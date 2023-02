Vytauto Paukštės dukra: iš visų aplankytų šalių siunčiau tėčiui atvirlaiškius – paskutinysis iškeliavo į kapo duobę

Kol „mūčinau“ šitą menką tekstelį, turbūt kiekvienas nuomonės formuotojas, kas antras kulinaras ir kas trečias viešasis asmuo kasmet leido po knygą. Prasidėjo ir atslūgo pasaulinė pandemija, sukelta koronaviruso, – karantino režimas dar labiau praretino mūsų šeimos susitikimus. Smogė ir įsisiūbavo karas Ukrainoje. 2022 m. vasarą mes kukliai, bet ypač džiaugsmingai artimųjų rate sutikome Vytauto Paukštės 90-metį. Dar po kelių savaičių jis netikėtai išskrido. Su visam.

O aš trečius metus atkakliai tebespoksojau į kompiuterio ekraną, trindama parašytas eilutes ir bandydama suprasti, kaip rašyti apie brangiausią gyvenimo žmogų. Dabar jau būtuoju laiku.

Aktoriaus dukrai Adai Paukštytei maloniai sutikus LRT.lt publikuoja knygos „Pagrindinis vaidmuo Vytautas Paukštė“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2023) ištrauką.

Ada Paukštytė, Vytautas Paukštė / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Žilabarzdis ir jūra

Vaikystėje šimtus kartų buvome išvadinti seneliu ir anūke. O man tėtis visad buvo toks pats: žila barzda, žila plaukų kaselė... Ta nekintamumo iliuzija buvo tokia stipri! Tėtis sakė, kad pražilo būdamas dvylikos metų. Ginučių kaime išgirdo dėdienę aiktelint: „Vaikeli, tujai gi žylas.“

Prisimenu emocingą Algirdo Latėno pasakojimą, kaip jis su mano eima rudenį ėjo prie jūros. Man buvo kokie treji ketveri metai, tėtis nešė mane ant pečių, ir kompanijai pakilus kopų takeliu aš, pamačiusi jūrą, sušukau: „Tavali, vasara!“

Po beveik trisdešimties metų su tėčiu pėdinome pas jūrą tuo pačiu taku. Užpūškavome į tą patį kalnelį, aš jau sukau jūros link, bet tėtis paprašė prisėsti čia pat, ant kopų smėlio. „Pavargau. Labai skauda kojas“, – prisipažino. Tą akimirką sunkiai pradėjau jaukintis senatvės suvokimą.

Vytautas Paukštė, Ada Paukštytė / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Tai buvo paskutinė mūsų bendra kelionė į „vasarą“. Bet dauguma vaikystės prisiminimų vienaip ar kitaip susiję su jūra. Sako, esama klaipėdiečių, kurie prie jos nevaikšto. Mūsų šeimai jūra – kaip oras. Bet kokiu metų laiku. Nuolatinis nepakankamumas su savais ritualais: senoji perkėla, keltas į Smiltynę, mano atminty dažniausiai sausakimšas žmonių ir automobilių.

Tėtis, vengdamas grūsties, mėgo įlipti į laivą paskutinis ir prisiploti prie trapo, ko aš baisiausiai bijojau, nes rodėsi, kad būtinai įgriūsim į tą tarpą tarp marių ir trapo. Išlipti jis irgi mėgdavo pirmas, dar trapui nenusileidus, per šoninį kelto bortą – tik strakt, ir jau krante ragina mus.

Paskiau – gira iš senovinio bidono su užrašu „Квас“, tuščiaviduris vaflis „Rududu“ kremu kimštais galais ir ėjimas miškeliu, dar pakeliui pasidairant uogų ar grybų pagal sezoną. O tada jau pliažas, dabar išdidžiai vadinamas paplūdimiu.

Vytautas Paukštė (kairėje) prie Palangos tilto / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Ir jau jokiu būdu ne bendras. Arba moterų – su mama, arba tolyn link Nidos, kur nėra žmonių, – su tėčiu. Vienas smagiausių prisiminimų – tie pasivaikščiojimai pajūriu, renkant jūros išmestas „gėrybes“. Pilkuoju gyvenimo metu, kai tiesiogine šio žodžio prasme nebuvo beveik nieko, šitos mūsų radybos liudijo kažkokio kito, paslaptingo, spalvingo gyvenimo egzistavimą ten, anapus.

Visko jūra išmesdavo... Ypač mėgom su tėčiu rinkti nematytų formų ir spalvų butelius, dėžutes, medžio gabalėlius. Jei neturėdavome su savimi maišo, užkasdavome po pasirinktu medžio luitu, pasižymėdavome jį ir, kitą dieną atkasę savo lobius, parsinešdavome namo.

Nemenka kolekcija susikaupė ir dulkėjo lentynose virtuvės paluby. Ne taip seniai su ja atsisveikinau – pradėjo kelti šypseną. Na, o stambesni gintarai, gražesni jūros nugludinti akmenukai ir stikliukai tebesikaupia stiklinėje namų vazoje.

Knygos „Pagrindinis vaidmuo – Vytautas Paukštė“ viršelis / Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos nuotr.

Neseniai paklausiau mamos, ar turėjo tėtis kokią mylimą gėlę, gal augalą, tai ji kvatodama atsakė, kad jei ir taip – tai nebent laukinę guboją. Tai toks kopose žydintis ir aitrų kvapą skleidžiantis krūmokšnis.

