Jaunimo teatre viešintis ukrainiečių režisierius – apie viltį, gimstančią iš tragedijos

Kovo 3 ir 4 dienomis Jaunimo teatre įvyks teatro menininkų iš Ukrainos gastrolės. Žiūrovai turės galimybę nemokamai (būtina išankstinė registracija) išvysti spektaklį „Hirosimos mergaitė bijo griaustinio“, kurį pagal japonų rašytojo Hisashi Inoue tekstus sukūrė ukrainiečių režisierius ir scenografas Bohdanas Poliščukas ir kompozitorė Jana Šliabanska.

Spektaklis bus rodomas Jaunimo teatro „Salėje 99“ ukrainiečių kalba su lietuviškais titrais. Apie teatro ir karo tikrovę, apie tai, kaip japoniškas tekstas padeda suvokti ukrainietišką realybę, spektaklio režisierių ir dailininką B. Poliščuką kalbina režisierė ir dramaturgė Greta Gudelytė.

– Kas jums svarbiausia teatre, kurį kuriate? Ir kaip su tuo siejasi pagal japonų dramaturgo Inoue Hisashi pjesę „Gyvenimas su tėvu“ pastatytas spektaklis „Hirosimos mergaitė bijo griaustinio“?

– Mums teatras – galimybė kurti pasaulius, pagrįstus savais egzistencijos dėsniais, pasaulius, kuriuose verda savitas gyvenimas. Tai tikra magija, galimybė atgaivinti tai, kas negyva, padaryti nematoma matoma ir atvirkščiai.

Tuo pačiu, teatras mums suteikia galimybę kalbėti apie svarbius, aštrius ir skausmingus dalykus meno kalba, leidžiančia perteikti žiūrovams svarbų turinį, žinutę ir idėjas, per emocijas ir jausmus pasiekti jų širdis ir pasąmonę. Man atrodo, tai patikimesnis kelias nei, pavyzdžiui, skaityti apie tai paskaitas.

Mane kaip menininką ir teatro režisierių visų pirma domina vizualinis teatras, estetinė teatro pusė. Teatro kūryba primena balansavimą tarp to, kas intelektualu, ir to, kad jusliška. Man labai svarbios detalės, dievinu, kai ant scenos atsitinka kažkas, kas pakeri žiūrovą, kai kūrybinis aktas subtiliai, nepastebimai, tarsi nejučia, patraukia visą publikos dėmesį.

Bohdanas Poliščukas / Jaunimo teatro archyvo nuotr.

Mano spektaklius dažnai apibūdina kaip chimeriškus ir efektingus. Man vienodai svarbi ir forma, ir turinys. Spektaklyje „Hirosimos mergaitė bijo griaustinio“ dera nuostabi autorinė muzika, choreografijos elementai, aktorių plastinė ir draminė vaidyba. Tai santūrus kamerinis spektaklis su žiupsneliu japoniškos atmosferos. Ne istorinė reprodukcija ar rekonstrukcija, o įvaizdis, darantis šią istoriją universalią. Šis spektaklis pasakoja apie mergaitę Mitsue ir jos gyvenimą 5 dešimtmečio Japonijoje, bet dar labiau šis spektaklis – apie mus visus bei tai, kas su mumis vyksta šiandien.

Mane visuomet žavi rafinuotumas ir tikiuosi, kad šiame spektaklyje jo irgi yra. Nepaisant gausių tekstų, visos scenos čia sprendžiamos vizualiai, santūriai, be nereikalingų efektų. Tai savotiška dramos, muzikinio ir fizinio teatro simbiozė. Spektaklyje nagrinėjama tema yra aštri, bet, kita vertus, džiaugiuosi, kad pjesė, kuria paremtas spektaklis, buvo parašyta prieš daugelį metų tolimojoje Japonijoje, nes tai mums padėjo išvengti spekuliatyvumo, ką, tikiuosi, pajus ir žiūrovai.

– Spektaklyje „Hirosimos mergaitė bijo griaustinio“ pagrindiniai veikėjai – tėvas ir dukra – išgyvena specifinį kaltės jausmą dėl to, kad po Hirosimos tragedijos liko gyvi, kai dauguma neišgyveno. Panašų kaltės jausmą galima užčiuopti ir šiandieninėje mūsų visuomenėje, gyvenančioje karo tikrovėje. Į kokius apmąstymus kviečiate žiūrovą, imdamasis kaltės temos meninės analizės?

