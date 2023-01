Nauja tradicija: prisimenant Holokausto tragediją surengta atminimo eisena į Vilniaus mažąjį getą

Minint Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus surengė eiseną į Vilniaus mažąjį getą. Viliamasi, kad tai taps tradicija ir kasmet dėmesio bus skiriama vis kitai su Holokaustu susijusiai vietai. Tradiciškai, ir Paneriuose pagerbtas aukų atminimas. Minėjimai rengiami visame pasaulyje.

„Mes atsimename“. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus vadovas sako, svarbūs ne vien tik žodžiai, bet ir darbai. Todėl minint tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, muziejus paragino visus norinčiuosius žengti kartu.

Šiemet akcentas – Vilniaus mažasis getas. Čia – paminklas Vilniaus Gaonui. Čia – nesuvokiamas sovietų režimo elgesys. Dėl darželio sunaikinta Vilniaus didžioji sinagoga. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktoriaus teigimu, minėti tarptautinę Holokausto dieną svarbiausia ten, kur holokaustas vyko.

„Mes pradedame visiškai naują tradiciją. Mes kiekvienais metais rinksimės kitoje vietoje. Ir ilgainiui per tuos taškus susidėlios tiek didžiojo, tiek mažojo getų istorijos. Apjuosime getą ir, manau, suteiksime toms erdvėms prasmės, prisiminimų. Jau šiandien buvo žmonių visai nemažas ir gražus būrys, <...> bet aš tikiuosi, kad praeis keli metai ir mes turėsime šimtus žmonių, kurie jungiasi su mumis ir kurie mato, kad tai tikrai yra labai svarbu“, – sako muziejaus direktorius Simonas Strelcovas.

Atminimo eisena į mažąjį VIlniaus getą / LRT Stop kadras

Tokių vietų ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje – apstu. Kaip ir daugelyje Europos miestų. Nors Holokaustas vykdytas prieš daugelį dešimtmečių, Izraelio ambasadorė Lietuvoje sako, iki šiol įvykiai traktuojami nevienareikšmiškai. Nemažai žmonių patiki melais.

„Tai tapo problema, nes visgi istorija skausminga. Svarbu ją suvokti, kad galėtume perduoti žinią ateities kartoms. Svarbią žinią – apie toleranciją, kovą su antisemitizmu. Be to, dėl klaidingos informacijos imama Holokaustą, antisemitizmą neigti. Būtent to nenorime. Būtent tam reikia užkirsti kelią“, – pabrėžia Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein.

Šiandien suėjo 78 metai nuo tada, kai buvo išlaisvinta Aušvico-Birkenau mirties stovykla, nacistinės Vokietijos pastatyta okupuotoje Lenkijoje.

Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykla / AP nuotr.

Būtent šią dieną į stovyklą įžengė sovietų kariai. Būtent šiemet Sovietų Sąjungos teisių perėmėja Rusija čia jau nepageidaujama. Aušvico muziejaus vadovybė pareiškė negalinti rasti jokių žodžių, kaip būtų galima pakviesti Rusijos atstovus. Prieš beveik metus karą pradėjusį Kremlių vadino barbarais, o paaiškėjus apie masines egzekucijas, neva išvaduotojai – nebereikalingi.

Nors atrodė, kad tokiam žiaurumui, kokį naciai demonstravo per Antrąjį pasaulinį karą, nebus leista pasikartoti, rasti kūnai Bučoje, Iziume pribloškė.

„Šiandien prisimename pasaulio ryžtą sustabdyti nacizmą. Stengiamės netgi stipriau nei bet kada. Jokios tolerancijos neapykantai. Kuo daugiau šalių įveiks skirtumus, tuo mažiau erdvės liks neapykantai. Amžinas atminimas Holokausto aukoms“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis / AP nuotr.

Vladimiras Putinas Holokausto aukų atminimo dieną paminėjo išvakarėse, Kremliuje. Susitiko su Rusijos žydų bendruomene ir dar sykį kartojo tai, kuo grindžia karą – esą kovoja su neonaciais.