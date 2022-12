Libertas Klimka. Belaukiant žiemos saulėgrįžos

Sekmadienį advento vainike uždegėme trečią žvakelę, nes didžiųjų žiemos švenčių laukimo metas jau įpusėjo. Dar šiek tiek – ir vakarai nustos ilgėti. Mat nuo gruodžio 13-osios saulutė porą savaičių leisis vis tuo pačiu metu.

Žinia, iki saulėgrįžos, kuri šiemet nutiks gruodžio 21-osios be vienos minutės vidurnaktį, šviesioji paros pusė dar kiek sutrumpės, bet tik todėl, kad rytmetį saulutė „pramiega”, pateka minute vėliau. Laidoje ji jau pasieks kraštinę padėtį horizonto pietvakariuose. Dieną saulutė dabar pakyla labai neaukštai, tik „per kačiargą“ ir greit nugrimzta mariosna. Pasakose ir sakmėse taip paaiškinama: ją ten įkalina vandenų valdovas žaltys Žilvinas... Kaimo žmonės šiuo metų laiku ilgėliau vakaroja namuose. Senovėje – prie balanos, žvakės, aliejaus lemputės, knebinėdami kokius smulkius darbelius. Arba į krosnį įmetę smalingesnę, ilgiau ir šviesiau degančią kelmo nuoskilą – „ugnies mitulį“. Tikėtina, kad kitados gruodžio 13-ąją buvo atliekamos namų židinio ugnies pagerbimo, o gal ir Saulės šaukimo apeigos; tai Šviesos diena. Juk iki šv. Kalėdų belieka dvylika dienų!

Libertas Klimka / E. Genio/LRT nuotr.

Stebėtina, kaip neturėdami tikslių astronominių prietaisų, žmonės sugebėdavo nustatyti tokias kalendorines datas. O tądien ypač svarbūs būdavę ateinančių metų orų spėjimai. Manyta, kad kiekviena tolimesnė diena atitinkanti kitų metų eilinį mėnesį; taigi, kokia gruodžio tryliktoji, toks bus ir sausis, kokia keturioliktoji – toks vasaris, penkioliktoji – kovas ir taip toliau. Svarbu įsidėmėti, kiek kurią dieną šviečia saulė, ir kiek darganoja, kokie siaučia vėjai ir panašiai. Dar burdavo taip: paberdavo prie namų slenksčio dvylika žiupsnelių druskos, įvardydavo juos iš eilės mėnesiais; po kurio laiko žiūrėdavo, kuris labiau sudrėkęs – tas mėnuo ir būsiąs lietingiausias metuose.

Žvakės; žiemos šventės; adventas / Unsplash nuotr.

Krikščioniškame kalendoriuje gruodžio 13-oji sureikšminta kaip šv. Liucijos vardadienis. O šventosios vardas kilęs iš lotyniškojo žodžio lux – „šviesa“. Tai III-IV amžių sandūroje Sirakūzuose gyvenusi mergelė. Neišsižadėjo ji krikščionybės nei grasinama atiduoti į gėdos namus, nei deginama ugnimi, žudoma kalaviju. Iš šventosios legendos buvo sureikšminta tyrumo ir ugnies simbolika, taip reikalinga šio meto gamtos nykimo slegiamam žmogui. Viduramžių misterijose mergelė, apsirengusi šviesiais drabužiais, įnešdavo į bendruomenės menę šventinį pyragą, papuoštą dvylika mažų žvakelių.

Šviesos švente džiaugiasi visos tautos, gyvenančios Baltijos jūros skalaujamose šalyse. Ypač mėgiama ši šventė Skandinavijoje, nepaisant to, kad tų kraštų evangelikai liuteronys nepripažįsta šventųjų garbinimo. Nesgi šiaurėje žiemos dienos dar trumpesnės... Švedijoje ankstų rytą visa miestelį apeina Šviesos mergelė su palyda, kurią sudaro baltais ilgais rūbais ir bruknienojų vainikais pasidabinusios mergelės, nešinos uždegtomis žvakėmis; jas lydi skrybėlėti vaikinai su šviečiančiomis žvaigždėmis rankose. Nuo šv. Liucijos dienos iki Kalėdų ant palangės švedai laiko dvi žvakides, turinčias po šešis lizdus; kas vakarą uždega vis viena žvakele daugiau. Nuo jų ir gatvėje tampa šviesiau. Sakoma, kad tradicija radosi iš noro suteikti viltį pasiklydusiems pusnynuose...

Žiema Lietuvoje / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Neraginu perimti kitų kraštų papročius, tiesiog džiugu, kad kiekvienas kraštas turi savų įdomybių, tautos nepamiršta iš laiko gelmių atėjusių tradicijų. Ogi mes, savo jaukiuose namuose uždegę žvakelę advento vainike, ryškiau pajuntame šeimos tarpusavio artumą. Per tas likusias dvi advento savaites iki didžiųjų žiemos švenčių vaikučiai galėtų savo rankelėmis pasigaminti Kalėdų eglutei puošmenų. Tebūnie jos iškarpytos ar išlankstytos iš spalvoto popieriaus, sunarstytos iš šiaudelių, suvertos iš kankorėžiukų. Vaikų rankų darbeliai – patys mieliausi. Be to, laikas ir sveikinimų atvirukus piešti, kalėdinių eilių bei dainelių pasimokyti. Tas šventės laukimas kartais įdomesnis, nei pati šventė...

Žiema Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Mūsų krašto istorijos įvykių kalendoriuje gruodžio vienuoliktoji reikšminga Lietuvos tarybos 1917 m. deklaracija, skelbiančia Lietuvą nepriklausoma valstybe etnografinėse ribose su sostine Vilniumi. Tai buvo pirmasis politinis žingsnis, įgyvendinant lietuvių tautos valią kurti savo laisvą valstybę. Ir pirmoji diplomatinė pergalė, pasiekta sunkiose derybose su vokiečių okupacinės valdžios atstovais. Juk tuometinėmis sąlygomis nepriklausomybę įgyvendinti tikriausiai buvo įmanoma tik konvencijose su Vokietija... Betgi pasaulio istorinių įvykių raida sparčiai artino ir Vasario 16-ąją…

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.