Šontos kūryba sovietų gniaužtuose: fotografijos atskleidžia nesaugų, dvilypį homoseksualių vyrų gyvenimą ir troškimus

Adomas Narkevičius, AS A JOURNAL

AN

Ant improvizuoto darbastalio lietuvių fotografo Virgilijaus Šontos (1952–1992) objektyvui pozuoja jaunuolis. Jo stuomeningą nuogą kūną dengia tik aptemptos trumpikės. Veiksmas vyksta vėlyvojo sovietmečio Vilniaus centre, menininko studijoje Aguonų gatvėje.

Pozuotojas, akivaizdžiai mažumėlę kuklindamasis, vis dėlto nutaisęs pasitikėjimo savimi kupiną pozą – taip, nerangiai, jis dalyvauja šioje nepažįstamo darbininko erotinėje fantazijoje.

Ši scena – tarsi kadras iš kokio nors savadarbio devintojo dešimtmečio žurnalo gėjams viršelio, nors tokių leidinių tapsmui realybe sovietinėje Lietuvoje kelią buvo atkakliai užkirtęs 121-asis Baudžiamojo kodekso straipsnis, kriminalizavęs bet kokius lytinius santykius tarp vyrų.

V. Šontai nepavyko sulaukti meto, kai būtų galėjęs pats pavartyti „Naglio“ (1993 m.) ar „Amsterdamo“ (1994 m.) – dviejų LGBTQ+ žurnalų, išleistų netrukus po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo ir minėto baudžiamojo straipsnio panaikinimo 1993 metais, – puslapius ar juose publikuoti savo nuotraukas. Metais anksčiau fotografas buvo rastas nužudytas savo studijoje – ten pat, kur buvo inscenizuota ši žurnalo viršeliui tinkanti nuotrauka, o joje buvusi vertinga įranga buvo pavogta. Kaltininkai taip ir nebuvo rasti ir patraukti atsakomybėn.

Virgilijus Šonta 1973 m. / Šeimos archyvo nuotr.

Gyventi sovietinės moralės neatitinkantį seksualinį gyvenimą reiškė nuolatos rizikuoti patirti vietinės milicijos ir KGB šantažą, būti įkalintam ar tapti kitų, mažiau matomų, bet ne mažiau žalingų socialinės ir profesinės atskirties formų taikiniu.

Pavojingos gyvenimo sąlygos formavo slaptą homoseksualių vyrų atsitiktinių seksualinių susitikimų tinklą už geležinės uždangos. Į tai atsižvelgiant, kaltė dėl V. Šontos tragiškos mirties buvo tyliai priskirta jo veiklai šiame tinkle, o ne represinei teisinei, politinei ir socialinei aplinkai, kryptingai žlugdžiusiai tokius gyvenimus kaip jo.

Ši nuotrauka – be dar bent kelių dešimčių iki šiol nepublikuotų fotografijų, saugomų V. Šontos sunkiai prieinamame archyve Kaune, – byloja apie menininką, kurio kūryba nemaža dalimi buvo skirta nesaugiam, draudžiamam, dvilypiam homoseksualių vyrų gyvenimui ir jų jausmams bei troškimams sovietinės valdžios gniaužtuose. Kūrėjas suteikė jiems fotografinį pavidalą laikais, kai paprastas tokių gyvenimų atvaizdavimas nebuvo įmanomas.

Virgilijus Šonta. „Be pavadinimo“, 1991. / MO muziejaus archyvo nuotr.

V. Šontos nuotraukoje „Be pavadinimo“ (apie 1991 m.) laukiniai miško augalai ir medžiai supa apsinuoginusį jaunuolį. Jis pasisukęs šonu, o į objektyvą atgręžta švelni šypsena. Šviesos perteklius, paveikęs juostą atliekant šį kadrą, dengia jo nuogą kūną. Dideli kontrastai stumia nespalvotus tonus iki paribių, iš už medžių skverbiasi šviesa, vaikino kojų ir sėdmenų linijos ištirpsta minkštose ir šviesiose vienalytėse jo gracingo kūno pulsacijose. Jis dviprasmiškai apglėbęs save rankomis – tarsi mėgintų pasislėpti nuo objektyvo ir sykiu inscenizuotų atsargų flirtą.

