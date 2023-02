Valentinas Klimašauskas. Brutali deZZinformacijos poetika

Kol meno pasaulis, atsižvelgdamas į šio meto nelaimių klimatą, jau kurį laiką kalba apie būtinybę kurti naujas vizijas ir terminijas pasauliui be diskriminacijos ir atskirties, kolonijinio ir imperinio mąstymo sistemos toliau sėkmingai konstruoja savo žiaurius, šovinistinius ir atsilikėliškus režimus. Atskiros analizės verti ir keli aspektai, susiję su Rusijos karine invazija į Ukrainą, ir ją lydėjusi brutali dezinformacijos poetika.

Alternatyvių realybių konstravimas

Rašytojas ir regiono ekspertas Peteris Pomerantsevas, daug rašęs apie tai, kaip Rusija pasitelkia šalies medijas kaip vieną iš savo karinės galios įrankių, praeitų metų kovą tviteryje paskelbė anekdotą, kuriuo tada aktyviai dalijosi Maskvos proputinistai:

Du rusų kareiviai geria šampaną okupuotame Paryžiuje. Visa Europa po Rusijos padu. „O tu žinai, – vienas kareivis nusišypso kitam, – mes juk pralaimėjome informacinį karą.“

Atkreipkime dėmesį į tai, kas slypi už populiaraus ir visiems pažįstamo anekdoto. Juk toks pasakojimas konstruoja imperialistinę fantaziją ir tipiškai rusišku būdu įsivaizduojama karine pergale paverčia tai, kas tuo metu buvo suvokiama kaip realus Rusijos pralaimėjimas.

Tad šis anekdotas yra propaganda par excellence, nes maskuoja save kaip humorą ir kartu papildo Rusijos propagandinį naratyvą. Čia perinterpretuojama informacinio karo eiga ir pasakojamas epizodas iš „šlapio“ putinisto sapno apie du vandenynus jungiančią Rusiją – nuo Lisabonos iki Vladivostoko.

Dezinformacijos gavėjui pakanka atsipalaiduoti, nusimesti kritiškumo kaukę ir paremti Putiną su visa Rusijos kariuomene, tokiu būdu tampant dar viena plyta zombifikuotos visuomenės statybose.

Nuoširdžiai į politiką įsitraukę asmenys kaip žmonės Z

Rusija ėmėsi milžiniško masto psichologinio karo kampanijos, kuri veikė dar iki įsiveržimo į Ukrainos teritoriją 2022-ųjų vasarį ir papildė karinius veiksmus jiems jau prasidėjus.

Pirmiausia matėme, kaip į Ukrainos teritoriją patenka raidėmis Z, V ir O pažymėtos karinės transporto priemonės. Per maždaug savaitę viešojoje erdvėje kaip grybai po lietaus ėmė dygti įvairios į šias raides sutelktos propagandinės kampanijos. Šias raides taip pat matėme ant marškinėlių, aksesuarų, automobilių lipdukų, pastatų – kaip simboliką tų, kurie šlovina vadinamąją „specialiąją karinę operaciją.“

Iš Rusijos greitai virtusi RuZZija, šalis perėmė ideologinį Vladolfo Putlerio fašizmą. Tačiau konkrečių simbolių naudojimas taip ir liko miglotas. Jie galėjo reikšti Vakarų (Zapad), Rytų (Vostok) ir kitų krypčių karinius Rusijos regionus (anot kai kurių tyrėjų, O galimai reiškė Baltarusiją arba Čečėniją).

Kartu Z tapo paramos Rusijos karui Ukrainoje išraiška, kai raidė imta asocijuoti su rusišku žodžiu za („už“). Vis dėlto oficialiai žodis „karas“ buvo uždraustas – kai kas iš protestavusiųjų Rusijoje buvo suimami net už plakatus su Levo Tolstojaus romano pavadinimu arba su užrašais „be žodžių“.

