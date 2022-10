Dmitrijus Gluščevskis. „Vesper“ – kaip serialas, kurio ankstesnes serijas praleidai

Kristinos Buožytės ir Bruno Samperio filmas „Vesper“ šiemet pretenduoja tapti viena lankomiausių lietuviškų juostų, ir ne be reikalo. Plika akimi matyti, kad jis sukurtas už rekordiškai didelius pinigus. O kai filmas, kaip sakoma, atrodo gerai, negaila ir bilietą į kino teatrą nusipirkti. Akių ganymas, kaip ir kino kūrimas, šiandien yra brangus malonumas ir turi apsimokėti.

Mane suskubs pataisyti. Tas 5 milijonų eurų biudžetas, vis linksniuojamas filmo reklaminėje kampanijoje, didelis tik lietuvių, bet ne pasaulio kino gamybos kontekste. Pasauliniu mastu penki milijonai mokslinės fantastikos kūriniui yra smulkmena. Kur kokia nors „Kopa“, o kur „Vesper“.

Visa tai, neabejotinai, yra teisybė. Tačiau tiesa ir tai, kad apribojimai dažnai yra geriau nei jų nebuvimas. Neturėdamas pakankamai lėšų, esi priverstas kaip nors kitaip suktis iš situacijos, tampi kūrybiškesnis ir išradingesnis. Puikus to pavyzdys yra 1979-ųjų „Svetimas“. Kiekvienas mokslinės fantastikos mėgėjas žino, kad jo dailė atrodo taip įspūdingai tik dėl to, kad režisierius vengė rodyti daugiau, nei buvo absoliučiai būtina. O taip pat tiesiogine prasme puikiai mokėjo pripūsti miglos žiūrovui į akis: visus filmavimo aikštelės netobulumus visada apdairiai dengė dosnus balto rūko sluoksnis.

„Vesper“ taip pat sukasi kaip gali ir nuo to tik laimi. Kompiuteriu sukurti vaizdai jame pasirodo gana retai, užleisdami vietą praktiniams specialiesiems efektams. Jie lipdomi, lydomi ir klijuojami iš to, kas pasipainioja po ranka: plastikinių butelių, skalbiklio, silikono. Bet nuo to nepasidaro mažiau įtikinami. Atvirkščiai, filmo tikrovė yra gyva ir turtinga; lengvai galima įsivaizduoti, kaip ji tęsiasi už kadro ribų ir apauga naujomis detalėmis.

Visgi lyginti „Vesper“ reikėtų ne su Ridley Scotto, Denis Villeneuve`o ar Steveno Spielbergo kūriniais. Jo lėta, mąsli atmosfera artimesnė ateities pasauliams, kuriuos kažkada įsivaizdavo Andrejus Tarkovskis. Pagrindinė filmo veikėja – berniukiška mergaitė Vesper – kaip koks stalkeris ištisas dienas leidžia lakstydama po ekologinės katastrofos negrįžtamai pasikeitusius miškus, ieškodama būdų išgyventi. Jos didžioji svajonė – persikraustyti iš miškų ir pelkių apsuptyje pūvančio medinio namelio į tolimąją Citadelę. Taip vadinami autonomiški miestai tvirtovės, kurie išdygo vietoje mums įprastų žmonių gyvenviečių ir uždarė savo sienas visiems, išskyrus saujelę išrinktųjų.

K. Buožytė ir B. Samperis labai sąmoningai pasisako visomis šiuo metu aktualiausiomis kultūros ir politikos temomis. Filmo fantastine premisa tampa apokaliptiniai žmogaus santykio su gamta padariniai, o šie, savo ruožtu, dar labiau išryškina socialinės žmonių nelygybės prarają. Herojė Vesper – socialinės lyties požiūriu neutrali veikėja moteris. Jos tėvas, pabrėžtinai netekęs bet kokio agentyvumo, yra paralyžiuotas ir visiškai priklausomas nuo dukros. Kita, antrame akte pasirodanti filmo veikėja daug labiau atitinka tradicinio moteriškumo konvencijas, tačiau netrukus paaiškėja, kad jos moteriškumas yra primestas kito vyro valios.

