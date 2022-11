Architektūros istorikas: reikia ne griauti senus pastatus, o juos atnaujinti, tai – tvaresnis gyvenimas

Praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi olandų architektūros istorikas ir kritikas Hansas Ibelingsas. Architektūros fondo organizuojami „A pokalbiai“ šį sezoną susitelkia į klaidą – ką ji reiškia architektūroje. Viena iš galimų klaidų – industrinė revoliucija, ji ne tik paskatino modernios architektūros raidą, tačiau ir paspartino klimato atšilimą. H. Ibelingsas šią įtampą aptarė ir paskaitoje Nacionalinėje dailės galerijoje. LRT KLASIKOS laidoje „Pakeliui su klasika“ su olandų istoriku kalbėjosi Jonas Minialga.

– Ar architektūra lemia didelę dalį globalinio atšilimo?

– Be abejonės. Jei pažiūrėtume į tai, kiek medžiagų mes, žmonės, sunaudojame, turbūt apie 50 proc. keliauja į pastatų statybą. Energijos, išteklių gausa reiškia, kad architektūra, pastatų statymas turi milžinišką įtaką aplinkai ir globaliniam atšilimui.

– Kada pradėjome eiti bloga linkme ir kada visa tai prasidėjo?

– Na, yra daug nuomonių, kada visa tai prasidėjo, bet akivaizdu, kad industrinė revoliucija buvo tas momentas, nuo kurio pradėjo sparčiai augti CO 2 emisijos. Man tai kritinis taškas, nes aplink 1800-uosius matome industrinės revoliucijos, globalinio atšilimo pradžią, bet industrinė revoliucija visada siejama ir su moderniosios architektūros pradžia. O tai reiškia, kad industrinė revoliucija suteikė sąlygas vystytis moderniajai architektūrai.

Hanso Ibelingso paskaitos akimirka / E. Martinkevič/Architektūros fondo nuotr.

– Kokios bus pagrindinės idėjos, pagrindiniai aspektai, kuriuos aptarsite diskusijoje?

– Mano paskaitos tema yra susijusi su knyga, kurią jau esu baigęs rašyti ir kuri, tikiuosi, bus išleista kitų metų pradžioje. Knyga vadinasi „Modernioji architektūra: globalinio atšilimo istorija“. Joje mėginu dar kartą panirti į moderniosios architektūros istoriją, tačiau žvelgiu į ją ne tradiciniu požiūriu, o iš šiandienės perspektyvos, turėdamas omeny klimato pokyčius ir ekologinį nuosmukį.

Knygoje bandau gilintis į architektūrą dviem būdais. Pirmasis, kuomet į pastatus, kuriuos visi žino iš moderniosios architektūros istorijos, žvelgiu pro globalinio atšilimo prizmę.

Ir antrasis, kuomet atskleidžiu architektūrą, kuri iki šiol niekada nebuvo priimta rimtai, nes anuomet buvo laikoma kaip veikianti prieš augimo ir progreso idėją. Tačiau būtent tokios architektūros kūrėjai dar 19 amžiuje parodė, kad jie suvokia mus supančią gamtą, pastatų įtaką klimatui ir ekologijai.

[...]

– Knyga skirta visiems ar konkrečiai šios srities žmonėms?

– Knyga skirta architektūros pasaulio žmonėms. Nors ir manau, kad ši tema nusipelno daugiau dėmesio, ją parašiau būtent šiai auditorijai, nes tikiu, kad mums reikia daugiau diskusijų.

Diskusijos, aišku, vyksta, bet norėjau prisidėti prie jų kalbėdamas apie architektūrą iš istoriko pusės. Manau, kad tai, kaip mes matome architektūrą dabar, priklauso nuo to, kaip mes žiūrime į praeitį. Keisdami savo požiūrį į praeitį, galime pakeisti tai, kaip matome dabartį.

– Ar yra sprendimo būdų? Ar mes galime ką nors dėl to padaryti?

– Manau, galime ką nors padaryti. Privalome pakeisti požiūrį į tai, kaip suvokiame statybų pramonę. Taip, mes turime suvokimą apie tvarumą, apie tai, kad turime statyti ekologiškesnius pastatus, tačiau dažnai sakome: „Gerai, dabar ką nors nugriausime ir pastatysime tvaresnį, gamtai draugiškesnį pastatą.“ Man atrodo, kad tokia mąstysena nėra teisinga.

Bandau įsivaizduoti architektūrą, kuriai nereikia tiek daug griovimo ir statymo, nes visas šitas medžiagų eikvojimas, jų pervežimas iš vienos vietos į kitą yra nereikalingas. Dažnu atveju tvariausias sprendimas – palikti tai, ką turime, ir nieko drastiškai nekeisti. Manau, mums reikia atsikratyti idėjos, kad augimas yra progresas. Tarkime, architektūroje dažnas problemos sprendimo būdas yra tiesiog papildomi kvadratiniai metrai, daugiau erdvės, didesnis pastatas.

Hansas Ibelingsas. Akimirka iš renginio / E. Martinkevič/Architektūros fondo nuotr.

Tačiau viliuosi, jog mes galime pabėgti nuo šios moderniojo Vakarų pasaulio idėjos, kad augimas yra progresas. Mintis, kad pastatas praranda savo vertę vien dėl to, kad jis senas, ir jį dabar galima nugriauti, yra tikrai keista, nes jo vertė juk visuomet yra.

– Sakėte, kad mes visi esame atsakingi ir kad visi turėtume pakeisti savo mąstyseną. Bet kas labiausiai atsakingas, kas turėtų pasikeisti?

