Susitarti su savimi, žmonėmis ir miestu – Kaunas atsisveikina su Europos kultūros sostinės titulu

Šeštadienį „Žalgirio“ arenoje Kaunas atsisveikina su „Europos kultūros sostinė 2022“ titulu. Baletorija „Sutartis“ yra paskutinė šiuolaikinio Kauno mito trilogijos dalis, bet „Kaunas 2022“ atstovų teigimu, tai yra tik pradžia – dabar jau viskas persikelia į kauniečių bei miesto svečių kūnus. Renginį lydį ir Kauno žvėries mitas, tad kūrėjai tikisi, kad žiūrovai ras sutarimą ir su savimi, ir su savo vidiniais „žvėrimis“.

„Čia yra pradžia to, kas iš tikrųjų liks. Tūkstančiai žmonių dirbo prie šio projekto, jie jau viską padarė. Dabar jau viskas priklauso nuo visų kitų žmonių, kurie gyvena mieste ir Lietuvoje: ką jie pamatė, ką jie išmoko, ką norėtų toliau tęsti“, – teigė „Kaunas 2022" mito trilogijos kuratorius Rytis Zemkauskas.

Rytis Zemkauskas / T. Biliūno/BNS nuotr.

Svarbiausia, anot jo, kad dabar reikia padaryti pauzę: reikia palaukti, kol žmonės pasiilgs.

„Ir tai, ko mes pasiilgsime, bus geriausias mūsų palikimas“, – pridūrė R. Zemkauskas.

Kalbėdamas apie trilogiją, R. Zemkauskas priminė, kad tai yra pasakojimas apie miesto kelionę iš laikinosios į šiuolaikinę.

„Miestas nubunda, miestas susitinka save, supranta savo problemas, prieštaringumą ir galiausiai sudaro sutartį pats su savimi. Gyventi nuo šiol geriau – gal tokia žinutė būtų“, – sakė jis.

„Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ uždarymo programa „Sutartis“ prasidėjo. Repeticijos akimirka. / L. Žemgulio nuotr.

Susitarti su savimi ir su savo „žvėrimis“

Tad „Sutarties“ veiksmas vyksta scenoje, kurioje pripilta apie 40 tonų vandens, puošia keliolika pušų. Anot kūrybinės komandos, čia bus 30 šokėjų, 50 choristų, o šalia ir muzikantai, solistai.

„Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ uždarymo programa „Sutartis“ prasidėjo. Repeticijos akimirka. / L. Žemgulio nuotr.

Režisierius Gediminas Šeduikis, kalbėdamas apie „Sutartį“, pabrėžė, kad tai – gana platus žodis.

„Tai yra sutartis mūsų pačių su mumis pačiais, su mūsų artimaisiais, draugais, giminaičiais, kaimynais, miesto gyventojais. Tai yra mūsų susitarimas“, – komentavo G. Šedukis.

Priminęs, kad mitinio žvėries idėja yra kaip jungiamoji, kuri atsikartoja per visas trilogijos dalis, jis pridūrė, jog kūrybinė grupė leido visiškai laisvai interpretuoti šią mintį, už tai yra labai dėkingi.

Gediminas Šeduikis / T. Biliūno/BNS

„Nebuvome įsprausti į kažkokius rėmus. Visos dalys yra stipriai skirtingos ir galbūt tai yra stiprioji pusė. Mums, kaip menininkams, leido labai paprastai ir nuoširdžiai kurti, kaip mes kiekvienas supratome šią istoriją“, – pasakojo jis.

G. Šeduikis tiki, kad žiūrovams renginys bus įsimintinas

„Mes nenorime moralizuoti ar įteigti, mes norime, kad kiekvienas žiūrovas išsineštų savo dalelę ir kad tai nebūtų uždarymas. Simboliškai mes vadiname tai uždarymu, bet kaip tik tai yra dar kažkieno pradžia, kad žiūrovai tai, ką išsineš iš mūsų, laikytų savyje ir augintų toliau“, – sakė „Sutarties“ režisierius.

