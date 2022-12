Trijų dienų šokio festivalį „Pūga“ pradėjo monospektaklis „Vyrsmas“

Vilniuje, buvusiame Lukiškių kalėjime, prasidėjo tris dienas truksiantis šokio festivalis „Pūga“. Šokio teatro „Low Air“ ketvirtą kartą rengiamas festivalis siekia ne tik pristatyti savo sukurtus darbus, bet ir suteikti kūrybinę platformą jauniems, pradedantiems šokio kūrėjams.

Festivalį „Pūga“ pradėjo choreografo ir šokėjo Mariaus Eidrigevičiaus gatvės šokio monospektaklis „Vyrsmas“. Pasak šokėjo, spektaklio, kurto trejus metus, eskizas buvo pristatytas festivalyje „Pūga“ pernai, o šiemet jau baigtas spektaklis pradėjo festivalį buvusiame Lukiškių kalėjime. Spektaklį autorius pavadino „Vyrsmu“, nes sako jis pasakoja apie berniuko emocinę kelionę vyro link.

„Pagrindinė mintis yra vyro emocinė kelionė iš aplinkos sudaryto stereotipo, kas yra tikras vyras į savęs priėmimą. Apie tai spektaklis. Jame keliam klausimus, kokie yra iššūkiai šiuolaikiniams vyrams, kokie emociniai iššūkiai, kokios kliūtys atsiverti ir bendrauti“, – vardija šokėjas Marius Eidrigevičius.

Pasak šokėjo, iš pradžių jis norėjo sukurti spektaklį su daugiau atlikėjų, tačiau prasidėjus pandemijai ir jos apribojimams, sako neturėjo galimybės repetuoti su kitais ir taip spektaklis virto monospektakliu.

„Kūrybiniam procese daugiau erdvės radau savyje, ta visa kelionė buvo auginanti ir nematau kažkokio tikslo prijunginėt žmonių – tai man svarbus dalykas, nes tai man terapinis procesas“, – aiškina jis.

Marius Eidrigevičius / LRT stop kadras

Pasak vieno iš šokio festivalio „Pūga“ organizatorių, šokio teatro „Low Air“ prodiuserio, Lauryno Žakevičiaus, festivalyje siekiama suteikti jauniems kūrėjams galimybę kurti ir pristatyti savo pirmuosius sceninius bandymus.

„Spektaklis – tam tikra kelionė, kaip ir spektaklis suponuoja, transformacija nuo ankstesnių metų, nes pernai buvo pristatytas Mariaus eskizas ir viena iš idėjų turėti platformą jauniems kūrėjams, dėl to kalėjimas apjungia viską. Tai jo kelionė nuo žmogaus paauglystės per transformacijas. Lukiškės eina per savo transformaciją, tos linijos susijungia“, – aiškina šokio teatro „Low Air“ prodiuseris Laurynas Žakevičius.

Ketvirtadienį festivalyje – „Menų spaustuvėje“ bus rodomas šokio teatro „Low Air“ spektaklis „Me two / Savoj krūvoj“, o sausio 30 dieną -jaunųjų kūrėjų platformoje spektaklio „Tiesa-drąsa“ eskizą rodys Marius Eidrigevičius, Ema Senkuvienė ir Greta Snitkutė. Taip pat bus pristatyti du ukrainiečių šokio kūrėjų, šiuo metu kuriančių Lietuvoje, Sandro Garibašvilio ir Maria Korenevos darbai.