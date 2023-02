Agnė Narušytė. Karo nesąmonė

Tai galėjo būti dar vieni eiliniai metai, kai susirūpinę ateitimi dirbome savo darbus, pykomės dėl detalių, džiaugėmės retai pasirodančia saule ir vieni kitų pasiekimais. Tai galėjo būti dar vieni Lietuvos nepriklausomybės metai, nutolinantys sovietmečio okupacijos ir represijų patirtis. Bet vasario 24-ąją įprastą laiko eigą pertraukė netikėtas ir kartu numatytas įvykis. Ateities projektą tenka perrašyti dabar, realiu laiku. Jau metai kaip perrašinėjame. Gal jau ryškėja būsimo pasaulio kontūrai?

Būtąjį pasaulį vis stipriau siūbavo konfliktai, kurių priežastis atrodė išsilavinimo trūkumas, miesto ir kaimo skirtumai, netgi amžius, nes kai kam jaunystės nostalgija susipainiojo su tariama sovietinės okupacijos ramybe ir taika. Dabar vis daugėja įrodymų, kad skiepų baimę, priešiškumą LGBT+ bendruomenei ir Stambulo konvencijai kurstė rusiški pinigai.

Kurstė, kad patys sudegintumėme, ką sukūrėme: nepriklausomą valstybę ir savo laisvę kalbėti, išradinėti ir statyti, protestuoti ir kovoti, pyktis ir vėl susitaikyti. Pagal rusišką pasaulio modelį viso to neturi būti. Jiems mūsų nėra, kaip nėra ir Ukrainos. Yra tik diktatorius Kremliuje, dalijantis grobio nuotrupas pakalikams, ir banditų pasaulio taisyklės, kalėjimo tvarka. Bet ją mums brukdamas karu diktatorius ir pats susipainiojo savo meluose. Tai matome ir tikime, kad tokia ateitis neateis, nes jei netikėtume, beliktų viską mesti ir bėgti kuo toliau.

Pernai prieš vasario 24-ąją tvyrojo įtampa: puls ar nepuls? Kol vyksta tik kariuomenės pratybos, ultimatumai, pažadai ir gąsdinimai, pasaulis tęsiasi pagal senąjį projektą, sumąstytą po Antrojo pasaulinio karo. To projekto esmė – taika, bet kokią konflikto galimybę užgesinant dialogu, prekyba ir bendradarbiavimu. Šaudyti į klientus ir partnerius – nesąmonė. Bet ketvirtą valandą ryto Kijive, Mariupolyje ir kituose miestuose žmones pažadino sprogimai. Ne tik jiems, bet ir mums, atsibudusiems kiek vėliau, laikas sustojo, planai iširo, pasaulio tvarka pakibo kaip virusų užpultas kompiuteris. Tiesa, bombos krito ne čia. Bet jei agresoriui pavyks, jo ateities projektas taps privalomas ir mums.

Bet kodėl tuomet galingųjų reakcija buvo susirūpinimas, skambučiai diktatoriui ir atsisakymas duoti Ukrainai ginklų? Jie gal tikėjosi pigiai išsisukti, atidavę ir mus kaip duoklę drakonui.

Iš pradžių karo laikas tiksėjo 24, 48, 96 valandų vis augančiais, bet labai mažais intervalais, išpranašautais Kyjivui. Nebeliko dienos ir nakties skirtumo, nes apsigyvenę socialiniuose tinkluose gaudėme poeto Mariaus Buroko, Lockedo Nʼ Loadedo, Aurimo Navio ir Mindaugo Sėjūno surinktą informaciją. Pirmoji liūdnai pralinksminusi žinia – Gyvačių salos pasieniečių pasiųstas rusų karo laivas. Pašiurpinusi – rusų kareivių batais keliamos radioaktyvios Černobylio dulkės. Suteikusi vilties – danguje šokančio „Kyjivo vaiduoklio“ numušti rusų lėktuvai ir sraigtasparniai. Žinių srautas ramino vien savo buvimu. Kol informacijos tėkmė nesustoja, Ukraina gyva. Tai patvirtino antrąją naktį po internetą sklandęs prezidento Zelenskio vaizdo įrašas iš Kyjivo centro: „Frakcijos lyderis čia, prezidento biuro vadovas čia, ministras pirmininkas Šmyhalis čia, Podoliakas čia, prezidentas čia. Visi mes čia. Mūsų kariuomenė čia, piliečiai čia. Mes čia, mes giname mūsų nepriklausomybę, mūsų valstybę. Taip bus ir toliau. Šlovė mūsų gynėjams, šlovė mūsų gynėjoms. Šlovė Ukrainai. Herojams šlovė“. Ekranui atsakiau: mes irgi čia, budime. Nors iš to – jokios naudos. Bet ką veiksi, jei laikas įstrigo ir nebėra prasmės, kurią veiksmams suteikdavo dabar jau sudužęs pasaulio modelis?

