iki šefo Jevheno Klopotenkos specialiai paruoštos ukrainietiškos vakarienės. Geležinkelininkai yra pirmieji ukrainiečiai, kuriuos diplomatai iš viso pasaulio sutinka prieš atvykdami į Ukrainą, ir mes darome viską, kad šis pirmasis susitikimas būtų ypatingas.

Didžiuojamės laisvojo pasaulio lyderių pasitikėjimu „Ukrzaliznycia“ ir džiaugiamės galėdami savo traukiniuose priimti (kartais net po kelis kartus) prezidentus, premjerus, kunigaikščius, verslininkus, aktorius, dainininkus ir visus, kurie nori padėti mūsų kovoje už laisvę“, – tokį įrašą paskelbė šiandien savo feisbuko paskiroje „Ukrzaliznycia“.

Joe Bidenas ir Volodymyras Zelenskis Kyjive / AP nuotr.

Ukraina – artima ir tolima

Laukdamas traukinio Peremislyje, pėsčiomis perėjęs sieną su Ukraina ir pase gavęs dar vieną antspaudą su pasienio punkto pavadinimu „Šehyni“, stebiu keleivius iš Ukrainos, klausausi jų pasakojimų, kas kur važiuoja.

Ši nedidelė geležinkelio stotis, esanti už 12 kilometrų nuo sienos, šimtams tūkstančių žmonių tapo svarbiu etapu keliaujant į daugelį Europos ir pasaulio vietų. Juk taip keliauja bėgantys nuo apšaudymo išlaisvintame Chersone ar apšaudymo sugriautų Dnipro namų gyventojai, taip keliauja Ukrainos ir užsienio žurnalistai, gydytojai, savanoriai, tarptautinių misijų ir oficialių delegacijų nariai, ministrai ir prezidentai. Taip keliauja visi, vykstantys į šalį, kurioje vietoj civilinių lėktuvų danguje skraido Rusijos raketos, ir taip pat iš jos grįžta.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Europoje nebuvo šalies, kurioje taip ilgai nebūtų veikęs oro susisiekimas – net per Bosnijos karą Sarajeve, kuris nuo 1991 m. balandžio 5 d. iki 1996 m. vasario 29 d. buvo apgultas, veikė oro uostas, į jį buvo rengiami vadinamieji oro tiltai, jais buvo galima aprūpinti miestą ir išvežti iš jo žmones.

Galvoju apie tai, kad aviacija nuo pat savo istorijos pradžios siekė padaryti pasaulį mažesnį, o žmones – artimesnius. Tačiau taip pat nuo pat pradžių, dar Pirmojo pasaulinio karo metais, aviacija buvo naudojama ir žmonių kančioms bei mirčiai sukelti.

Dėl dinamiškos aviacijos plėtros pastaraisiais dešimtmečiais galėjome pajusti, kad gyvename globaliame kaime, Ukraina taip pat tapo artimesnė, vis daugiau lietuvių iš naujo atrasdavo šią šalį būtent dėl daugybės skrydžių, kurie jungė Vilnių ir Kauną su Kyjivu, Lvivu, Odesa, Charkivu. Turėjo prasidėti ir skrydžiai į Zaporižią, o 2022 m. gegužę „Wizzair“ planavo pradėti skrydžius į Kyjivą ir iš Palangos oro uosto.

Ukrainos aviacija / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

Dabar Ukraina vėl tapo tolima, o vieninteliu susisiekimo su likusiu pasauliu kanalu tapo Lenkijos Medykos, Korčovos, Hrebenės ar Vengrijos Zahonio ir kiti pasienio punktai. Vietoj pusantros valandos skrydžio kelionė iš Vilniaus į Kyjivą (valandos iki Baltarusijos oro erdvės uždarymo) dabar trunka daugiau kaip 20 valandų, o greičiausias būdas iš Kauno nuvykti į Lvivą dabar reikalauja 10 valandų traukiniu iki Krokuvos (ir taip gerai, kad pagaliau toks atsirado), trijų valandų – nuo Krokuvos iki Peremislio ir dar apie 2,5 valandos iš Peremislio į Lvivą.

