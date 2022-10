Vytautas Bikulčius. Romano centre – motinos ir dukters dvikova, paneigianti apgaulingus pirmus įspūdžius

Literatūrologas, vertėjas Vytautas Bikulčius apžvelgia ispanų rašytojos Milenos Busquets romaną „Ir tai praeis“ ir katalonų kalba kuriančios Tinos Vallès romaną „Medžio atmintis“.

Ispanų rašytojos Milenos Busquets romanas „Ir tai praeis“ (iš ispanų kalbos vertė Aira Nekrašaitė, išleido leidykla „Alma littera“) iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti kaip gana pramoginis kūrinys, kurį verta skaityti nebent saulės nutviekstame paplūdimyje ar prieš miegą lovoje. Tačiau pirmas įspūdis neretai būna apgaulingas.

Romano pasakotoja keturiasdešimtmetė Blanka patiria didžiausią gyvenimo smūgį, nes miršta jos motina. Beje, visame romane nuolat ir bus gretinami šie du antipodai – gyvenimas ir mirtis. Šį romaną galima suvokti kaip ištisinį dukters monologą, kurį ji išsako savo motinai. Savaime suprantama, kad motina jau nebegali reaguoti į dukters žodžius ir vienaip ar kitaip išsakyti savo nuomonę, tad į dukters priekaištus motinai tenka žiūrėti gana atsargiai, nes mes nežinome, kaip į juos pažvelgtų motina. Be to, dukters elgesys vienokiose ar kitokiose situacijose irgi gali padėti skaitytojui įvertinti jos priekaištus. Juk net per laidotuves kapinėse Blanka sugeba atkreipti dėmesį į nepažįstamą gražuolį vyrą, bet išsyk apgailestauja, kad jis nepriėjo prie jos, nes, jos manymu, galbūt būtų sugebėjęs pakeisti jos gyvenimą. Toks jos elgesys savotiškai apibūdina ir jos ankstesnį gyvenimą. Norėdama bent kiek apmalšinti liūdesį, Blanka palieka Barseloną ir susiruošia į šeimos vasarnamį prie jūros, Kadakeso miestelyje. Su ja keliauja ir marga kompanija: du jos buvę vyrai, du jos sūnus, dvi draugės ir, be abejo, jos motina, su kuria net ir mirusia ji be paliovos kalbasi, nes išsiskyrimas su ja buvo be galo skausmingas. Dar reikia pridurti, kad čia ji numačiusi susitikti ir su vedusiu meilužiu Sančiu.

Žinoma, vasara prie jūros bėga nerūpestingai. Visa ta kompanija maudosi, plaukioja kateriu, leidžia siestas hamake, ilgai šnekučiuojasi per vakarienes ir žodžiai liejasi nevaržomai kaip ir pačios Blankos santykiai su vyrais. Pasakotoja nuolat blaškosi tarp praeities ir dabarties, bet labiausiai jai neduoda ramybės mirtis. Neatsitiktinai norėdama pabrėžti savo nepriklausomybę ir gyvybingumą, kuriuos, beje, išreiškia ir jos ankstesnis gyvenimas, ji tvirtina, kad „mirties priešingybė yra ne gyvenimas, o seksas“ (p. 25).

Blanka yra netgi įsitikinusi, kad motinos nuožmią kovą su liga ji turėjo palydėti ir nuožmiais seksualiniais santykiais. Ji prisimena savo motiną kaip laisvą ir protingą, reiklią moterį, kurią ji be galo mylėjo ir kurios be galo nekentė. Šis Blankos monologas yra savotiškas bandymas suvesti dukters ir motinos santykių balansą. Pasitelkdama švelnius, kartais keistokus ar pernelyg skaudžius žodžius, ji tarsi nori pasakyti, kad mirčiai priešina lengvą, malonumų kupiną, elegantišką gyvenimą. Tačiau, labiau už viską siekdama laisvės, Blanka išsako priekaištus motinai, nesuvokdama, kad ši irgi norėjo būti laisva. Tiesa, Blanka teisinasi tuo, kad ji priklausė paskutinei kartai vaikų, kurie reikalavo tėvų dėmesio, o jos motina pabrėždavo, kad jai labiausiai nepatinka leisti laiką su dukra ir su anūkais.

Prisiminusi motinos sektą pasaką apie Kinijos imperatorių, ir Blanka renkasi nerūpestingą gyvenimą, suvokdama, kad ir tai praeis… Nes kiekvienas savo laimės ieško savaip…



Nors romanas atrodo be galo paprastas ir lengvas, patyręs skaitytojas įžvelgs jame ne tik nerūpestingo gyvenimo vaizdus, bet ir savotišką dukros ir motinos dvikovą, už kurios slypi dviejų moterų gyvenimo sampratos.