Sovietmečiu buvo griežtai draudžiama gubojas skinti, tai, žinoma, mes buvome tie, kurie gubojoms žydint prisiskindavome jų pilnus maišus ir slapta gabendavomės kuprinėse. Kurį laiką ir namuose kvepėdavo jūra...

„Filosofas“ – Vytautas Paukštė, Lilja - Julija Sakalaitė. Egono Ranneto „Kriminalinis tango“. Rež. Bronius Gražys. Klaipėdos dramos teatras, 1968 / Pranešimo autorių nuotr.

Ant „Tauro“ televizoriaus visada stovėdavo vaza su didžiule puokšte gubojų. Ta tradicija gyvuoja ir dabar, tik vaza jau stovi šalia plazminio televizoriaus, o anksčiau taip saugotos ir pajūrio puošmena laikytos gubojos paskelbtos invaziniu augalu, kurį skatinama rauti su šaknimis...

Pajūry teatro šeima leisdavo atostogas, organizuodavo iškylas, o aš, be abejo, visiems iš smėlio viriau kavą ir kepiau kotletus. Su savo šeima irgi išsiruošdavome į kokį pikniką. Mama sako, kad mes, vaikai būdami, nelabai namie ir valgėme. O štai prie jūros kaipmat prabusdavo žvėriškas alkis. Tuo metu pajūry buvo įsikūrę apsaugos postai ir buvo griežtai draudžiama kurti laužus. Tai tėtis būtinai tą laužą užkurdavo. Ir laukdavom išdidžiai, kol tas dūmelis suerzintą pasienietį atves pas mus aiškintis.

Julija, Mindaugas, Vytautas ir Ada Paukštės / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Tėvus iš vaikystės vasarų pamenu tokius, švelniai tariant, šokoladinės spalvos ir treškančia nuo perskrudimo oda, bet kad kada nors būtų tekę prie jūros drybsoti ir nuobodžiauti – nepamenu. Plaukti mane irgi išmokė tėtis. Po vandeniu ir plačiai atmerktomis akimis. Mama pasakojo, kad ir ją tėtis jau suaugusią mokė plaukti.

Iki pat paskutinių mūsų susitikimų, jei tik oras būdavo geras, tėtis pats mus visus ginė prie jūros, neleido sėdėti namuose. Nors žinojo, kad tas išėjimas dažniausiai užtrunka visą dieną, atimdamas paskutiniu metu taip brangias pabendravimo akimirkas.

Vytautas Kancleris, Vytautas Paukštė ir „teatro vaikai“ Liutauras Poškus ir Mindaugas Paukštė. 1975 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Paslaptingas kambarys

Kiek pamenu, tėvelis visada turėjo atskirą kambarį. Mintinai jį moku: durys su stiklu, o kad jos nesitrankytų, tėtis laikė įkišęs tarpdury sulankstytą popierių. Visad paliktas praviras langas, kad oras kambaryje būtų šviežias.

Kairėje – nedidukė kabykla, kėdė, po ja krepšys, iš anksto suruoštas kelionei, nedidukė knygų lentyna su brangiausiomis knygomis, vaikų nuotraukomis už stiklo ir Hemingway’aus portretu. Jos apačioje – rakinama spintelė, bet su raktu spynoje.

Štai ten aš ir paskęsdavau tarp įdomybių: rusiškų, lenkiškų, vokiškų kino žurnalų, diplomų, laiškų, importinių kvepalų buteliukų, ten gulėjo ir tokia graži raižyta dėželė cigarams, kuri atsiverdavo paslaptingai tarsi Sezamas, dūlėdavo ir geresnio stipraus gėrimo butelaitis.

Ada Paukštytė, Vytautas Paukštė / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Ant spintelės – televizorius, dešinėje – lova, virš jos – įspūdingas klasioko grafiko Algimanto Švažo darbas „Žalgirio mūšis“, ant lovos prie sienos – radijo imtuvas VEF 201, prie lovos – taburetė su staline lempa ir kalnu laikraščių, knygų ir pjesių.

Baisiai mėgdavau slapta įslinkti į tą kambarį ir kokį n-tąjį kartą pavartyti spintelėje gulinčius žurnalus. Būtent šiame kambaryje, būdama kokių devynerių metų, netyčia užklupau ir išsvajotas Kalėdų Senelio dovanas – sąmyšio jausmas buvo didelis, nors tada, man rodos, jau pažindavau iš balso, kuris aktorius slepiasi po Kalėdų Senelio barzda. Šį amplua vieną kartą išbandė ir tėtis. Jokie įkalbinėjimai prie finansiškai pelningiausio vaidmens jo sugrąžinti nepajėgė. O atrodytų – kaip iš akies luptas Kalėdų Senelis...

Vytautas Paukštė. Kadras iš filmo „Veidas taikinyje“ (rež. A. Grikevičius) / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Kartą vis dėlto pagalvojau, kodėl jis vienas bute turi atskirą kambarį. Ir kai kartą panašiai – be „oficialaus“ leidimo – su drauge slampinėjome po tuomet dar gyvo aktoriaus Laimono Noreikos muziejų primenantį kambarį Čiurlionio gatvėje Vilniuje, turbūt intuityviai supratau neišvengiamą kūrėjų poreikį turėti savo tvirtovę bet kokioje gyvenamoje erdvėje.

