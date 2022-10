Režisierius Karolis Kaupinis apie Sąjūdžio laikotarpį: televizija tapo sakykla, o žurnalistai – klausykla

8-ojo šiuolaikinės operos festivalio „Naujoji operos akcija“ programoje bus dar kartą parodyti ir jau pažįstami, „Operomanijos“ prodiusuojami, darbai. Vienas iš jų – nepriklausomybės atgavimo laikotarpio aktualijas menantys muzikiniai paveikslėliai iš Lietuvos televizijos archyvų „Radvila Darius, Vytauto“, rašoma „Operomanijos“ pranešime žiniasklaidai.

Vienas iš kūrybinės grupės narių, režisierius Karolis Kaupinis pastebi, kad 20 a. 10-ajame dešimtmetyje pavykdavo tiksliau užfiksuoti, ką žmogus galvoja iš tiesų.

– Kas pastūmėjo Jus kurti muzikinius paveikslėlius iš Lietuvos televizijos archyvų „Radvila Darius, Vytauto“? Kuo rėmėsi kūrybinis procesas?

– Prieš keletą metų prodiuserė Ana Ablamonova mane kaip režisierių pakvietė prisijungti prie jos ir kompozitoriaus Mykolo Natalevičiaus idėjos statyti operą to meto aktualijų temomis įgyvendinimo. Tuo metu Lietuvoje kas kiek laiko kildavo koks nors didelis skandalas, kuris niekuo nepasibaigdavo ir dingdavo iš visuomenės akiračio. Pavyzdžiui, susirūpinimas dėl medžių kirtimo, Lukiškių aikštės įpaminklinimas ir t. t. Iki to laiko niekada nebuvau priartėjęs prie šio scenos meno, jį kvestionavau tik remdamasis asmeniniu skoniu.

Vėliau kartu su dramaturge Birute Kapustinskaite pradėjome analizuoti skirtingų operos komponentų, tokių kaip arija ar rečitatyvas, reikšmę. Tada suvokiau vieną didžiausių klasikinėje operoje kylančių konfliktų. Tai teksto ir muzikos santykis. Jei autorius nori, kad tekstas būtų suprantamas, muzika primityvėja, o jei siekiama, kad muzika iškiltų, žodinis turinys tampa neaiškus. Dėl šios priežasties pasiūliau atsisakyti muzikalaus teksto atlikimo.

„Radvila Darius, Vytauto“ spektaklio kadras / M. Aleksos nuotr.

Tada daug laiko praleisdavau LRT archyve, rinkdamas medžiagą dar vis kuriamam filmui. Jo veiksmas plėtojamas 1991-aisiais, tad žiūrėjau daug šio laikotarpio televizijos įrašų. Pastebėjau, kad 1988–1989 metais iškilo keistas fenomenas – atsiradusi žodžio ir minties laisvė leido skambėti skundams, kylantiems dėl per ilgą laiką susikaupusių problemų. Būtent tada gimė pagrindinė kūrinio pateikimo idėja – panaudoti archyvinę vaizdo medžiagą, kuri kalba ir apie šiandieną.

Pradžioje montavau, struktūravau vaizdo medžiagą. Tolesniame kūrybinio proceso etape dirbome su improvizacinės muzikos atlikėjais. Ieškojome, kaip supinti muziką ir tekstą, kad neužgožtų vienas kito. Nenorėjau, kad tai taptų nebyliuoju kinu, tad kurdami muziką rėmėmės vaizdo įrašuose suskambančiais motyvais ar žmonių balso intonacijomis. Šį pasirinkimą padiktavo vieno iš muzikantų, mano brolio Simono Kaupinio, pasiūlytas prancūzų džiazo muzikanto Sašolė pavyzdys. Esu matęs vieną iš jo koncertų, kuriame jis naudoja vaizdus, nufilmuotus Gvadalupėje ar Martinikoje, juose ryškėjantys gamtos garsų motyvai tampa improvizacijos ašimi. Taigi, tokiu būdu vaizdo ir garso tematinės sąsajos tapo operos pagrindu.

Spektaklio „Radvila Darius, Vytauto“ kūrybinė komanda / M. Aleksos nuotr.

– Kūrinyje apčiuopiamos ir lietuviško charakterio užuomazgos. Kaip Jūs jį suprantate? Kaip lietuvišką charakterį keitė laikas?