– Žinote, kaltės tema, žmogaus, išgyvenusio nelaimę, sindromas labai stipriai reiškiasi šiandieninėje Ukrainoje, kuri savaip primena Breigelio arba Boscho paveikslus, kuruose liepsnos, demonai, egzekucijos ir skeletų armijos egzistuoja greta scenų, kuriose žaidžia vaikai, vaikštinėja įsimylėjėliai, o miestiečiai ir valstiečiai dirba ir gyvena savo kasdienį gyvenimą.

Ir kai vienos gyvenvietės nuolat bombarduojamos, o kitose normaliai veikia kavinės, kai vieną dieną mieste vyksta parodos atidarymas ar koncertas, o jau kitą – vaikų žaidimų aikštelę ar gyvenamąjį namą sunaikina atskriejusi raketa, tuomet daugelio ukrainiečių galvose kyla klausimas: ar pakankamai darau dėl savo šalies, dėl pergalės, ar pakankamai padedu tiems, kurie kenčia daugiau už mane, ar aš apskritai esu ten, kur turiu būti?

Scena iš spektaklio „Hirosimos mergaitė bijo griaustinio“ / Jaunimo teatro archyvo nuotr.

Aš, kaip ir kiekvienas ukrainietis, esu dėkingas lietuviams ir kitų šalių gyventojams, kurie taip stipriai ir nuoširdžiai remia ir palaiko mus ir mūsų šalį. Manau, tikroji šio sunkaus kaltės jausmo banga užlies Ukrainą ir visą Europą karui pasibaigus.

Kai paaiškės tikroji kaina, kurią ukrainiečiai šiandien moka už laisvę, kai taps aišku, kad tas siaubas ir nusikaltimai, kuriuos rusai padarė Bučoje ir kituose Ukrainos miestuose, tėra lašas jūroje. Ir jei nuo to nešiurps oda, jei mūsų neužlies gailestis ir kaltės jausmas, tuomet tikriausiai mes būsime nebe žmonės.

Suvokimas, kad visa tai ne filmas ir ne pasaka, yra siaubingas. Kaltės jausmas yra sunkus ir slegiantis, norint jį nugalėti, reikia surasti savyje jėgų, o geriausia tai padaryti pradėjus veikti, įsitraukus į kovą prieš blogį. Ir tuo pat metu tas jausmas yra kilnus, nes jis reiškia, kad vis dar esi žmogus.

– Spektaklyje tėvas Takezo tampa dualiu tragedijos ir vilties simboliu. Sekant jo dramaturginę liniją kyla hipotezė, kad žmogus negali egzistuoti be vilties, o viltis be tragedijos. Ir ši hipotezė veda prie klausimo: ar jūsų manymų žmogus arba žmonija gali egzistuoti be tragedijos?

– Šią pjesę H. Inoue parašė praėjus daugeliui metų po Hirosimos sprogdinimo. T. y. ji parašyta iš tam tikro laiko atstumo ir tapo tarsi simboliu ar deklaracija apie tai, kad masinio naikinimo ginklų panaudojimas yra neleistinas bet kokiomis aplinkybėmis. Net pati mintis apie branduolinių ginklų panaudojimą yra nepriimtina.

Todėl, mano galva, pjesę, kalbančią šia tema, itin svarbu statyti teatre šiandien, skambant oro pavojaus sirenoms ir Rusijos propagandai skelbiant žinias apie atominių raketų paruošimą kovinei parengčiai. Tai tikrų žmonių, atstovaujančių konkrečią valstybę ir visuomenę, tikri grasinimai.

Jau patys grasinimai yra nusikalstami. Beje, šios pjesės pabaiga yra laiminga, bet mūsų spektaklis, atsižvelgiant į šiuolaikinį kontekstą, nuskamba tarsi pjesės antrasis veiksmas. Galima įsivaizduoti, kad pagrindinė spektaklio veikėja Mitsue – tai ir paprasta ukrainietė mergaitė, iš savo kiemo žiūrinti į atominio sprogimo debesį. Dar mįslingesnis ir tragiškesnis yra tas faktas, kad šiandien XXI amžiaus Hitleris mums iš tikrųjų grasina atominiu karu. Kažkokia chimeriška inversija.