Visai kitoks yra ispanų rašytojos Tinos Vallès, rašančios katalonų kalba, romanas „Medžio atmintis“ (iš katalonų kalbos vertė Carmina Daban Sunyer ir Dovilė Kuzminskaitė, išleido leidykla „Alma littera“), nors jis irgi pasakoja apie šeimą.



Šiame romane istorija dėstoma dešimtmečio Žano lūpomis. Autorė neatsitiktinai perduoda žodį šiam berniukui, nes jai rūpi atskleisti, kas gali sieti skirtingas šeimos kartas. Neatsitiktinai savo motiną ir senelę, kurios nuolat kuždasi tarpusavyje ir yra labai panašios, jis pavadina kloniukėmis.

Tik po kurio laiko pasakotojas sužino, jog jo senelis Žoanas ir senelė Katerina apsigyvens drauge su jo šeima Barselonoje, nes seneliui ėmė sparčiai progresuoti Alzheimerio liga. Nors ši neganda paskatina berniuką dar labiau prisirišti prie senelio, tai nereiškia, kad eliminuojama tėvų grandis, nes mama jį palydi į mokyklą, močiutė paruošia sumuštinius, o vakarais prieš miegą pasakas skaito tėtis, pasakėčias – senelis.



Vis dėlto daugiausia jam tenka bendrauti su seneliu, šis jį kasdien parsiveda iš mokyklos. Ir būtent bendraudamas su juo Žanas ima stebėti gyvenimą kitu ir jam kiek netikėtu žvilgsniu.



Dar pačioje romano pradžioje senelis pažada vaikaičiui papasakoti apie savo svyruoklinį gluosnį, tai bus prisimenama nuolat, nes senelis, būdamas vienuolikos metų, išgyveno įvykį, susijusį su šiuo medžiu, ir laukia, kol Žanui irgi sukaks tiek pat metų, kad jam galėtų papasakoti tą istoriją.

Neatsitiktinai, kai jiedu grįžta iš mokyklos, senelis jam liepia stebėti medžius. Vaikui toks pasaulio pažinimo būdas yra neįprastas, tačiau jis dar nesupranta, kad senelis šitaip jam perduoda savo patirtį. Žanas sužino, kad medžio šešėlis gali išgelbėti gyvybę, gali išsaugoti paslaptis, gali būti slėptuve.



Romane nuolat plėtojama atminties tema. Aišku, kad ji pirmiausia siejama su senelio liga. Net ir Žanas pastebi, kaip senelis nuolat ką nors pamiršta, tarkim, tradicinį sumuštinį, kurį jis gauna iš jo rankų, kai senelis ateina jo parsivesti iš mokyklos. Arba, užuot nunešęs lėkštę ant pietų stalo, ją nukiša kažin kur. Užtat vaikaičiui labai knieti sužinoti, ar senelis supranta, kai jis ką nors pamiršta. Ir čia senelis jam labai pamokomai atsako, kad ar pats Žanas supranta, jog suklydo. Senelis nori jam parodyti, kad gyvenimas yra sudėtingas ir net medžiai ne visada gali duoti atsakymus į visus klausimus. Berniukas pamažu ima suprasti, kad jis turi prisiminti viską, apie ką šnekasi su seneliu, nes tai įgis savo vertę, kai senelio nebebus. Senelis dar paaiškina vaikaičiui, kad yra proto ir emocijų atmintis. Jo nuomone, tik tai, kas susiję su jausmu, neišsitrina iš atminties. Gal todėl jis kartu su žmona, dukra ir žentu ilgai stovi prie savo namo ir jausmingai su juo atsisveikina, prieš persikeldamas į Barseloną.



Tikrai nuoširdus, kupinas vidinės šviesos ir meilės romanas, atskleidžiantis, kaip per kelias kartas klostosi vienos šeimos gyvenimas. Būtent senelio ir vaikaičio bendravimas, jų trapūs dialogai paverčia šį romaną poetiniu. Tai ir savotiška senelio pamoka berniukui, kad reikia mokėti išklausyti kitą, suprasti jo lūkesčius ir troškimus. Ir Žanas, galiausiai išgirdęs iš senelio istoriją apie jo svyruoklinį gluosnį, puikiai suvokia, kad būtent jis turi ją išsaugoti ir perduoti savo vaikams. Galima tik žavėtis, kaip rašytoja sugebėjo papasakoti šeimos gyvenimą, susiedama jį su medžio atmintimi.

