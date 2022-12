Su Colinu Firthu ir Scarlett Johansson vaidinusi lietuvė: kine ir teatre trūksta istorijų apie tokias moteris kaip aš

Šiomis dienomis Liuksemburge įvyko teatro premjera, į būsimus jos spektaklius bilietai jau išpirkti. Pagal Gintarės Parulytės pjesę jos pačios režisuotas monospektaklis „Lovefool“ sužavėjo vietinius apžvalgininkus, rašiusius, kad „širdį draskanti kelionė į savo vidų, į meilę sau, į vaikystės traumas yra įspūdingai paveiki“.

Gintarei buvo penkiolika, kai Lietuvoje gimusi, Liuksemburge nuo septynerių gyvenusi mergina gavo pasiūlymą nusifilmuoti amerikiečių kino režisieriaus Romano Coppolos, garsaus režisieriaus Franco Fordo Coppolos sūnaus, filme „CQ“ (2001).

Po poros metų jauna aktorė gavo vaidmenį Peterio Webberio filme „Mergina su perlo auskaru“ (2003 m.), o jos partneriai buvo kino žvaigždės Colinas Firthas, Scarlett Johansson. Karjera įsisuko: apie dvidešimt vaidybinių filmų ir serialų, vaidmenys teatre – Gintarės vardas tapo žinomas Liuksemburge.

Gintarė Parulytė / J. Goyd nuotr.

Tačiau prieš ketverius metus kūrėja pajuto, kad jai to negana. „Negali dar dvidešimt metų laukti kažkieno skambučio, nes nuo tavęs mažai kas priklauso. Tai slegia. Kartą per aktorių atranką man pasakė, kad kaip rytų europietė per gerai kalbu angliškai. Tai buvo taškas, – prisimena puikiai lietuviškai, liuksemburgietiškai, vokiškai, prancūziškai ir angliškai kalbanti 37 metų kūrėja. – Aplink save nemačiau imigrančių aktorių, kurios pasuko į rašymą, režisūrą, nesu dirbusi aplinkoje, kurioje jausčiau palaikymą, seserystę, beveik nemačiau temų kine ar teatre, kurios man ar mano draugėms būtų artimos. Nusprendžiau visa tai susikurti.“

Monospektaklis „Lovefool“ / G. Parulytės asmeninio archyvo nuotr.

Pasakoti istorijas – vienintelis kelias

Liuksemburge lyja, lapkritis. Ieškau madingos kavinės „Cereal Lovers“, įsikūrusios Kapucinų teatro kiemelyje. Jaukiai pakvimpa ką tik sumalta kava, barista puikia anglų kalba aptarnauja grupelę bričių. Akis užkliūva už skrajučių prie kasos: lapkričio pabaigoje Liuksemburgo nacionalinis teatras kviečia į Gintarės spektaklio „Lovefool“ premjerą. Gintarė įsiveržia į kavinę kaip viesulas, skirtingomis kalbomis sveikinasi su visais kaip sena, gera pažįstama. Ji tokia čia ir yra – lietuvių kilmės menininkė, kurią daugelis atpažįsta, apie kurią vietos spauda rašo, kad tai kūrėja, kuriai nėra jokių stabdžių, kuri išdrįsta kalbėti apie tai, apie ką kiti nenori.

Gintarė Parulytė / Asmeninio archyvo nuotr.

Ilgaplaukė, šviesiaplaukė, aukšta žaliaakė – Gintarės sunku nepastebėti arba neišgirsti. Lengvai randa kalbą su bet kuo, emocinga – gali tą pačią sekundę prapliupti juoku arba apsiverkti. Ji pilna jėgos, energijos, būdingos menininkams. „Pasakoti istorijas buvo mano vienintelis kelias“, – sako kūrėja.

Šildydama rankose kavos puodelį, Gintarė pasakoja, kaip vaikystėje atsidūrusi tarp dviejų šalių ir kultūrų kabinosi į pasaulį stebėdama aplinką. „Sunkiai išgyvenau vienatvę ir kitoniškumo jausmą, tačiau aplinkos stebėjimas padėjo išlikti, prisitaikyti, o kartu atrasti pagrindą po kojomis“, – prisimena ji.

Liuksemburgas / Shutterstock nuotr.