– Abejoju, ar lietuviškame charakteryje galima įžvelgti amžinų bruožų. Archyvinėje medžiagoje iškylantys aspektai yra būdingi tam metui. Taip iškyla ilgai nutylėtos, neišsakytos problemos, nuoskaudos, kurias staiga buvo galima išsakyti po dešimčių okupacijos metų. Nebelikus cenzoriaus, žurnalistai pajuto laisvę veikti, kaip jiems atrodė teisinga tiek formos, tiek turinio požiūriu. Televizija tapo sakykla, o žurnalistai – klausykla. Žiniasklaidos atstovai keliavo po rajonus, o žmonės jiems išpažino viską. Tad prisikaupė temų, kurios yra būdingos konkrečiai tam laikmečiui. Pavyzdžiui, gresianti ekologinė katastrofa, kai buvę kolūkiai srutas ir trąšas pylė į ežerus. Tai šiandien rezonuotų globaliu mastu, nes Lietuvoje vyrauja priešinga situacija. Vis dėlto kai kurios iš šių temų išlieka aktualios ir dabar.

Nežinau, ar skundo temoje slypi lietuviškas charakteris. Galbūt jame yra dalis stojiško, rytietiško susitaikymo su likimu. Taip pat prisijungia ir silpnas vieno individo tikėjimas gebėjimu padaryti pokytį savo paties ar valstybės gyvenime. Per pastaruosius trisdešimt metų, sulig kartų pasikeitimu, tikėjimo savimi gerokai padaugėjo.

„Radvila Darius, Vytauto“ spektaklio kadras / M. Aleksos nuotr.

Sunku atsekti, ar iniciatyvos trūkumas atkeliauja iš okupacijos, ar iš tolimesnių laikų. Vis dėlto lietuvių liaudies dainose randamas raudos motyvas – išverkti, išsakyti savo nelaimes daina. Lietuvoje tradiciškai tai transliuojama kultūroje. Šis meninis braižas atsirado iš politinių galimybių kovoti stokos. Sociokultūrinėje aplinkoje egzistavo tokie personažai kaip artojėlis, ūkininkas, dainorėlis su lyra, tačiau politinio žmogaus ten nėra. Jis turėtų būti tas, kuris prisiima atsakomybę keisti dabartį, aktyviai veikti. Vis dėlto per keliasdešimt nepriklausomybės metų viskas šiek tiek pasikeitė, praėjo daug laiko nuo tada, kai šie vaizdo įrašai buvo nufilmuoti.

– Pakalbėkime apie nepriklausomą žiniasklaidą. Kokius nuo pat pradžių jai kilusius iššūkius pastebėjote tyrinėdamas archyvinę medžiagą? Ar jie koreliuoja su dabartine situacija?

– Visų pirma, tai gerai žinomas geltonosios žiniasklaidos dominavimas – klesti žiniasklaida dėl antraščių, kuriose kaip pasakyta yra svarbiau nei kas sako. Virš turinio gelmės iškyla skandalingumas. Vyrauja pataikavimas žemiausiems skaitytojų instinktams. Tai pelno, didesnio kapitalo siekianti ekonominė sistema. Tam, kad iš to išeitume, reikia valios, kita vertus – ir visiškai kitokio ekonominio modelio. Nacionalinis transliuotojas galėtų tam atsispirti, nes jis išlaikomas valstybės biudžeto. Todėl tai yra, turbūt, vienintelė žiniasklaidos priemonė, kuri gali nepasiduoti polinkiui į geltonąją spaudą, nors kartais susivilioja noru būti žiūrimiausia ar skaitomiausia. Šios problemos vyrauja ne tik Lietuvoje, bet ir visame Vakarų pasaulyje, kur žiniasklaida dirba tokiu principu.

Nebesu žiniasklaidoje taip giliai, kad galėčiau siūlyti kokius nors sprendimus. Reikia gerai išmanyti sistemą, jei nori sukurti konstruktyvų pokytį. Jį turėtų siūlyti pačios žiniasklaidos atstovai, kurie yra tuo suinteresuoti.

Karolis Kaupinis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kaip kito lietuvio sąmonė žiniasklaidos atžvilgiu, jei lygintume visą laikotarpį nuo nepriklausomybės atgavimo? Kokią svarbą šiuolaikiniam žmogui turi televizija, palyginti su kalbančiaisiais reportažuose „iš archyvų“?

– Galima išskirti du požiūrius į žiniasklaidą ir į žmogų su kamera. Savaime suprantama, kad 1988–1989 metais galimybė tiek filmuoti, tiek būti nufilmuotam buvo kur kas mažesnė negu šiandien. Dabar visi gali filmuoti, nusifilmuoti. Asmenukių kultūra yra iškilusi aukščiau visko, visur. Dabar žmogus bet kada ir bet kur gali transliuoti vaizdą. Archyviniuose įrašuose matyti, kad žmonės nėra pratę prie kameros, dėl to dar nemoka staipytis, apsimetinėti.

