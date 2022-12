Lietuvos knygynai išėmė iš prekybos rusiškas knygas – tai „vietos rusų kultūrinių teisių suvaržymas“ ar „nieko baisaus“?

Didžiuosiuose Lietuvos knygynuose nebeliko knygų rusų kalba. Bendrovės „ALG knygynai“, valdančios „Pegaso“ knygynus, ir „Vagos“ atstovai LRT.lt patvirtino, kad tai buvo sąmoningas sprendimas. Rusiškos knygos nebus pristatytos ir tradicinėje Vilniaus knygų mugėje.

Šią publikaciją galite skaityti ir rusų kalba.

Susidariusi situacija kelia klausimų Vilniaus universiteto istorikui Grigorijui Potašenkai. „Manau, kad tai nėra normalu. Jei norime kovoti su agresoriumi, turime tai ir daryti, bet kai pereiname prie konkrečių vietos rusų kultūrinių teisių ribojimų, kyla tikrai rimtų klausimų“, – sako jis.

Vertėjo Mariaus Buroko manymu, nieko baisaus nenutiko, nes Lietuvos rusai turi galimybę įsigyti knygų specializuotuose rusiškose knygynuose. „Kalbant apie rusų klasiką, man atrodo, kad kol kas verta visa tai atidėti į šalį ir palaukti Ukrainos pergalės“, – siūlo jis.

Žvaneckio nebenusipirksi

Vilnietė Olga (pavardė redakcijai žinoma) mėgsta per pietus pasivaikščioti ir pasižvalgyti po miesto centre esančius knygynus.

„Man patikdavo užsukti į knygyną prekybos centre „Go9“, ten buvo geras rusų literatūros skyrius – su rusų klasikos knygelėmis, buvo knygų, pavyzdžiui, apie Stepheną Hawkingą, buvo Michailas Žvaneckis, į kurį vis užmesdavau akį ir net ketinau įsigyti“, – sako pensininkė.

Tačiau prieš kurį laiką moteris pastebėjo, kad iš knygyno dingo visa literatūra rusų kalba.

Rusiškos knygos (asociatyvi nuotrauka) / Shutterstock nuotr.

„Labai liūdna, kad šio skyriaus neliko, taip ir nespėjau nusipirkti Žvaneckio. Tačiau rusiškos knygos dingo ir iš kito knygyno, įsikūrusio prekybos centre CUP. Tai labai liūdina – kaip tobulėti rusakalbiam jaunimui? Juk telefone knygos nepaskaitysi“, – skėsčioja rankomis pašnekovė.

Moteris pripažįsta, kad rusiškų knygų galima nusipirkti specializuotuose knygynuose. „Bet kodėl, norint nusipirkti knygą gimtąja kalba, reikia toliausiai važiuoti į miegamuosius rajonus ar leistis į pusiau legalų rūsį?“ – neslepia nepasitenkinimo ji.

„Pegasas“: nenorime netiesiogiai remti karo

Bendrovės „ALG knygynai“ generalinė direktorė Rita Račkaitė interviu LRT.lt patvirtino, kad nuo šių metų vasario pabaigos „Pegaso“ knygynuose nebeprekiaujama Rusijos ir Baltarusijos leidyklų išleistomis knygomis.

„Taip pat nebetiekiame produkcijos iš šių šalių. Išimti iš lentynų Rusijoje ir Baltarusijoje išleistas knygas ir pagamintas prekes buvo nuspręsta kitą dieną po to, kai šių metų vasario 24 d. Rusija įsiveržė į Ukrainą ir pradėjo karą. Tai padarėme norėdami išreikšti savo pilietinę poziciją ir solidarumą su Ukraina. Mes, kaip verslas, nenorime palaikyti Rusijoje ir Baltarusijoje veikiančių įmonių ir tokiu būdu netiesiogiai remti karą“, – pabrėžė R. Račkaitė.

Tačiau ji pridūrė, kad knygynuose „Pegasas“ vis dar galima rasti Lietuvoje išleistos mokomosios literatūros rusų kalba.

Knygynas „Pegasas“ / J. Kalinskas/BNS

„Lietuvoje leidžiamos mokomosios literatūros rusų kalba visada galima įsigyti mūsų knygynuose, taip pat mūsų internetinėje parduotuvėje pegasas.lt. Turime labai nedaug grožinės literatūros rusų kalba, tik keli Lietuvoje išleisti leidiniai, pavyzdžiui, Jelenos Leontjevos „Turgaus aikštė, arba dviejų Žanų istorija“.

„ALG knygynų“ generalinės direktorės teigimu, įmonė neketina ateityje grąžinti rusiškų knygų į savo knygynų lentynas, pavyzdžiui, užsakyti jų iš kitų šalių.

