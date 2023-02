Poetas Braziūnas: palaima man – babutės grįžimas iš ganyklos pamelžus Žaląją ir per marlę perkošto šilto pieno puodelis

„Einu į kalbą kaip į darbą. Tik judinam drauge poezijos sparnus ar dar kokio malūno. Gal paukščio. Gal žuvies skraiduolės pelekus“, – sako poetas Vladas Braziūnas. Anot jo, šiuolaikiniame globaliame pasaulyje literatūra turėtų sutelkti dėmesį į žmogų. Pokalbyje poetas aptaria santykį su kalba, artimą ryšį su gimtaisiais kraštais ir vienatvės pojūtį.

– Jūsų kūryba dažnai reprezentuojama kaip priešingų dermių sintezavimas, pavyzdžiui, folkloras ir postmodernizmas, „rimuotas ketureilis ir komplikuotas ritmas“ ir kita. Kodėl svarbu poezijoje sąmoningai komplikuoti kalbą?

– Nelabai čia ką nors gal komplikuoju. Kalba pati ir gumbuojasi, ir šakojasi, ir šerpetoja. Gal tik prieinu prie jos ir kaskart kitaip derinuosi prie formų, stengiuosi būti jai įdėmus, tas savaimines jos formas įžvelgti, pajusti, išgyventi. Tyliai niūniuoju ar dainuoju ir klausausi, kaip jos ertmės mane rezonuoja. Ilgas tas kalbos klausymosi darbas.

Einu į kalbą kaip į darbą. Tik judinam drauge poezijos sparnus ar dar kokio malūno. Gal paukščio. Gal žuvies skraiduolės pelekus. Gal ir Kėlėjo valties irklus. Abudu su kalbos dvelksmu ar vėju. Pasaulio savikūros dalyviai. Didelis ir mažas. Amžinas ir laikinas.

Kai tik randasi kokia proga, mėgstu paskaityti amžinatilsį bičiulio Knuto eilėraštį „Žodis yra žodis“:

mano kaulai skatiko teverti nes prie savęs turiu žodžius ir jie

nei janio nei pėterio nei knuto skujenieko tie žodžiai yra

Žmogus

Knutas Skujeniekas, Vladas Braziūnas. Susitikimas su skaitytojais Kauno technologijos universitete 2013 m. / R. Šaknio nuotr.

– Eilėraštyje „erotas ir mitas“ vienas po kito nuskamba žodžiai „neleisk, neatleisk, nesuskliausk“. Kuris iš šių žodžių pavojingiausias?

– Ačiū, kad priminėt gerų dviejų dešimtmečių senumo eilėraštį. Džiaugiuosi, kad jis dar gyvas. Net gyvesnis nei jo autorius, va suklusęs ir neišmanantis, kaip čia trumpai atsakyti. Nejaučiu nei šių, nei kitų žodžių pavojaus. Ir jie, ir visas šis eilėraštis, kaip dabarykštis užkluptas aš tartų, džiūgauja jausdami dalyvaujantys amžiname vyksme, gebantys tapatintis su gamta, o ji be paliovos gema ir veši, išmintingai ir be atodairų, ypač pavasarį... Horacijaus žodžiais, carpe diem!

– Žvelgiant į dabartinį globalizacinį laikotarpį, apie ką turėtų kalbėti šiandienos literatūra?

– Apie žmogų. Taip ir yra. Kad ir apie ką literatūra kalbėtų, kad ir kaip kalbėtų, galiausiai vis dėlto paaiškėja, jog žmogaus kalbà kal̃ba apie žmogaus tikrovę. Nuo proistorinių gelmių iki šiandienos akimirkos, nuo kosmoso begalybės iki dar slaptingesnio vidinio kosmoso. Nėra tokios Prokrusto lovos, kuri žmogui nebūtų per ankšta. Pažinimo kelių begalės, ir kiekvienas renkasi pagal supratimą. Kam svarbu vienos ar kitos temos tik dėl jų populiarumo ar madingumo, ką gi, pono valia. Vis dėlto man artimesnės kitokios pasaulėvokos kryptys, iš jų besirandanti literatūra.