Scena iš spektaklio „Hirosimos mergaitė bijo griaustinio“ / Jaunimo teatro archyvo nuotr.

O ar galime egzistuoti be tragedijos… Esu tikras, kad tai rezultatas to, kad senasis blogis liko nenubaustas. Ir nors pats spektaklis, kaip ir H. Inoue pjesė, susitelkia į vidines patirtis žmogaus, patyrusio mylimųjų netektį ir ieškančio stiprybės atkurti ir tęsti gyvenimą, aš vis vien galvoju, kad jei ši pjesė tebėra aktuali, tai yra gyvas žmogiškumo įrodymas. Tokių tekstų aktualumas turėtų nuslopti kiek galima greičiau, bet, deja, taip neatsitiko.

Mūsų spektaklis pasakoja apie viltį ir apie gyvenimo triumfą. Juk aš, kaip ir visi ukrainiečiai, tikiu mūsų pergale, gyvenimo pergale prieš mirtį. Ir kai taip nutiks, pasaulis supras, kad tai nebuvo politikų karas arba karas tarp dviejų valstybių, o veikiau kultūrinis karas, kova tarp laisvės ir vergijos.

Šiandieninis karas mūsų šalyje tėra rezultatas to, kad civilizuotas pasaulis stengėsi nematyti ankstesnių Rusijos teroristinio ir šovinistinio režimo nusikaltimų. Aš esu įsitikinęs, kad lietuviai, kartvelai arba čečėnai, kaip ir daugelis kitų tautų bei valstybių, pabuvusių tos „broliškos tautos“ mirtiname glėby, mus supras.

– Koks, jūsų galva, teatro vaidmuo šiandien, kai realybė tokia intensyvi, regis, net stipresnė už patį teatrą? Ar teatras ir apskritai kūryba gali padėti gyventi?

– Į šį klausimą, turbūt, atsakymų yra tiek, kiek žmonių. Kai per 2014 m. revoliuciją Ukrainoje buvo pradėta šaudyti į žmones, Rusija pradėjo skerdynes Ukrainos rytuose. Dabar, po rusų kariuomenės invazijos į Ukrainą, kiekvienam ukrainiečių menininkui kilo klausimas, ar pats menas ir konkreti kūrybinė veikla tebeturi kokią nors prasmę, ar beverta likti menininku, kai šalies likimas sprendžiamas skambant kulkosvaidžių ir pabūklų salvėms. Visa tai labai paveikė teatrą.

Pirmaisiais rusų invazijos mėnesiais Ukrainos teatro gyvenimas buvo tarsi paralyžiuotas. Bet teatrų veiklą sustabdė ne tiek fizinis pavojus, kiek prasmės stygius. Karo pradžioje teatrai buvo verčiami savanorių centrais, slėptuvėmis ir prieglaudomis. Aktoriai, režisieriai ir dailininkai nėrė kamufliažo tinklus, padėjo pabėgėliams, pirko pirmosios pagalbos vaistinėles ir neperšaunamas liemenes.

Scena iš spektaklio „Hirosimos mergaitė bijo griaustinio“ / Jaunimo teatro archyvo nuotr.

Bet tada kilo vienas klausimas. Mes visada sakome, kad teatras, tai ne vien pramoga, kad teatre kuriamos svarbios idėjos, kuriama visuomenė ir pan. Ir kai atėjo metas galvoti ne apie pramogas, o apie svarbias žinutes žiūrovams, teatrų veikla sustojo. Ir tai truputį šokiravo.

Turbūt neįmanoma emociškai pasiruošti karui iš anksto. Bet šiandien daugelis teatrų jau aktyviai veikia. Įprastai menininkai į tokius įvykius sureaguoja pirmieji, prasidėjus invazijai ir sprogdinimams buvo sukurta begalės esamąjį laiką komentuojančių plakatų. Aš apskritai įsitikinęs, kad 2022–2023 m. ukrainiečių plakatų kūrėjų darbai įeis į istoriją...

Šiuo metu vis dar neišeina aiškiai atsakyti, ką teatras turėtų rodyti vykstant karui, kai milijonai žmonių išgyvena asmenines tragedijas, kai žmonės kasdien miršta, o tokie žodžiai kaip kankinimai, prievartavimai, žmogžudystės, okupacija ir pan. tapo kasdiene rutina.