Šiandien nemokėčiau jokiais žodžiais nusakyti to jausmo, susijusio su kambariu, kuriame tėvelis praleisdavo vis daugiau laiko, – kokį ramybės ir saugumo jausmą skleidė ta iš tėčio kambario naktimis sklindanti blausi šviesa, laikraščių šlamėjimas, radijo kanalų gaudymas, „Amerikos balso“ pranešėjų balsai ir švelnus tėčio knarkimas. Bet vieną saulėtą vasaros dieną kambarys nutilo.

Vytautas Paukštė. Nusnūdimas gastrolių metu. Apie 1957 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Traukos centras

Vaikystėje atrodė, kad mano šeima – visas Klaipėdos dramos teatras. Toks stiprus buvo jų bendrystės jausmas. Vaikų šventės, gimtadieniai, premjeros, mano dievinamos gastrolės (buvau įsimylėjusi suklerusio teatro „paziko“ vairuotoją – jis man leisdavo sėdėti priekyje prie šilto variklio).

Pamenu, kad pas mus ir vidury nakties galėjo įvykti kokia nors anties kepimo ir dorojimo ceremonija, po kurios niekas po namus jau ir nesiskirstydavo. Namuose netildavo laidinis telefonas.

Ada Paukštytė / E.Blaževič/LRT nuotr.

Pati namuose turbūt neištverčiau tokios žmonių migracijos, kokia nuo paauglystės vargindavau tėvus kiekvieną mielą vasarą. Klaipėdos bute būdavo užimtos visos lovos, raskladuškės ir, toli gražu, ne visada iš anksto perspėjus. Niekas nepasikeitė ir per tuos dešimtį metų, kai mama gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Tėtis visus mano draugus priimdavo, su visais rasdavo kalbą (duodavo gavendos, kaip pats mėgo sakyti), nedrąsius prakalbindavo pats. Ir jau tikrai sočiai pamaitindavo. Labai džiaugiuosi, kad beveik visi mano klasiokai, kursiokai ir draugai spėjo su tėčiu susipažinti, o jų bendravimas buvo nuoširdus, aistringas ir kupinas humoro.

Dabar randu tėčio stalčiuose nemaža savo draugų laiškų jam. O juk mus skiria nemenkas amžiaus tarpas. Kažkada viena iš draugių pasakė: „Tavo tėtis man davė viską, ko negavau iš savo tėvo.“

Aktoriai Aldona Janušauskaitė ir Vytautas Paukštė. / M. Vidzbelio nuotr.

Rinkdama medžiagą knygai, radau teatrologės Rūtos Vanagaitės, tuomet paauglės, jam rašytą laišką. Šešiolikmetė rašo, kad Paukštė jai atrodo kaip žmogus, su kuriuo gali pasikalbėti, aptarti pasaulį...

Teatro kritikė Gražina Mareckaitė po vieno iš vizitų pas Paukštę šmaikštavo: „Kaip reiks gyventi be alaus, skumbrės ir naktinių pasikalbėjimų? Rūkau Jūsų cigaretes, lorde.“ Vytautas buvo reikalingas ne tik mums, šeimai, – jis visada buvo svarbus daugeliui, ne vien savo profesijos ir kartos žmonėms.

Sename interviu sesė Rasa apie tėtį sako: „Jis vertina konkretų aštrų požiūrį ne tik į teatrą, bet ir į istoriją, politiką bei realybę. Skirtingai nei daugeliui, jam patinka vaikščioti gatvėmis ir matyti gyvenimą nepagražintą, tokį, koks jis yra. Jis jį analizuoja. Nežinau, kiek mėgsta, bet analizuoja.“

Galiu tik papildyti, kad darė tai su atitinkama humoro ir ironijos doze.

Vytautas Paukštė su dukra Rasa apie 1970 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Virtuvės meistras

Tėčio brolio Alberto žmona pasakojo, kad mano dėdė vaikystėje labai norėjo būti kunigu. Tai jie su Vytautu žaidė bažnyčią. Albertas, aišku, kunigas, tėtis – klapčiukas. Abu „pasisiuvo“ popierinius apeiginius apdarus, Vytautas su degančia žvake žygiavo broliui už nugaros, mišios baigėsi gaisru namuose. Albertas galiausiai tapo lietuvių kalbos mokytoju, o tėtis yra sakęs, kad galvojo studijuoti fiziką arba teatrologiją.

Vytautas Paukštė, Ada Paukštytė, Mindaugas Paukštė, Julija Paukštienė ir Vytauto brolis Albertas Paukštė, 1983 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Tiesa, vienoje šventinėje telegramoje užsimenama, kad jis svajojo būti fenologu. Fenologija – tai mokslo šaka, tirianti kasmet besikartojančius gyvosios ir negyvosios gamtos sezoninius reiškinius, vykstančius pagal tam tikrą periodiškumą. Bet... tapo aktoriumi ir, kaip vis aktoriai, mėgo kartoti, kad vaidyba yra viskas, ką jis moka.

