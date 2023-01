Ugnė Gelgotaitė. Kaip sovietai zombino per gyvenamąją aplinką

Sovietmečiu išdygę mikrorajonai, kuriuose iki šiol gyvena daugybė lietuvių, yra tokie ne šiaip sau. Erdvės, spalvos, netgi žaliosios erdvės – viskas turėjo pasitarnauti homo sovieticus kūrimui: beveidžiui, beasmeniui, be iniciatyvos.

Žvilgsnis į vaikystės mikrorajoną Vilniuje gimusios, Italijoje užaugusios lietuvės publikuotas Italijoje leidžiamame urbanistikos kultūros žurnale „Urbano“.

Nesunku suprasti, kodėl Italijoje Rusijos vykdomo Europos teritorijų užkariavimo rizika ir neigiami padariniai yra ne iš karto atpažįstami, nors ir tam tikru lygiu suvokiami. Peržengiant globalias geopolitines ir organizacines pasekmes, kurios neišvengiamai priskiriamos utopiniams totalitarinio režimo padariniams, gali būti sunku potencialiai ir efektyviai identifikuoti save, tad ir sugebėti atpažinti koncentrinio ir uždaro režimo grėsmės žmogui rimtumą.

Jei norime leistis į analizę ir apibūdinimą to, kas vyksta kontroliuojant Rusijos sistemai, reikia žiūrėti į esmę, į poveikį, kurį tokio režimo egzistavimas sukuria piliečiui.

Siekdama įprasminti totalitarinės santvarkos formuojamų ritmų ir veiksmų kasdienybę, panagrinėsiu išgyventą patirtį viename Vilniaus miegamajame rajone – Fabijoniškėse – suprojektuotame ir pastatytame sovietinio režimo.

Fabijoniškių fantaziją 1986 m. pastatė beveidžiai valstybiniai architektai, vadovaudamiesi abstrakčiu sovietiniu idealu, ir pavertė monumentaliu gyvenamuoju kūriniu. Galutinis produktas ir poveikis piliečiams, matyt, taip patiko projektuotojams, kad jie lygiai tokį patį statybos būdą nesunkiai perkėlė į kitas Sovietų Sąjungos sritis – Lietuvoje, kaip ir Ukrainoje, Moldovoje, Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, Uzbekistane.*

Totalitariniam valdovui nėra geresnio būdo sulaikyti savo žmones nuo naujovių ir tuo pat metu suvaryti į didžiuosius užkariautus miestus nei per negailestingą miesto padalinį, kuriame kiekviena dalis yra kruopščiai ištirta, išvalyta ir homogenizuota.

Monotoniško ir pasikartojančio miesto modelio idėja yra paprasta dėl koordinačių, be to, ji ribojanti produktyvias pastangas. Tai yra gryno fizinio veiksmo, atkuriamo be papildomos konkrečios pažintinės ar net mažiausios kūrybinės veiklos, filosofija.

Kaip statyboje, susidedančioje iš vienarūšių blokų, kintančių keliose apibrėžtose dimensijose, taip ir piliečiams būdingas būdas patirti vietą, viskas grįžta į tuos susvetimėjusius elementus.

Tai modelis, iš pirmo žvilgsnio galintis pasirodyti nemalonus, bet tikrai ne mirtinas žmogui. Juk vis dar kalbame apie gatves, gėlynus, miškus, automobilių stovėjimo aikšteles, parduotuves ir pastatus, kurie suteikia miesto gyvenimui formą ir prasmę bei žymi žmogų jo kasdienėje santvarkoje.

Tai neišvengiamai yra valstybės darbo dalis, kuri privalo būti vykdoma efektyviai, o Sovietų Sąjunga tikrai nepraleido progos „efektyviai“ pasirūpinti savo piliečiais, miesto dizainą paversdama politinės komunikacijos forma, kuri atskleidžia kertinę proceso motyvaciją ir vertybes.

Vaikščiojant po mano vaikystės Fabijoniškių mikrorajoną, akį rėžia tai, kad čia nėra nė vieno vizualinio elemento, galinčio paskatinti smegenis atlikti kokį nors netikėtą intelektualinį veiksmą, o tuo labiau tikėtis, kad arterinė ir sintezuota gatvių struktūra kels klausimų apie vietos santykius su žmogumi ir retai kada teks bent minimaliai įtempti sinapsinius ryšius, pasirenkant, kuriuo keliu eiti.

