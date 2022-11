„Buča 22“ kūrėja: kiekvienas Ukrainoje nužudytas žmogus nusipelno atskiros istorijos

Ukrainos mieste Bučoje įvykusi katastrofa tapo Rusijos teroro simboliu. Filme „Buča 22“, pasitelkus vienos šeimos istoriją, pasakojama apie ten vykusius baisumus. LRT RADIJO rusų tarnyba pakalbino vieną filmo kūrėjų, Ukrainos transliuotojo „Суспільне“ tyrimų skyriaus vyriausiąją redaktorę Iną Bileckają.

„Kasdien Ukrainoje įvyksta šimtai karo nusikaltimų. O jei kalbėtume apie tai, kas vyko Bučoje, tai ne šiaip baisūs dalykai – tai vienas baisiausių puslapių ne tik Ukrainos, bet ir viso pasaulio istorijoje“, – sako I. Bileckaja.

Filmas „Buča 22“ – šeimos, kuri prasidėjus karui Donbase, buvo priversta palikti savo gyvenamąją vietą ir persikelti į Bučą, istorija. Čekmarevų šeima – du broliai su šeimomis ir jų tėvai, anot I. Bileckajos, labai sėkmingi žmonės, puikiai gyvenę Bučoje. Kol juos ten aptiko karas... 34-erių moterį ir du jos mažamečius vaikus nužudė Rusijos kariai, tiesiog gatvėje apšaudę jų automobilį.

„Tiesiog taip, gatvėje, be jokios priežasties“, – sako filmo kūrėja.

Ina Bileckaja / I. Bileckajos asmeninio archyvo nuotr.

„Tokio pobūdžio nusikaltimai kaip civilio automobilio apšaudymas, deja, nėra pavieniai. Jų labai daug. Filme įrodome, kad tai padarė Pskovo desantininkai. Man atrodo, kad Rusijos karo nusikaltėliai turi būti nubausti. Tik tokiu būdu pavyks sustabdyti masinius nusikaltimus ateityje, nes Rusijos kariai vykdo karo nusikaltimus kiekviename kare, kuriame dalyvauja“, – aiškina I. Bileckaja.

Sukurti tokį filmą užtrunka apie tris mėnesius. „Mes renkamės istorijas – skamba labai ciniškai, bet būna taip: rusų kariai įvykdo dar vieną nusikaltimą, sužinai apie tai ir pasidaro taip skaudu, kad norisi bent ką nors padaryti, kad tie žmonės kažkaip būtų nubausti, – sako žurnalistė. – Be to, kiekvienas Ukrainoje nužudytas žmogus nusipelno atskiros istorijos, o ne vien tapti skaičiumi statistikoje.“

Kadras iš filmo „Buča 22“ / Stop kadras

I. Bileckaja priduria, kad jai labai džiugu, kai viso pasaulio žurnalistai aktyviai dirba, siekdami pateikti šias istorijas savo žiūrovams ir skaitytojams.

„Stengiamės kuo daugiau laiko praleisti su žmonėmis, apie kuriuos pasakojame. Kad jie priprastų ir kad mūsų bendravimas, klausimai jų jokiu būdu dar kartą netraumuotų, nes jiems vėl ir vėl tenka išgyventi tą siaubingą patirtį“, – sako I. Bileckaja.

Filmo kūrėja sako, kad sunkiausia yra suvokti, jog visa tai šiuo metu vyksta Ukrainoje. „Mes, žinoma, laimėsime, bet mūsų šalyje kasdien žūsta vaikai, moterys, nėščiosios, senukai. Mes ir toliau gyvename, kažkas savanoriauja, kažkas kovoja, o kažkas tiesiog dirba ir moka mokesčius – tai nėra sunku, – sako I. Bileckaja. – Tiesiog gyventi nėra sunku, nesunku net bėgioti į rūsį, kaskart išgirdus oro pavojaus sireną. Sunku suvokti, kad kasdien laidojame vaikus.“

Kadras iš filmo „Buča 22“ / Stop kadras

I. Bileckajos redakcija neseniai pristatė dar vieną juostą – „Išgyvenusiosios dienoraštis“ (ukrain. „Щоденник вцілілої“). Jis pasakoja apie tai, kas vyko mažame Jagodnos kaime netoli Černihivo. Ten 28 dienas rusų kareiviai rūsyje laikė visus kaimo gyventojus – tris šimtus šešiasdešimt šešis žmones. Tarp jų buvo ir senukų, ir vaikų. Dėl nepakeliamų gyvenimo sąlygų 10 žmonių mirė.

„Tie žmonės buvo laikomi nežmoniškomis sąlygomis, faktiškai tai buvo išsityčiojimas. Žmonės gyveno kalėjimo režimu, net ne kasdien buvo išleidžiami į lauką. Vietoj tualeto naudojosi kibirais. Jiems trūko geriamojo vandens, maisto, nebuvo jokios medicininės priežiūros, – pasakoja I. Bileckaja. – Tai labai panašu į koncentracijos stovyklą.“

Kadras iš filmo „Buča 22“ / Stop kadras

Visi duomenys apie karo nusikaltimus, kuriuos žurnalistams pavyko rasti kuriant filmą „Buča 22“, buvo perduoti policijai ir Ukrainos prokuratūrai. Teisėsaugos institucijos jau dirba su šia informacija.

Be to, I. Bileckajos redakcija šiuo metu tiria kitus nusikaltimus, vienas jų – kovo 4 dieną Bučoje įvykusios šaudynės, per kurias žuvo keturi žmonės, vienas buvo sužeistas.

„Суспільне“ kanale socialiniame tinkle „YouTube“ jau paskelbta penkiolika istorijų apie Bučoje nužudytus žmones.