Stipriausiai įsiminęs to modelio žlugimo vaizdinys buvo gaisras Zaporižės atominėje elektrinėje. Apšaudyti atomines elektrines? Tas, kurias taip saugojome po Černobylio? 21 amžiuje, kai rūpestis žmonių ir planetos sveikata yra nekvestionuojamas principas? Tą naktį, virš elektrinės sproginėjant fejerverkams, pagaliau užmigau. Turbūt tai buvo mano reakcija į totalų absurdą, kai loginis prieštaravimas tampa neišsprendžiamas ir belieka tyla. Nebėra ką kalbėti pasauliui, kai jis užuot kūręs nusprendžia susinaikinti. Sakysite, tik viena – išprotėjusi – jo pusė? Bet kodėl tuomet galingųjų reakcija buvo susirūpinimas, skambučiai diktatoriui ir atsisakymas duoti Ukrainai ginklų? Jie gal tikėjosi pigiai išsisukti, atidavę ir mus kaip duoklę drakonui. Kuris paskui pareikalaus didesnės duoklės. Ir dar didesnės. Kol neliks pačios civilizacijos, nes jos karkasą išgrauš korupcijos kirvarpos.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Mūšiai Vuhledare / AP nuotr.

Kurį laiką mes pajėgėm tik stebėti, kaip vienas po kito daužomi civilizacijos atraminiai stulpai. Mes tobulinome įstatymus, kad vaikai būtų saugesni, o dabar jie tūkstančiais grobiami ir išvežami. Mes perstatinėjome miestus, kad jie būtų patogesni, o dabar jie griaunami, kol lieka tik apdegusių nuolaužų plynė. Mes įrenginėjome vandentiekius, elektros, interneto ir šilumos tinklus, kad gyventi būtų paprasčiau, o mus mėgina sugrąžinti į akmens amžių. Mes kūrėme vaistus ir medicininę įrangą, kad pailgėtų žmogaus gyvenimas, o dabar bombarduojamos ligoninės, užnuodijama dirva ir vandenys. Mes ieškojome būdų, kaip užauginti kuo didesnį derlių, kad pasaulyje neliktų bado, o dabar grūdai pelija sandėliuose, nes apšaudomi juos transportuojantys laivai. Pagaliau mes rūpinomės, kaip apsaugoti nuo persekiojimo visas, net ir mažiausias etnines ar lytines mažumas, nes to reikalauja teisingumo ir žmogaus teisių principai, bet jau vien už tai mus nori sunaikinti – ir iš išorės, ir iš vidaus. Kaip „Patriarcho rudens“ generolas Kremliaus diktatorius mėto bombas į namus, kurių virtuvėse pusryčiauja šeimos, į teatrą, kuriame slepiasi mamos su vaikais, į gydytojus ir medicinos seseris, į žmones, stotelėje laukiančius autobuso. Jis prievartauja, kankina rūsiuose, degina knygas, tyčiojasi ir žudo, žudo, žudo. Nes tik krauju, nutrauktomis kojomis, nupjautomis rankomis, ištiškusiais smegenimis, pūliais, mėsa misdamas dar išgyvena jo perpuvęs kūnas.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Ir vis dėlto per tuos metus pasaulis atsisakė keistis pagal Kremliaus programą. Įtikino kovojančios Ukrainos vaizdai. Gaisrininkai, gesinantys ugnį ką tik subombarduotuose daugiabučiuose. Močiutė, rusų kariams dalijanti saulėgrąžų sėklas, kad jos sudygtų jų kūnais patręštoje žemėje. Buvo ir agurkų stiklainiu numuštas dronas, ir tanką tempiantis traktorius. Savanorių eilės prie karinių komisariatų. Slėptuvėse ir miestų aikštėse giedamas himnas. Paaiškėjo, kad Ukraina – ne kažkokia neaiški, nežinia, ar tikra valstybė, bet kovos už laisvę simbolis. O mūsų siaubą keitė pasididžiavimas, kad padėjome pirmieji – ne tik žodžiais, bet ir ginklais. Be to, priglaudėme pabėgėlius, surinkome penkis milijonus bairaktarui, padėjome sušilti ir dar daug visko, ir tas viskas tęsiasi. Ir štai Kyjive jau lankosi visų šalių prezidentai, kad pavojaus sirenos jiems paaiškintų, ką iš tikrųjų reiškia agresoriaus žodžiai. Ir kad metas ruošti ginklus.

Per metus mes pasikeitėme, o Rusija – ne. Jos išprotėjęs vadas ir toliau šneka tas pačias nesąmones. Iš jų didžiausia – planas grąžinti pasaulį į praeitį, atsukti laiką. Taip neveikia fizikos dėsniai, tikiuosi, taip neveikia ir istorija. Bet ar mes jau numanome, koks bus naujasis ateities projektas? Ne. Tik aišku, kad nesąmone grįstam pasauliui ateities nėra. „Mes nežinojome, kas bus rytoj“ – šiandien sako Ukrainos prezidentas. – „Bet tiksliai supratome: už kiekvieną rytojų reikia kovoti!“.