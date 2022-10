Aldis Gedutis. Praeities (ne)galia: ar esame skolingi praėjusioms miestiečių kartoms?

Dešimtojoje Klaipėdos knygų mugėje vyko diskusija, pavadinta „Klaipėdos DNR: apie miesto tapatybę ir atjaunėjimo mitą“. Įdomus ir kiek keistas pavadinimo pasirinkimas. Juk DNR yra tai, kas nulemia svarbiausius mūsų bruožus, tapatybę ir išskirtinumą. Bet ar miestai gali turėti DNR?

Filosofo Aldžio Gedučio komentaras skambėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“

Tarkim, Klaipėda. Bet tik su sąlyga, kad būtent ankstesni miesto gyventojai perduoda DNR, taip pat ir savo prioritetus, ateinančioms kartoms. Tokiu būdu tarsi užtikrinamas miesto gyvenimo tęstinumas. Tačiau Klaipėdos istorijoje jokio DNR lyg ir nėra. O kas tuomet nutinka DNR, kai originalių miestiečių nebelieka, o miestą apgyvendina naujakuriai? Jei nelikus senųjų gyventojų, viskas pradedama iš naujo, koks dar DNR? Tai paprasčiausia kova už būvį, kurioje išlieka stipriausieji?



O gal visgi DNR – tai miesto struktūra ir jo pastatai, gatvės, parkai, vandens telkiniai, gyvūnija ir augalija? Tokiu atveju Klaipėdos DNR pavadinimas regisi racionalesnis. 1945 m. naujieji miestiečiai „paveldėjo“ miesto formą, tam tikrą apvalkalą, kurį bandė pritaikyti savo reikmėms. Daugybė dalykų keitėsi, tačiau nemaža dalis paveldėtų struktūrų geriau ar prasčiau išliko. Tai kas gi yra miesto DNR? Tai, kad 21 a. mus veikia 19 a. ar ankstesnių amžių miestai ir jų gyventojai? Tačiau ar turime paisyti praeityje gyvenusių ir seniai mirusių bendramiestiečių nuomonių ir jų vertybių?

Šioje vietoje dera padaryti išlygą: kalbame apie „geruosius“ miesto gyventojus, t. y. nieko nesame skolingi praeities okupantams ar ideologiškai įtartiniems veikėjams (naciams, sovietams ir pan.). Čia ne apie leninus, kardus, „puškas“ ir kt. politiškai nepriimtinus vizualinės taršos elementus.



Sprendžiant vis didėjančias Lietuvos miestų transporto problemas, vis grįžtama prie bėginio transporto (tramvajų ir metro) atgaivinimo idėjos. Juk Klaipėdoje 1904–1934 m. važinėjo tramvajai. Žinant žmonių susitelkimą ties skaičiais, kurie baigiasi nuliu, apvalios sukakties proga Klaipėdoje tramvajaus buvo atsisakyta. Suprask, pavažinėjo 30 metų, užteks, gražus amžius išeiti į pensiją, duokim šansą kitiems... Ne, tikriausiai taip nebuvo, viskas daug paprasčiau: gyventojams nepatiko triukšmas, vietinio privataus (sic!) radijo savininkams netiko tai, kad tramvajai trukdė radijo bangas, tramvajai nusidėvėjo, o lėšų jiems atnaujinti ir tolesnei plėtrai, kaip visada, trūko... Nieko naujo, ar ne?