O aš galvą dedu, kad tėvelis galėjo būti puikus virtuvės šefas. Maistą jis gamino preciziškai (jam buvo svarbu, kaip supjaustyti produktai, koks ugnies intensyvumas ir panašiai) ir begėdiškai skaniai. Kai gurmaniška virtuvė dar buvo burtažodis, tėtis svečiams iš Vokietijos gamino menkės carpaccio. Net tokio žodžio niekas nežinojo.

Tebejaučiu jo kepto karbonado ir paties maišyto padažo skonį, užuodžiu tirštą žirnių sriubą su lašinių skūrelėmis. Tie, kas ragavo jo firminį virtą karpį drebučiuose, mane supras. Jis įmantriai jį supjaustydavo, kad ištirptų kaulai, troškindavo su daržovėmis, tada lėkštėje vėl sudėdavo visą žuvį, užpildavo tuo troškiniu, atšaldydavo ir patiekdavo su karštomis bulvėmis. Džiaugiuosi, kad šis receptas yra užfiksuotas Rasos Prascevičienės knygelėje „Garsių žmonių virtuvė“.

Teatralų iškyla gamtoje. Iš kairės: Gintautas Pečiūra, Valentina Leonavičiūtė, Vida Andriukonienė, Vytautas Paukštė. Apie 1974 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Šviežios žuvies tėtis gaudavo iš žvejų laivelių Danės upės krantinėje. Nepamenu, kad būtume iki žuvies turgaus važiavę. Žuvį abu tėvai mokėjo gaminti taip, kad liežuvį praryt galima. Plekšnė, sterkas, menkė, ungurys, stintos, net tas nelemtas hekas (jūrinė lydeka), pavoliotas tešloje ir su keptais svogūnėliais, buvo dieviško skanumo.

Vis dėlto smagiausias iš virtuvės atsiminimų – kaip tėtis su dujokauke tarkavo krienus ir keikėsi trimis aukštais. Nes jam juk visi turgaus krienai buvo per slabni, tai nusprendė reikalo imtis pats. Balkone visada turėjome tėčio raugtų kopūstų statinaitę ir eilę raugintų agurkų trilitrinių virtuvėje.

Vytautas Paukštė, Julija Sakalaitė / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Savos gamybos kūčiukai, mamos kalėdinis pyragas su citrina, velykinė kasa, galkos su burokėliais, balandėliai ar tiesiog bulvės su lupenom, sviestu ir druska – tie vaikystės skoniai nepamirštami. Kažkada mušdama mėsą senoviniu tėčio sesers muštuku (tėtis beveik iki permatomumo išmušdavo) galvojau: kaip jis tokį skanų padažą prie karbonado padarydavo, iš ko? Ir staiga suvokiau, kad tas stebuklingas padažas – viso labo sumaišyti grietinė ir pomidorų padažas. Dabar ir mano dukra prašo to padažiuko.

O štai žirnių sriubos net nesiimu gaminti – jis prie jos daug valandų stoviniuodavo: būdavo tiršta, macni ir būtinai su sudiržusio lašinio skūra, kuri sriuboje atsileisdavo, išbrinkdavo ir tapdavo skaniausiu ingredientu. Jis kažkaip kitaip į maisto gamybą žiūrėjo. Jam stebint buvo geriau negaminti, nes kiekvienas tavo veiksmas buvo palydimas pastabų.

Padėka visų vyrų labui / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

O laikai, o papročiai

Jokios prabangos mūsų gyvenime nebuvo. Klaipėdoje gyvavo vadinamosios boninės, kuriose buvo galima įsigyti geresnių prekių iš užsienio. Bet kad mes tų bonų neturėjom.

Užtat visi Vytautą pažinojo, ką jau čia slėpti – mokėjo ir su pardavėjomis paflirtuoti, parduotuvėse kokį geresnį mėsos gabaliuką gaudavo – nebadavom. Bet dangiškos manos neragavom. Naujųjų metų proga darbas pamalonindavo saldainių, šampano ir pamėlusios vištos lauknešėliu. Jei gaudavo bananų – tai žalių. Jie paskui nokdavo ant radiatorių.

Filmuojant „Savaitgalį pragare“. Iš kairės: Vytautas Petkevičius, Vytautas Paukštė, Almantas Grikevičius. Apie 1986 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Su tuometiniu nepritekliumi ir kuriozų yra buvę. Aktoriai Lenkijos turguje teftelių konservus pardavinėjo, kad vaikams rūbų, batų padoresnių nupirktų. Pamenu, kažkaip gaudavom per blatą juodųjų alyvuogių litriniam metaliniam bidonėlyje. Mano pusseserė paragavo, pamanė, kad sugedusios slyvos, ir išmetė šitokį delikatesą. Oi gavo pylos nuo tėčio!

Jau nepriklausomoje Lietuvoje už nuopelnus tėčiui buvo skirtas automobilis. Nors pats niekada nevairavo, gana džiugiai sutiko šią žinią. Ir, savo nesuvaidintai nuostabai, gavo zaporožietį, už kurį dar pats turėjo nemenkai primokėti. Jį iki žilos senatvės dralino brolis.

Tėtis taip ir liko vaikštantis pėstute. Visiems Klaipėdoje buvo savas – nuo „bomžo“ iki verslo ar valdžios atstovo. Su laiku tik vaikštynių maršrutai trumpėjo. Kol leido kojos, išeidavo bent iki marių ar upės kranto saulės palydėti. Mama pasakojo, kad Vytautas galėjo į tą vandenį valandomis spoksoti. Jai jau nuobodu, o Vytautas tebesėdi...

