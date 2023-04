Eglė Baliutavičiūtė. Virtuali realybė, sukramtanti savo vartotojus, ir septyniolikmetė, pametusi protą dėl literatūros

Literatūros kritikė Eglė Baliutavičiūtė apžvelgia dvi knygas, piešiančias ateities vizijas. Viena – apie gyvenimą po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, o kita – distopija, įsivaizduojanti 21 a. antrąją pusę.

Jella Lepman „Knygų vaikams tiltas“ (iš vokiečių k. vertė Kristina Sprindžiūnaitė, išleido Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Nors nedaug kam žinoma, ypač Lietuvoje, Jella Lepman buvo ryški, drąsi, entuziastinga ir nenuilstanti asmenybė – Vokietijos žydė, po Antrojo pasaulinio karo pabaigos grįžusi padėti atstatyti sugriautą tėvynę, iš kurios buvo išvyta nacistinės ideologijos.

Amerikiečių kariuomenės kvietimu ji, į šeštą dešimtį įkopusi išsilavinusi našlė, dvejodama dėl sprendimo, iš Anglijos vis dėlto grįžo į Amerikos užimtas Vokietijos žemes rūpintis jai pavestais moterų ir vaikų reikalais. Vaikai jai ypač rūpėjo. Žvelgdama į miestų griuvėsius, juose matė ne tik alkanus, nuskurdusius vaikus, bet ir vaikus, kurie keliolika metų buvo atskirti nuo laisvės, demokratijos ir neturėjo šviežio, kritiško peno savo mintims ir galimybės be nacistinio šleivo pažinti kitas kultūras. Literatūra visada buvo tai, kuo ji tikėjo ir manė esant reikalinga vaikams – dar būdama septyniolikos įkūrė savo pirmąją skaityklą cigarečių fabrike dirbančių užsieniečių vaikams, o dabar galėjo panašios veiklos imtis kur kas didesniu mastu. Tačiau, nors tikėjo literatūros ir kultūros galia, niekada nemanė, kad ji savaime ką nors pakeis – juk kultūra gali būti ir puikus niekšingiausių diktatorių ginklas, todėl užsibrėžė tikslą vaikams suteikti prieigą prie geros, vertingos, atviros literatūros.

Eglė Baliutavičiūtė / Asmeninio albumo nuotr.

Savo memuarus „Knygų vaikams tiltai“ pati buvo linkusi vadinti vienos idėjos biografija. Knygoje Lepman su humoru ir ironija pasakoja, kaip apsiginklavusi vien idėja pasitelkus knygas vaikams kurti tautų tarpusavio supratimą ir pradėjusi nuo tarptautinės vaikų knygų parodos, vėliau įkūrė iki šiol sėkmingai veikiančią Tarptautinę Miuncheno jaunimo biblioteką bei beveik šimte pasaulio valstybių veikiančią Tarptautinę vaikų ir jaunimo literatūros tarybą, geriausiai žinomą trumpiniu IBBY, inicijavo Nobelio literatūros premijos analogą vaikų knygoms – Hanso Christiano Anderseno medalį. Tiesa, veikė ne viena – pasitelkusi šmaikštų liežuvį ir bendraminčius, ji braudamasi per biurokratines raizgalynes prikalbino ryškius to meto kultūros, politikos, mokslo žmones ir organizacijas, kad lėšomis, įtaka ar intelektualiniu darbu prisidėtų prie jos idėjų įgyvendinimo. Tų žmonių be galo daug: nuo aukšto rango kariškių iki Eleanoros Roosevelt, Rockefellerio fondo ir net Ortegos y Gaseto, kurį gudriai įtikino pasakyti kalbą vaikų literatūrai ir edukacijai skirtoje konferencijoje.

Knygos viršelis / Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuotr.

„Vaikų knygų tiltas“ – pirmas lietuviškas leidimas knygos, vokiškai pasirodžiusios dar septintajame dešimtmetyje. Lepman memuarus lydi net keli įvadiniai straipsniai, gausūs komentarai, padedantys susigaudyti to meto aktualijose, ir baigiamasis straipsnis apie jos gyvenimą. Tai solidi knyga, kuri galėtų sudominti ne tik dirbančius vaikų literatūros lauke, bet ir kur kas platesnę auditoriją.