„Pirkėjai kartais domisi knygomis rusų kalba, tačiau dauguma klientų suprato ir palaikė mūsų poziciją“, – sako R. Račkaitė.

Anot jos, knygynuose „Pegasas“ yra lietuvių kalba išleistų ukrainiečių autorių knygų, pavyzdžiui, komiksų rinkinys apie ukrainiečių drąsą ir didvyriškumą, Serhijaus Žadano, Saško Dermanskio kūriniai, taip pat knygos apie Ukrainos istoriją – „Europos vartai. Ukrainos istorija“ ir „Trečiasis pasaulinis karas: mūšis dėl Ukrainos“.

„Vaga“: nėra nei rusiškų, nei ukrainietiškų knygų

Leidykla „Vaga“ pranešė, kad anksčiau knygynuose buvo parduodamos Rusijoje išleistos knygos rusų kalba.

„Tačiau po vasario 24-osios tokias knygas išėmėme iš prekybos. Kaip ir kitas Rusijoje pagamintas prekes. Turiu omenyje kanceliarines prekes, žaidimus“, – LRT.lt situaciją komentavo bendrovės „Vagos prekyba“ pardavimų vadovė Zita Barusevičienė.

„Prekyboje liko keletas Lietuvos leidyklų išleistų knygų rusų kalba. Mes jas parduodame“, – pridūrė ji.

Rusiškos knygos (asociatyvi nuotrauka) / Shutterstock nuotr.

„Vagos prekybos“ atstovė teigė, kad bendrovė neketina ateityje prekiauti rusiškomis knygomis ir užsakyti jų kitose šalyse.

„Kol kas neturime nė vienos knygos ukrainiečių ar baltarusių kalbomis. Tačiau šios minties neatsisakome. Jei atsiras tiekėjas, siūlantis tokias knygas, apsvarstysime šį variantą. Mes patys knygų iš užsienio neįvežame“, – aiškino leidyklos „Vaga“ atstovė.

Knygų mugėje nebus nei rusiškų knygų, nei rusų rašytojų

Vasario mėnesį Vilniuje vyks tradicinė Vilniaus knygų mugė, šį kartą joje literatūra rusų kalba nebus pristatoma. Ankstesniais metais į mugę atvykdavo ir leidyklos iš Rusijos.

„Mes kaip tik dabar rengiame programą ir galiu pasakyti, kad tarp svečių nebus rusų rašytojų. Knygos rusų kalba taip pat nebus pristatomos, tačiau vietoj jų bus Ukrainai skirtas stendas“, – LRT.lt sakė mugės projektų vadovė Eglė Majauskienė.

Biblioteka / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tuo tarpu Lietuvos bibliotekos kol kas negavo jokių nurodymų dėl knygų rusų kalba. Taip sakė Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė.

„Kiekviena biblioteka pati sprendžia, koks turi būti jos dokumentų fondas, kad atitiktų skaitytojų poreikius. Jei yra knygų rusų kalba poreikis, biblioteka turėtų turėti tokių knygų. Tačiau jų turinys neturėtų prieštarauti Lietuvos valstybės interesams, principams ir politikai“, – interviu LRT.lt sakė D. Abazoriuvienė.

Vertėjas Marius Burokas: rusų klasikai palauks

„Nemanau, kad situacija yra tokia bloga, kaip būtų galima pagalvoti“, – LRT.lt sakė vertėjas ir literatūros kritikas Marius Burokas, į lietuvių kalbą verčiantis ir ukrainiečių autorius.

„Neseniai buvau Vilniuje, Šiaurės miestelyje, ten yra knygynas „Homo Sapiens“, kuriame prekiaujama vien knygomis rusų kalba. Stotyje yra knygynas, kuriame prekiaujama rusiškomis knygomis. Pats mačiau, kad knygynas „Homo Sapiens“ apsivalė asortimentą, – nebeliko Staliną šlovinančių knygų. Žinoma, to skyriaus asortimentas sumenko, tačiau tik dėl to, kad pusė knygų ten buvo absoliutus mėšlas. Be to, yra Latvijos tinklas „Mnogoknig“ – knygų galima nusipirkti ir šiame tinkle, ir internetu. O tai, kad Lietuvos knygynuose neliko knygų rusų kalba, taip pat galima suprasti – ir dėl karo, ir dėl to, kad ten jų niekas neperka“, – sako M. Burokas.

Marius Burokas. Diskusija „Rašytojo vaidmuo karo akivaizdoje“. / I. Gelūno/BNS nuotr.

Jis teigia, kad knygynuose galima rasti ir bukinistų skyrelių, kur „tiesiog kilometrai rusų klasikos“.