Tragedija atitinka savo laiką, bet žmonės, kuriuos ji ištiko, ieško, kur galėtų atitraukti savo dėmesį nuo kasdien vykstančių patiriamų baisumų. Pavyzdžiui, komedijos kūrimas gal atrodyti kaip trypimas ant numirėlių kaulų ir tam tikrose visuomenės sluoksniuose kelti pasipiktinimą.

Tokiais laikais itin sunku sugalvoti adekvačią repertuarinę politiką. Dabar daugelis Ukrainoje kuriamų spektaklių ir pasirodymų įgyja dokumentinio teatro bruožų ir siekia atspindėti tikrovę. Turbūt tai lengviausias kelias, vargu ar to išvengti yra įmanoma.

Bet mano nuomone neįmanoma scenoje įtikinamai suvaidinti mirties ir skausmo, kai tuo pat metu miestų gatvėse yra šitiek kančios. Nematau prasmės šiandien kurti realistinius paveikslus. Šiandien tikrovės nereikia patvirtinti scenoje. Žmogus gali būti paklaidintas ir paskęsti šios brutalios tikrovės bangose, todėl man atrodo, kad teatras tokiame kontekste gali tapti savotišku švyturiu ar kelrodžiu, suteikiančiu žiūrovui galimybę atsiriboti ir stebėti tai, kas vyksta aplink jį, per tam tikrą prizmę. Teatras neturi duoti aiškių atsakymų ar instrukcijų, bet jis gali tapti kelrode žvaigžde, kuri publiką link tų atsakymų nukreipia.

Ir, kaip jau minėjau, šiandien labai svarbu suprasti save pačius, pajausti ir suvokti, kas mes tokie. Tapatybė daro įmanomą žmogaus augimą, raidą ir laisvę. Žmogus, turintis savitą identitetą, neturi baimės ir yra atviras pasauliui.

Mariupolio teatras / Stop kadras

Deja, per kelis praėjusius amžius Ukraina nuolat jautė imperinio centro, visomis išgalėmis besistengusio ištrinti mūsų tapatybę, priespaudą ir terorą. Bet, ačiū Dievui, jiems nepavyko.

Esu įsitikinęs, kad dabar ateina antrasis Ukrainos teatro aukso amžius. Kažkas panašaus buvo nutikę ir XX amžiaus pradžioje, kai Ukraina susiformavo kaip valstybė (Ukrainos liaudies respublika), kai ukrainiečių modernizmas ir avangardo judėjimai sumišo su troškimu realizuoti mūsų tautos tapatybę ir įvyko tikras ukrainiečių kultūros sprogimas. Tais laikais Kyjive, Charkive, Lvive, Odesoje ir kituose miestuose gimė tokie meno titanai, kaip Aleksandra Ekster, Kazimierzas Malewiczius, Sonia Delaunay, Bronislava Nižinska, Lesius Kurbasas ir daugelis kitų.

Karo, kai kovojama ne dėl duonos, o vardan idėjos ir laisvės, sukelta suirutė duoda naują impulsą kultūros raidai. Turbūt tai ir būtų ta viltis, kuri gimsta iš tragedijos.

– Kodėl jums atrodo svarbu atvežti šį darbą į Lietuvą?

– Spektaklį mes jau suvaidinome Kyjive. Po jo teko išgirsti emocingų ir nuoširdžių atsiliepimų iš žmonių, kurie patys gyvena karo tikrovėje. Publika daugelį spektaklyje ir pjesėje esančių momentų perskaito kaip savo kasdienybę.

Esu tikras, kad lietuviai, kurie itin stipriai įsitraukė į tai, kas šiuo metu vyksta mūsų šalyje, nejaučia tos atmosferos, tos „kitos realybės“, kurią karas atnešė į ukrainiečių gyvenimus. Ir ačiū Dievui, jei nejaučia! Tikiuosi, kad spektaklis „Hirosimos mergaitė bijo griaustinio“ padės geriau pajausti ir suvokti, ką mes jaučiame šiandien. O teatre tam tikri dalykai juntami dar geriau ir giliau nei dokumentinėje nuotraukoje arba reportaže.

Be to, noriu parodyti ir pristatyti ukrainiečių meną. Tikiuosi, kad spektaklį pasižiūrėję žiūrovai pajus, kad ukrainiečių kultūra skiriasi nuo rusų. Ir kad spektaklis padės suprasti, kodėl vyksta šis karas.

Vertė Andrius Jevsejevas