Gintarės tėvai, Liuksemburge šiandien žinomi oftalmologė Sigita Parulienė ir architektas Nerijus Parulis, su dukra ir vyresniu sūnumi Steponu atsikėlė dirbti į Liuksemburgą dar 1991 metais. Kurį laiką jie buvo vienintelė lietuvių šeima.

„Mokykloje mane žemindavo, vadindavo ateive, ruse, bet namie tėvai skiepijo meilę Lietuvai, pasakojo apie jos istoriją – tai man padėjo įsikibti į savo tapatybę, – prisimena moteris. – Tėvai yra mano herojai. Jie gerai išmoko kalbas, prisitaikė prie kitos kultūros, padarė puikias karjeras ir nepamiršo, iš kur kilę.“

Monospektaklis „Lovefool“ / G. Parulytės asmeninio archyvo nuotr.

Būtent mama labai palaikė Gintarę, kai ši pasakė norinti menininkės karjeros. „Ji tikėjo manimi, o tai sustiprino jausmą, kad esu teisingame kelyje, – sako menininkė ir čia pat susigraudina. – Man pasisekė, nes mano tėvai sovietmečiu neturėjo galimybės svajoti, nepaisant to, kiek širdies jie įdėjo į savo darbus. Kartais jausdavau kaltę, kad štai galiu pasirinkti menininkės kelią ir manęs niekas nespaudė rinktis patogesnį, stabilesnį gyvenimo būdą. Dabar matau, kad neklydau – gyvenu savo svajonių gyvenimą, jaučiu aplinkos palaikymą, ji vertina tai, kas esu.“

Filmuojamas Gintarės Parulytės filmas „Ir jis pasakė „Taip“ / G. Parulytės asmeninio archyvo nuotr.

Gintarė sako pastebėjusi, kad Liuksemburge atvirai kalbama apie sunkius karo ir pokario laikus, o Lietuvoje tokios temos yra dažnai tabu. „Kuo daugiau kenčiu, kuo labiau man skauda, kuo labiau tai slepiu, tuo stipresnė jaučiuosi, grūdinuosi – tai yra labai lietuviška, – sako Gintarė. – O gal palengvėtų, jei pasakytumėme, kad skauda? Gal būtų mažiau savižudybių, smurto šeimose? Gal mažiau smerktumėme vienas kitą, priimtumėme skirtumus, linkėtumėme kitiems gero?“

Briuselyje įgijusi masinių informacijos priemonių ir komunikacijos magistro laipsnį, Gintarė įsidrąsino rašyti. 2017 metais pasirodęs debiutinis jos romanas „Fuck“ Liuksemburge atsidūrė pirmojoje populiariausios nacionalinės grožinės literatūros sąrašo vietoje. Tai istorija apie moterį, kuriai tenka rinktis tarp asmeninės laisvės ir noro tapti mama.

Be Gintarės, Liuksemburgo leidykla „Éditions Kremart“ pristatė dar poros autorių vyrų naujas knygas. „Tik manęs žurnalistai išsijuosę klausinėjo, ar mano knyga yra autobiografinė – gal jie manė, kad moteris neturi vaizduotės ir rašo tik apie save?“ – šypteli ji.

Gintarė Parulytė / G. Parulytės asmeninio archyvo nuotr.

Ir čia pat priduria, kad jai toks klausimas skambėjo kaip pagyra – vadinasi, knygos herojai tokie įtikinami, kad atrodo tikri. „Man buvo svarbu papasakoti apie problemas, su kuriomis susiduria mano artimi draugai – nevaisingumo gydymas yra labai skaudi, neretai gėdinga tema tiek moterims, tiek vyrams“, – sako autorė.

Knygoje Gintarė kalba apie gyvenimą, kurį mato aplinkui: spaudimą sėkmei, prie kurio prisideda ir socialiniai tinklai. „Buvo laikai, kai Liuksemburge vyro algos pakakdavo išlaikyti šeimą, tačiau taip nebėra – neretai dirba abu ir vos suduria galą su galu, – pasakoja Gintarė. – O kur dar vaikas, jo poreikiai, jo teisė į tėvus, kurie nuolat paskendę darbuose.“

Jai pačiai teko palaidoti porą iš gyvenimo pasitraukusių draugų, kurie nesusitvarkė su aplinkos spaudimu, stresu, depresija. Tai – jos kartos tragedijos, apie jas kūrėja kalba drąsiai, iki skausmo atvirai, kartais melancholiškai, o kartu su tam tikra doze juodo humoro, kuris padeda šiek tiek atsitraukti, pažiūrėti į situaciją iš šono.

