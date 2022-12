Renata Karvelis. Kapinės kaip galios teritorija

Žymiausios Europos kapinės su meniškais antkapiais, skulptūromis, šeimos koplyčiomis suformavo savotiškus istorinius parkus arba memorialinius muziejus.

Kapinių kraštovaizdis ir architektūra glaudžiai susijusi su to krašto įvykiais: skaitant epitafijas antkapiuose, vardus, pavardes ir religijos simbolius juose, galima atkurti visos šalies kultūros istoriją. Mauro Felicori rašo: „<...>, apsilankęs Lietuvos kapinėse, patyriau įsimintiną ir jaudinančią istorijos pamoką. Klajodamas tarp žuvusių kareivių kapų ir memorialų karo aukoms, žvelgdamas į Lietuvos įžymiausių politikų antkapinius paminklus, pirmiausia susimąsčiau apie Lietuvos ir Rusijos, vėliau apie Lietuvos ir Sovietų Sąjungos tarpusavio santykius, Lietuvos ir Lenkijos istorinę praeitį, apie neseniai iškovotą nepriklausomybę, <...>.“

Įsirudenėjus pakviečiau tauragiškius kartu patyrinėti Senąsias Tauragės kapines – nepakartojamą pastarųjų dviejų šimtmečių skulptūros meno krypčių „katalogą“, kuriame užfiksuotos pasienio gyvenimo įtampos.

Kai dabartinės Lietuvos teritorijos 19 a. priklausė carinei Rusijai, Tauragė, kaip pirmasis didesnis pasienio miestelis greta strategiškai svarbaus plento Tilžė–Ryga, turėjo savotiškai įtvirtinti carinės Rusijos imperiją. Pastatytas reprezentacinės, gal net, sakyčiau, „propagandinės“ išvaizdos muitinės pastatas – „Tauragės pilis“. Greta muitinės, ant senųjų katalikų kapinių, iškilo įspūdingai atrodžiusi penkių kupolų stačiatikių cerkvė, turėjusi atliepti atkeldintų į Tauragę muitinės ir administracijos pareigūnų religinius poreikius. Kaip mėgstu hiperbolizuoti, „čia kadaise stovėjo pusė Kauno soboro grožio“.

Žuvusių karių antkapiai, virtę santvarkos simboliais, dominuojant skirtingiems naratyvams vertinami nevienodai.

Pagal tuometį miesto rengybos planą krikščioniškų konfesijų tikintiesiems įkurtos bendros kapinės, o jose išskirti panašaus dydžio plotai katalikams, evangelikams liuteronams ir stačiatikiams. Reikia priminti, kad šiame krašte iki tol ramiai ar neramiai gyveno katalikai, greičiausiai žemaičiai, evangelikai liuteronai – turbūt Rytprūsių lietuvininkai, ir vokiečiai, žydų bendruomenė.

Iš 19 a. iki šių dienų Senosiose Tauragės kapinėse išliko kirilica ir gotišku šriftu įrašyti geležiniai ir akmeniniai antkapiai – jie etnokonfesinių mažumų, kurios kadaise čia gyveno. Tarpukariu „pusę Kauno soboro grožio“ parduota ir nugriauta. Tauragėje likusi negausi stačiatikių bendruomenė pasistatė kuklią koplyčios dydžio cerkvę savo turėtoje kapinių teritorijoje. Šiandien aplink ją speičiasi patys seniausi stačiatikių antkapiai. Kaip rašo kraštotyrininkas Edmundas Mažrimas: „<...> tarp šių kapų pajunti Rusijos imperijos dvelksmą, <...>.“ Čia laidoti aukšto socialinio sluoksnio tikintieji.

Tarpukaryje įvyko daugiau pokyčių kapinių architektūroje. Priešais jas buvusi laisva erdvė išnaudota įrengiant Lietuvos savanorių ir karių kapines, o po Antrojo pasaulinio karo čia jau laidoti sovietiniai aktyvistai ir žuvę sovietiniai kariai. Žuvusių karių antkapiai, virtę santvarkos simboliais, dominuojant skirtingiems naratyvams vertinami nevienodai. Taigi, fasadinėje katalikų pusėje plečiamos kapinės nepriklausomybės kovose žuvusių karių kapais – ant jų aiškiai išartikuliuota Lietuvos simbolika. Kodėl tokių ženklų lygiagrečiai nėra priešais liuteroniškus evangeliškus kapus? Kaip rašoma šįmet išleistoje Sondros Vaišvilaitės knygoje „Šviesybių namai“, gal todėl, kad pasienio krašto evangelikai liuteronai nesitapatino su lietuviais.

Ruošdamasi ekskursijai keliskart čia lankiausi, atsitiktinai sutikti žmonės net nenutuokė, kad Senosiose Tauragės kapinėse yra evangelikų liuteronų kapų.