– Tai be galo sunkus klausimas. Įsivaizduokite, kad mes esame automobilių spūstyje ir galvojame: jei pirmas žmogus važiuotų šiek tiek greičiau, mes visi važiuotume greičiau. Bet juk mes visi esame šios spūsties dalis, todėl negalime sakyti, kad kuris nors vienas automobilis yra problema, dėl kurios susidarė spūstis, – visi automobiliai sudaro spūstį. Taip, mes visuomet galime apkaltinti kitus: iškastinio kuro įmones, dideles gamyklas, ir kam čia keisti savo įpročius, jei esu tik vienas individas tarp milijardo kitų. Bet esmė ir yra pakeisti savo mąstyseną. Pokyčiai neįvyksta per naktį, jie vyksta palaipsniui, lygiai taip pat, kaip keitėsi mūsų požiūris į vergovę, moterų teises, gyvūnų teises, – tai juk irgi nebuvo pokyčiai, kurie įvyko per naktį ir dėl vieno žmogaus pastangų. Tai palaipsniui vykę visuomenės pokyčiai, kurie ir šiuo atveju, tikiuosi, nuves mus prie sąmoningesnio požiūrio į vartojimą, nes tai didelė problemos dalis.

Hanso Ibelingso paskaitos iliustracija. B. Mastenbroek nuotr. / B. Mastenbroek nuotr.

– Ar įmanoma statyti pastatus taip, kad jie lėtintų globalinį atšilimą?

– Vienas iš tyrimo objektų neabejotinai yra tai, ar įmanoma padaryti taip, kad architektūra būtų mažiau kenksminga aplinkai. Bet kad prie to prieitume, manau, pirmiau turime pakeisti suvokimą, kad pastatų statymas yra tai, iš ko galima pelnytis. Nieko blogo uždirbti pinigų, tačiau uždirbti pinigų iš pastatų statybos, kuri reikalauja be galo daug kitų išteklių, yra netinkamas požiūris. Suvokimas, kad tu statai pastatą dėl to, kad tau jo reikia, ne dėl to, kad pasipelnytum, yra pirmas dalykas. O kitas dalykas – tai būdai, kuriais galime apriboti pastato poveikį aplinkai. Tarkime, energijos suvartojimas arba įtaka aplinkai, iš kurios išgaunamos medžiagos. Tai yra dar viena architektūros dalis – mes matome gražų statinį vienoje vietoje, tačiau kitoje vietoje lieka skylė, nes medžiagas panaudojome pastato statybai.

– Kas sudaro architektūrą, be paties pastato ir jo formos?

– Iš tiesų neretai pabrėžiama pastato forma, nes tai pastebime pirmiausia. Tačiau tai ir mažiausiai svarbi dalis, nes šiuolaikiniai pastatai yra tarsi infrastruktūros sistemos, kurios atlieka šildymo, vėsinimo, apšvietimo, apsaugos funkcijas, ir šios sistemos yra žymiai svarbesnės nei pastato forma. Pastatus galime matyti ir kaip natūralios ekologijos dalį, tad čia irgi galime įžvelgti įvairių aspektų. Tačiau pastatai taip pat yra ir socialinio žmonių gyvenimo dalis ir jei jie sukuriami taip, kad būtų daugiau nei tik funkciniai objektai, jie tampa daug vertingesni. Gebėjimas statinius panaudoti įvairioms paskirtims jiems atneša visuomenės pripažinimą, o didesnės socialinės vertės turėjimas pastatams paprastai reiškia ilgaamžiškumą.

– Šis pokalbių ciklas vadinasi „Puikioji klaida“. Kas tokio puikaus susiję su šia klaida?

– Yra dvi šio žodžio reikšmės. Gali būti didi, bet taip pat gali būti ir didelė savo mastu. Ir man patinka ši ironija, tai gali būti didi, puiki klaida. Bet man tai labiau siejasi su dydžiu, su šios problemos, į kurią turime atkreipti dėmesį, mastu.

– Tai patarimas, kurį duotumėte visiems, – nepriimti aplinkos, dalykų kaip savaime suprantamų?

– Visiškai taip. Dabar dažnai galvojame, jog viskas, kas mus supa, yra nemokama: oras nemokamas, vanduo nemokamas, su žeme galime daryti ką norime. Bet suvokimas apie upes, kalnus, miškus keičiasi ir pradedame suprasti, kad mes ne vieni šioje žemėje. Tarkime, nuėję į paplūdimį parsinešite vieną kriauklę, nes jums ji atrodė graži, tai viena.

Bet jeigu jūs dirbate įmonėje, kuri traiško kriaukles ir iš jų gamina įvairius daiktus, jūs per dieną surenkate 10 tonų kriauklių, o tai jau visai kas kita, tai didelis skirtumas. Viena kriauklė gal nieko nereiškia, bet ir ją būtų geriau palikti, nes ji atlieka savo vaidmenį paplūdimio ekosistemoje. Reikia suvokti, kad tam, kad mūsų išmaniojo telefono ekranas gražiai blizgėtų, prireikė susmulkinti daugiau nei 100 kilogramų akmenų, kad iš jų būtų išgauti reikiami mineralai.

– Koks yra architektūros, pastatų tikslas?

– Nepaisant to, kad labai sunku atskirti pastatą, kuris yra pragmatiškas ir praktiškas, ir architektūrą, kuri yra visa tai supanti kultūra, aš manau, kad visuomet yra kultūrinė vertė. Lygiai taip pat, kaip kultūrinė vertė yra visur, kur yra žmonių visuomenė. Ir iš dalies galėtume pasakyti, kad tai yra atspindys to, kas esame, ir atspindys to, kaip save matome. Šiuo požiūriu tai ilgalaikis veidrodis ir man, kaip istorikui, yra be galo įdomu ir svarbu pamatyti, kaip šis veidrodis atspindi mus dabar ir kaip atspindėjo žmones prieš 100 ar prieš 200 metų.