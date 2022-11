Dalia Staponkutė. Banditų galvos per karą visad pakyla pirmos

Prieš lietuviškas Vėlines, gražias ir pakylėtas, kokių kitur nerasi, norisi pasidalinti mintimis apie tai, ko labiausiai trūksta, ko pasigendu, – ypač šį regioninių tragedijų metą.

Rašytojos Dalios Staponkutės komentaras skambėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“

Pasigendu sklandaus ir tikslaus vertimo. Žinoma, ne tik literatūrinio. Profesionalūs literatūros vertėjai dar neišnyko ir atsiranda vis naujų, o man vertimas jau seniai tapo ne tik kasdiene išlikimo duona, bet ir svarbia metafora.

Jis yra Viskas, ir viskas yra Vertimas.

Pateisinę žiaurumą istorijoje, esame akistatoje su nauja žiaurumo forma „čia ir dabar“, nauja brolžudyste.

Pasigendu tarpininko, diplomato, išmintingo dragomano – graiko-osmano, gebančio sujungti nesuprantančias viena kitos puses. Tautos turi stiprų ginklą – savo kalbą, tačiau vertimas stipresnis už kalbą ir tęsia jos gyvenimą svetur; grybšteli nuo jos ugnies ir neša deglą tolyn lyg Prometėjas, dovanojęs ugnį žmonėms ir už gerumą nubaustas dievų. Kalba, atsidūrusi „nulinio vertimo erdvėje“ (angl. zero translation zone), būna pasmerkta nykti, nes nuo jos jau neprisidegs niekas – ji sudegs pati savyje, virsdama pelenais ir dulkėmis. Tačiau kalbos filosofas Walteris Benjaminas teigė, kad toks tragiškas likimas neištiks jokios kalbos, nes pasaulio kalbų audinyje jis įžvelgė neįtikėtiną priklausomybę ir darną – universalią kalbą. Kalba, būdama aukščiau tautos, įsilieja į Visatos kalbėjimą ir kartu su kitomis kalbomis sudaro vienį; kalbų lavą, galingą ir deginančią viską – net ir jomis kalbančias tautas.

Ne žmogaus jėgoms pakreipti šią tėkmę savo naudai. Žmogus gali tik naudotis kalba kaip įrankiu, įvardydamas reiškinius. Tai ir viskas, ką jis gali. Jo kalba – vienintelė iš Visatos kalbų, kuri įvardija. Suteikdamas reiškiniams pavadinimą, žmogus savo sąmonėje sustabdo lavos tėkmę, laiką, apriboja chaosą ir patiki, kad viską valdo. Iš tikro, kalbą valdo ne kalbos nešėjas, o vertimas. Jis padaro iš reiškinio įvykį ir suteikia jam judėjimo vektorių – meilės arba neapykantos. Stumteli įvykius riedėti viena ar kita kryptimi. Vertimas ­valdo viską. Gelbėja arba manipuliuoja. Ir vargu, ar prieš vertimo galią atskira kalba ką nors pajėgtų. Pasigendu vertimo, atjaučiančio kalbą; ne kurstančio, o stabdančio žiaurumą, mirtį ir iracionalų kaltės jausmą, kai negali padėti kenčiančiam. Vertimo, su šaknimis raunančio melą ir klastingą neutralitetą, smogiantį iš pasalų.

Vėlinės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dėl savo šeimyninės padėties daug metų gyvenu šalia graikų. Sakau „šalia“, nes dar nesiryžtu vadinti savęs neatskiriama šios stojiškos tautos dalimi. Tampu jų išgyvenimų liudininke. Mane kasdien supa jų gyva ir gausiai užrašyta istorija, kurią pavadinčiau tragiška ir išmokiusia graikus ištvermės. Šiemet mes su graikais minime 1922 metais turkų vykdyto graikų genocido 100-metį (dabartinės Turkijos teritorijoje yra istorinės graikų ir armėnų žemės). Tai buvo, kaip daugybė istorikų pripažįsta, suplanuotas etninis-religinis genocidas. Jis perrėžė visą Pirmojo pasaulinio karo laikotarpį: masinės žudynės, peilis po kaklu, mirties maršai per Sirijos dykumą, vieši kankinimai, sugriauti ir sudeginti graikų namai, bažnyčios ir istoriniai monumentai. Per keletą genocido etapų buvo išpjauta arba žiauriais būdais nužudyta iki 1,2 milijono graikų. Antra tiek išvaryta iš istorinių žemių į Graikiją ir Kiprą. Graikų istorija Turkijoje ribojasi, tiksliau, turi bendrą randą su armėnų istorija. Pirma susidorota su vienais, paskui – su kitais kaip „valstybės priešais“. Dar 1915 metais Osmanų imperijos karo ministras Enveras Pasha, kurio žodžiai įėjo į vokiečių karo atašė metraštį, sakė: „Išspręsime graikų problemą taip pat sėkmingai kaip, regis, išsprendėme armėnų.“

(...) banditų galvos per karą visad pakyla pirmos.

