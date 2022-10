Nerimas ir nežinia – kultūros centrai ir bibliotekos dėl augančių kainų trumpina darbo laiką

Artėjant šaltajam sezonui, kai kurie kultūros centai atsisakys kai kurių veiklų, kiti – trumpins darbo laiką. Panašių priemonių imasi ir bibliotekos. Be to, jos turės siekti savivaldos nustatytų tikslų – dešimtadaliu mažinti šilumos suvartojimą ir nenaudoti daugiau elektros nei pernai.

Kultūros centrai rajonuose kartu yra ir kino teatrai, ir koncertų salės, ir vieta būreliams. Tačiau centrai sako, kad lėšos, kurios buvo skirtos komunaliniams mokėjimas, beveik išseko, išaugus sąskaitoms už elektrą.

Ignalinos kultūros centro direktorė Giedrė Katinienė skaičiuoja, kad už elektrą moka dvigubai daugiau nei anksčiau. Direktorė žada, kad renginių nemažins, bet kai kurių užsiėmimų teks atsisakyti.

„Deja, bet gal atsisakysime klubinės veiklos, kai kolektyvai ateina, repetuoja, produktyviai laiką leidžia, bus mažiau laisvo buvimo kultūros centre“, – sako G. Katinienė.

Biblioteka / E. Blaževič/LRT nuotr.

Artėja ir žiemos šventės – pats įvairių renginių pikas.

„Kalėdos artėja, planuojam kabinti lemputes, viską apšviesim, bet žiūrėsim, gal apšvietimo laiką reguliuosim. Per naktį ir taip niekada nedegdavo, bet šiemet truputėlį trumpiau“, – teigia centro direktorė. Ji sako, kad centre vadovausis nuostata – trumpiau, bet kokybiškiau.

Kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis aiškina, kad niekas kitas nemoka taip taupyti, kaip kultūros įstaigos, tačiau šis šaltasis sezonas kelia ypatingą nerimą.

„Nerimas ir nežinia – ta nežinia šįkart tęsiasi labai ilgai ir jau pradeda varginti. Šįkart visi centrai įjungę kiek galima didesnį taupymo režimą, imasi įvairių priemonių“, – sako Kultūros centrų asociacijos prezidentas.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Asociacijos vadovo teigimu, iki šiol centrai žmonių laukė kasdien, veikė ir iki 22 val. Tokį darbo laiką netrukus ketinama keisti.

„Ieškome bent vienos dienos per savaitę, kada kultūros centrai galėtų visai nedirbti, per kurią mažiausiai lankytojų. Gal per ją būtų galima pasiekti ekonominių veiksmingų rezultatų, jei nenaudotume nei vandens, nei elektros, kiek įmanoma, būtų primažinama šiluma“, – svarsto R. Matulis.

Ir nors kas galės dirbs nuotoliu, ieškos įvairių kitų būdų taupyti, tačiau visko atsisakyti neįmanoma.

„Kiek betaupysi, neįmanoma padaryti pusės repeticijos ar pusės renginio, pusės koncerto ar įjungti pusę prožektoriaus, edukaciją vesti tamsoje. Negalima grįžti į pirmykštį amžių ir viską daryti prie žvakių šviesos“, – teigia Kultūros centrų asociacijos prezidentas.

Šildymo sezonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Rajonų bibliotekos, kurios yra taip pat savotiški kultūros centrai, sako irgi turinčios didelę taupymo praktiką. Kai kurios nedirbs šeštadieniais, mažins apšvietimą.

„Kur galima nedega elektros lemputės, mažina koridorių apšvietimą, organizuoja renginius bibliotekų darbo metu, nes paprastai renginiai organizuojami po darbo ir tai ilgina darbo valandas“, – sako Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė.

Asociacijos vadovė sako, kad sunku rasti naujų taupymo būdų, kai sąskaitos trigubai ar keturgubai didesnės. Tačiau kai kur taupyti – savivaldos iškelti tikslai.

Kai kuriose savivaldybėse įrašoma į metines užduotis – sutaupyti 10 procentų šilumos energijos, skaičiuojant nuo ankstesnių dvejų metų vidurkio, taip pat negalima suvartoti daugiau elektros kilovatvalandžių nei praėjusiais metais“, – dėsto D. Abazoriuvienė.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka darbo dienomis dviem valandomis sutrumpino darbo laiką. Bibliotekos Ryšių su visuomene skyriaus vadovė Žydrė Vėtienė sako, kad bibliotekoje įdiegta lankytojų srauto sistema.

„Ji parodo, kiek yra lankytojų. Tiesiog nustatėme valandas, kada bibliotekos paslaugomis naudojamasi mažiausiai ir tai yra nuo 7 iki 21 valandos vakaro“, – sako Ž. Vėtienė.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka / D. Umbraso/LRT nuotr.

Darbo laikas savaitgalį nesikeičia.

„Nacionalinės bibliotekos didelę dalį užima saugyklos, kuriose reikia užtikrinti tam tikrą temperatūrą, kad būtų išsaugoti leidiniai, ten negalim sutaupyti, tai žiūrėjom, kur galim sutaupyti“, – aiškina nacionalinės bibliotekos atstovė.

Rugsėjį Energetikos ministerija pristatė taupymo planą valstybės institucijoms. Jame nurodoma žiemą šildytis ne daugiau nei iki 19 laipsnių, mažinti apšvietimą.