Šviesai kylant į viršų ir pasiekus jo veidą, kontūrai pamažu vėl išryškėja. Tas pats šviesos blyksnis, saugantis jo nuogą kūną nuo visiško atidengimo žiūrovo akiai, apšviečia jo veidą ir atgal žvelgiančias akis. Iš dalies jas gaubiantis šešėlis neleidžia žiūrovams iki galo įsižiūrėti į vaikino žvilgsnį. Šviesos spindulys, neatsiejama šių gyvų įvykių dalis, perkerta fotografavimo veiksmą, nuotraukos ryškinimo procesą ir būsimų žiūrovų žvilgsnius.

Virgilijus Šonta Šiauliuose 1981 m. / V. Šontos nuotr.

Praėjus trims dešimtmečiams po menininko mirties, latentinė V. Šontos fotografijų queer raiška, tiksliau, jose tvyrantis seksualinis nenormatyvumas vis dar nėra plačiai įvertinti nei Lietuvoje, nei užsienyje. Vietoj to jo darbai vis sulaukdavo momentinių susidomėjimo kibirkščių, ilgainiui išblėsdavusių taip ir neįgavus pagreičio.

Menininkas ilgai laikytas gabiu, tačiau jo indėlis į vadinamąją Lietuvos fotografijos mokyklą vertintas kaip ne itin reikšmingas. Šis poros Maskvos meno kritikų 8-ajame dešimtmetyje sukurtas terminas apibūdino grupę Lietuvos fotografų – autorių, besiremiančių humanizmo ir egzistencializmo idėjomis, taip pat bitnikų ir hipių subkultūros atgarsiais.

Virgilijus Šonta, „Skrydis“ (1978) / V. Šontos nuotr.

V. Šontos kūryba buvo suvokiama kaip kiek nestandartinė, o jo labiausiai pripažinti „oficialūs“ nuotraukų ciklai „Lietuvos peizažai“ (1974–1979), „Daiktai ir formos“ (1979–1991), „Skrydis“ (1977–1979) krypo į šiai fotografijos mokyklai neįprastus stiprius eksperimentus su šviesa, abstrakcija ir metafiziniu simbolizmu.

Menotyros veikaluose V. Šontos statusas patvirtinamas kaip keistuolio, jo kūrybą tik kartais priskiriant prie žymesnių amžininkų Antano Sutkaus, Romualdo Požerskio, Aleksandro Macijausko ir Romualdo Rakausko darbų.

Tačiau 2022 metais ore tvyro jau kitokia atmosfera. Praėjusį rugsėjį, vyraujant protesto kultūros atgimimo nuotaikoms, pirmą kartą surengtos „Kaunas Pride“ eitynės buvo tiek pat džiaugsmingas, kiek ir politiškai galingas susibūrimas, sėkmingai praūžęs po to, kai miesto savivaldybės administracija, vadovaujama Rusijoje verslą turinčio mačo, pralaimėjo pagiežingą paskutinę minutę pradėtą teismo procesą bandant eitynes uždrausti.

„Kaunas Pride“ eitynės / E. Blaževič / LRT nuotr.

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios baimėmis ir prietarais grįstas politikavimas prieš lygias LGBTQ+ žmonių teises pritilo, platesnei visuomenei perpratus tai, kad tie patys daugybę metų skambėję fanatiški argumentai šoka pagal Kremliuje kasdien repetuojamą melodiją.

Balsavimas Seime dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimo vis dar gali būti tas lūžio taškas, dėl kurio taip ilgai kovota, nors pats savaime savo ribotumu yra veikiau frustraciją keliantis žingsnis lygybės link po dešimtmečius trukusio politinės valios stygiaus padiktuoto įšalo.

V. Šontos homoerotiniams vaizdiniams pradedant skleistis viešumoje kartu su jo buvusių partnerių prisiminimais apie jų romanus, fotografas gali tapti vienu iš nedaugelio sovietmečio queer protėvių Baltijos šalyse, įkvepiančiu šviesuliu, prasiskverbiančiu pro LGBTQ+ bendruomenės istorijos ištrynimo plyšius.

Viename retame išlikusiame laiške apie savo kūrybą jis rašo: „Per fotografiją įvyksta susijungimas su pasauliu. Kad tas susijungimas būtų tikras, o ne tariamas, į pasaulį reikia sugebėti pažvelgti keistuolio akimis. Tada jis aiškiau atsiveria“. Keistuolis – tai nepažįstamasis, ekscentrikas arba juoda avis, nepritapėlis. V. Šontos fotografijų veikėjai – visi šie ir sykiu nė vienas iš jų.

