Poetė Grašytė-Black: kaimas – ne vien grožio pasaulis, ten pilna istorijų apie velnią

Išleistos Rašytojų sąjungos leidyklos konkurso „Pirmoji knyga“ laureačių knygos. Poezijos kategorijoje šiemet laimėjo Birutės Grašytės-Black knyga „Sumokėjau alyvmedžio lapais“.

Prisiminimai iš miškų apsuptų vaikystės vietų – Utenos rajono, gimtojo Grašių kaimo, ir Užpalių, kur leisdavo vasaras su pusbroliais, tapo ir B. Grašytės-Black eilėraščių fragmentais.

„Kaimas – tai ne vien kažkoks grožio pasaulis. Visko ten yra. Ir aš užaugau tokioj vietoj, kur buvo pilna istorijų apie velnią. Ir man, vaikui, buvo be galo baisu. Aš labai bijodavau eiti viena kažkur, ypač per mišką. Kad tik neišgirsčiau ko nors ne iš to pasaulio, ko negaliu suprasti, tai tiesiog eidama per tą mišką, ar eidama kažkur viena, melsdavausi tyliai ar dainuodavau, ir taip bandydavau užgožti, bandyti neišgirsti nieko, ko neturėčiau išgirsti“, – prisimena poetė.

Nors eilėraščiuose naudoja simbolius iš vaikystės, vis dėlto, anot autorės, tai nėra vaikystės dokumentika.

„Tai – atsigręžimas ir bandymas galbūt kai kuriuos dabarties dalykus išsiaiškinti, suprasti save, dabartinį pasaulį atsigręžus į tai, kas buvo, į kažkokius momentus, kurie stiprūs, reikšmingi vaikystėj, kurie kažkaip supurtė ar buvo labai gražūs arba labai labai tamsūs“, – aiškina pašnekovė.

Žaidimas, kai įsivaizduojamoje parduotuvėje būdavo atsiskaitoma alyvmedžio lapais, – ryškus B. Grašytės-Black prisiminimas iš vaikystės. Jį kaip metaforą rašytoja perkėlė ir į knygos pavadinimą.

„Nežinau, kodėl tie lapai pasirinkti buvo. Ir ne tik mano. Žinau, kad ir mano bičiuliai, kurie augo Žemaitijoj, jie irgi žaidė žaidimus, kur pinigai buvo alyvmedžio lapai. Tai tiesiog man taip suskambėjo tas prisiminimas ir iš to ta metafora gimė pavadinimui.

„Sumokėjau alyvmedžio lapais“ / LRT stop kadras

Visi su ilgesiu žvelgia į vaikystę, bet vaikystėj reikia daug patirti, kažkaip išbūti, išgyventi daugybę dalykų. Tai tų dalykų išgyvenimas ir yra sumokėjimas tais alyvmedžio lapais“, – nurodo ji.

JAV, San Diege, gyvenanti B. Grašytė-Black, į Vilnių atvyko daugiau nei prieš dešimtmetį. Čia studijavo lietuvių filologiją, vėliau – literatūros antropologiją ir kultūrą. Į poeziją atvedė Jono Strielkūno kūryba – jo poezijos knygoje „Lapkričio medis“ atrado kažką artimo. Strielkūno kūrybą nagrinėjo ir baigiamajame darbe.

Nors tai – pirmoji Birutės Grašytės-Black knyga, tačiau daugiau nei dešimtmetį autorė savo kūrybą pristato literatūros renginiuose, eilėraščius publikuoja spaudoje. Viena reikšmingiausių patirčių per šį laiką – veikla buvusio Edukologijos universiteto draugijoje „Literatų arka“.

„Kurioj dalyvavo dabar jau žinomi, ne vieną knygą išleidę autoriai: Mantas Balakauskas, Ernestas Noreika, kartais užsukdavo Nerijus Cibulskas. Tai tiesiog susibūrę ten mes kalbėdavom, ką perskaitėm, galbūt paskaitydavom, ką parašėm, pakomentuodavom vieni kitų tekstus. Labai džiaugiuosi ta patirtimi ir manau, kad mane ji irgi augino ir kaip autorę, ir apskritai kaip žmogų“, – sako poetė.

Rašytojų sąjungos leidyklos „Pirmosios knygos“ konkursas pradėtas rengti 1994-aisiais, kasmet leidykla išleidžia dvi pirmąsias autorių knygas prozos ir poezijos.