Lietuvos kultūros instituto vairą perima Julija Reklaitė: nemanau, kad tai bus revoliucija

„Visą laiką stebėjau tą lauką. Buvo atliktas ne vienas tyrimas apie tai, kaip Lietuva atrodo užsienio kultūros politikoje. Visuose tyrimuose dalyvavau kaip respondentė. Tai leido permąstyti, kas vyksta ir kas galėtų būti geriau“, – apie Lietuvos kultūros instituto uždavinius LRT kalba nauja įstaigos vadovė Julija Reklaitė.

Lietuvos kultūros institutas – pagrindinė institucija, atsakinga už šalies kultūros pristatymą ir jos sklaidą užsienyje. Iki šiol įstaigai vadovavusią Aušrinę Žilinskienę pakeitė konkursą laimėjusi architektė J. Reklaitė.

Nuo 2019 m. ji vadovauja meno, rezidencijų ir edukacijos centrui „Rupert“. Prieš prisijungdama prie „Rupert“, J. Reklaitė ėjo Lietuvos kultūros atašė Italijoje pareigas, dar anksčiau vadovavo viešajai įstaigai „Architektūros fondas“. Jos biografijoje – architektūros, kultūrinės diplomatijos, šiuolaikinio meno ir teatro projektai.

Lietuvos erdvės agentūra. Julija Reklaitė / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Kokią instituto viziją pateikėte, pasiryžusi dalyvauti konkurse? Ar savo darbą įsivaizduojate kaip tąsą, ar imsitės pokyčių?

– Institucijos vizija jau užkoduota pačiame konkurse, nes nuo sausio 1 d. keitėsi institucijos statusas, ji tapo biudžetine įstaiga. Vadinasi, gali ne tik pati vykdyti projektus, bet ir deleguoti tai kitoms institucijoms, skirstyti biudžetą.

Manau, tai vienas esminių pokyčių, galinčių instituciją padaryti labiau centralizuotą, kalbant apie užsienio kultūros politiką, ir stiprinti kompetencijų centrą joje. Galbūt šalia atsiras ekspertų, kurie galės padėti vertinti projektus, padės skirstyti lėšas ir panašiai. Tai bus ekspertizės vieta, aš labai tuo tikiu. Ir kartu ji stiprės kaip užsienio kultūros politikos kompetencijų centras.

Man tik reikėjo atliepti tą viziją, kuri jau yra. Visą laiką stebėjau tą lauką, buvo atliktas ne vienas tyrimas apie tai, kaip Lietuva atrodo užsienio kultūros politikoje, ir visuose tuose tyrimuose dalyvavau kaip respondentė. Tai leido permąstyti, kas vyksta ir kas galėtų būti geriau.

Prieš kandidatuodama peržiūrėjau visus tyrimus, siūlymus. Man atrodo, vien jau sprendimas pakeisti institucijos statusą atsako į labai daug klausimų.

Julija Reklaitė / Asmeninio albumo nuotr.

– Kokios konkrečiai naudos suteiks šis institucijos struktūros keitimas?

– Iki šiol tai buvo institucija, kuri gaudavo tam tikrą finansavimą, kad įvykdytų kokį nors Lietuvos pristatymą užsienyje, taip pat valdė kultūros atašė biudžetus.

Bet ta kultūros atašė dviguba ar netgi triguba priklausomybė neleido kaip reikiant bendradarbiauti su kultūros atašė ir dabar viena iš užduočių – integruoti kultūros institucijų, kūrėjų ir kultūros atašė veiklas.

Vadinasi, atsiranda viena institucija, kuri valdo ir biudžetą, ir programas, supranta kultūros lauko poreikius, supranta poreikius užsienyje, kas galėtų tikti vienai ar kitai šaliai. Tada tas vienas centras gali laisviau disponuodamas biudžetu vykdyti programas.

Iki šiol Lietuvos kultūros institutas negalėdavo skirti biudžeto, veiklas turėdavo vykdyti pats, organizuodavo Vilniaus knygų mugę, tokia tarsi paveldėta veikla. Nes juk yra ir daugiau mugių, ne tik knygų, meno mugės ir pan.

Manau, geriau, kai tą vykdo tų sričių institucijos, profesionalai, tarkime, Leidėjų sąjunga, arba jeigu bendradarbiauja du muziejai, kuris nors Lietuvos muziejus su užsienio muziejumi, tai geriau, kai muziejai bendradarbiauja tarpusavyje, o ne per tarpininkus ir t. t.

