Iškilmingame „Scanoramos“ uždaryme – žymūs kultūros ir meno veidai

Jubiliejinės „Scanoramos“ uždarymas tapo švente ne tik jos organizatoriams, bet ir gausiai susirinkusiai kino mylėtojų publikai. Tarp jų – puikiai visuomenei pažįstami kultūros pasaulio atstovai.

Atsisveikinti su dešimt dienų trukusia kino švente svečiai rinkosi žvarbų sekmadienio vakarą į „Forum Cinemas Vingis“ kino centro didžiąją salę.

Prieš pat atidarymo ceremonijos pradžią LRT.lt pasiteiravo festivalio įkūrėjos ir meno vadovės Gražinos Arlickaitės, kaip ji pati jaučiasi prieš festivalio uždarymą.

„Mes norėjome, kad žiūrovai grįžtų į kino sales ir prie didžiųjų kino ekrano. Ir man atrodo, kad jie sugrįžo – tikiuosi, kad „Scanorama“ bent dalele prie to prisidėjo. Labai norėčiau, kad kino žiūrėjimas kino salėse būtų vienintelė forma: gerame ekrane, su puikia projekcija, nieko nevalgant, o po to kalbanti apie filmą prie vyno taurės ar kavos puodelio“, – apie išsiilgtus kino žiūrėjimo ritualus kalbėjo Gražina.

Tarp festivalio buvo svečių ir žurnalistas, rašytojas – Rytis Zemkauskas.

Paklaustas apie „Scanoramos“ vietą Lietuvos kultūrinėje erdvėje R. Zemkauskas tvirtina, kad ji – be galo svarbi.

„Scanoramos“ uždarymas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

„Manau, kad „Scanorama“ yra festivalis, kuris pirmiausiai pristato turinį. Vadinasi, jis orientuojasi į šiek tiek išrankesnę auditoriją. Būna tokie festivaliai, kuriuos pavadinčiau „filmų rodymo“, o štai „Scanorama“ nori apie juos kalbėtis, aptarti, analizuoti. Už festivalio justi kritiko ranka“, – turėdamas mintyje menotyrinį festivalio meno vadovės G. Arlickaitės išsilavinimą sakė „Kaunas 2022“ idėjinis lyderis R. Zemkauskas.

Anot žurnalisto, ypatingai svarbu suprasti kodėl šiais laikais apskritai svarbus kritinis žvilgsnis į kultūrinius renginius.

„Ar mums reikalinga tik efektinga nuomonė, ar mums reikia ir analitinio žvilgsnio? „Scanoramos“ festivalis savo sprendimais, žingsniais, laikysena šį ginčą palaiko“, – kalbėjo R. Zemkauskas.

Konkursinės programos laimėtoja – iranietė režisierė

Iškilmingos ceremonijos metu buvo paskelbtas ir pagrindinės konkursinės programos nugalėtojas, šių metų konkursinę programą laimėjo iraniečių režisierės Mitros Farahami dokumentinis filmas „Iki penktadienio, Robinzonai“. Filmas pasakojo apie menininko vaidmenį 20 ir 21 amžiuje. Juosta užfiksuoja dviejų didžių kino kūrėjų – šiais metais iš gyvenimo pasitraukusio prancūzo Jeano-Luco Godard`o ir iraniečio Ebrahimo Golestano – dialogą.

Pagrindiniame konkurse dalyvavo: Maksymo Nakonečno „Drugelio vizija“, Emilijos Škarnulytės „Kapinynas“, Gáboro Fabriciuso „Ištrinti Franką“, Alessio Rigo de Righi ir Matteo Zoppis „Legenda apie karališkąjį krabą“, Isabelle Stever „Šuolis“, Mitros Farahani „Iki penktadienio, Robinzonai“, Carmen Jaquier „Griausmas“, Franciskos Eliassen „Paskutinis pavasaris“ ir Guðmunduro Arnaro Guðmundssono „Nekaltos būtybės“.

„Scanorama“ taip pat kvietė žiūrovus išrinkti savo favoritą, o juo tapo islanų režisieriaus Hlynuro Pálmasono juosta „Prakeikta žemė“. Filme atšiaurus ir didingas Islandijos kraštovaizdis tampa fonu, kuriame skleidžiasi epinė savižinos drama. Jaunas kunigas Lukas 19 a. pabaigoje siunčiamas statyti naujos bažnyčios į tuometinę Danijos koloniją Islandiją.

„Scanoramos“ uždarymas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Festivalio įkūrėja G. Arlickaitė džiaugėsi, kad šių metų žiūrovų favoritas – taip pat gausiai įvertintas ir užsienyje, o taip pat profesionalų kino kritikų – laimėjo Kanų kino festivalio „Ypatingojo žvilgsnio“ pagrindinį prizą. Anot G. Arlickaitės šios juostos įvertinimas žiūrovų tarpe leidžia galvoti, kad „Scanoramos“ publika – labai išsilavinusi ir mėgstanti aukštos kokybės kiną.

„Didžiuojuosi žiūrovais, kurie atrado ir įvertino šį puikų islandų režisieriaus filmą“, – LRT.lt sakė G. Arlickaitė.

Uždarymo metu parodytas italų kino režisieriaus Lucos Guadagnino filmas „Kaulai ir visa kita“ (Bones and All). „Scanoramos“ uždarymo vvakaras buvo išskirtinė proga pamatyti šį puikiai lietuviškai publikai pažįstamo režisieriaus filmą. Žiūrovai puikiai atsimena 2017 m. pasirodžiusią juostą „Vadink mane savo vardu“ (angl. Call Me by Your Name).

Režisieriaus teigimu, tai – labai romantiška istorija apie neįmanomą meilę ir nenumaldomą jos ilgesį ribinėmis aplinkybėmis. L. Guadagnino lieka ištikimas ir savo kūrybinei komandai, vieną pagrindinių vaidmenų patikėdamas romantiškajam Timothée Chalamet, prie kurio šį kartą prisijungia Venecijos kino kritikų širdis pavergusi kylanti žvaigždė Taylor Russell, už šį filmą pelniusi Marcello Mastroianni apdovanojimą, skiriamą geriausiems jauniesiems aktoriams.

„Jubiliejinė „Scanorama“ užsivers europietišku filmu, išlaikančiu drąsią ir veržlią festivalio nuotaiką. Luca Guadagnino toliau tyrinėja autorinio ir žanrinio kino ribas ir originaliai interpretuoja pirmosios meilės temą, kūnišką jos jaudulį paversdamas įtaigia kitoniškumo metafora“, – apie filmą pasakojo festivalio įkūrėja G. Arlickaitė.

Vakaro svečiai – nuotraukų galerijoje.