Vytautas Paukštė, Ada Paukštytė / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Skrajojimai sapnuose ir realybėje

Pirmos kelionės į užsienį mane ištiko su tėčiu – Lenkija, Čekija turistiniais autobusais ir pagaliau, man būnant trylikos, pirmas skrydis lėktuvu į Maskvą. Gyvenome prirūkytame Lietuvos ambasados viešbutėlio kambaryje, dienomis stebėjau, kaip vyksta kino filmo „Ivanas Rūstusis“ filmavimas.

Kaip tik tais metais megapolyje buvo atidarytas pirmasis Tarybų Sąjungoje „McDonald’s“ restoranas. Nepamiršiu ilgiausios gyvenime matytos eilės ir mūsų kvatojimo iš užrašo „Стоп! Цена одного шарика 3 рубля“ („Stop! Vieno rutuliuko kaina 3 rubliai“).

Vytautas Paukštė. Jaunystės mostas. Apie 1958 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Dar mokykloje pasigavau keliavimo virusą ir iš visų aplankytų šalių siunčiau tėčiui atvirlaiškius. Graži ir smagi susiklostė tradicija. Ant atvirukų pasirašydavo ir visi bendrakeleiviai. Nors tėčiui didžiąją gyvenimo dalį keliauti į užsienį buvo uždrausta (kaip ne kaip – liaudies priešo sūnus), namie po ranka jis visada turėjo „Mažąjį pasaulio atlasą“ ir jame tyrinėjo visus mano maršrutus.

Pats keliauti galėjo tik po tuometinę plačiąją „Tėvynę“ ir Rytų Vokietiją. Bet džiaugėsi ir tuo. Pamenu, buvo kupinas įspūdžių po filmavimo Kalnų Karabache. Iš gastrolių parvežtas dovanas (lakuotus batelius, įmantresnę lėlę, pakabutį ant kaklo ar džiovintus bananus) prisimenu kaip aštuntą pasaulio stebuklą.

Tėtis buvo labai smalsus – užsisakinėjo žurnalą „Vokrug sveta“, žiūrėjo laidas apie gamtą. Jei kas turėdavo klausimų apie pasaulį, mėgau sakyti: paklauskit Paukštės – jis žinos. O tų mano kelioninių atvirlaiškių susikaupė beveik šimtas. Paskutinysis iškeliavo į kapo duobę...

Uostamiestyje atsisveikinama su scenos legenda Vytautu Paukšte / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Kol turėjo sveikatos, tėtis gan dažnai atvažiuodavo į Vilnių į įvairias valstybines iškilmes, bet ypač – į spektaklių premjeras, kinematografininkų susitikimus. Nemažai filmavosi televizijoje ir kine, tad sostinėje susitikdavome gana dažnai. Pasveikinti kolegas, jausti teatro pulsą jam buvo labai svarbu.

Kai jau trūko sveikatos – kamantinėdavo, ką gero matėm, kas naujo įvyko, diskutuodavome apie tai namuose, ant jo firminio foteliuko – „transformerio“. Ten su anūke Ugne prigliaudė šimtus riešutų – apie tai primena baldų tarpuose susislapstę lukštai.

Bendrakursių išdykavimai. Vytautas Paukštė su kurso draugu Rimgaudu Karveliu 1959 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Niekada nepamiršiu, kaip tėtis lydėdavo mane išvykstančią autobusu iš Klaipėdos į Vilnių. Stovėdavo prie autobuso lango iki jam pajudant ir rodydavo visokiausius juokingus ženklus bei veido išraiškas, kol šypsotis pradėdavo visi pakeleiviai, o tada mojuodavo ilgai ilgai, kol autobusas išnykdavo už kelio posūkio.

Kai manęs lydėti nebegalėjo – stovėdavo prie virtuvės lango, o aš eidavau atbula ir mojuodavau jam atgalios tol, kol langas pasislėpdavo už „Klaipėdos“ viešbučio pastato. Susigraudindavau visada. Ir visada laukdavau sugrįžimų namo.

Kasdienybės atkarpos

Tėtis nebuvo tas, kuris puoselėjo namų buitį, bet jei kas namuose sugesdavo – būdavo čia pat ir sutvarkoma. Mokėjo ir vamzdį pakeist, ir televizorių sutaisyt, ir kalt, ir lituot, peiliai namuose visada buvo pagaląsti – nepakęsdavo atšipusių, nors ir mes, ir jis pats nuolat jais susižeisdavome. Ką ir kalbėti apie smulkmę – kūrybiškai panaudojami buvo įvairiausi daiktai ir rakandai (jau matau, kaip mama šypsosi tai skaitydama).

Tėčio prižiūrimos klestėjo visos gėlės ir augalai. Prieš gerą dešimtmetį mano kursiokė padovanojo jam nediduką kaktusą. Kad jūs matytumėt, kaip šis suvešėjo ir kokio dabar yra dydžio. Vienas uostamiesčio fotografas 2018 m. spalį (tėveliui buvo 86-eri) atsiuntė man nuotrauką, kurioje „prigavo“ jį balkone laistantį gėles.

