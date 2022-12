Spektaklyje jaunimui – pasakojimas apie kolonializmą ir aroganciją kitų kultūrų atžvilgiu

Trupė „Teatronas“ pristato premjerą jaunimui – „80 pasaulių per vieną dieną“. Spektaklyje režisierius Gildas Aleksa eksperimentuoja – jungia teatrą ir cirką.

Režisierius G. Aleksa sako, jog dažniausiai spektakliai paaugliams kuriami apie patyčias ar savęs paieškas. Jis nusprendė pakalbėti apie kolonializmą, neatsakingą kitos kultūros interpretavimą, svetimo krašto neišmanymą keliaujant.

Pačiam tenka nemažai dirbti su paaugliais, aš suprantu, kad jiems rūpi labai globalios temos ir norėjosi pakalbėti apie patį kolonializmo veiksmą. Ne istoriją, bet patį kai mes ateiname į kitą vietą ir nusprendžiame, kad mes geresni ir mes čia galime daryti ką norime. Ką istorija ir dabartinės žinios rodo, kad nepasimokėme mes iš šito dalyko“, – dėsto režisierius.

Spektaklis „80 pasaulių per vieną dieną“ / LRT Stop kadras

Spektaklis įkvėptas šių dienų turtuolių noro keliauti į kosmosą, Adelberto von Chamisso pasakos „Nepaprasta Peterio Šlemilio istorija“ ir Žiulio Verno knygos „Aplink pasaulį per 80 dienų“.

„Mano vaidmuo <...> yra Patricija Paspartytė, paremta Paspartu, personažu, tai yra mergina, kuri įsidarbina į naują darbą, pasiekia didžiąją svajonę ir kelionės metu supranta, kad ne viskas yra kaip yra, kad viskas yra sunkiau ir ji turi keisti savo mąstymą“, – atskleidžia aktorė Milda Jonaitytė.

Kelionėje – ir kitų atradimai, kai senas profesorius supranta, kad reikia ne tik kalbėti, bet ir išgirsti jauną žmogų.

Spektaklis „80 pasaulių per vieną dieną“ / LRT Stop kadras

„Jis nusprendžia susilažinti, kad jis gali apskristi 80 planetų per vieną Žemės dieną, tai reiškia, per 24 valandas. Ir, kaip iš pradžių jis sako, kad kelionė kainuos labai daug pinigų, bet kai apskrisiu, norėsiu, kad tokia pati suma būtų mano sąskaitoje, kitaip jis moka dvigubai. Ir jis skrenda su tuo jaunu žmogumi, su kuriuo kalba kaip ir jo kalba“, – teigia aktorius Julius Žalakevičius.

G. Aleksa ir vienas žinomiausių šiuolaikinio cirko kūrėjų Lietuvoje Džiugas Kunsmanas spektaklyje eksperimentuoja – jungia teatro ir cirko dramaturgiją bei kalbą.

Trečiadienį – spektaklio „80 pasaulių per vieną dieną“ premjera Kauno miesto kameriniame teatre, po to per 5 dienas spektaklis apkeliaus Varėną, Prienus, Vilnių, Ukmergę.