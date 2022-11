Pakeistoje kolektyvinėje kultūros darbuotojų sutartyje – naujos lengvatos

Kultūros ministras Simonas Kairys ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Mantas Stanžys antradienį pasirašė kultūros šakos kolektyvinės sutarties pakeitimus.

Kultūros ministras Simonas Kairys ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Mantas Stanžys antradienį pasirašė kultūros šakos kolektyvinės sutarties pakeitimus.

Sutartis papildyta kultūros darbuotojams palankesnėmis nuostatomis, pranešė ministerija.

Sutarta, kad siekiant sudaryti sąlygas mažinti įtampą darbe ir gerinti psichologinę sveikatą, profesinės sąjungos nariai per savaitę galės dirbti viena valanda trumpiau arba per mėnesį ne mažiau kaip penktadalį – nuotoliniu būdu.

Be to, vieną vaiką iki 12 metų auginančiam kultūros profsąjungos darbuotojui suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę, mokant jo vidutinį darbo užmokestį. Skirtos dienos negali būti sumuojamos ir perkeliamos į kitą laikotarpį.

Pasirašytame dokumente taip pat numatyta, kad profesinė sąjunga turi teisę kreiptis į darbdavį dėl šalims svarbių darbo, ekonominių ir socialinių sąlygų, kolektyvinių sutarčių vykdymo klausimų ir klausimų, kuriems taikoma Darbo kodekse nustatytos informavimo ir konsultavimo procedūros, darbdaviui raštiškai pateikdama keliamų klausimų ir su šiais klausimais susijusios informacijos, kurią darbdavys turėtų pateikti, sąrašą, ir inicijuoti šių klausimų svarstymą.

Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis tarp Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos vadovų pasirašyta 2019 metais.