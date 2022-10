Labiausiai laukiama 35-ojo „Vilnius Jazz“ žvaigždė nusilenks mistinei asmenybei

Spalio 13–16 dienomis sostinę vėl drebins šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos šventė „Vilnius Jazz“, rengiama jau 35-tus metus, rašoma „Vilnius Jazz“ pranešime žiniasklaidai.

Naujausiomis idėjomis festivalio scenoje su publika dalinsis džiazo pažibos iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Šveicarijos, JAV, Danijos, Portugalijos, Italijos, Lietuvos džiazo elitas ir jaunieji improvizuotojai.

Ypač laukiama per pasaulio scenas keliaujančio vieno ryškiausių dabarties perkusininkų amerikiečio Hamido Drake`o pasirodymo. Šio kūrėjo talentas jau ne vieną dešimtmetį žėri avangardo olimpe tarp tokių džiazo grandų kaip Peteris Brötzmannas, Williamas Parkeris, Wayne`as Shorteris, Archie Sheppas, Joe McPhee, Matsas Gustafssonas ir kitų.

Vilniuje H.Drake`ą išgirsime muzikuojantį su ryškiausio kalibro talentais iš JAV, Prancūzijos, Portugalijos, Norvegijos ir Italijos.

Primins didžią menininkę ir įkvėpėją

Legenda lenkiasi legendai – toks galėtų būti jo projekto „Turiya: Honoring Alice Coltrane“ moto. „Šis projektas – tai mano pagarbos duoklė didžiai asmenybei, kuri įkvėpė mane, dar paauglį, žengti atradimų keliu ieškant savo balso“, – teigė viena įtakingiausių avangardinio džiazo ir improvizacinės muzikos asmenybių H. Drake`as.

Puikią pianistę, vargonininkę, arfininkę, kelių knygų autorę Alice`ą Coltrane (1937–2007) jis sutiko būdamas 16-kos koncerte Ravinia parke netoli Čikagos ir nuo tada keitėsi su ja laiškais. A.Coltrane muzika, kūrybingumas, asmenybės šviesa paliko gilų pėdsaką H. Drake`o kūryboje.

„Vilnius Jazz“ / Festivalio rengėjų nuotr.

„Jos įtaką iki šiol labai stipriai jaučiu. Ji mane įkvėpė dvasiniam ir estetiniam atvirumui, kurį nuolat puoselėju“, – taip projekto ištakas apibūdino menininkas. H. Drake`o įsitikinimu, A. Coltrane buvo „mediumas, įprasminęs muziką kosminėje dimensijoje“.

Ši afroamerikietė menininkė buvo apdovanota nepaprastu talentu pakylėti, įkvėpti atsinaujinimui visus, kuriuos sutikdavo savo kelyje ir kurie klausėsi jos muzikos. Kūrėjos karjera įsibėgėjo Detroite, dar prieš jai sutinkant būsimąjį sutuoktinį – kitą džiazo ikoną Johną Coltrane’ą.

Tačiau A. Coltrane ir vėliau neliko saksofono legendos šešėlyje. Poros darbus kritikai vadina monumentaliais. O po J. Coltrane’o mirties Alice tęsė karjerą sutelkdama visą dėmesį į dvasinę muzikos prigimtį, sielovados praktikas bei meditaciją. Pasivadinusi Swamini Turiya Aparna Sangitananda vardu, ji labai rimtai ėmėsi susibūrusios apie ją bendruomenės dvasinio vedlio vaidmens ir vis labiau tolo nuo koncertinio gyvenimo kasdienybės.

A. Coltrane daugialypis poveikis muzikos scenai juntamas iki šiol ir, ko gero, dar ilgai išliks. Kaip jis pasireiškia? Tai savo projektu, subūręs talentingus bendraminčius iš kelių šalių, ir siekia atskleisti H. Drake’as. Perkusininkas į projektą „Turiya“ įtraukė 13-kos savo mėgstamiausių albumų, tarp jų – Alice ir Johno Coltrane’ų, Don Cherry, Ravi Shankaro, Jimi Hendrixo kompozicijas.

Karjera – audringa ir spalvinga

H. Drake’as gimė Luizianoje, o vėliau su šeima persikėlė į Ilinojaus valstiją, netoli Čikagos. Čia jis grojo būgnais roko ir ritmenbliuzo grupėse, kol sutiko saksofonininką Fredą Andersoną, kuris tapo jo ilgamečiu scenos partneriu.

Su J. Andersono grupe būgnininkas įgrojo savo debiutinius albumus, per jį susipažino su įtakinga eksperimentinės muzikos figūra George`u Lewisu ir kitais Kūrybingų muzikantų tobulėjimo asociacijos (Association for the Advancement of Creative Musicians – AACM), svarbaus Čikagos eksperimentinės scenos variklio, nariais, ėmė plėsti savo veiklą.

„Vilnius Jazz“ / Festivalio rengėjų nuotr.

Jis tapo ir koros virtuozo iš Gambijos Foday Musa Suso „Mandingo Griot Society“ nariu, įsiamžino pirmajame šios grupės albume. Įvairiausiose sudėtyse H. Drake`as muzikavo taip pat su savo vaikystės draugu perkusininku Adamu Rudolphu. O 1978-aisiais užsimezgė ilgametė H. Drake`o partnerystė su „free“ džiazo trimitininku Don Cherry (1936-1995), kurį jis taip pat vadina savo mokytoju.

Kitą dešimtmetį spalvingą H. Drake`o partnerių būrį papildė Herbie Hancockas, Jimas Pepperis, Pierre’as Dørge ir kiti iškilūs improvizuotojai. Jis taip pat grojo „Latin“ džiazo grupėje „Night on Earth“, norvegų pianisto Georgo Gräwe’s kvartete, „DKV Trio“ su Kentu Kessleriu ir Kenu Vandermarku, viena seniausių Čikagos eksperimentinio džiazo grupių „Liof Munimula“.

Po J. Andersono mirties 2010-aisiais stabiliausiais perkusininko bendražygiais tapo saksofonininkas Peteris Brötzmannas ir kontrabosininkas Williamas Parkeris, ne kartą lankęsi Lietuvoje.

Išliko reitingų viršūnėje

Visi trokšta muzikuoti su H. Drake`u dėl jo kūrybingumo ir neišsemiamo arsenalo, žavinčio intrumentarijaus, etninių spalvų ir ritmų bei žanrų įvairove.

2018-aisiais jis pradėjo groti ir su Čikagos avantroko grupe „Mako Sica“, išleido su ja du albumus. Kaip projektų lyderis ir vienas lyderių H. Drake`as įsiamžino įvairių įrašų kompanijų daugybėje albumų.

Pandemijos metais pasirodė perkusininko anksčiau parengti įrašai su P. Brötzmannu ir afrikiečiu „guembri“ virtuozu Maâlemu Mokhtaru Gania, su Matu Walerianu, M. Shippu ir W. Parkeriu, su „Karuna Trio“, kuriame groja su A.Rudolphu ir Ralphu M.Jonesu, tai pat su pianiste Irene Schweizer.

2022 metais H. Drake`as legendinio muzikos žurnalo „DownBeat“ kritikų apklausoje išrinktas (jau ne pirmą kartą) geriausiu metų perkusininku.

H. Drake`as savo projektą „Turiya: Honoring Alice Coltrane“ pristatys „Vilnius Jazz“ festivalio scenoje Vilniaus senajame teatre (buvęs Lietuvos rusų dramos teatras) spalio 16 d.