Virgilijus Šonta. „Kultūristas“, 1980 m. / MO muziejaus archyvo nuotr.

Nors žodžiai turėjo likti dviprasmiški, fotoaparatas leido įsivaizduoti kitokius pasaulius, tarpininkaudamas sąlyčiui tarp V. Šontos įkūnyto žvilgsnio ir jį supusios aplinkos. Šiandien plačiai vartojamas angliškas veiksmažodis queering atrodo beveik sukurtas „Kultūristui“. Akinanti saulė nesustabdo susižavėjusios minios – daugiausia paauglių ir jaunų vyrų – nuo įdėmaus žvilgsnio į kultūristą, nuo pakylos aukštumų jiems demonstruojantį savo stangrius raumenis.

Šiame fragmente, kuriame V. Šonta sąmoningai iškerpa kuo daugiau konteksto, gundančiai mėgaujamasi nebūta situacija – vyrai nesigėdydami, su smalsumu ir džiugesiu žiūri į kitus vyrus viešai, sostinės centre. Publikos linksmintojas maudosi dėmesio spinduliuose, o hormonai šokinėja aplink, pavymui kiekvienam akylam žvilgsniui.

V. Šontos objektyve du tvirtai apsikabinę ir vienas kitam į lūpas įsisiurbę pusamžiai vyrai iškyla kaip dar viena nekalta potraukio ir švelnumo akimirka, o ne kaip dviejų apdujusių girtuoklių kliedesys. „Dviratininkas“, karštą vasaros dieną pasipuošęs improvizuotais pilvą apnuoginančiais „crop top“ stiliaus marškinėliais, stabteli trumpai pertraukėlei ir tampa dar vienu V. Šontos erotinės fantazijos personažu įprastai nuobodžioje sovietinėje devintojo dešimtmečio viešųjų erdvių kasdienybėje. Tai – tik keli pavyzdžiai to, kaip šis menininkas jį supusį normatyvinį vyriškumą perteikdavo taip, kad šis spinduliuotų queer geismą.

Virgilijus Šonta. „Kaimas“ / MO muziejaus archyvo nuotr.

Šis geismas yra ne tik teisėtas – jis tvyro visur, byloja V. Šontos kūryba. Šiose keliose fotografijose įprasminama tai, ką Judith Butler ir José Esteban Muñoz pavadino „disidentifikacija“ – sąmoningu atsiribojimu nuo visuomenės daugumos primetamų taisyklių, tačiau dar prieš angloamerikietiškos sąvokos atsiradimą ir geografiniame jos užribyje.

Be kita ko, V. Šontos archyvo reikšmė šiandien slypi jo besitęsiančiame nepaklusnume. Jis atsisako būti atpažintas neišmanėlių ar priešiškai nusiteikusiųjų primestomis sąlygomis. Jis ir šiandien meta įvairiems mums iššūkį; jis meta iššūkį mums, Vakarų akademinei bendruomenei, siūlydamas pažvelgti į kitokią jausminę ir konceptualią queer kūrybos formą – susimąstyti, kad tie mes Vakaruose galimai neturime paruoštų, nustatytų rėmų jai atpažinti ir pripažinti.

Radikaliai skirtingos socialinės ir ekonominės sąlygos lėmė ypatingo meninio queer jautrumo atsiradimą – jautrumo, sovietinio kolonijinio režimo sąlygomis paskatinusio specifinį subkultūrinį nenormatyvumą. Mums, Baltijos šalių pilietinei visuomenei, V. Šontos kūryba ir užsitęsęs jo archyvo slėpimas byloja apie platesnį psichinį nepageidaujamų mūsų kolektyvinės praeities dalių slopinimą, gramzdinimą atgal į pasąmonę.

Paradoksalu, tačiau tokia sublimacija savo trauminius padarinius, prieš kuriuos mieliau užsimerktume, tik su nauja jėga ir iš naujo grąžina į dabartį. Mums, kovojantiems už LGBTQ+ žmonių lygiateisiškumą ir visapusišką lygybę, ši kukli daugiausiai nespalvotų nuotraukų serija yra atkaklaus išlikimo ir pasipriešinimo – gyvenimų, nugyventų įsiklausant į savo kūną ir uždraustus troškimus, – įrodymas.