Nuoširdžiai į politiką įsitraukęs asmuo

Tikriausiai girdėjote apie trolių fabrikus, kurie palaiko Rusijos karą, platindami melagingą turinį internete? Tokiame fabrike dirbančio trolio užduotis – gaminti propagandą, kuri atrodo kaip nuoširdžiai į politiką įsitraukusio asmens išsakyta nuomonė, tarsi sukuriant iliuziją, kad pranešimo turinys, tarkime, net anekdotas, atspindi tikrąsias tautos nuotaikas.

Trumpam grįžkime laiku atgal. 2015-aisiais tiriančioji žurnalistė ir prieš dezinformaciją internete kovojanti aktyvistė Liudmila Savčiuk, siekdama demaskuoti šias įstaigas, po priedanga įsidarbino „Interneto tyrimų agentūroje“ – Sankt Peterburge veikiančiame trolių fabrike.

Agentūra remia Kremliaus interesus, dirbdama su netikromis paskyromis socialiniuose tinkluose, forumuose, internetinių dienraščių komentarų skiltyse ir vaizdo įrašų platformose. Jos darbo tikslas – įpinti propagandines žinutes į tai, kas vaizduojama kaip kasdieniai su politika nesusijusių žmonių pamąstymai. Štai kaip ji apibūdino savo darbą:

„Galima sakyti, kad pagrindinė trolių užduotis yra suteikti žmogišką pavidalą savo kuriamam turiniui – parašyti taip, lyg už ekrano sėdėtų nuoširdžiai į politiką įsitraukęs asmuo. Pavyzdžiui, pradėjusi dirbti turėjau rašyti tokias žinutes kaip: „Šiandien virtuvėje gaminau valgyti ir pagalvojau – visgi Putinas gerai daro savo darbą...“ Tarkime, rašyti galima iš netikros paskyros, apsimetant moterimi, kuri sako: „Kaip norėčiau sutikti gerą vyrą, tokį kaip Sergejus Šoigu“ ir lyg tarp kitko paminėti, koks tai puikus dalykas, kad jis neseniai užsakė naujų naikintuvų Rusijos kariuomenei.“1

Po to, kai L. Savčiuk anonimiškai pasidalino surinkta medžiaga apie trolių fabriką su žiniasklaida, troliai sureagavo skleisdami informaciją, esą tokių įstaigų nėra arba kad jų egzistavimas tėra „nupirktų“ žurnalistų pramanas. Tada L. Savčiuk ėmė viešai pasakoti apie savo darbą trolių fabrike ir dalinti interviu pasaulio žiniasklaidai. Todėl troliai nusitaikė į ją.

Kaip savo knygoje This Is Not Propaganda: Adventures in the War against Reality (2019) rašo P. Pomerantsevas, „plito įrašai ir komentarai, teigiantys, esą ji iškrypėlė, šnipė, tautos išdavikė; žmonės skambindavo jos artimiesiems ir sakydavo, kad už tokį elgesį žmogus dažnai sumoka savo gyvybe“.

Vis dėlto pasipiktinimo iš plačiosios visuomenės taip ir nesulaukta – daugelis, įskaitant ir kolegas aktyvistus, neturėjo ko pasakyti apie žurnalistės atskleistą dezinformacijos tinklą. Tai išgąsdino gerokai labiau.

Kai L. Savčiuk ėmė kartotis panikos priepuoliai, ji apsilankė pas psichiatrą – specialistas ramiai išklausė jos nusiskundimų, pritariamai linksėjo galva, o tada paklausė, kodėl ji renkasi taip kovoti prieš savo šalies valdžią – gal ji bus parsidavėlė už pinigus? Sutrikusi aktyvistė kreipėsi į kitą psichoterapeutą. Jo reakcija buvo tokia pati. Liudmila pasijuto taip, lyg trolių kultivuojama pasaulėžiūra būtų persismelkusi į visos šalies pasąmonę, o ji pati būtų atsidūrusi tame pačiame fabrike, iš kurio išėjo.

Istorija kraupi keliais aspektais. Tai – borchesiškai siurrealus pasakojimas apie žmogų, kuris atranda tiesą apie išgalvotą pasaulį ir kaip bausmė už tai pats tampa beletrizuota asmenybe.

