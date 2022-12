Baigiamas statyti Stasio Eidrigevičiaus menų centras Panevėžyje sieks tapti vienu iš lyderių Europoje

Baigiami pagrindiniai bene ambicingiausio Panevėžio projekto – Stasio Eidrigevičiaus menų centro statybos darbai. Būsimas muziejus turi ir naują vadovę, kuri teigia, kad šį menų centrą ateityje mato kaip Panevėžio regiono kultūros simbolį ir vieną Europos meno muziejų lyderių.

Užrašas „Stasys“ ant pastato sienos liudija, kad baigti pagrindiniai Stasio Eidrigevičiaus menų centro statybos darbai. Užrašas toks pat, kaip menininkas pasirašo savo darbus. Pasak statybų projekto vadovės, nors planuota pastatą priduoti kitų metų vasarą, panašu pavyks anksčiau – vasario mėnesį.

„Pastatas jau stovi, turi šildymą viduje, jau darbuotojai gali nešąlantys dirbti čia. Iš tikrųjų, labai daug darbų jau atlikta ir šiai dienai lieka neatliktų darbų gal 20 procentų“, – sako projekto vadovė Vita Bubliauskienė.

Stasio Eidrigevičiaus menų centrą sudarys keturi aukštai su antstatu ir rūsiu.

„Daromi dabar apdailos darbai. Jau liejamos kai kur grindys. Ir šiaip, labai intensyviai darbai vyksta. <.... beveik 3700 kvadratinių metrų, ant pastato yra apžvalgos aikštelė, kubą matome šalia, tai čia bus kino salė“, – toliau dėsto V. Bubliauskienė.

Menų centras turi ir naująją vadovę – ja tapo Vaida Andrijauskaitė – menininkė, darbo patirties turėjusi tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pasak jos, bus siekiama Šiaurės Lietuvoje sukurti dar neturėtas rezidencijas, į jas pritraukiant tiek šalies, tiek užsienio menininkus.

Stasio Eidrigevičiaus menų centras / LRT Stop kadras

„Įvairinti meno ir kultūros lauką Panevėžyje visą tai apjungiant per inovacijas, per bendruomenių įtraukimą, per edukacines programas, kiek įmanoma daugiau skatinant ir lavinant meno ir kultūros dalyvį ir vartotoją“, – tokius būsimo muziejaus tikslus įvardija V. Andrijauskaitė.

Į Panevėžį jau yra atkeliavę ir menininko Stasio Eidrigevičiaus darbai. Šiuo metu jie saugomi laikinoje saugykloje. Iš viso menininkas perduos apie 800 savo darbų, kurių vertė – beveik 3 mln. eurų.

Stasio Eidrigevičiaus menų centras / LRT Stop kadras

„Yra toje kolekcijoje darbų, kurie visiškai nematyti Lietuvoje. Visiškai nerodyti. Tai čia laikome didžiulį siurprizą. <...> Ta kolekcija yra labai įvairi, labai nauja, tikrai viena didžiausių Lietuvoje menininko sukauptų kolekcijų“, – žada menų centro vadovė.

Panevėžyje kuriamas Stasio Eidrigevičiaus menų centras – vienas svarbiausių šio laikmečio regiono kultūros projektų. Tikimasi, kad jis taps Panevėžio reprezentaciniu simboliu.