Apskritai, per nuotykių kupiną pasivaikščiojimą galima net pagalvoti, kad viskas veikia, vienybė taip sumaniai suskaidoma į blokus, ironiškai panašius į kompiuterinę „Minecraft“ realybę, kad mintis verčiama atspindėti tą paviršutinišką tvarką net žemiausiu nuotekų lygmeniu.

Viskas yra nuspręsta, viskas apribota, suskirstyta į kategorijas, viskas aišku ir apibrėžta. Nerasite grynai estetinių pagražinimų, atliekamų vadovaujantis žmogaus instinktyviu troškimu suteikti gyvenimui asmeniškumą, išskirtinumą. Nebus ir progų išsiugdyti ypatingų motorinių įgūdžių išvengiant kliūties, nes vargu ar kada nors ją rasite. Vaikas, nubėgęs iš smėlio dėžės prie sūpynių, pasilieka jam skirtoje erdvėje. Atsitiktinis susitikimas su kaimynu yra reali galimybė tuo atveju, kai jis yra to paties pastato, kaip ir jūs, gyventojas. Bet jei norėtume atsitiktinai susitikti su džentelmenu iš 45-u numeriu pažymėto namo, o gyvename 47-ame name, turėtume priversti save pakeisti kryptį ir eiti jo link iš anksto nustatytu maršrutu nuo įėjimo į namą iki autobusų stotelės, prekybos centro ir valstybinės mokyklos Nr. 61.

Mažai arba nieko nepaliekama atsitiktinumui, jau nekalbant apie susitikimus ir iš to kylantį pažintinį progresą bei mainus. Aplink jus bus asfalto juostos, padengtos kvadratinėmis plytelėmis, taip pat iš cemento, kurios tęsia savo linijinį kelią, kol susiduria su daugiau cemento, šį kartą paversto bibliniais tvirtais blokais, šen bei ten apsuptais žalių proskynų, kurioms, jei trūksta geležinės sūpynės, vadinasi, jos nėra skirtos jūsų žingsniui.

Pastebėsite, kad šios žaliosios erdvės nėra dovana jums, jos yra šešėliai to, kas gyvena aplink juos, bet pernelyg tylūs, kad galėtumėte juos suvokti, kai priešais jus stovi megalitinės kolonos ir bet kokį gebėjimą sužavėti nutrinantys pilki blokai.

Galbūt gamta mus gelbsti ir aukojasi dėl mūsų taip, kad tarp tvarkingų formų ir maniakiškų ribų, panašių į kraštutiniškiausius Le Corbusier principus, pavyksta parodyti Lietuvai ir Baltijos šalims būdingus tankių šiaurietiškų miškų pliūpsnius. Kita vertus, net gamta renkasi tvarką ir ramybę, kurią operatyviai sugeba susikurti, nepretenduoja trikdyti ir trukdyti žmogaus statyboms: miškas suteikia apylinkei oro ir kartu izoliuoja.

Turime praktiškus ir saugius kelius, reikalavimus atitinkančias mokyklas ir šildomus namus, paruoštą alkoholio tiekimą prekybos centre ir prekeivius aikštėse. Tačiau kažkas, kas yra įsmelkta į kiekvienos kasdienį gyvenimą supančios ir formuojančios materialios stichijos pamatus, verčia eilinį gyventoją, pensininką, automobilius mylintį vaiką, mąstančią jauną mamą, išsigandusį muzikantą, dominuojančią mokytoją ir užimtą prižiūrėtoją paaukoti dalį savo žmogiškumo mainais į patogią vietą gyventi.

Žvilgsnis į žmoniją, apie kurį kalbu, yra pažintinė veikla, kaip pagrindinis bet kokio dirgiklio, ateinančio iš išorės, receptorius. Kažkas prarandama šiame fronte, tam tikra evoliucijos kibirkštėlė, kuri vyksta mažais žingsneliais, trumpalaikė sinapsinė veikla, kuri kartkartėmis gali būti suaktyvinta susiduriant su tiesioginėmis fizinėmis kliūtimis, apčiuopiami ir emociniai mainai, regos trajektorijos, kurios susiduria su kitų žmonių veidais, klausos laukas, kuris patenka į kaimyninius ritmus.