Ada Paukštytė, Vytautas Paukštė su anūke ir žmona Julija Sakalaite / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Vienas ryškiausių tėvelio įvaizdžių – dantyse rūkstanti pypkė. Cigaretes rūkyti jam dar jaunystėje uždraudė daktarai. Nerūkė penkiolika metų. Tada įsikando pypkę. Visi namai ir visas teatras buvo persisunkę tuo kvapu – slyvų ne slyvų... Pypkės pakūrimo ir valymo ritualai atrodė tokie ypatingi.

Tėvelio 85 metų sukakties proga draugė, besidominti olfaktoriniu menu, pagamino jo mėgstamo tabako kvapo rašalą ir šiuo jis pasirašinėjo jubiliejinius bukletus. Lašas to rašalo dar liko butelaityje. Kaip ir tuščiuose tabako pakeliuose, kurių teberandu vienoje kitoje sekcijoje. Pasiilgstu šito kvapo... O tėčio pypkės prisikelia naujam gyvenimui mylimų draugų rankose.

Tiesa, dar buvo visų akis traukiantys nagai. Ilgi ir užsirietę kaip plėšraus paukščio. Niekada jų nekirpo, tik pasidildydavo. Net ligoninėse tik vargais negalais pavykdavo susitarti juos nukirpti. Pamenu akių chirurgo veidą tuos nagus pamačius. Tėtis sakė, kad tai – iš paauglystės atsineštas maišto požymis.

Beje, aš, kaip ir tėtis, taip pat turiu tokį įprotį. Mūsų pirštai nuolat su pleistrais. Esame dėl to net susipykę. Tėtis sakė: nedaryk taip – vyrai nemylės. Atsikirtau, kad iš jo paveldėjau. Baisingai užsirūstino, esą galėjau ir geresnių savybių pasiieškoti.

Vytautas Paukštė „Nemuno“ žurnalo viršelyje / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Dabar jau pasakyčiau, kiek labai daug tėčio manyje. Nepamenu, kad būtų deklaratyviai ko mokęs. Gal labiau reakcija, žvilgsniu, tylia išmintim, supratingumu. Tik jau nepagalvokit, kad buvo tykusis angelas. Oi, ne. Karštas, aistringas ir nervingas buvo. Žinau, kaip jis žiūrėdavo krepšinio rungtynes!

Nors tėtis garsėjo kaip nepamainoma susibūrimų siela, iš tikrųjų buvo „katinas, kuris vaikšto vienas“. Viešbučių ir net ligoninių palatose mėgo gyventi be kaimynų. Kiek tai uždarumo, kiek jautrumo požymis – nežinau. Gal ir išdidumo...

Kai ko mums su mama nesakydavo. Kartą sutikta kaimynė puolė bėdoti dėl kažkokio nutikimo, esą kaip gerai, kad viskas laimingai baigėsi. Mudvi su mama stovim akis išpūtusios, nesuprasdamos, apie ką ji kalba. Pasirodo, Vytautas gelbėjo važiuojamąja gatvės dalimi per tiltą pėdinančią gulbę ir buvo pats partrenktas pravažiuojančio automobilio...

Šašlykų prievaizdas Vytautas Paukštė. Apie 1974 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Tėvelis visada daug skaitė. Būdama studentė, atvežiau jam vieno populiariausių to meto rašytojų Viktoro Pelevino knygą. Pati tada, net gėda prisipažinti, visiškai jo nesupratau. O tėtis jau kitą dieną skambino klausdamas, ar yra dar jo knygų, prašė gauti. Vis dėlto, man rodos, jam gyvenimo knyga buvo Michailo Bulgakovo „Meistras ir Margarita“ – šioji visada gulėjo ant palangės greta jau minėto tėčio foteliuko, „Mažojo pasaulio atlaso“ ir didinamojo stiklo.

Užsisakinėjo žurnalus „Vokrug sveta“, „Inostrannaja literatura“, kruopščiai analizavo darbinius tekstus. Keista, kad tiek gilinantis į esmę liko tuščios pjesių paraštės. Geriausiu atveju – pataisytas žodis, pabrėžta intonacija ar koks nors piešinėlis. Skaitė tėtis ir vienintele sveika likusia akimi.

Pamenu, buvo mane pradėjusi periodiškai pulti pūlinga angina, ir gydytoja sunerimusi rekomendavo esant pasikartojimui anginą pjauti. Tai sužinojęs, tėtis man atnešė krūvą laikraščių su straipsniais, kaip vis dėlto negerai tą anginą operuoti, aš pradėjau domėtis, kaip problemą spręsti kitais būdais, – liga atsitraukė.

Vytautas Paukštė parodoje su režisieriumi Povilu Gaidžiu. Apie 1970 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Namuose buvome pratę eiti miegoti, o tėtį iki paryčių palikti sėdintį prie televizoriaus. Žiūrėjo visas žinių laidas iš eilės, savaitgaliais – „Čto? Gde? Kogda?“ (tiesą sakant, šios tradicijos laikiausi ir aš), o paskui filmus ir serialus.