Šios ir kitos problemos yra pačiame filmo paviršiuje ir lengvai atpažįstamos. Sakau tai kaip komplimentą. „Vesper“ akivaizdžiai taiko į labai plačią auditoriją, todėl negali sau leisti formuluoti klausimus pernelyg subtiliai ir komplikuotai. Reikia, kad viskas būti aišku iš pirmo žvilgsnio: blogiukas turi tuoj pat kelti antipatiją, su protagoniste turi būti lengva susitapatinti, o pabaiga turi nepalikti vietos dviprasmybėms.

Jokių klausimų ir nekyla. „Vesper“ siunčiamos žinutės yra skaidrios ir vienareikšmiškos. Akimirksniu nusiskaito jo pagrindinis sentimentas – ateities siejimas su vaikais ir moterimis. Kertinės personažų frazės skamba poetiškai ir įkvepiančiai, kaip sentencijos. Kartais net susidaro įspūdis, kad jis buvo sukurtas paaugliams, o ne suaugusiųjų auditorijai. Abejoti tuo verčia tik akivaizdžiai nevaikiškas kai kurių scenų žiaurumas ir vienas akivaizdaus seksualinio smurto epizodas.

Štai kas keista: viešojoje erdvėje apie filmo turinį apskritai mažai bekalbama. Giriamasi biudžetu, stebimasi dailininkų darbu, įvertinami aktoriai, džiaugiamasi tarptautine sėkme. Nė žodžio apie pačią istoriją. Ūmai ima atrodyti, kad aptariamas arba reklamuojamas ne filmas, bet gražus, blizgantis, techniškai nepriekaištingas vaizdo klipas.

Manau, tokia recepcijos specifika neatsitiktinė. Filme yra visko: vizija, ambicija, profesionalų komanda, techninės galimybės, tik dramaturgijos nėra. Arba, tiksliau sakant, ji yra, bet neatskleista, tarsi pakibusi teoriniame autorių sumanymo lygmenyje, taip ir nevirstanti filmo scenas tvirtai jungiančia sintakse.

Pateiksiu kelis pavyzdžius. Per visą filmą Vesper kelis kartus lankosi kažkokioje senoje laboratorijoje. Tai yra apleista patalpa, joje, be įrangos likučių, yra dar ir mums nepažįstamo vyro griaučiai. Vesper vis kreipiasi į šį lavoną, kažkuo su juo dalijasi, ginčijasi. Kas jis toks? Kuo jis susijęs su Vesper ir jos tėvu? Kaip jis apibūdina ją kaip personažę?

Žiūrėdamas šiuos epizodus jautiesi, tarsi būtum įsijungęs serialą, kurio ankstesnes serijas praleidai, taigi nežinai svarbių siužeto detalių. Bet jokių ankstesnių epizodų nebuvo. Tai tėra naratyviniu požiūriu nereikalingas elementas, gimęs iš pastangos sukurti kuo išsamiau aprašytą pasaulį, pamiršus apie elementarius pasakojimo dėsnius.

Tas pats galioja visam Vesper supančiam postapokaliptiniam pasauliui. Visuose geriausiuose mokslinės fantastikos filmuose nė vienas neįprastas elementas nebūna be tikslo, jis atlieka aiškią funkciją: arba turiningai papildo filmo verčių logiką, arba sudaro sąlygas toliau skleistis pagrindiniam filmo konfliktui.

„Vesper“ atveju net aiškiai apibrėžtos pasaulio savybės staiga gali pasirodyti buvusios antraeilės. Pavyzdžiui, jau pačioje filmo pradžioje pasakoma, kad didelę dalį žmonijos pražudė pavojingi virusai, tačiau per visą filmą nesukuriama nė vienos situacijos, iš kurios aiškiai matytųsi, kad tie virusai apskritai egzistuoja. Pavojų Vesper ir kitiems veikėjams kelia ne virusai, o žmonės. Bet kam tuomet apskritai reikėjo virusų? Juk ne tik dėl grožio?

Atrodo, ne tik dėl to. Viena įžvalgi žiūrovė feisbuke yra pagyrusi filmą už tai, kad lakios dailininkų vaizduotės pagimdyti fantastiški augalai ir kiti sutvėrimai puikiai palaiko dėmesį ir neleidžia nugrimzti į letargišką filmo tamsą. Tiksliau ir pats nepasakyčiau.