Kadras iš Gintarės Parulytės filmo „Ir jis pasakė „Taip“ / G. Parulytės asmeninio archyvo nuotr.

Menas visiems

Gintarė puikiai žino, ką reiškia pažiūrėti į savo gyvenimą iš šono, o paskui vėl pasinerti į jį visa galva ir širdimi. Mokslai, darbai, šeimos reikalai praplėtė jos geografiją: menininkė studijavo medijas Briuselyje, mokėsi aktorystės ir režisūros Niujorke, Londone, Berlyne, dirbo ir gyveno Reikjavike ir Vilniuje. Po kelerių metų Islandijoje kūrėja vėl sugrįžo į Liuksemburgą.

„Gyvenimas skirtingose vietose praturtina – pamatai tuos pačius dalykus iš įvairių kampų, – sako menininkė. – Suvoki, kad visur yra grožis, bjaurumas, tiesa ir neteisybė. Noriu apie tai pasakoti.“

Kūrėja sako, kad jai svarbu, jog jos darbus pamatę žmonės taptų atviresni vienas kitam – juk nuteisti kitą, neįsigilinti į jo problemas yra lengviausia. „Tai, kas mums nutinka, mūsų neapibrėžia, bet labai svarbu, kaip elgsimės toliau, kaip gydysime žaizdas“, – sako Gintarė.

Monospektaklis „Lovefool“ / G. Parulytės asmeninio archyvo nuotr.

Apie tai ir jos naujausias darbas „Lovefool“. „Žiūrovai juokėsi, o paskui gailėjosi dėl to, kad juokėsi – tai reakcijos, apie kurias svajojau“, – pasakoja režisierė. Pjesėje pasakojama apie moterį, vardu Grace (angliškai „grace“ reiškia malonę, o heroję vaidina aktorė Kristin Winters), kuri ieško meilės ir pripažinimo, nors pati nesugeba nei priimti, nei suteikti meilės kitiems ar sau.

Vienas iš Gintarės įkvėpimo šaltinių – kassavaitiniai pokalbiai su terapeutu. „Kartą skaičiau įvairių scenaristų pasakojimus apie tai, kas jiems padeda rašant – beveik visi paminėjo terapiją, – sako Gintarė. – Terapijos metu atrastas sąžiningumas persikėlė į mano kūrybą, tapau drąsesnė, atviresnė. Man nėra temų, kurių būtų gėda.“

Terapija jai padėjo nesiteisinti ir dėl to, kad visi jos kūriniai yra parašyti išskirtinai anglų kalba. „Pirmoji mokykla, kurią lankiau Liuksemburge, buvo tarptautinė, o pagrindinė mano kalba tuo metu buvo anglų, – sako režisierė. – Nebeklausiu savęs, gal galėčiau kitaip rašyti. Niekam nieko nesijaučiu skolinga.“

Monospektaklis „Lovefool“ / G. Parulytės asmeninio archyvo nuotr.

Anglų kalba Vilniaus mažajame teatre ji suvaidino ir savo pirmąją monopjesę „Lietuvė ateivė bananų šalyje“ (2018). Joje atsispindi vaikiški prisiminimai iš 9-ojo dešimtmečio Lietuvos, emigracija į Liuksemburgą, šaknų paieškos, emocinė izoliacija, baimės.

„Spektaklis ir Liuksemburge, ir Lietuvoje buvo sutiktas gausiais plojimais, bet gailiuosi, kad jis buvo parodytas tik dideliuose miestuose – norėčiau, kad mano darbus pamatytų daugiau ir įvairių žmonių“, – sako režisierė.

Kadras iš Gintarės Parulytės filmo „Ir jis pasakė „Taip“ / G. Parulytės asmeninio archyvo nuotr.

Gintarė norėtų „Lovefool“ parodyti Lietuvoje, į kurią planuoja sugrįžti pagyventi. „Mane įkvepia sutikti lietuviai, kurie ne tik kuria aukštos kokybės meną, bet ir kovoja už atviresnę Lietuvą – norėčiau tapti tos aplinkos dalimi“, – sako ji.