Vienintelis dalykas nepuošia šios knygos – redaktoriaus darbo stygius (jo ar jos pavardė net nenurodoma), kuris būtų padėjęs išvengti klaidų ir nesutikrintų faktų gausos, bet per ją iriantis šios knygos šviesa, stiprybė ir įdomumas nė kiek nesumenksta.

Unė Kaunaitė „2084“ (išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Kaip atrodys pasaulis po šešiasdešimties metų? Iki šiol rašiusi apie paauglių ir jaunų suaugusiųjų gyvenimo kryžkeles, Unė Kaunaitė ėmėsi distopijos suaugusiesiems „2084“, kurioje kuria jau dabar labai atpažįstamą ateities viziją, jos link visi, rodos, nenumaldomai judame.

Vienuolika milijardų žmonių gyvena klimato krizės stipriai suniokotame pasaulyje, tačiau anokia tai bėda, kai didžiąją laiko dalį gali leisti nuostabioje virtualybėje, už nemažus pinigus siūlančioje ne tik galimybes žaisti, bendrauti su kitais, keliauti į jau nebeegzistuojančias vietas, bet ir justi tikrus pojūčius, užuosti kvapus, būti, kuo nori, ir patirti tai, ko tikrovėje niekada negalėtum.

Kaunaitės knyga paremta vidiniu vyksmu, išorinės dramos bei veiksmo čia nedaug – Kajus Šaulys, buvęs žymus sportininkas, kelerius metus dirbo palydėjimo konsultantu, bandančiu atkalbėti žmones, nusprendusius pasitraukti iš gyvenimo, o dabar yra pakviestas dirbti į didžiausią virtualybę kuriančią bendrovę, kurioje turės prižiūrėti pernelyg pavojingai įsiplieskiančias diskusijas. Tačiau tai, kas iš tikro rūpi Kajui, – ryšiai su žmonėmis, meilė, artimumas, bet, paradoksalu, pasaulyje, kuriame gali bendrauti su bet kuo, užmegzti, o vėliau ir išlaikyti santykius labai sunku. Praradimai jau ne kartą išmušė pagrindą iš po kojų – jis jau neteko tikro draugo, neteko ir merginos, o dabar, gyvendamas kankinančių prisiminimų apie buvusiąją šešėlyje, mąstydamas apie padarytas klaidas ir į šį tašką jį atvedusias asmenines bei istorines priežastis, bando užmegzti naują romantinį ryšį. Ironiška, nes nepaisant pastangų kurti santykius su tikrais žmonėmis, jis galiausiai susipranta, kad jo virtuali asistentė – tvariausias turimas ryšys, ji jam – šeimos narė (p. 255).

Knygos viršelis / Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos nuotr.

Knygos pavadinimas „2084“ švelniai, bet akivaizdžiai flirtuoja su garsiuoju Orwello veikalu, ir nors Kaunaitės kūrinyje išvysime Didžiojo Brolio pamėklę, tačiau čia jis ne diktatorius, bandantis kontroliuoti žmonių gyvenimą ir mintis, o kiek efemeriška, bet kartu ir labai reali virtualybė, kuri savo plėtrai ir galiai išnaudoja geriausią ginklą – žmones, kurių didžiausias priešas – jie patys (p. 265). Ji sukramto ir paprastus savo vartotojus, ir tuos, kurie ją kuria, nes jau pranoksta juos, o jos algoritmai ir netgi valia veikti žmonėms darosi nebesuprantami.

Sutirštindamas, išdidindamas šiandien visuomenėje aktualius klausimus, verdančias diskusijas ir nerimą dėl technologijų vaidmens mūsų gyvenime, galimybių ateityje pranokti žmogų net daugiausia kūrybingumo reikalaujančiose srityse, romanas nuveda skaitytoją į vienišą ir nieko tikro nebeturinčią ateitį, kurią žmogus savo patogumui ir gerovei susikūrė pats.