Literatūrologė Elžbieta Banytė: politizuotas menas dabar yra būtinas

Literatūrologė, LRT bendradarbė Elžbieta Banytė apžvelgia šiuolaikinės ukrainiečių poezijos rinkinį ir sovietų nužudyto jidiš kalba rašiusio litvako Moišės Kulbako knygą.

Elžbietos Banytės komentaras skambėjo LRT KLASIKOS laidoje „Ryto Allegro“

Baltai raudonai baltai. Šiuolaikinės baltarusių poezijos antologija. Sudarė Marius Burokas ir Vytas Dekšnys, Vilnius: Bazilisko ambasada, 2022

Poezija dažniausiai suvokiama kaip asmeninis reikalas, gal net savotiškas keistumas, o jos skaitytojų skubančiame dabarties pasaulyje nedaug. Tačiau to nebūtum pasakęs per šiųmetę knygos mugę, kai, prasidėjus karui Ukrainoje, įvyko staiga suorganizuoti ukrainiečių poezijos skaitymai – prisirinko pilna salė žmonių, kai kurie tik pusiau slėpdamiesi rijo ašaras. Matyt, visgi poetinis žodis tebėra ir tebebus pajėgus vienyti, telkti, paliesti dėl to ir tada, kai skauda labiausiai.

„Baltai raudonai baltai“ nedviprasmiškai pristatoma kaip protesto poezija, taigi eilėraščiai į rinkinį pateko dėl laikotarpio (kaip rašo įvado autorė Sabina Brilo, dauguma – jaunosios kartos poetai) ir dėl tematikos. Tiesa, ji įvairesnė nei gali atrodyti: žinoma, kad dominuoja laisvės siekis, išreiškiamas kartais tiesiog vaizduojant kalėjimo scenas, ir baltarusiškosios tapatybės permąstymai, bet yra ir žymiai asmeniškesnių, lyriškesnių tekstų. Į antologiją įtraukta net dvidešimties poetų tekstai, taigi, nepaisant neišvengiamai paveikusio laikotarpio ir panašių vertybių, rinktis tikrai yra iš ko. Be to, žavi ironija, kai kurie eilėraščiai netgi gerokai juokingi (štai Tania Skarynkina rašo: „Pramerkiau akis / ir kamanė ėmė bimbti / nerišliai kaip Brežnevas“, p. 177).

Šiuolaikinės baltarusių poezijos knyga „Baltai raudonai baltai“ / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

Be to, atskira plonytė gija, punktyriškai bėganti per antologiją, yra baltarusių santykis su laisvąja Europa, kuriai visų pirma atstovauja kaimynai – mes, lenkai ir latviai. Tai – ieškomas santykis, tam tikra vizija, dažnai nuspalvinta nemenku ironijos priekoniu. Štai Alhierdas Bacharevičius rašo: „Ne, / visas viltis dedu į bobutę. / Į pavardę. / Į žydus. / Į Žečpospolitą. / Į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“, o Maryjos Martysievič žaismingame eilėraštyje „Kaip teisingai važiuoti į Vilnių“ išleidžiančiam pasieniečiui reikia pasakyti „Aikštėje nebuvus“, o tada jau galima „pirkti Akropoly / sėsti maršrutinian / išlipti Gedimino / pavalgyt Makdonalde / eit į Pilies / užsisakyt krupniko / užsisakyt alaus / pasakyti ačiū“.

Beje, šio eilėraščio originale pasviruoju šriftu užrašyti žodžiai rašomi lietuviškai. Taigi Vilnius čia pat, bet atskirtas keistos ir sunkiai apčiuopiamos ribos – ar ėjai į protestus, ar ne, ar išleis pasienietis, ar ne. Beje, antologijoje dar pateikiamas ir šiuo metu lietuviškai pasirodžiusių baltarusių poezijos knygų sąrašas – jį sudaro viso labo šeši punktai. Taigi iki sienos vos trisdešimt kilometrų, bet kitais aspektais atrodo, kad šviesmečiai.

