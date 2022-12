Parodoje „Žalias kūnas“ menininkė Inčiūraitė pasitelkdama sodus permąsto moterų padėtį visuomenėje

Vilniuje, galerijoje „AV17“ veikia Kristinos Inčiūraitės paroda „Žalias kūnas“. Menininkė pristato naujausius darbus, kuriais permąsto moterų padėtį visuomenėje.

Sodai – populiarus traukos centras Britų salose, Airijoje, kur šiuo metu menininkė K. Inčiūraitė gyvena ir kuria. Sodas – ne tik reginys akims, bet ir istoriškai su sociokultūriniais, politiniais įvykiais susijusi vieta. Todėl, anot menininkės, parodoje moteris, jos padėtis visuomenėje gretinama su sodu, jo augalais.

Vienas tokių – Lismoro pilies soduose augantis medis, kurį kiek daugiau nei prieš šimtmetį į Britų salas iš Kinijos atvežė airių botanikas. Eksperimentiniame filme „Palaistyti savo kūną“ K. Inčiūraitė įamžinti būtent jį pasirenka dėl sąsajos su Kinijos legenda apie įstabaus grožio merginą, ištekančią už vienos šiaurės genties valdovo dėl savo šalies stabilumo ir taikos.

„Ji labai toli nukeliavo ir gyveno kitur, ilgėdamasi namiškių ir iš to ilgesio siųsdavo laiškus pašto balandžiais, tie balandžiai nuvargę tūpdavo ant to medžio, prie jos šeimos narių namų ir ilsėdavosi. Ir nuo to laiko legenda byloja, kad iki šiol pavasariais tie sparnuočiai ten ilsisi. Taigi ta graži istorija parodo būtent ir tą tikrąją istoriją, kuri įvyko keliasdešimt metų prieš Kristaus gimimą, ir kalba apie moters padėtį visuomenėje, reiškia jos auką“, – aiškina menininkė.

Anot K. Inčiūraitės, kalbant apie moterų emancipaciją šiandien, įpinti į darbus mitologinius, literatūrinius pasakojimus ar tikrus įvykius jai svarbu, nes tai tam tikra seka, paveikusi šiandieną. Ir nors fotografijų ciklas „Balsavimas. Orchidėjos“ – tai dabar augančių šių gėlių dokumentacija, svarbiausias jų pasirinkimo motyvas – įvykis Londono karališkuosiuose soduose 20 amžiaus pradžioje.

„Sufražistės, tai yra moterys, kurios kovojo už lygiateisiškumą tuo metu, jos slapčia išrovė orchidėjas, apdaužė šiltnamius, sudegino arbatos gėrimo paviljoną ir tokiu būdu jos manifestavo, kad sodai yra vyrų dominuojamos teritorijos. Sodus formuoja, plečia vyrai, o moterims tenka antraeilis vaidmuo. Ir būtent jos tai kvestionuoja, parodo, kad ir čia yra ta socialinė ir lyčių nelygybė, ją reikia tokiu būdu ištransliuoti pasauliui. Ir iš tiesų šis įvykis nuskambėjo per visą pasaulį. Ir moterys buvo išgirstos“, – pasakoja K. Inčiūraitė.

Fotografijų ir filmo pasakojimus jungia du objektai, kurių pagrindinė medžiaga – šilkas.

„Jie yra gana abstraktūs, tačiau labai trapūs, juose išdegintos skylės – didesnės, mažesnės. Ir būtent per tai irgi kalbu, kad ta moteriška tapatybė, ta kova už lygiateisiškumą yra sunki, kupina prieštaravimų ir skausmo, tam tikrų trauminių patirčių“, – sako menininkė.

Paroda galerijoje „AV17“ veiks iki sausio 14-osios. Per uždarymą kitoje erdvėje kultūros komplekse „Sodas 2123“, airių elektroninės muzikos atlikėja Ellen King ir Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo“ surengs muzikinį performansą.