Net ir šiandien kas trečias graikas ir armėnas turi po senelį, menantį kruvinas tragedijas. Prirašyti tomai ir tomeliai knygų apie neužgydomas šių istorinių Mažosios Azijos, dabar – Vakarų Turkijos, tautų žaizdas; graikai nuo senovės vadino tą kraštą Anatolija, Patekančios saulės kraštu, nes, žvelgiant iš Atėnų, toje pusėje pateka saulė. Šiurpūs liudijimai apie jaunas graikes, kurioms, išprievartautoms keliskart, nupjaudavo krūtis, o šventuosius graikų tėvus nukankindavo viešai ir taip žiauriai, kad šio vaizdo neištverdavę ir patys turkai. Viena istorija kalba apie šventuoju tapusį tėvą Chrizostomą iš Smirnos (dabar Izmiras), kuriam turkai visų akivaizdoje nupjovė nosį, ausis, išlupo akis ir paliko aikštėje subadytą, kad nukraujuotų kančiose. Vienas turkų karys neištvėręs vargšą nušovė ir užbaigė jo kančią. Dar kitus graikų bažnyčios tarnus, pririštus prie automobilio, ištaškė po Smirnos gatves. Toje pačioje Smirnoje per riaušes kilo gaisras.

Dauguma istorinių šaltinių liudija, jog tai padarė siautuliu užsikrėtusios chuliganų gaujos iš musulmoniško kvartalo, banditų galvos per karą visad pakyla pirmos. Naktimis jie apipildavę namus su žmonėmis žibalu ir padegdavę. Turkiški istorijos šaltiniai aiškina, jog tai padarė patys krikščionys, kurių religinė misija, išeinant iš miesto, paleisti viską pelenais. Tūkstančiai nuo gaisro tada bėgusių graikų ir armėnų pateko į turkų aptvarą prieplaukoje. Ten juos laikė dienų dienas be vandens ir maisto. Išsekinti pabėgėliai aptvare žudėsi, šoko į jūrą ir skandinosi, šaukėsi pagalbos. Riksmus užgoždavęs nuolat aidintis turkų karo maršas. Prieplaukoje rymantys prancūzų ar britų laivai nesikišo. Kapitonai nedavė komandos gelbėti, nors tai buvo graikų sąjungininkai Pirmajame pasauliniame kare. Vėliau istorikas Frankas G. Weberis savo studijoje „The Evasive Neutral“ (mano vert. „Atsakomybės vengiąs tarpininkas“), išleistoje Misūrio universitete 1979-aisiais, demaskavo pavojingą neutralitetą, jau pasitelkęs Turkijos pavyzdį, aktualų ir šiandien.

Vėlinės Rasų kapinėse / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kodėl apie tai kalbu? „Ar reikia, ar verta? Atrodo, kad esi toli nuo šiandienos įvykių, kai ko nesupranti“, – sakytų vieni. Kiti pridurtų: „Žalinga nukreipti dėmesį nuo to, kas vyksta čia ir dabar.“ Numalšinusi kylančią neviltį pati sau atsakau, kad nepatogi arba atidėta į šalį istorija – tegu ir kito regiono ­– gimdo naujus agresorius. Pateisinę žiaurumą istorijoje, esame akistatoje su nauja žiaurumo forma „čia ir dabar“, nauja brolžudyste. Dar niekad man nebuvo taip gaila Europos pasieniuose įsikūrusių kraštų. Dar niekad taip netrūko vertimo ir vizijų, atveriančių gilesnes geopolitikos prasmes. Tariu „niekad“ ir suklūstu. Juk tai reiškia „visad“.