Pirmiau mano cituotas Knuto Skujenieko eilėraštis baigiamas taip: „todėl klausykit susiklausykit leiskite savo šaknį / ir nugalėti nebūsit“. Keturi Knuto šeimos pasodinti ąžuolai keturioms Skujeniekų kartoms leidžia šaknis prie jo senelio malūno ant Nemunėlio kranto. Sodinom juos laukdami Latvijos Respublikos šimtmečio: latviai šitaip apsodino visą pasienį. Sodinome su dainomis – ir latvių liaudies, ir Knuto žodžiais, bet žmonių mielai dainuojamais.

Mitybos specialistai skelbia: sveikiausias žmogui maistas, augalinis ar gyvulinis – išaugęs ne toliau nei, jei neklystu, per tris šimtus kilometrų. Mano gyvenimo rytmečiais didžiausia laimė užplūsdavo, kai šnerves pakutendavo kvapai ir atpažindavai – šiltą duonos raugą ar jau duonkepėn šaunamus kepalus. Žinojai, kad tavęs laukia pagrandukas. Prisiminęs dar visada jauti, kaip per pirštus nuo tavo pagranduko teka šviežiai sumuštas sviestas. Štai kas palaima. Dar įprastesnė – rytinis babutės grįžimas iš ganyklos pamelžus Žaląją. Vos per marlę perkošto dar šilto pieno puodelis man.

Tokie potyriai nenyksta. Jaučiuosi įsišaknijęs savo žemėj. Mano šaknis Dagilišky, Pasvaly, Lietuvoj, Europoj... Savo šaknį stengiuosi leisti kuo giliau. Iki ten, kur natūraliai susieina visos kalbos ir prokalbės, visų tautų istorijos ir proistorės, mitai ir religijos. Ypač įdomu, kad ten kiti ir kitokie atrodo savi ir gražūs. Verti, kad apie juos būtų kalbama. Taip mokausi supratimo, atjautos ir pagarbos.

Vladas Braziūnas savo vakare (pirmame iš Lietuvių PEN centro susitikimų ciklo „Kelio pradžia“) Vilniaus literatų namuose 2023 m. / J. Lozoraičio nuotrauka nuotr.

– Kaip keitėsi skaitytojas per pastaruosius 33 Lietuvos nepriklausomybės metus? Kas Jus kaip skaitytoją „įtraukia“ kito kūrėjo kūryboje?

– Traukia ir priešybės (be priešiškumo), ir panašumai. Čia kaip skaitytoją. Ir kaip vertėją. Kadangi ne kas kitas, o vertėjas kūrybos pobūdžio priverstas į kitą įsiskaityti net įdėmiau nei pats autorius. Sakau ir kaip vertėjas, ir kaip verčiamasis, šimtus kartų nustebintas puikių savo vertėjų įžvalgų. Juk pats parašai dažniausiai spontaniškai ir po to arba pamiršti, arba tiesiog nebeturi kada aiškintis. Ir žinai, kad nebūtina. Kartais gal net žalinga: dar, neduokdie, imsi taisyti netaisytina. Bet va prisėda šalia vertėja, tarkim, lenkė Agnieszka Rembiałkowska ar latvė Emija Grigorjeva, ir malonėk tada, mielas autoriau, iki panagių visas įmanomas kokios nors savo eilutės prasmes iškrapštyti... Čia vienas klodas. Kitas – pačios kalbos, jos galimybių ir tų galimybių suvokimo. Pernai Rygoje pasitinkant naujausią mano sudarytą ir daugiausia verstą knygą, Hermanio Margerio Majevskio eilėraščių rinktinę, bekalbėdamas prasitariau išmokęs dar vieną latvių kalbą – Margerio. Vadinasi, ir dar vieną vertimo kalbą. Ir šiaip dabar galvoju, ir taip, bet pasakiau gryną teisybę. Nors skamba keistokai. Bet toks patyrimas.