Kitas variantas – pėsčiųjų pasienio perėja Medykoje, iš ten Lvivą galima pasiekti mikriuku. Kelionė lėktuvu tarp šių miestų ne taip seniai truko mažiau nei pusantros valandos.

Žvelgdamas į keliautojus, kurie Peremislyje persėda į traukinius į Krokuvą, Vroclavą, Varšuvą, Prahą, Vieną, Berlyną, kuriais toliau keliauja į daugelį kitų Europos vietų, pagalvoju, kiek jų anksčiau vaikščiojo per tas pačias keleivių pilnas Lvivo, Kyjivo, Odesos, Charkivo oro uostų išvykimo sales.

Galvoju apie tuščias ir tamsias modernių Ukrainos oro uostų, kuriuose taip dažnai lankiausi, – Boryspilio, Žulianų, Lvivo, – keleivių terminalų sales ir koridorius. Apie subombarduotus kilimo ir tūpimo takus, tokius kaip Ivano Frankivske, kur paskutinį kartą atskridau lėktuvu iš Kyjivo 2019 m. rugsėjį.

Ivano-Frankivsko oro uostas / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

Tačiau visų pirma galvoju apie žmones, kuriuos sutikau per savo ilgai trukusią patirtį su Ukrainos aviacija, absoliučiai daugumai jų teko atsisveikinti su savo profesija (stengiuosi neleisti sau galvoti, kad kai kurių jų tikriausiai nebėra tarp gyvujų).

Daugelis jų paliko savo namus, kai kurie dramatiškomis aplinkybėmis, apšaudomi pakeliui ir susidūrę su 2022 m. kovą į Kyjivą besiveržiančiomis Rusijos ginkluotomis pajėgomis.

Tikriausiai ne visi galės vėl sugrįžti į savo namus. Kai kurie prarado visą savo gyvenimo turtą, o kiti neteko artimųjų. Yra ir tokių, kaip Bohdanas iš Boryspilio oro uosto, kurie kovojo ir tebekovoja ginklu arba visomis išgalėmis stengiasi remti kovotojus, kad Ukraina išliktų laisva ir vieną dieną į ją sugrįžtų normalus gyvenimas, o tai reškia, kad į Ukrainos oro uostus sugrįžtų civiliniai lėktuvai ir jų skrydžių garsas nebūtų susijęs su naikinimu ir mirtimi.

Ukrainos aviacija / N. Szczygłowskio asmeninio archyvo nuotr.

Galvoju apie kortelę su užrašu „PS752 – Mayday“, kurią mačiau 2020 m. sausį Boryspilio oro uoste.

„Mayday“ – tai pavojaus signalas, kuriuo aviatoriai praneša apie pavojų skrydžio metu. Jo autorius buvo Frederickas Stanley Mockfordas, 20 a. 3-iojo dešimtmečio pradžioje Kroidono oro uoste Anglijoje už radijo ryšį atsakingas pareigūnas, kuriam buvo pavesta užduotis išrasti pavojų reiškiantį žodį, kurį avariniu atveju lengvai suprastų visi pilotai ir antžeminis personalas. Kadangi didžioji dalis to meto oro eismo vyko tarp Kroidono ir Le Buržė oro uosto Paryžiuje, jis pasiūlė terminą „Mayday“, kuris lengvai buvo tariamas angliškai ir atitiko prancūzišką „m`aidez“ („padėkite man“) arba „m`aider“ (trumpoji forma „venez m`aider“, „ateikite ir padėkite man“).

Praėjus daugiau nei šimtmečiui, „Mayday“ signalas jau beveik metus transliuojamas visoje didelėje Europos šalyje, kurioje mirtis iš dangaus sklinda kasdien.