Gintarė tiki, kad svajonės išsipildys. „Manau, yra vieta tokioms kaip aš, kurios daug dirba, yra jautrios, atviros. Noriu kalbėti apie viską be jokių stabdžių: prievartą, traumas, meilę, nemeilę, tapatybės paieškas. Man svarbu dalytis, surasti ryšį su kitais“, – sako kūrėja.

Vita Vilimaitė Lefebvre Delattre / D. Babravičiūtės nuotr.

Idėjų lengvumas

Po repeticijų teatre Gintarė skuba į montažinę – jos dienos minutės suskaičiuotos. Šiuo metu ji montuoja trečią trumpametražį savo filmą, rašo scenarijų pirmam vaidybiniam filmui, kuria humoristines serijas interneto platformai „Ladybits“.

Pirmasis Gintarės režisūrinis bandymas, trumpametražis filmas „Ar tai yra tavo tikrasis darbas?“ (2019), pasakojo jos pačios istoriją: lietuvių kilmės aktorė Liuksemburge patiria įvairius profesinius pažeminimus ir bando išsilaisvinti iš negatyvių patirčių. Antrasis, „Ir jis pasakė „Taip“ (2022), yra apie vyro ir moters pasimatymą. Jie yra įsimylėję, pažeidžiami, skirtingų kultūrų ir suvokiantys, kad jiems nelemta būti kartu. Filmas tarptautiniame Tiranos kino festivalyje „Panorama“ sekcijoje laimėjo „Divergent Minds“ kategorijos pagrindinį prizą. Komisiją sužavėjo, kaip per su humoru parašytus personažų dialogus puikiai atsiskleidžiama herojų drama. „Svarbu suvokti, kad žmonės, kurie tavęs nepažįsta, mano, kad tu turi talentą, ir už tai nereikia niekam nieko duoti, kaip vis dar manoma šioje industrijoje“, – sako režisierė.

Gintarės Parulytės filmo plakatas / G. Parulytės asmeninio archyvo nuotr.

Šiuo metu sėkminga kūrėja gali pati rinktis, su kuo dirbti ir kaip dirbti. Aikštelėje ji stengiasi sukurti šiltą, jaukią nuotaiką, o aktores renkasi iš įvairių amžiaus grupių, skirtingų kūno tipų.

„Užsidirbu iš to, ką dabar darau, bet puikiai pamenu, kad taip buvo ne visada, buvo ir nesėkmių, apie kurias daugelis vengia kalbėti“, – pripažįsta režisierė. Nesvarbu, kokie būtų jos pasiekimai, kūrėja norėtų neprarasti debiutantės nekaltumo ir atsispirti spaudimui sukurti kažką, kas pakeistų pasaulį.

„Man įstrigo mintis, kurią išgirdau per kanadiečių rašytojos Sheilos Heti kūrybinio rašymo dirbtuves: „Pasitikėk idėjomis, kurios ateina pas tave lengvai“, – sako Gintarė. – Tam, kad sukurtum kažką gero, nebūtinai reikia siaubingų kančių.“

Gintarės Parulytės filmo plakatas / G. Parulytės asmeninio archyvo nuotr.

Už moterų temas ekrane ir scenoje kovojanti kūrėja mano, kad feminizmas – tai lygios teisės. „Žmonės turi kalbėti garsiai, kad juos išgirstų, nes jie tiesiog nori taikos, erdvės, kurioje galėtų saugiai dirbti ir ramiai gyventi“, – sako Gintarė.

Ji įsitikinusi, kad tam, jog moterys galėtų daryti tai, ką nori, reiktų, kad vyrai irgi kovotų už jas. „Tai ilgas kelias, bet privalome išmokti kovoti vieni už kitus, ne tik mąstyti apie save“, – sako kūrėja.

Gintarė Parulytė / Asmeninio archyvo nuotr.

Kai baigsis premjeros, Gintarė vėl pasitrauks į savo namų tylą, rašys. Gal tai bus Vilniuje, kur ji kuria antrus namus. O ten bus daug knygų lentynų, virtuvėje būtinai bus galima rasti svarainių arbatos – naktys, kai rašydavo su vyno taure ir cigarete, liko praeityje. „Ten, kur ramybė, ten mano namai, ten mano laisvė, – sako kūrėja. – Įsimylėjau gyvenimą, kuriame atradau save.“