Baletorijoje šokėjas Petras Lisauskas įkūnys mitologinį žvėrį. Jo teigimu, didžiausias iššūkis – nestabdyti savęs ir atitikti idėjas.

„Nesijaučiu ne vietoje. Viskas yra labai gerai. Koks tas žvėris? Ko gero, kiekvienas pagal save sprendžia. Tai yra daugiau apie vidinį žvėrį ir susitarimą su savo vidiniais žvėrimis, kurių, man atrodo, mes visi turime“, – komentavo P. Lisauskas.

Petras Lisauskas / T. Biliūno/BNS nuotr.

„Aš tikiuosi, kad žiūrovai atpažins savo vidinius žvėris. Jeigu po šio spektaklio žiūrovas išeis su noru neneigti savo vidinio žvėries ir su juo susitaikyti bei nukreipti žvėrišką energiją pozityviąja prasme geromis linkmėmis, tada, man atrodo, tas susitarimas bus“, – pridūrė jis.

Kokios stichijos siautėja mieste?

Libreto autorė Daiva Čepauskaitė teigė, kad mėgino improvizuoti idėjos autorių pasiūlyta tema – mitinio Kauno žvėries tema.

„Mėginau įsivaizduoti – kas gi tas Kauno žvėris? Suvokiau jį kaip kažkokį miesto gaivalą, energiją, stichiją ir tiesiog įjungiau vaizduotę, mėginau įsivaizduoti, kokios stichijos mieste siautėja. Pirmiausia atradau vandenį, nes Kaunas yra tarp dviejų upių. Vanduo gali būti kaip gyvybės arterijos ir kaip grėsmė, nes Kaunas yra daug nukentėjęs nuo potvynių. Bandžiau stichiją įsukti, sukurti įtampą tarp energijos, vedžiau lyg siūlą per Kauno istoriją, kuri yra nelinijinė, trūkinėjanti“, – pasakojo D. Čepauskaitė.

Daiva Čepauskaitė / T. Biliūno/BNS nuotr.

Kita stichija, anot jos, kuri galbūt labiausiai išryškėjo tarpukariu – urbanistinė jėga, miesto pramonė.

„Skaičiau daugybę istorinių knygų, daug kas nesutilpo į siužetą, bet man tai tarnavo kaip miesto energijos. Kūriau įtampą, kad geležis gali tarnauti žmogui kaip teigiama jėga ir tuoj pat jungiasi karo geležis į miesto simfoniją. Vertikali istorija atsirito iki mūsų dienų“, – teigė teksto autorė.

Transformuojami kostiumai

Gan unikali patirtis šokėjams ir choristams bus vanduo scenoje. Pasak scenografijos autorės Sigitos Šimkūnaitės, visi iššūkiai buvo išsprendžiami, nes dirbta prie projekto apie metus.

Sigita Šimkūnaitė / T. Biliūno/BNS nuotr.

„Viską, ką sugalvojome, atrodo, gerai suplanavome ir panašu, kad viskas gan lengvai įvyko ir pasistatė. Galvodama apie Kauno kultūros sostinės uždarymą, kėliau sau klausimas – kas yra tas miestas? Kaip jis atsirado? Apie pačią miesto genezę. Miestai formuodavosi prie vandens, Kaunas – prie Neries ir Nemuno santakos, o pas mus ir pagrindiniai personažai yra Neris ir Nemunas. Tai man pasirodė, kad šį elementą aš privalau panaudoti“, – dalinosi mintimis S. Šimkūnaitė.

Taip pat, anot jos, svarbu buvo parodyti žemę, kurioje miestas auga ir atsiranda visa urbanistika.

„Galiausiai priėjau prie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslo. Pagrindinis vaizdinys – paveikslas „Ramybė“, kuris turėtų atgyti“, – užsiminė scenografijos autorė.

Kostiumų dailininkė Sandra Straukaitė teigė, kad kostiumai yra pritaikyti, transformuojami, kad baletorijos metu atitiktų šokio nuotaiką, estetiką.

Daiva Straukaitė / T. Biliūno/BNS nuotr.

