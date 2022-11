Levino mintimis paremto spektaklio režisierius siekia įrodyti, kad filosofija nėra sudėtinga, o lydi mus kasdien

Nacionaliniame Kauno dramos teatre – premjera „Veidas“. Spektaklis paremtas Kaune gimusio ir Prancūzijoje gyvenusio filosofo Emmanuelio Levino filosofija. Pasak jo kūrėjų, norisi parodyti, kad filosofija nėra sudėtinga, ji turėtų lydėti kasdien ir padėti mąstyti apie savo gyvenimą.

Nacionalinio Kauno dramos teatro scenoje ir žiūrovai, ir keturi aktoriai. Spektaklį „Veidas“ sudaro penkios dalys pagal pagrindines E. Levino koncepcijas – aktorius Povilas Jatkevičius sako, kad užtruko jas suprasti.

„Net kasdienes situacijas pamatom, ir iš tikrųjų, esu pastebėjęs, kaip vertinu per šitas penkias Levino temas, kurias šitam spektaklyje pristatysime. Gal labiausiai per atsakomybę ar per tą veidą“, – dalijasi aktorius Povilas Jatkevičius.

„Bandėm, kiek įmanoma išvengti to vaidinimo paties Levino, jo kaip asmenybės, būdo savybių. Stengėmės jo mintis perteikti, bet ne jį patį kaip žmogų, asmenybę“, – nurodo aktorius Motiejus Ivanauskas.

E. Levinas 1906 gimė Kaune, studijavo filosofiją Prancūzijoje, vėliau dėstė Sorbonos universitete, rengė publikacijas, rašė knygas. Spektaklio režisierius sako, kad jis – vienas iš svarbiausių šiuolaikinių filosofų.

„Pirmiausia, kai pagalvoji apie teatrą ir filosofiją, sakai: „O Dieve, bus sunku“. Ir mes stengiamės, kad vaizdai, muzika ir net šokis padėtų pajusti, kad gali naudoti filosofiją. Tai yra ir mūsų tikslas – kasdieniame gyvenime. Filosofija yra tarsi įrankis, kurio reikia gyvenime. Tikimės, kad žiūrovai išsineš namo tam tikras mintis, gal pagalvos ir naudos jas po to“, – sako režisierius Vincentas Adelusas.

Spektaklio „Veidas“ repeticija / D. Stankevičiaus nuotr.

Pasak scenografės, spektaklyje yra kaunietiškų motyvų – raštas ant grindų kaip buvusiame Kauno centriniame pašte, kostiumai siūti iš lietuviško lino.

„Dirbau su spalvomis, viena vadinama „Caput Mortum“, ji siejasi su filosofija ir religija. Vaizdo projekcijų autoriaus paprašiau sukurti ypatingą erdvę. Štai kodėl yra naudojamas toks raštas ant grindų, tai pat yra turbūt didžiausias pasaulyje veidrodis“, – tikina scenografijos ir kostiumų dailininkė Isabelle Adelus & Suran.

Pirmas spektaklis „Veidas“ pastatytas Liuksemburgo mieste Eše prie Alzeto. Jis, kaip ir Kaunas šįmet, yra Europos kultūros sostinė. Tik spektaklyje Liuksemburge vaidino du aktoriai ir filosofas Viktoras Bachmetjevas. Jis sako manęs, kad perkelti E. Levino mintis į sceną – neįmanoma.

„Šitas teatras ir režisieriai dirba visų pirma su aktoriais, kaip su asmenybėmis, tad nemažai sprendimų padiktuoja patys aktoriai. Yra tikrai reikšmingų skirtumų tarp prancūziškos ir lietuviškos versijos“, – teigia filosofas V. Bachmetjevas.

Premjera „Veidas“ Kauno nacionaliniame dramos teatre – ketvirtadienį.