O skaitytojai? Tie, kurie neapkerpėjo, įprato prie daug įvairesnės literatūrinės raiškos. Čia labai gerai.

– 2022 m. latviškai išleidote rinktinę „Atminties perpylimas“. Tokiu pat pavadinimu ir eilėraštį, kurio paskutinė eilutė: „mokykis labas taryti nustebus, kad nė neišmokai sudie“. Kam Jums lengviausia ir sunkiausia pasakyti labas, o kam – sudie?

– Dar niekad gyvenimas nebėgo taip greit. Ko, anot Jono Strielkūno, „nežino jauni“? Kad ta žmogaus gyvenimo distancija, atrodanti kaip begalinio maratono, tėra tik sprinto: čia „labas“, o čia jau „sudie“. Ir aš jaunas nežinojau. Dažniausiai ir dabar užmirštu. Bet atsiminęs suvokiu, kad reikia mokytis labintis – itin skalsiai. Su naujais darbais, ypač su nebūtinais. Tarkim, su tais, kuriuos kas nors kitas atliks tikrai už tave ne prasčiau. Savo darbus reikia baigt iki galo, savo popierius, vadinamąjį „archyvą“, savo biblioteką bei fototeką kam nors palikti taip, kad ir nebūtų išblaškyta, ir neslūgsotų užrakinta devyniom užrūdijusiom spynom. Reikia džiugiai labintis su darbais – senais pažįstamais, bet kadaise atidėtais, atidėliojamais. Tarkim, nuo žalios jaunystės nerašiau dienoraščio. Dabar pradėjau – prisiminimų dienoraštį. Jame iš naujo sveikinuosi, bent mintimis, ir su žmonėmis, kurie mano gyvenime buvo. Ir kurie tebėra. Su nebesančiais mokausi jautriau atsisveikinti. Su esamais mokausi būti taip, kad atsisveikinčiau kuo šviesiau. Beje, tos Jūsų cituojamos eilutės „sudie“ rimuojama su kreipiniu „širdie“.

– Kokias nuosėdas pamatytume, jeigu perpiltume Lietuvos atmintį?

– Na ne, atsiprašau, nepilsiu. Mėgėjų čia užtenka ir be manęs. Net iš mėgėjų profesionalų. Man atminties perpylimo siekinys verčiau būtų ne jos nuosėdos, o kaip tik skaidrumas. Be nuosėdų. Be mirusių kūnelių.

– Laikmečiai kinta, tačiau patriotizmo klausimas išlieka aktualus, diskutuojamas. Neretai galima išgirsti, kad blėsta jaunosios kartos patriotizmas, o to priežastys slypi ne pačiame jaunime, o valstybėje. Kaip manote, ar valdžią įkūnijančios sistemos elgesys sugeba pasaulio kultūros kontekste artikuliuoti neabejotinus istorinės Lietuvos ir lietuvių tautos laimėjimus?

– Apie šaknytus Latvijos šimtmečio ąžuolus jau užsiminiau. Pažiūrėkim, kaip išdidžiai jie sužaliuos. Išdidžiai jau žaliuoja ir latvių savo valstybės šimtmečiui sumanytas ir įgyvendintas užsakymas geriausiems prozininkams sukurti po romaną apie atskirus to šimtmečio valstybės gyvavimo tarpsnius.

Dar prieš tai, jau beveik prieš du dešimtmečius, vos kadenciją pradėjusios Latvijos kultūros ministrės viešai pareikštas kadencijos įsipareigojimas buvo Latvijoje įkurti tarptautinius rašytojų ir vertėjų namus. 2006-ųjų rugpjūty užmojis ir tesėtas – išradingai susivienijus ministerijai, Ventspilio savivaldybei ir fiziniam asmeniui. Ir taip toliau.