Virgilijus Šonta. „Budapeštas“, 1984 m. / V. Šontos šeimos archyvo nuotr.

V. Šontos fotografija susiliečia su pasauliu. Žvelgdamas į šiuos atspaudus, žiūrovas taip pat gali pajusti tą prisilietimą dabartyje. Pernai pavasarį Vilniuje įsikūrusi LGBTQ+ kultūrinė-socialinė erdvė „Išgirsti“ surengė V. Šontos parodą „Virgilijus Šonta. Iš archyvų“, kurioje buvo pristatyta anksčiau visuomenei nematyta jo kūrybos dalis. Lankytojams sugužėjus į butą-galeriją Naujininkuose, įvairios kartos susitiko ir pamažu ėmė plūsti prisiminimai – gyvoji istorija, man pasakojo galerijos įkūrėjai Viktorija Kolbešnikova ir Augustas Čičelis. Ten ir tada šios nuotraukos, socialiniai dokumentai, ikoniškos „neleistinų“ troškimų išraiškos vėl ėmė įgauti nugyventų gyvenimų kontūrus – konkrečių vietų, žmonių, susitikimų, romantiškų pažinčių ir išsiskyrimų. Šių istorijų buvo pareikalauta laukti neribotą laiką. Kaip ir V. Šontos fotografijos pasauliai, jos nebenori likti privačios.

Žurnalo viršelis / LKI archyvo nuotr.

Adomas Narkevičius – Londone ir Vilniuje gyvenantis kuratorius ir menotyrininkas, šiuo metu dirbantis kuratoriumi „Cell Project Space“, Londone. Jis domisi nelinijiniais istorinio laiko aspektais, taip pat kūno, seksualumo ir reprezentacijos ribų temomis.

2020 m. jo magistro darbas „Nepaklusnūs kūnai: nesavalaikis menas Baltijos šalyse sovietmečiu“ (angl. „Defiant Bodies: Untimely Art in the Baltics Under Soviet Rule“) Londono universiteto koledže buvo apdovanotas Oksfordo meno žurnalo prizu.

Adomas Narkevičius / V. Paškelytės nuotr.

2017–2019 m. A. Narkevičius dirbo „Rupert“ meno, rezidencijų ir edukacijos centro kuratoriumi. Tarp pastarojo meto jo kuratorinių projektų – Agnės Jokšės, Anastasios Sosunovos, Cudelice Brazelton IV, Peng Zuqiang ir Renée Akitelek Mboya personalinės parodos meno erdvėje „Cell Project Space“, Londone, taip pat grupinės parodos „Bekūnis autoritetas“ meno centre „Rupert“ (surengta kaip 14-osios Baltijos trienalės dalis), Vilniuje, „Avoidance“ šiuolaikinio meno centre FUTURA Prahoje, simpoziumas „Įkūnyti žinojimai“ Kauno menininkų namuose ir „JCDecaux“ Jaunojo menininko prizo paroda Šiuolaikinio meno centre, Vilniuje.

Iš anglų kalbos vertė Alexandra Bondarev

Virgilijus Šonta Nidoje 1985 m. / R. Požerskio nuotr.

Lietuvos kultūros institutas pristato naują, jau ketvirtą, anglų kalba leidžiamo meno ir kultūros žurnalo „* as a Journal“ numerį, skirtą kūniškumo temai. Numerį „Body as a Journal“ (liet. k. – „Kūnas kaip žurnalas“) sudariusi kuratorė, tekstų autorė, menininkų dueto Pakui Hardware narė Neringa Černiauskaitė subūrė net 16 filosof(i)ų, tyrėjų, kuratorių, aktyvisčių ir meninink(i)ų iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių.

Meno ir kultūros žurnalą „* as a Journal“ nuo 2021 m. leidžia Lietuvos kultūros institutas. Leidinys atveria išskirtinę kultūrinio bendradarbiavimo erdvę, kurioje Lietuvos ir įvairių užsienio šalių kūrėjai, kuratoriai ir tyrėjai susitinka apmąstyti visuotinai aktualių temų, o skaitytojai kviečiami į jas pažvelgti iš netikėtų kultūrinių perspektyvų. Pirmasis numeris buvo skirtas miško, antrasis – kosmoso, trečiasis – garsovaizdžio temoms. Penktasis atidžiau apmąstys istorinės atminties problematiką. Anksčiau publikuotus straipsnius galima skaityti čia.