„Kalbant apie bendrą požiūrį į rusų klasiką, man atrodo, kad kol kas verta viską atidėti į šalį ir palaukti karo pabaigos, sulaukti Ukrainos pergalės, o tada ir pažiūrėsime, kaip viskas bus su klasikais. Kad ukrainiečiai griauna paminklus Puškinui, aš juos suprantu, juk Puškinas nėra jų autorius ir jie turi teisę elgtis taip, kaip elgiasi. Lietuvoje juk niekas nesiruošia griauti Puškino“, – sako vertėjas.

Anot M. Buroko, Lietuvoje domimasi ukrainiečių autoriais, tačiau šalyje nėra pakankamai vertėjų, kurie galėtų versti ukrainiečių rašytojus ir poetus į lietuvių kalbą.

Istorikas Grigorijus Potašenka: Rusija, rusų kultūra ir vietos rusai – vienoje eilėje

Tuo tarpu istorikas Grigorijus Potašenka, Vilniaus universitete dėstantis kursą „Rusijos lietuviai, istorija ir atmintis“, mano, kad laikas kalbėti apie konkrečius vietos rusų kultūrinių teisių suvaržymus.

„Kalbant apie literatūrą, knygynus – tai sena tendencija. Tai, kad mažėja akademinės ar net grožinės literatūros pasiūla, žinojome. (...) Tai sena problema. Kalbant apie dabartinę situaciją, kai knygos tyčia išimamos, reikia atsižvelgti į karo kontekstą, ir galima suprasti aplinkybes, žmones. Kita vertus, ne visada įmanoma pateisinti“, – sako jis.

„Vakaruose sakoma, kad rusų kultūrą reikia pristabdyti, bet kartais man atrodo, kad norima ją tiesiog uždrausti. O tai skirtingi akcentai. Iš pradžių sakome „sumažinti“, o dabar jau išeina „atšaukti“, – interviu LRT.lt kalbėjo istorikas.

Jis tikina, kad pastaruoju metu Lietuvoje vyksta kova su rusiškais simboliais – pervadintas Rusų dramos teatras ir Kauno A. Puškino mokykla, vyksta paminklų sovietų kariams demontavimas.

Lietuvos rusų dramos teatras (Vilniaus senasis teatras) / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Šiame kontekste išryškėja du skirtingi dalykai – norime kovoti su agresoriaus kultūra, bet kartais pradedame veikti prieš savus piliečius. Ir čia prasideda problemos. Beje, ši iniciatyva net ne visada ateina iš valdžios. Pavyzdžiui, konkretus atvejis – knygos. Pačios leidyklos tuos dalykus pradeda apkarpyti ir reikšti savo neva patriotinę poziciją. Nors ją galima ir kitais būdais pademonstruoti“, – teigia G. Potašenka.

Anot jo, „atšaukimo“ klausimas palietė ir kelis projektus, kuriuose jis dalyvavo.

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija / T. Biliūno/BNS nuotr.

„Pavyzdžiui, turėjau keletą projektų ir jie buvo sustabdyti. Tai filmas apie sentikius iš Lietuvos, kuris nebus kuriamas. O antrasis – projektas, kuriame dalyvavo prancūzai, norėję ištyrinėti vieną retą, gražią sentikių bažnyčią. Tačiau šis projektas taip pat buvo sustabdytas. Manau, kad tai nėra normalu. Jei norime kovoti su agresoriumi, turime tai ir daryti, bet kai pereiname prie konkrečių vietos rusų kultūrinių teisių ribojimų, kyla tikrai rimtų klausimų“, – teigia istorikas.

Jis pabrėžia, kad Lietuvoje dažnai neskiriami vietos rusai ir atvykę rusai.

„Pradedame nuo rusiškų pavadinimų temos, Lietuvos rusų dramos teatro pavadinimo problemos ir baigiame rusų kultūros draudimu bei karu Ukrainoje. Bet juk tai labai skirtingi dalykai. Ir mes labai greiti sustatyti Rusiją, rusų kultūrą ir vietos rusus į vieną eilę. Tai nėra teisinga. Problema, ko gero, ta, kad mes nieko nežinome apie Lietuvos rusus, o tai yra atskiras vienetas ir jis yra Lietuvos dalis“, – reziumuoja G. Potašenka.

Kaip jau buvo skelbta, Lietuvoje kai kurios iniciatyvos, paskatintos Rusijos invazijos į Ukrainą, yra nukreiptos ne tik prieš Rusijos valdžią ar Rusijos piliečius. Lietuvos kultūros ministerija pervadino Rusų dramos teatrą, o Kaune pervadinta A. Puškino mokykla. Vyriausybė šiuo metu svarsto planus palaipsniui nutraukti arba apriboti rusų kalbos kaip užsienio kalbos mokymą šalies mokyklose. Lietuvoje uždrausti rusiški televizijos kanalai, be to, paskelbta apie planus pervadinti Rusų gatvę Vilniuje.