Paradoksalu, jog, gavę galimybę pasisakyti, jie kalba atvirai, neužsideda kaukės, kartais drovisi. Be to, žmogus su kamera ir mikrofonu jiems tampa autoritetu, prieš kurį būtina pasakyti tiesą. Dabar pašnekovai kur kas sąmoningesni atsidūrę priešais kamerą ir žino, ką žiniasklaida, ją naudodama, gali padaryti. Žmogus tampa atsargesnis, slepiasi. Jei kyla noras ką nors išpažinti, nebereikia to vienintelio žiniasklaidos kanalo, kuriuo tuo metu buvo LTV.

„Radvila Darius, Vytauto“ spektaklio kadras / M. Aleksos nuotr.

– Kaip kinta kūrinio recepcija skirtinguose kontekstuose? „Radvilos Dariaus, Vytauto“ premjerą pristatėte 2020 m. pabaigoje. Tuomet dar nebuvo karo. Ar pastarųjų metų įvykiai keičia kūrinį?

– Visiškai nekeitėme pasirodymo konstrukcijos. Visgi kaskart, kai rodome šį kūrinį, Lietuvoje iškyla skirtingų aktualijų. Pavyzdžiui, kūrinį pradėjom repetuoti tądien, kai paskelbė pirmąjį karantiną. Prisimenu, kad tada leidausi nuo Tauro kalno LMTA Centrinių rūmų link ir JAV ambasadoje sirena ūžė: Attention! Attention! – Armagedonas artėja.

Per visą kūrinio rodymo istoriją vyko pandemija, atnešusi skandalus dėl skiepijimo ar neva laisvių ribojimo, žygiavo šeimų maršai, kilo riaušės prie Seimo, prasidėjo karas. Taigi, kiekvieną kartą rodant kūrinį tampa aktuali vis kita archyvinių vaizdų ištrauka. Šis amžinasis ratas vyksta ne dėl valstybinių ar politinių aspektų, o dėl žmonijos. Yra kelios temos, per kurias vis keliaujame kaip atskiri sociumai. Pavyzdžiui, dabar, kai kalbame, praėjo dvi dienos nuo momento, kai Putinas paskelbė mobilizaciją. Kūrinyje yra šiam atvejui tinkama frazė, kai viena iš moterų, pasirodančių vaizdo medžiagoje, sako „laukiam karo“ ir rodo dabartinio Konstitucijos prospekto link, kur tuo metu vykdavo Raudonosios armijos kariniai paradai.

– Buvote susitikęs su Dariumi Radvila. Koks jausmas kyla, kai žmogus, į muzikinius paveikslėlius atklydęs iš dokumentinės medžiagos, iš praeities, pasirodo dabartyje, realybėje?

– Jis atvyko kartu su šeima, prieš tai iš dukros sužinojęs, kad tapo kūrinio dalimi. Atrodė, kad jam buvo įdomu pažiūrėti į praeities atvaizdą visai kitame kontekste. Galbūt kiek juokinga, nes vaizdo įraše matė save jaunesnį, naivesnį. Pastebiu tendenciją, kad šios kartos žmonės, ateidami žiūrėti kūrinio, jaučiasi visai kitaip nei mes ar už mus jaunesni. 18–20 metų žiūrovai reaguoja į tai kaip į jiems nepažįstamą egzotiką, kitą pasaulį, kuriame jie nedalyvavo ir apie kurį nieko nežino.

Dažnai iš vyresniosios kartos girdžiu pastebėjimų, kokie jie anuomet buvo naivūs. Turbūt tai „kalėjime“ gyvenančio žmogaus naivumas ir kartu absoliutus pasaulio nepažinumas. Dabar mūsų tėvų kartai, kuri patyrė abu gyvenimo būdus, staiga, žiūrint į save jaunus, darosi keista, gal kiek graudu, gėda, bet šis žmogaus atvirumas, nekaltumas man yra gražus. Nenoriu jokiu būdu sakyti, kad to meto žmonės buvo geresni ar atviresni, bet dėl susidariusių sąlygų, nesuvokdami, kas yra kamera, dėl tiesaus ir atviro žvilgsnio į ją jie kalbėdavo atviriau. Tuo metu pavykdavo tiksliau užfiksuoti, ką žmogus galvoja iš tiesų. Dabar jis moka pasislėpti, yra atsargesnis arba jam mažiau rūpi, kad jį filmuoja.