Kalbama apie tuos mikroskopinius žmogaus masto elementus, tas mažas kasdienes investicijas, kaip juos būtų pavadinęs Francoisas Bayrou, tuos pagrindinius gyvybingumo šaltinius, kurie suteikia miestui prasmės ir reikšmės. Tai galima apibendrinti žmogaus masto pastatų rinkinyje, tokiame veiksmingame planuojant ideologiškai priešingus miestus, tokius kaip Cerdà Barselona, šurmuliuojančių imperatorių Roma ar barono Haussmanno Paryžius, ko absoliučiai trūksta visuose Sovietų Sąjungos teritorijose, per praėjusį šimtmetį nusidriekusiuose vienodai pasikartojančiuose mikrorajonuose.

Visa tai nėra neišvengiamas sutapimas dėl grynai estetinio režimo polinkio, jo skonio ir pasaulio suvokimo. Kaip ir planuojant visus miestus, tai yra politinės komunikacijos dalykas. Jį sudaro švietimo, būsto ir egzistencinis modelis, prievarta primestas vietose, kurios iki teritorinės, institucinės ir socialinės okupacijos mažai ką bendro turėjo su tam tikromis tendencijomis.

Tokio urbanistinio projekto tikslas paprastas ir sudėtingas, tai istorinis įsipareigojimas įsigilinti į žmonių spąstus ir suprasti jų samprotavimus, tačiau net ir šiuo atveju svarbu suvokti priežastis, kodėl žmogus dėl gerovės ir komforto nusilenkia dalinio vystymosi, taigi ir laisvės bei savarankiškumo, sąskaita.

Prieš kurį laiką Rousseau suprato, kaip svarbu suburti tautą, kad suverenas galėtų veikti ir atitinkamai valdyti, nukreipti ir apriboti visuomenę. Įdomu tai, kad jis iš karto pagilino žmogaus moralės ribas, kurios neabejotinai yra tvirtos, net jei jas gadina ydos ir išankstiniai nusistatymai.

Su kokia vertinimo sistema mums lemta gyventi, jei reikšminga informacija, kuri mus pasiekia per išorinius dirgiklius, semantinės charakteristikos, kurios vėliau nulems mūsų pasaulio matymo būdą, nesąmoningai nukrypsta nuo erdvės, kurioje gyvename, organizavimo? O kaip mes galėsime racionaliai identifikuoti blogį ir jo motyvus, jei smalsumo, kelionių ar tyrinėjimų akimirkomis pamatysime demokratinę priešingybę, stimuliuojančią ir intriguojančią, bet chaotišką ir apskritai vienodai atribotą?

Totalitariniam valdovui nėra geresnio būdo sulaikyti savo žmones nuo naujovių ir tuo pat metu suvaryti į didžiuosius užkariautus miestus nei per negailestingą miesto padalinį, kuriame kiekviena dalis yra kruopščiai ištirta, išvalyta ir homogenizuota. Taip efektyviai pašalinamas naujumas ir kritinio sprendimo galimybė mainais į asmeninį savęs, kaip piliečio ir urbanizuoto individo, suvokimą.

Tačiau galima paklausti: ką duoda gyventojams, kokį poveikį turi užsitęsęs šios dinamikos suvaržymas žmogui kaip individui, kaip kognityvinei būtybei ir gyvajai mašinai?

Grįžtant prie Fabijoniškių atvejo, čia gyventojai nuolat įsisupę į pilką pastatų antklodę ir beveik visos instinktyvaus ar kūrybingo, ar sąmoningai pagrįsto, bet kažkaip naudingo veiksmo galimybės būtų buvusios užblokuotos, toliau kankinamos ir galutinai pašalintos, jei režimas būtų tęsęs savo valdymą.

Neabejotina, kad miestų planavimo uždavinys yra ten, kur egzistuoja samprotavimo ir saviraiškos laisvė, todėl piliečių motyvacija gali ir turi turėti pakankamai erdvės virsti veiksmais. Būtent tai sujungia miestų planavimą su specifinėmis ginkluotės funkcijomis.

Lygiai taip pat akivaizdu, kad Rusijos miestų planavimas jau daugiau nei šimtmetį buvo naudojamas kaip masinės prievartos ginklas ne tik prieš užkariaujamas teritorijas, bet ir prieš iš anksto apgalvotas vidines erdves.