„Nedažnai Lietuvoje matome 30 šokėjų, šokančių vandenyje, ir 50 choristų. Čia yra iššūkis, bet iš tikrųjų manau, kad mums buvo svarbu išlaikyti Čiurlionio estetiką, išlaikyti koloritą, kad scenografija derėtų su kostiumais, kad niekas nebūtų svetimkūnis. Man įdomiausia buvo sukurti kostiumą, kuris tiktų daugybėje variantų, jį galima būtų transformuoti. Nereikia prikurti labai daug rūbų, galima vieną kostiumą transformuoti“, – pasakojo S. Straukaitė.

Choreografijos autorė Agnija Šeiko minėjo, kad reikėjo S. Šimkūnaitės sukurtą scenografiją padaryti gyvą, apgyvendinti ir sukurti visą mitą, istoriją.

Agnija Šeiko / T. Biliūno/BNS nuotr.

„Tai yra be galo įdomu, nes mes retai turime galimybių kurti masinius spektaklius, ypač dar su vandeniu, skirtingais reljefais, rekvizitais. Todėl tai išpildyti buvo be galo įdomu: ieškoti naujų judesio formų, brėžinių, kompozicijų. Aš pati, kaip ir visa komanda, rėmiausi M. K. Čiurlionio paveikslais, ten be galo daug inspiracijos. Visą kompoziciją kūrėme tarsi eidami iš vieno paveikslo į kitą“, – sakė A. Šeiko.

Vanduo scenoje, pasak jos, tikrai nėra kliūtis.

„Jau kurdama choreografiją labai stengiausi mąstyti, kaip vanduo juda, kaip kūnas juda. Tai yra ta duotybė, kuri pakeičia pačią formą“, – sakė A. Šeiko.

Unikalus kūrinys

Scenoje žiūrovai išvys ir Nemuną bei Nerį – juos įkūnys atitinkamai Jeronimas Milius bei Monika Pleškytė.

Monika Pleškytė ir Jeronimas Milius / T. Biliūno/BNS nuotr.

„Dainuosime vandenyje ir ne tik. Jau darosi įprasta dirbant su G. Šeduikiu. Tai yra viena iš motyvacijų dalyvauti tokiuose pastatymuose, kol kas tik su juo vandenyje pabūni. Vanduo duoda plius tūkstantį efekto“, – sakė J. Milius.

„Tikriausiai pirmą kartą Lietuvoje vyks tokia ypač sinchroniška baletorija. Tai yra vienetinis reginys ir vaizdas“, – teigė M. Pleškytė.

J. Miliaus teigimu, upės – simboliniai mitologiniai personažai.

„Žmonės kiekvienu laikotarpiu kažko bijojo ir nesuprato ir buvo linkę kažkaip viską mistifikuoti. Mes esame nuo tos mitologinės abstrakcijos iki paprasčiausių žmonių“, – komentavo J. Milius.

„Nuo vyriško ir moteriško prado“, – pridūrė M. Pleškytė.

Zita Bružaitė, meninės idėjos autorė ir kompozitorė, sakė, kad viskas išsirutuliojo iš minčių magmos ir nuėjo iki garso.

Zita Bružaitė / T. Biliūno/BNS nuotr.

„Paskui pasiekė libretas, vėliau kalbama, kaip scena atrodys. Galima sakyti, kad tai yra bendras mūsų darbas ir muzika yra viena iš sudedamųjų dalių. Čia yra ir šokis, ir dainavimas, ir puiki scenografija. Viskas sudaro tokią visumą. Prieš repeticijas klausiausi ir mąsčiau: kaip suaugo per kelias dienas į tokį vientisą pavidalą, kad sunku būtų tuos segmentus atskirti“, – sakė Z. Bružaitė.

Ką išvys žiūrovai?

Remiantis „Kaunas 2022“ informacija apie baletoriją „Sutartis“, ją sudaro šešios dalys. Pirmoji – įžanga – apie žvėries medžioklę.