Kai mano paauglystėje rodė legendinį serialą apie Italijos mafiją „Aštuonkojis“, aš, augdama teatralų šeimoje, su kažkokiu pasauliniu skausmu išgyvenau komisaro Katanio mirtį. Dvi savaites, prisiminusi jo sušaudymo kadrus, puldavau nesustabdomai raudoti, ir tėvai jau suskato „kažką daryti“. Prisimenu, kaip tėtis bandė mane guosti („tai tik kinas“) ir visaip mėgino sutramdyt šypseną – akivaizdžiai mačiau, kad jam juokinga. O man, matyt, tas filmas buvo lemiamas supratimui apie nepagražintą gyvenimo prigimtį ir sušaudytą teisingumą.

Labiau blioviau tik vaikystėje, kažkokio filmo premjeroje, kur iš jūros išniręs aštuonkojis smaugė ne ką kitą, o mano tikrą tėtį – tą akimirką, jei neklystu, balsu šaukiau pagalbos, bet mano isteriją nutraukė iš už uždangos išlindęs sveikų sveikiausias tėtis.

Vytautas Paukštė filmuojant „Ave, vita“. Automobilyje centre – režisierius Almantas Grikevičius. 1968 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Kartą nusitempiau jį į naujovišką kino centrą su stogą drebinančia garso sistema, vibruojančiom kėdėm ir spragėsiais. Gaila, nepamenu, kokį filmą žiūrėjom. Maniau, bus jam atradimas po paskutinių apsilankymų tuomet beveik griūvančiuose Klaipėdos „Žemaitijos“ ir „Jūratės ir Kastyčio“ kino teatruose. Bet tėčiui baisingai nepatiko – per garsu, per ryšku ir per mažai ima už tos vietos, kurią parodydavo ranka prie širdies.

Senatvėje televizorių žiūrėjo vis mažiau. Daugiausia – sporto kanalus. Sakė – gražu žiūrėti į jauną ir fiziškai pajėgų kūną. Nors niekada to neakcentavo, bet ypač mylėjo operą. Atmintinai mokėjo visas garsiausias arijas.

Apie pirmą jo uždainavimą scenoje sklando legendos. Poezijos spektaklyje „Krintančios žvaigždės“ jis atliko baladę apie kareivį ir jo koją. Mama sako, kad tai buvo stipriausias spektaklio numeris. Šiandien, karo akivaizdoje, jis turbūt skambėtų dar aštriau. Kituose spektakliuose dainuojantį tėtį prisimenu jau pati – „Gerajame žmoguje iš Sezuano“, kuriam emociškai galingus zongus parašė Vytautas Kernagis, „Don Kichote“.

Daugeliui žiūrovų Vytautas labiausiai įsiminė kaip sudėtingų, tragiškų Mindaugo ir Mažvydo vaidmenų atlikėjas. Bet tie, kurie matė jį scenoje kasdien, žino, koks platus buvo jo vaidybinis diapazonas.

Vytautas Paukštė su kurso draugais / Pranešimo autorių nuotr.

Viename radijo interviu aktorė Nelė Savičenko, paklausta apie Paukštę kaip scenos partnerį, emocingai ištarė: „Sadistas.“ Pasak jos, Vytautas buvo negailestingas juokintojas. Juoku leipo ne tik žiūrovai salėje, bet ir kolegos scenoje.

Tėtis tikrai buvo nepakartojamas komikas, tik ši jo pusė kažkodėl buvo labai mažai aptariama. Pati ėjau po kelis kartus žiūrėti spektaklių „Heraklis ir Augėjo tvartai“, „Vedybos“, „Frank Kruk“, „Pikviko klubo užrašai“, „Ožys“ ir kartu su visa sale liejau juoko ašaras.

Tėtis buvo imlus ir pakantus viskam. Vienintelis dalykas, kurio, mano supratimu, jis nepakentė, – bukas kvailumas. Su tokiais žmonėmis galėjo būti ir rūstus.

Vytautas Paukštė su sūnumi Mindaugu / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Nepatogus pacientas

Įspūdingesnė nei pypkių, visada buvo tėčio vaistų „kolekcija“. Pradedant tuo, kad tėčio sesė Valerija buvo farmacininkė, tablečių, baltų, žalių, mėlynų chalatų ir palatų tėčio gyvenime netrūko.

Bet rimtoji „draugystė“ su ligoninėmis užsimezgė santykinai vėlai. 77-ąjį Vytauto gimtadienį atšventėme Kauno klinikose, kur jam buvo sėkmingai atlikta pavojinga galvos auglio operacija.

Prieš tai ilgą laiką dėl itin sunkaus plaučių uždegimo tėtis gulėjo Klaipėdos universitetinės ligoninės reanimacijos skyriuje ir buvo smarkiai nusimušęs nuo realybės rakurso. Tik vėliau paaiškėjo, kad galbūt dėl to auglio galvoje.

Vytautas Paukštė. Filmuojant juostą „Arkliavagio duktė“, rež. Algimantas Puipa, 1980 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Budėjau prie jo naktimis, lankiau kasdien ir su siaubu galvojau, ar ir kada sugrįš senoji, aštrioji tėčio orientacija. Tik įveikus šį kliūčių ruožą, pabandžiau prisiminimui užrašyti taip neįprastas tėčiui nerišlias jo mintis iš ligoninės.