– Dirbti pradėsite netrukus – vasarį. Ar reikia sunerimti esamiems darbuotojams, ar jų laukia pokyčiai?

– Neišvengiamai keisis darbuotojai, nes dalis žmonių turės būti valstybės tarnautojai, kiek žinau, dabar jų ten nėra, tai neišvengiamai transformuosis visa veiklos schema. Arba dabartiniai darbuotojai turės laikyti egzaminus.

Julija Reklaitė ir Giedrė Jankevičiūtė / G. Kovėros nuotr.

– Iki šiol Lietuvos kultūros institutas savo veiklą daugiausia buvo nukreipęs į knygos meną, leidybą, literatūros vertimus. Ar ketinate išlaikyti šį prioritetą, ar bandysite panašų dėmesį skirti visoms meno sritims?

– Pati institucija transformavosi iš tuometinio koperatoriaus. Tai buvo institucija, kuri užsiėmė būtent literatūros sklaida užsienyje, priaugo kitos veiklos, bet ta pagrindinė ašis buvo literatūra.

Man atrodo, mes turime ir kitų sričių, kurios galėtų eiti kartu, bet vertimo programa lieka kaip viena iš programų, ji yra labai svarbi, niekas neabejoja, kad tai labai svarbu, bet tai tik viena iš šakų.

Kultūros sričių yra daug. Įvairiausius tyrimus vykdę ekspertai pastebėjo, kad naudingiau ir kartais sėkmingiau daryti kompleksinius pristatymus, ne vienos srities. Jeigu yra šokio pristatymas, jungti jį su vizualiaisiais menais arba literatūra, jei literatūros mugę papildo kokia paroda, tai yra labiau atskleidžiama žinia.

Man atrodo, labai svarbu pajausti, kaip galėtų bendradarbiauti skirtingos sritys, skirtingos institucijos, ir tai gali būti centras, kuris sujungia.

– Kultūros atašė darbas Italijoje, Venecijos meno bienalėje, kai buvote Lietuvos paviljono komisare, kur menininkas Julijonas Urbonas sukūrė „Planetą iš žmonių“, ar šios įgytos patirtys pastūmėjo dalyvauti konkurse į Lietuvos kultūros instituto vadovo pareigas?

– Tai ir buvo pagrindinis motyvas, kodėl pasiryžau kandidatuoti, nes dalyvaudamas tame lauke pradedi galvoti, kaip iš tikrųjų galėtų būti geriau, kaip galėtų keistis, ir supranti, kad tai labai kompleksinis bendras vaizdas.

Didžiausias iššūkis, ko gero, tą kompleksinį darinį sujungti. Mano patirtis atašaujant, Venecijos bienalė, tai yra stambus reprezentavimo momentas, visada norisi, kad užmegzti ryšiai tęstųsi. Tarsi leidžia pergalvoti, kur galėtų būti kryptis. Patirtis organizuojant pristatymus, parodas, patirtis teatre, leidyboje, kai suvoki, kaip tie dalykai daromi, turėtų būti šiek tiek lengviau rasti tuos bendrus vardiklius, labai tikiuosi.

Lietuvos erdvės agentūra. Julija Reklaitė, Julijonas Urbonas / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Esate baigusi architektūrą, tačiau jūsų veikla apima daugybę sričių, kaip nutolote nuo architektūros?

– Esu architektė, bet architektūra nėra palanki eksportui sritis. Matau jos potencialą, bet manau, kad tai irgi priklauso nuo lauke veikiančių institucijų, kiek jos geba užauginti tą poreikį. Labai svarbu sukurti siekiamybę, tarkime, architektams architektūros bienalėje, dailės kūrėjams prestižinėse pasirodymo aikštelėse, kad tai taptų siekiamybe, o toliau viskas priklauso nuo menininkų ir nuo institucijų.

Mano polinkis į vizualiuosius menus, labai tikiu, nekiš kojos, nes visos sritys ir disciplinos yra persipynusios. Tikiu, kad visų pirma veikia idėjos, o ne išraiškos būdai.

Kitas momentas, mano atveju kartais tai labiau mąstymo negu veiklos būdas, nes aš jau turbūt 8 metus neprojektuoju kaip architektė, bet daug kas pastebi, kad schemos dėliojime vis tik yra kažkoks architektūrinis matymas. Aš manau, kad tai privalumas.

Nomeda ir Gediminas Urbonai, projektas „Pro-testo laboratorija“ Gvandžu bienalėje Korėjoje, 2006 / Asmeninio archyvo nuotr.