Po daugybės metų paėmiau į rankas savo verstą Niko Kazantzakio asmeninį manifestą „Asketika“, sukurtą 1927 metais ir dedikuotą Dievo gelbėtojams, Salvatores Dei. Tai nedidelė dvasinių pratimų, kaip tai vadina pats autorius, rinktinė. Iš jos mokiausi graikų kalbos ir 2000-aisiais išverčiau ją į lietuvių kalbą. Vakar kaip Kazantzakio vertėja minėjau 65-ąsias šio graikų rašytojo mirimo metines. Skaičiau puslapį po puslapio, žvelgdama jau labiau įgudusia akimi ir stingau iš nuostabos dėl skaudaus turinio ir kruvinos ironijos:

„Mes, žmonės, esame nevykėliai, beširdžiai, menki ir niekingi. Bet mūsų viduje kažkokia prasmė, aukštesnė už mus, negailestingai stumia aukštyn. Iš žmogaus purvo iškilo dieviškos melodijos, didžiosios idėjos, aistringa meilė, nevaldomas noras kovoti ir veržtis atakon – paslaptingas, be pradžios ir pabaigos, be tikslo, aukščiau už bet kokį tikslą. Toks purvo gumulas yra žmonija, toks purvo gumulas yra kiekvienas iš mūsų. Kokia mūsų pareiga? Kovoti, kad bent viena gėlelė sukrautų žiedą iš mūsų kūno ir proto trąšos. Kovok kūnu, kovok daiktais, kovok per badą, kovok per dorybes ir nuodėmes, kad sukurtum Dievą. Kaip atsiplėšusi nuo žvaigždės šviesa veržiasi į amžinybės tamsą, rodydama nemirtingajam kelią? Kaip? Žvaigždė žūva, tačiau šviesa – niekada; štai kas yra laisvės šauksmas.“

Vėlinės Rasų kapinėse / E. Blaževič/LRT nuotr.

Visą savo kūrybinį gyvenimą mokiausi nepalikti vertimo klaidų – o jų pakako. Esu jūsų vertėja. Negaliu nuspręsti už tuos, kurie turi daugiau galios, negaliu kalbėti už tuos, kurie šiandien kenčia labiau už mane, nes tai būtų kalbėjimas apie netolygią patirtį, negaliu ko nors propaguoti, nes tai ne mano amatas, kaip ir negalėčiau operuoti organų, nes nesu ne chirurgė. Tačiau galiu padėti tiksliu, kiek tai įmanoma, vertimu. Galiu sujungti nutolusias laike prasmes, kurios sušvinta kaip žvakės Vėlinių naktį. Tai mirusiųjų sielos, kurios kartais pasibeldžia į sapnus. Mano cituotas Kazantzakis savo memuaruose prisipažino daug įkvėpimo semdavęsis iš sapnų. Jam dažnai sapnuodavęsis Bizantijos karžygys Digenis Akritas, kilęs iš mišrios arabo ir graikės santuokos, mylėjęs dvi skirtingas savo puses, supratęs jas ir didvyriškai gynęs Bizantijos pasienį. Kai bizantiečiai norėjo jį iš ten išvaryti, sukilo prieš juos – už pasienio laisvę.

Prieš Vėlines į mano sapnus irgi ateina pažįstami ir artimi žmonės. Profesorė, filosofė Jūratė Baranova, amžinąjį jai atilsį. Sapne aš jos paklausiau, kur dingo Grožis. Ji man parodė į didžiulę vazą su rožėmis, stovinčią prie metalinių lifto durų, ir sako: „Ne į vazą žiūrėk. Grožis ten, už lifto durų. Pakilk aukštai ir pamatysi.“ Pakilus atsivėrė erdvi, sena auditorija, kurioje profesorė aiškino Grožio prasmę, o studentai nešė jai puokštes gėlių...

Grožis – tai šviesti kitiems kaip žvakėms tamsią Vėlinių naktį.

Beveik prieš keturiasdešimt metų, dar būdama filosofijos studente Peterburgo universitete, važiavau traukiniu Varšuva–Peterburgas–Varšuva namo švęsti lietuviškų Vėlinių. Spoksojau pro langą į tamsą. Tamsa lydėjo šimtus kilometrų, tęsėsi valandų valandas, ir galo nesimatė. Staiga kažkas tolumoje sušvito – šviesos taškelis. Dar vienas, ir dar... Supratau kad traukinys įvažiavo į Lietuvą. Akys net ašaromis pasruvo: šviesos salelės tamsoje – ta Lietuva. Aš jau čia. Ir esu viena iš jūsų.