Nors paprastai nesu didelė politizuoto meno gerbėja – per daug jis vienadienis, per daug primena šūkavimą nuo bačkos – tačiau šįkart, ypač vis dar tebesitęsiančio karo kontekste, pripažįstu tokio leidinio reikalingumą, netgi būtinumą, ir žemai lenkiu galvą sudarytojams, leidėjams bei pulkui vertėjų. Tikėkimės, kad sulauksime ir panašios mėlynai geltonos ukrainiečių rinktinės.

Moišė Kulbakas. Mesijas, Efraimo sūnus. Iš jidiš kalbos vertė Mindaugas Kvietkauskas. Vilnius: Odilė, 2022.

Dabartinės Baltarusijos teritorijoje, prie Smurgainių, gimęs litvakas Moišė Kulbakas – vienas žinomiausių Vilniaus krašto jidiš rašytojų, sovietų nužudytas dar iki karo, 1937 m. Sušaudytas, beje, už tai, kad, gyvendamas Minske, jau priklausiusiame SSRS, nesutiko kepti propagandinių šabloninių tekstų. Nors geriau žinomas kaip poetas, rašė ir dramas, ir prozą, yra likę daug laiškų.

„Mesijas, Efraimo sūnus“ vadinamas romanu, nors teksto struktūra neįprasta, aiškiai paveikta avangardizmo srovių. Pasakojimas fragmentiškas, viena atkarpa sudaro nuo kelių eilučių iki kelių puslapių, gali priminti miniatiūrą, anekdotą arba net savotišką eilėraštį. Tad kas jungia pasakojimą ir kodėl jis, praėjus kone šimtmečiui po pasirodymo ir lygiai šimtmečiui po rankraščio įteikimo vienai Berlyno leidyklai, gali būti svarbus ar įdomus?

„Moišė Kulbakas. Mesijas, Efraimo sūnus“ viršelis / Leidyklos „Odilė“ nuotr.

Visų pirma, tai tekstas apie tikėjimo paieškas, apie modernaus žmogaus santykį su dievybe. Fragmentus į vieną pasakojimą sujungia ne tik personažai, bet ir mistinė linija. Žydų tradicijoje kalbama, kad visada pasaulyje turi būti 36 lamedvovnikai – teisuoliai, nuo kurių priklauso viso pasaulio gėris. Jei kuris miršta, tuoj pat atsiranda kitas. Įdomu, kad jie niekuo neišsiskiria – gali būti tiesiog paprasti kuklūs žmonės, o veikiausiai jie net patys nežino esą ypatingi, tačiau ypatingo blogio akivaizdoje gali įgauti antgamtiškų galių ir nugalėti.

Veiksmas vyksta Kulbako gimtosiose vietose aplink Smurgainis, tačiau jos merdi – dvarininkas Vrublevskis kaip pamišėlis bastosi su šunimi ir akimis nurenginėja gražias žydaites, miesteliai ir dvarai apgriuvę, o vienintelis likęs malūnininkas Benjė (žydiškas vardo „Benjaminas“ trumpinys) mąsto apie tokio gyvenimo prasmę.

Tačiau netrukus jis ima regėti keistas vizijas, jaučiasi susiliejęs su žeme. Tada aprašomi ir kiti lamedvovnikai – beje, tarp jų yra ir stačiatikis Kirilas, kuris pamatė, kaip nuo kryžiaus nulipo Nukryžiuotasis, ir kalviai iš Žemaitijos. Taigi savotiškai suvienijama istorinė LDK erdvė ir jos istorinės religijos. Tačiau romanas baigiasi tragiškai: miestelių žydai patiki, kad Benjė gali būti naujasis Mesijas, tačiau kai jis negali jiems duoti jokių stebuklų, įtūžę žmonės jį nužudo. Dvasingumas moderniame pasaulyje savo tikslo nepasiekia, nors Nukryžiuotasis kažkur tebevaikšto.

Tai gražus ir keistas, labai tolimas ir labai artimas tekstas. Tinka smalsuoliams, žydų kultūros mėgėjams, istorinės LDK erdvės simpatikams, daugiakultūrio ir daugiataučio senoje Vilniaus fanams.

Elžbietos Banytės komentaras skambėjo LRT KLASIKOS laidoje „Ryto Allegro“