Kartu tai ir kafkiška istorija apie gerus žmogaus ketinimus ir nepajudinamą hermetiško pasaulio logiką: pats pasaulis ne tik žino, kad yra melagingas, bet ir mėgaujasi savo netikra ideologija, neapkęsdamas tų, kurie nežaidžia pagal jo taisykles.

Galiausiai tai ir tamsaus, nenugalimo, orveliško cinizmo pavyzdys. Kalbant ir be literatūrinių nuorodų galima teigti, kad ši istorija parodo, kaip šiuolaikinis pasaulis yra be perstojo kuriamas ideologiniais ir kapitalistiniais mechanizmais. Mes galime demaskuoti jo paslaptis, bet negalime jo pakeisti.

Kitaip sakant, Rusijoje į žmogų žiūrima kaip į automatizuojamą, manipuliuojamą ir programuojamą padarą. Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą fone aiškiai matosi, kaip fašistinė šalies ideologija persipynė su dviprasmiška Orvelo kalba, Kafkos apgaulės logika, Borcheso alternatyvių realybių kūrimo metodologija ir Fuko biopolitikos samprata.

Aktyvios priemonės

Rusijos agresijos kontekste svarbu suprasti ir paties psichologinio karo apibrėžimą, sinonimiškai vartojamą kartu su politinio karo ar propagandos terminais. Po šiuo apibrėžimu patenka ir rusiška formuluotė „aktyvios priemonės“ (активные мероприятия), ir amerikiečių vartojami terminai psichologinės operacijos (Psy Ops) ar „širdžių ir protų“ (Hearts and Minds) strategija.

Psichologinis karas apibrėžia bet kokius veiksmus, atliekamus pasitelkiant psichologinius metodus ir siekiant sukelti suplanuotą psichologinę reakciją2. Tokie veiksmai priklausomai nuo poreikio gali būti palaikomi karinėmis, ekonominėmis arba politinėmis priemonėmis3.

Remiantis Pomerantsevu, savo tikslams pasiekti Rusija pasitelkia informacinį karą gerokai daugiau nei bet kuris kitas autoritarinis režimas. „Ankstesnis formatas buvo 80 procentų smurto ir 20 procentų propagandos, o šis režimas apkeitė skaičius vietomis, palikdamas 80 procentų propagandai ir 20 procentų smurtui. Stalinui prireikė suimti 30 tūkst. žmonių tam, kad įbaugintų savo šalies populiaciją, o Putinui, kad pasėtų tiek pat teroro, pakanka suimti vieną oligarchą.“4

Vienas iš įtakingiausių pasaulyje Rusijos karinės strategijos ekspertų Janis Bėrzinis tiria hibridinio ir konvencinio karo sankirtas per tokius aspektus kaip įtaka, informacija ir psichologinės operacijos5.

Jo nuomone, „rusų požiūris į modernų karą remiasi prielaida, kad pagrindinė mūšio vieta yra žmogaus protas, todėl naujosios kartos karuose turi dominuoti informacija ir psichologinio karo veiksmai, […] moraliai ir psichologiškai palaužiant priešo ginkluotųjų pajėgų karius ir civilius gyventojus. Pagrindinis tikslas – sumažinti būtinybę dislokuoti kietąsias karines pajėgas iki minimaliai reikalingos ribos.“6

„Nemanau, kad esu matęs kitą šalį įtikinant savo piliečius tokia alternatyvia realybe, kaip tai dabar daro Rusija“,7 – sako P. Pomerantsevas. Panašu, kad ir patys rusai suvokia aktyvias priemones kaip pagrindinį savo karinės galios įrankį, kurio tikslas yra demoralizuoti, valdyti per visuomenės skaldymą ir palaikyti nuolatinę informacinio karo būklę.

Operacija CTRL+Z. Ar pavyks mums deZombifikuoti abėcėlę (ir smegenis)?

Atsakyti į šį klausimą nebus lengva, o ir nederėtų apsimetinėti, lyg galėtume tai padaryti, kol gyvename karo ir dezinformacijos sąlygomis. Vis dėlto poreikis denacifikuoti ir dezombifikuoti raides bei protus išlieka aktualia problema.