Senieji kapinių vartai prarado savo pirminę funkciją. Iki šių dienų išlikęs tik vienišas raudonų plytų stulpas paskendo tarp kitų antkapių, todėl Senosios Tauragės kapinės nebeturi simboliškų tikrųjų vartų, kur, pasak liaudiškų prietarų, budi paskutinio palaidoto kapinėse siela. Budi ir laukia. Vis dėlto įžengus pro „netikrus“ vartus į Senąsias Tauragės kapines, vienas su kitu dėl dėmesio ima konkuruoti paminklai, obeliskai ir cerkvės kupolas. Architektūrinė kapinių kakofonija simbolizuoja realią įtampą – juk šalis agresorė kitame Nemuno krante. Kitame Nemuno krante šviečia „Z“ raidė.

„O kaip su Gediminaičių stulpų formos Lietuvos kariuomenės karininko Leono Kybarto antkapiu? – ekskursijos metu paklausiu grupės. – Kas būtų, jei ta siena „priartėtų“ ir staiga Senosios Tauragės kapinės patektų į šalies agresorės teritoriją?“ Turint omenyje, kad 1923 m. prijungus Klaipėdos kraštą, siena iš tiesų ėmė ir pasislinko, tik toliau nuo Tauragės. Brandesnio amžiaus tauragiškiai atsakė, kad toks antkapis sovietmečiu tikrai čia nebūtų stovėjęs. Na, jie žino geriau, juk tuo metu gyveno. Ir iš viso, sovietiniais metais šioms kapinėms buvo iškilusi reali egzistencinė grėsmė – jos uždarytos, norint praplėsti greta buvusio gamybinio kombinato teritoriją. Žmonės savo artimųjų palaikus turėjo ekshumuoti, todėl šiandien Senosiose Tauragės kapinėse nebėra ir dalies antkapių. O kur dar metalo laužo vajus, su kuriuo pradingo nemažai krašto kultūros atminties.

Tolstant nuo kapinių vartų ir cerkvės į kapinių gilumą, pagal to meto madas keičiasi antkapiai. Jie pamažu visose trijose konfesiniuose plotuose vienodėja, vardai ir pavardės ant jų lietuvėja. Trinasi etnokonfesinių bendruomenių kapinių ribos. Ruošdamasi ekskursijai keliskart čia lankiausi, atsitiktinai sutikti žmonės net nenutuokė, kad Senosiose Tauragės kapinėse yra evangelikų liuteronų kapų. Būtent šios tikinčiųjų bendruomenės kapinių plotas, paskirtas jiems dar 19 a., dabar yra apytuštis. Antrojo pasaulinio karo metu repatriacija visiškai ir negrįžtamai sunaikino Tauragės vokiečių bendruomenę. Tačiau tikrą mįslę užmena ypač įdomus čia likęs krikšto formos akmeninis paminklas, pastatytas ant 1876 m. mirusio jaunuolio kapo. Kaip pasakojo Tauragės evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Dikšaitis, nieko panašaus šiuose kraštuose jam neteko matyti.

Ekskursijai po Senąsias Tauragės kapines padėjo pasiruošti minėto kraštotyrininko knyga, išleista 2016 m. Kai kurie antkapiai buvo nufotografuoti, todėl dabar nesudėtinga palyginti, kaip keičiasi kapinių vaizdas. Pavyzdžiui, leitenanto Jurgio Hesso, žuvusio 1927 m. Tauragės sukilime, antkapinis paminklas sutvarkytas, o kavalerijos generolo Morico fon Šulco šeimyninis kapas per šešerius metus gerokai apiro – nuardyti penki betoniniai iki tol buvę kapų apvadai, liko abstraktus bekryžis antkapis. Žmonėms to nežinant, per šį kapą jau sumintas takas. Net kyla abejonė, ar tokia asmenybė Tauragės krašte gyveno. Be to, jei ir gyveno, tai kaip kalbėti apie kavalerijos generolą, dalyvavusį mūšiuose malšinant Lenkijos ir Lietuvos sukilimus? Antkapių transformacijos tarsi žmogaus atmintis – ką norime prisiminti, tą ir saugome.

Senosiose Tauragės miesto kapinėse nuo jų atidarymo pradžios buvo laidojami katalikai, evangelikai liuteronai ir naujakuriai stačiatikiai. Per beveik du šimtus metų vienų konfesijų plotai kapinėse plėtėsi, kitų – traukėsi, nes žmonių gyvenimai klostosi nebūtinai taip, kaip valstybės. Šįmet, Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, Lietuvoje stichiškai imta šalinti sovietinius simbolius, kurių buvo ir kapinėse. Ukrainoje žūva daug abiejų pusių karių ir ką simbolizuos jų antkapiai po daug metų, turbūt priklausys nuo to, kokioje sienos pusėje jie bus palaidoti.

