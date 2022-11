Jono Meko avangardas grįžta į šalį, kurią menininkas ypač mylėjo

Romoje atidaryta paroda, skirta Jono Meko šimtmečiui. Daugiau nei pusšimtį renginių apimančią tarptautinę Jono Meko 100-mečio programą organizuoja ir koordinuoja Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos kultūros atašė ir Jono Meko fondas. Pasak parodos rengėjų, tai didžiausia J. Meko šimtmečiui skirta paroda Europoje.

Italijoje, Romos ekspozicijų erdvėje „Mattatoio“ atidaryta paroda „Jonas Mekas. Images Are Real“ (liet. „Vaizdai yra tikri“), kuruota italų kuratorių dueto Francesco Urbano Ragazzi.

„Mattatoio di Roma“ pastaraisiais dešimtmečiais skirta meno ekspozicijoms. 19 amžiaus architektūrinis ansamblis iki 1975-ųjų buvo skerdykla. Ją uždarius, tapo meno ekspozicine erdve. Pasak Lietuvos kultūros instituto direktorės Aušrinės Žilinskienės, ši paroda – didžiausias J. Meko kūrybos pristatymas Europoje.

„Lietuvos kultūros institutas kartu su J. Meko fondu, šeima, kultūros atašė pasaulyje surengė daugiau nei 60 renginių įvairiose šalyse, pradedant Japonija, Pietų Korėja, JAV ir baigiant Europa. Esame labai laimingi, kad Italijoje, Romoje, J. Mekas prisimenamas būtent taip ir tai yra svarbi žinia visiems jo gerbėjams čia Italijoje“, – sako instituto direktorė.

Parodoje – retrospektyvus žvilgsnis į šešis J. Meko kūrybinio gyvenimo dešimtmečius. Platus menininko darbų spektras nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio iki 21 amžiaus pradžios apžvelgia filmininku save vadinusio kūrėjo kelią. Svarbu tai, kad paroda atidaryta Italijoje – šalyje, kurią J. Mekas ypač mylėjo.

Jono Meko paroda Romoje / LRT Stop kadras

„Smagu, kad su šia paroda J. Mekas grįžo į šalį, kurią mylėjo ir praleido daug laiko su šeima ir draugais, Italijoje jis daugelį įkvėpė ir dabar sutinku daugybę intelektualų, kurie prisimena susitikimus su J. Meku ir kaip buvo įkvėpti šios asmenybės“, – teigia Lietuvos kultūros atašė Italijoje Laura Gabrielaitytė.

Parodos pavadinimas „Vaizdai yra tikri“ – tai citata iš 2012-ųjų Meko filmo „Ištraukos iš laimingo žmogaus gyvenimo“ (angl. „Out-takes From the Life of a Happy Man“), kurioje menininko balsas už ekrano sako – „Atminties nebėra, bet yra vaizdai ir vaizdai yra tikri!“ . Kuratoriai sako – parodos esmė, kad vaizdai gali ir keičia pasaulį.

„Paroda švenčia šimtmetį su J. Meku, bet ne tik tai, čia tik kelio pradžia – per jo kurtus vaizdus, kurie gali tapti ir tampa vėl tikri. Mes pradedame nuo labai dramatiškų įvykių, paveikusių ir jo asmeninį gyvenimą, ir visų žmonių gyvenimus Europoje, Amerikoje, visame pasaulyje. Ir per šiuos vaizdus jūs galite suprasti, matyti reakcijas per kamerą, per poeziją, per patirtas traumas“, – tikina F. Urbano Ragazzi.

Francesco Urbano Ragazzi. / LRT Stop kadras

Parodos kuratorių duetas – F. Urbano Ragazzi su J. Meku bendradarbiavo ne viename projekte ne tik Italijoje, Venecijoje, bet ir Niujorke, Seule, Reikjavike. Pasak kuratorių, ši paroda atskleidžia tikrą draugystę.

„J. Mekas su Italija susijęs tvirtais ryšiais. 1964-ais metais jo filmas „Daboklė“ pelnė Venecijos kino festivalio apdovanojimą, J. Mekas dalyvavo Spoleto festivalyje, jo filmai daugybę kartų rodyti Italijoje 7-ajame dešimtmetyje. J. Mekas turėjo įtakos daugybei italų režisierių, pavyzdžiui, Fellliniui, bendravo su Pasoliniu, Roseliniu, Antonioniu. Jonas veikė ne tik italų režisierius, bet ir menininkus, taip pat tebeveikia jaunąją kartą“, – pabrėžia F. Urbano Ragazzi.

Jono Meko paroda Romoje / LRT Stop kadras

„Šios parodos įkvėpimas – Dantės „Dieviškoji komedija“ – knyga, kurią Mekas labai nuoširdžiai mėgo ir visą gyvenimą studijavo. Parodoje pradedame nuo Pragaro, Antrojo pasaulinio karo ir tada einame į išgijimą per kamerą, per kiną. Taip pat galime matyti J. Meko eksperimentus su nauja medija, jo veiklą, pradėjus filmuoti dienoraščius Niujorke, Londone, Italijoje, Paryžiuje, Japonijoje. Stebime žmogaus, kuris buvo pasaulio pilietis, gyvenimą“, – tęsia parodos kuratorius.

Paroda Romoje veiks iki vasario pabaigos.