Latviai dirba. Lietuvių valdžios įstaigos bei struktūros, kartais atrodo, per daug užsiima patetišku pozavimu bei biurokratinio baroko ugdymu. Tokio baroko išaugintas biurokratas visada neužsikirsdamas paaiškins, kodėl ko nors padaryti negalima. Tiek to jo rūpinimosi, daugiau nesitikėk. Ko gera, esam vienintelė šalis Europoj, tokių visaverčių ir savarankiškų (ne žinybinių) tarptautinių rašytojų ir vertėjų namų ir neturinti. Verčiau išdidžiai leidžianti milijonus eiliniam įvaizdžio pasaulyje šnipštui. Kad ir drąsios tautos įvaizdžio. Pati pasikrūpčiodama, kad tik kam nepasivaidentų nacionalizmas. Išmintingos Latvijos, besirūpinančios savo nacija, laimėjimus kuo nuoširdžiausiai jau porą dešimtmečių artikuliuoja ir pasaulio rašytojai.

Vladas Braziūnas Graikijos Taso saloje 2022 m. / A. Braziūnienės nuotr.

– Jūsų veiklų spektras itin platus. Kuriant Jums tenka suvaldyti vaizduotę, kad neperžengtų neleistinų ribų? O galbūt, priešingai, peržengti neleistinas ribas būtina?

– Vienas esu. Ir mano veikla viena. Vienaskaitinis daiktavardis. Toks, kokį ir tefiksuoja Lietuvių kalbos žodynas. Ne anglų. Iki daugiskaitos mano kalbos jausmas nesiekia... Kad ta veikla visokia, šakota, daugeriopa, čia jau kitas reikalas. Bet dažno žmogaus panašiai.

Apie ribas, vaizduotės ar kitokias, kai žmogus rašai, nėra kada nė pagalvoti. Tačiau, kad tokia laisve galėtum mėgautis, pirma turi būt prisivertęs ilgai ir kantriai jaukintis kalbą, perprasti sistemines jos darybos, junglumo ir kitokias galimybes bei ribas. Vadinčiau tai kalbos ugdymu. Ar klausos ugdymu. Nes ar labai skiriasi rašantis žmogus nuo, tarkim, muzikuojančio? Šis pirmiausia – valandų valandas grojantis. Bet kalbą visa esybe turėtų girdėti ir rašantis. Būna, kad klausą Dievulis jau davęs. Bet ir Dievulio duotą tenka treniruoti. Kol pasijunti tvirtas, vedamas ir galintis vesti nieko neperžengdamas ir nelaužydamas, tekėdamas, srūdamas su pačia kalba, jausdamasis saugus, jokių atožvalgų netrikdomas. Būdamas laisvas.

Vladas Braziūnas Biržų krašto muziejuje „Sėla“ pristatant Alio Balbieriaus asambliažus ir naujausias jo ir Vlado Braziūno knygas, 2021 m. / F. Grunskio nuotr.

– Kokie skirtumai atminties išsaugojimo fotografijoje ir poezijoje? Kokioje formoje atminties išsaugojimas iškalbingesnis?

– Kaip kada. Kaip kam. Ir nelygu kokiu reikalu saugoma. Nors fotografuoju nuo paauglystės, taigi gerokai ilgiau nei rašau, tarkim, eilėraščius, fototeka man pirmiausia asocijuotųsi su kokiais etnologo, antropologo, ornitologo ar tiesiog kraštotyrininko užrašais. Be abejo, ji kam nors kada nors galėtų pasirodyt ir sentimentų kaupykla.

Poezija visapusiškesnė: ir asmeniškesnė, ir todėl universalesnė.

– Kalbant metaforiškai, ar rinktumėtės kurti poeziją iš sušalusios balos ar ledkalnio viršukalnės perspektyvos? Kodėl?

– Iš žvakės ar kitos šiltos švieselės. Ne taip jau svarbu, baloj ar viršukalnėj. Šalta didybė man nėra traukli.