„Sutartis“ – mėginimas kurti simbolinį miesto gimimo mitą. Veiksmas prasideda mitinio žvėries medžioklės dviejų upių santakoje scena, kurioje karaliauja laukinės gamtos stichija ir ritualai. Senųjų legendų erdvėje iš atskirų garsų susiformuoja miesto vardas – Kaunas“, – rašoma „Kaunas 2022“ puslapyje.

Antroji dalis apima miesto augimą: laukinis legendų pasaulis virsta civilizacija, žmonės – miestiečiais.

„Sutarties“ kūrybinė komanda / T. Biliūno/BNS nuotr.

„Miesto aikštės šurmulyje vyksta amatininkų turgus, susipina šiuolaikinio šokio ir eisenos fragmentai, prekeivių ir upeivių karalystė. Gyvenimas verda ir teka gyvybės arterijomis – upėmis, kurios maitina ir turtina miestą ir miestiečius“, – teigė „Sutarties“ kūrėjai.

Trečioji dalis atskleis potvynio pavojų, nes nuo jų miestas buvo nukentėjęs ne vieną kartą.

„Potvynis realus ir poetinis-metafizinis. Miesto upių energija prasiveržia užtvindydama miestą, miestiečiai stengiasi sutilpti į simbolinį Nojaus laivą ir išsigelbėti. Girdisi viltingas merginos – Neries – balsas, visur jaučiama žvėries dvasia, kuri galėtų apsaugoti miestą, bet ar visi bus išgelbėti? Ar visi bus priimti?“ – užuominomis kalbama „Kaunas 2022“ puslapyje.

Ketvirtoje dalyje pereinama prie pramonės stichijos: nepaisant gamtos išdaigų, miestas ir toliau vystosi – auga pramonė, tiesiamas geležinkelis, statomi tiltai, vis labiau sutramdomos ir žmogui pajungiamos gamtos stichijos.

„Kaunas 2022“ trilogijos „Sutartis“ repeticija / T. Biliūno/BNS nuotr.

„Urbanistinėje dalyje atsispindi tam tikras robotiškumas. Tačiau kiekvienas mokslo ar pramonės vystymasis turi ir tamsiąją pusę, todėl progresyvioji miesto pramonė virsta militaristiniu pavojumi ir pereina į karo bei okupacijos epizodus“, – taip šią dalį apibūdino „Kaunas 2022“.

Penktoji dalis apims karą.

„Karas – svetimos išorinės jėgos įsiveržimas, tačiau ne mažiau baisesnė mūsų pačių tarpusavio nesantaika, bet kurį miestą griaunanti iš vidaus, silpninanti jo energiją, stabdanti jo klestėjimą ir augimą. Tai miesto, esančio kiekviename iš mūsų, griūtis, neatpažintas žvėris, tamsioji mūsų sielos pusė“, – ko tikėtis šioje dalyje minėjo „Sutarties“ kūrėjai.

O šeštojoje dalyje – susitaikymas ir laisvė: miestiečiai turi augti kartu su savo miestu, tik tuomet gyvensime klestinčiame mieste. Tam reikalinga „Sutartis“.

„Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ uždarymo programa „Sutartis“ prasidėjo. Repeticijos akimirka. / L. Žemgulio nuotr.

„Susitarimas su savimi, su visais žmonėmis ir savo miestu. Tai išorinio miesto ir kiekvieno iš mūsų vidinio miesto sąjunga: praeities santaika su dabartimi ir dabarties su ateitimi, priėmimas miesto istorijos tokios, kokia ji yra, – nepagražinta ir nesuvaidinta. Tai santarvė tarp proto ir širdies, tarp mokslo ir poezijos. Tai – miesto kodeksas, pagal kurį kiekvienas šiame mieste yra laisvas ir orus. Kaunas visada buvo garsus savo kova už laisvę ir laisvės kovotojais“, – taip aprašyta paskutinė baletorijos dalis.

„Sutartis – mūsų laisvė, mūsų pažadas. Tai mūsų tikėjimas, kad ateityje dviejų upių santakoje mūsų miestas augs, gyvens ir klestės“, – pridūrė „Kaunas 2022“ atstovai.