Pradžia buvo, kai priešais Architektūros fakulteto langus vyko „Pro-testo laboratorija“, tuo metu buvome dar trečio kurso studentai, netyčia atsidūrėme Nomedos ir Gedimino Urbonų „Pro-testo laboratorijoje“, pradėjome įvairiausias veikla. Iš architektūros studentų klubo pusės buvo labai daug matomų, ryškių veiklų.

Tada pradėjau su Urbonais dirbti, tapau parodų architekte, palaipsniui su jais įgijau tam tikros patirties. Pradžia buvo parodų architektūra, tai jau tarpdisciplininis judesys.

Ir į Italiją pakliuvau iš dalies dėl to, kad buvo galvojama, jog architektūra ir dizainas galėtų būti tos kryptys ir praplėsti tą nišą. Išvažiavau su ta misija, aišku, vėliau viskas transformavosi. Bet pradinis sumanymas buvo toks.

Ta patirtis, kai tu gauni platų spektrą įvairiausių sričių, tu suvoki, kiek daug visko nuo chorų iki nacionalinių muziejų, koks platus tas kultūros laukas ir kaip skirtingai jam gali būti atstovaujama, kaip vienas kontaktas gali nuvesti prie penkių kitų. Kaip viskas persipynę.

Man atrodo, kad tai buvo didžiausia transformacija. Ir paskui tarsi norisi to adrenalino dar ir dar, nes supranti, kad nėra ribos. Tu gali kartais per savo įžūlumą, kartais per darbą prisikasti prie vieno, antro, trečio ar penkto kontakto. Juk visų tikslas yra tas pats – parodyti žiūrovui kuo kokybiškesnį kultūros produktą.

Gediminas ir Nomeda Urbonai / B. Tilmantaitės nuotr.

– Ar matote institucijoje problemiškų dalykų? Kalbu ne apie buvusios vadovybės darbo kritiką, bet apie pačios institucijos veiklos galimybes ar trukdžius

– Nemanau, kad tai bus revoliucija, manau, tai bus evoliucija. Ir institucijos statuso keitimas, ir planuojamas didesnis etatų skaičius, biudžeto didinimas – visa ves į tai, kad institucija evoliucionuos. Ten yra labai gerų dabar veikiančių programų, bet jos visos turi potencialo transformuotis ir gerėti.

Viena labiausiai žinomų programų, žvelgiant iš kultūros atašė taško, yra ekspertų vizitai. Sustiprinti jie gali tapti ir pitch`ų programa. Literatūros sklaidos programa taip pat turi labai daug potencialo. Aš gal žiūriu į tai ne kaip į institucijos problemą, bet kaip į paties kultūros politikos lauko atstovavimo užsienyje problemą.

Manau, bus labai daug iššūkių dėl įvairių išorinių grėsmių. Dabar ypač matome, kad kultūra yra ir labai stiprus propagandos įrankis, ir tai viena iš sričių, kurioms reikia pastiprinimo, kad lengviau susivoktume ir stiprintume savo balsą, kad galėtume padėti kitoms šalims, atpažintume, kur yra galimų grėsmių.

Lietuvos kultūros instituto diskusija „Kovidinės eros scenarijai Lietuvos kultūros tarptautiškumui“

Matau, kad labai didelis iššūkis yra komunikacija, nes mes su savo mažu plonu balseliu kartais bandome perrėkti pasaulinio masto komunikacijos kompanijas su didžiuliais biudžetais. Bet tai yra bendri globalūs iššūkiai, tai nėra institucijos problema, labai svarbu aiškiai suvokti, kur yra potencialių grėsmių, ir su jomis kryptingai dirbti, suvokiant, kad, kaip bebūtų, mūsų resursai yra riboti.

Turbūt sunkiausia bus apsibrėžti prioritetus ir jų laikytis. Nedėkingiausias darbas visame kultūros lauke tų institucijų, kurios skirsto biudžetus. Kultūros taryba po kiekvieno rezultatų paskelbimo sulaukia daugybės neigiamų komentarų, tie 15 ar 20 procentų, kurių projektus finansavo, tyliai džiaugiasi, o 80 procentų – tie, kurie negavo, garsiai rėkia ir piktinasi. Tai neišvengiama, nes visada yra konkursas. Skaidriais konkursais ir komunikacijos mechanizmais reikia siekti to, kad tas euras veiktų kryptingai.