Kadangi raidė Z, kuri, beje, net neegzistuoja kirilicoje, Rusijoje tapo prokariniu simboliu, o juolab turint omeny ir tai, kad rusų medijos ir socialinių platformų paskyros naudoja raidę Z išreikšti palaikymą Rusijos invazijai į Ukrainą, kai kurios Europos šalys uždraudė viešai demonstruoti iš raidžių Z ir V sudarytus Rusijos karinę agresiją palaikančius simbolius. Tuo tarpu rusų troliai sureagavo kurdami memus apie tai, kad lotynų abėcėlę naudojančios šalys tuojau galės uždrausti ir visas likusias savo raides.

Prieš porą metų iki karo pradžios turėjau progą pasikalbėti su menininku ir hipnotizuotoju Marcosu Lutyensu. Mūsų pokalbis palietė įvairias temas, įskaitant ir būtinybę užsiimti naujos kalbos kūrimu ir ikikalbinių būsenų paieška8.

Pasak jo, žmogaus protas yra pajėgus eksperimentuoti prasmės kūrimo plotmėje dar iki tos akimirkos, kai žmogus ima reikšti save per kalbą, todėl suteikia galimybę suvokti tuos pačius dalykus labai skirtingai, ieškoti fundamentalesnių ar labiau netikėtų interpretacijos būdų.

Panašu, kad žmonėms bus reikalinga saugi erdvė tam, kad atrastų savo agentiškumą ir nukirptų dezinformacijos bambagyslę. Marcosas apibūdino tobuliausią erdvę tokiam prieglobsčiui kaip galbūt ertmę (ar „urvą“) burnoje, iš kurios sklindantys pinami žodžiai sukurtų įsivaizduojamą gyvenamąją erdvę. Jis pratęsė savo mintį teigdamas, kad toks kiekis mus supančios dezinformacijos lemia būtinybę ieškoti naujų mąstymo būdų. Žodžių, minčių ar veiksmų, paremtų vien pasenusiais mąstymo modeliais, nepakaks.

Sekdami Marcoso mintimis galime įsivaizduoti Operaciją CTRL+Z kaip prasidedančią nuo psichologinio karo ir asmens vaizduotės dekolonizavimo, grąžinant žmonėms agentiškumą kurti naujas realybes ir naujas terminijas, gebančias į vartoseną įvesti nediskriminuojančius ir inkliuzyvius žodžius.

Atrodo, kad žmonės, pasitelkdami kūrybinę artikuliaciją, simboliką ir memus, jau gana skeptiškai vertina bet kokį ideologinį turinį ir kovoja su dezinformacija labiau nei bet kada anksčiau. Tačiau pagrindiniai mūšiai, kaip visada, dar laukia mūsų netolimoje ateityje.

Iš anglų kalbos vertė Markas Aurelijus Piesinas

Lietuvos kultūros institutas pristato naują, jau ketvirtą, anglų kalba leidžiamo meno ir kultūros žurnalo „* as a Journal“ numerį, skirtą kūniškumo temai. Numerį „Body as a Journal“ (liet. k. – „Kūnas kaip žurnalas“) sudariusi kuratorė, tekstų autorė, menininkų dueto Pakui Hardware narė Neringa Černiauskaitė subūrė net 16 filosof(i)ų, tyrėjų, kuratorių, aktyvisčių ir meninink(i)ų iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių.

Meno ir kultūros žurnalą „* as a Journal“ nuo 2021 m. leidžia Lietuvos kultūros institutas. Leidinys atveria išskirtinę kultūrinio bendradarbiavimo erdvę, kurioje Lietuvos ir įvairių užsienio šalių kūrėjai, kuratoriai ir tyrėjai susitinka apmąstyti visuotinai aktualių temų, o skaitytojai kviečiami į jas pažvelgti iš netikėtų kultūrinių perspektyvų. Pirmasis numeris buvo skirtas miško, antrasis – kosmoso, trečiasis – garsovaizdžio temoms. Penktasis atidžiau apmąstys istorinės atminties problematiką. Anksčiau publikuotus straipsnius galima skaityti čia.