Kai kartą atėjau jo lankyti, paklausiau sesutės: „Ar galima užeiti?“, ji šypsodamasi atsakė: „Kaip tik Vytautas sakė – kokie keisti čia rūmai.“ Ir man paskui tėtis porino: „Nu bet koks čia puikus interjeras.“ Aš sakau: „Tėti, čia ligoninė, koks gi čia grožis?“ Jis: „Tai vat, aš ir sakau, kaip gražiai spalvos suderintos.“ Aš: „Nu, tet, kokios dar ligoninėj spalvos?!“ Jis: „Va, vitražiukas koks gražus. Krucifiksas“ (kryžius išties kabėjo).

Palatoje vis kėlėsi kur nors eiti ir važiuoti. Ruošėsi į kelionę – Paryžius, Versalis, reikalavo kelnių ir kostiumo. Dar minėjo keistą kelionę, kurioje juodu su aktoriumi Regimantu Adomaičiu esą narve laikė. Tėtė griežtai Regimantui kartojo: „Tu gi amerikonas, – daryk ką nors!“

Vytautas Paukštė. 1986 m. / Nuotr. aut. nežinomas

Rytą atsibudęs klausė: „Niekaip nesuprantu, ar mes didžiojoje, ar mažojoje koncertų salėje?“ Sakau: „Tėveli, mes jau savaitę ligoninėje. Ar supranti?“ Jis: „A, taip, ligoninė.“ Po pauzės: „O tai visi, kurie yra čia, – ligoniai?“ Aš: „Taip.“ Jis: „O Pitrėnas (dirigentas Modestas Pitrėnas) irgi sveiksta?“ Tada prapliupau juokais.

Kaskart paklausus: „Ar šiandien valgei?“, jis atsakydavo: „Taip, pokylyje. Saldėsių prisivalgėm.“ Vieną jų baisiai peikė, kad „neskoningas“ buvo. Sakė: „Dėmesio vertas buvo tik Adomo Jacovskio ir Aleksandros Jacovskytės šokoladinių kareivėlių paradas.“

Ligoninės sesutes vadino esesininkėmis. O pamatęs reanimacijos daktarą, kuris jam gyvybę išgelbėjo, nustebo: „Čia mano daktaras?“ Sakau: „Taip“, o Vytautas atšovė: „Koks čia daktaras... Tikras daktaras prieitų, 100 gramų pasiūlytų.“ Čia jau prabilo tikrasis, šmaikštusis Paukštė, ir gyvenimas vėl grįžo į įprastines vėžes.

Vordlis – Vytautas Paukštė. Charlesas Dickensas, „Pikviko klubo užrašai“, rež. Sigitas Račkys. Klaipėdos dramos teatras, 2002 m. / D. Matvejevo nuotr.

Stipriau iš jų tėvelį po ketverių metų išmušė tik insultas, kurio pasekmės buvo pažeista koordinacija, kalbos organai. Negalėjau tuomet nesižavėti jo užsispyrimu, nors ligoninės sesutės nuolat skundėsi, kad Vytautas neklauso, rizikuoja. Taip, kėlėsi, nors kūnas neklausė, klupo, buvo visas kruvinas ir žaizdotas, bet ant kojų atsistojo.

Pamenu, kai paprašė mudviejų su vyru jį nuprausti ligoninės duše – mes jau po akimirkos buvome šlapi iki ausų, o jis sau išdidus ir sausas, nes viską darė kitaip, nei jam sakoma. Su slaugutėmis sprendė kryžiažodžius, garsiai skaitė pjesių tekstus – grįžo ir balsas.

Veždavom jį su broliu ir mano kelių mėnesių dukra ligoninės tuneliais prie tvenkinio gulbių ir ančių stebėti. Nes negi pro palatos langą į gatvę žiūrėsi. Vis pajuokaudavo tampąs šiek tiek kiborgu (operuota galva, dirbtinis širdies vožtuvas ir penki šuntai, viena penkiasdešimčia procentų matanti akis ir t. t.), bet sakė: „Pataisys dar kojas, ir gal lakstysiu.“

Vytautas Paukštė. Spektaklio „Motušė Kuraž“ užkulisiuose su sūnumi Mindaugu Paukšte, 1975 m. / V. Paukštės šeimos archyvo nuotr.

Buvo velnioniškai užsispyręs ir nepriklausomas. Šiek tiek klausė daktarų ir... manęs. Bet girdėjo tai, ką norėjo girdėti, ir darė tik tai, kas jam atrodė svarbu. Nepamiršiu mūsų paskutinio atvykimo į ligoninę. Būrys darbuotojų jį pasitiko kaip šeimos narį ir su meile klausė: „Vytautai, kur taip ilgai buvot?“

Ką jau besakysi... Paukštė gyventi mokėjo, ir gyvenimas jam tiko. Ar todėl atrodė, kad taip ir bus amžinai?

P. S. Po euforijos kupino tėvelio 90-mečio lankiausi pas drauges Palangoje ir buvau įpareigota jų sode pasodinti ir „pakrikštyti“ šermukšnio medį. Gavo Vytauto vardą. Dar liaunas, bet jau krauna uogas. „Šaknim į pragarą, šakom į dangų“, – kaip rašo Justinas Marcinkevičius „Mažvyde“.

2020 m. gegužė – 2022 m. rugsėjis

Laidojamas Vytautas Paukštė / E. Blaževič/LRT nuotr.