Jau kuris laikas Klaipėdoje svarstoma idėja atstatyti Klaipėdos / Memelio pilį. Dabartiniai miestiečių atstovai rimtais ir dvasingais veidais svarsto pilies atstatymą. Regis, kas čia tokio, jei nori, teatstato. Tačiau kažkodėl pamirštama praeitis, kurią norima atkurti. Tiesa, pamirštama kiek kita praeitis, bet vis tiek pamirštama... 19 a. miestiečiai pilies likučius legaliai išardė ir / ar išgriovė, idant galėtų atstatyti (savo) namus po didžiojo 1854 m. gaisro. Iki gaisro pilis irgi nebuvo labai gyvybinga, tad jos ardymas, berods, didesnio nuostolio miestui ir jo praeičiai, tiksliau, praeities suvokimui, nepadarė. Taigi 19 a. miestiečių valia pilis galutinai sunaikinta, tiksliau išnešiota ar kitaip išparceliuota tam, kad padėtų greičiau atkurti kitus, kaip tuo metu manyta, svarbesnius objektus. Bet ar 21 a. klaipėdiečiai turėtų atsižvelgti į 19 a. ir 20 a. pirmos pusės klaipėdiečių / memeliečių valią? O gal mirusiuosius reikėtų apkaltinti tuo, kad netoliaregiškai neatsižvelgė į 21 a. klaipėdiečių poreikius turėti pilį ir tramvajų?



O gal dabar arogantiškai galime tvirtinti, kad žinome geriau už tuos 19 a. tamsuolius, kam rūpi jų nuomonė? Dauguma jų net nekalbėjo lietuviškai, nepatyrė nei pasaulinių karų, nei Černobylio, nei betoninio SSRS buvimo ir meteorinės jo griūties, net krepšinis tada dar nebuvo gimęs, ką jau kalbėti apie internetą ar išmaniuosius telefonus, nors net ir neišmanūs tuomet dar nebuvo neatskiriama gyvenimo dalis...

Mes nežinome, kas bus vertinama ir nuvertinama ateityje. Tiesiog nežinome. Galime tik spėti. Remdamiesi ribota dabartine patirtimi. Jei žinome geriau už mirusius miestiečius, tuomet turime pripažinti, kad ateityje gyvensiantys miestiečiai žinos geriau už mus. Deja..., nors veikiau – beje.



Net jei nusprendžiame atkurti praeitį, nėra garantijų, kad viskas bus paprasta, kaip nutiko su Jono bažnyčia Klaipėdoje. Sutariama, kad atstatyti reikia, nesutariama dėl to, kokią bažnyčią reikia atstatyti – ikigaisrinę ar pogaisrinę? Su 40 ar 75 m. aukščio bokštu? Kaip atsirinkti, kurią praeitį saugoti, o kurios paprasčiausiai nepaisyti? Kuo arčiau laikas, tuo paprasčiau griauti? Ar, priešingai, kuo naujesnis projektas, tuo jis vertingesnis? Kita vertus, ar privalome mąstyti apie ateities miestų gyventojus? Tarkim, kokios Jono bažnyčios jie norėtų po šimto ir daugiau metų?

Rūpestį ateities kartomis neblogai liudija kad ir gotikinė Durhamo (JK) katedra ir medžių sodinimas. Ką tik pastatyta Durhamo katedra atrodė visa kreiva ir suklypusi. Tai kėlė didžiulį miestiečių nepasitenkinimą. Vėliau paaiškėjo, kad išmanūs architektai žinojo, kad reikia bent 40 metų tam, kad didžiulis statinys prisitaikytų prie aplinkos ir išdžiūtų tarp tuščiavidurių katedros sienų supiltas šiukšlių ir skiedinio mišinys. Baigtos, t. y. neišklypusios, katedros statytojai taip ir nepamatė. Medžių sodintojai taip pat puikiai žino, kad nesulauks medžių brandos ir nepasimėgaus pavėsiu it ateities miestiečiai. Nors kartais toms ateities kartoms tuos medžius tiesiog maga iškirsti. Tam, kad užleistų vietą naujoms miesto gyvybės rūšims – automobiliams ir naujiems augalams, vardu trinkelės...



Akivaizdu, kad istorija moko, jog iš jos niekas nepasimoko, tad praeities pavyzdžiai gali praversti, bet lygiai taip pat gali ir atstumti. Ką derėtų žinoti ir ką derėtų atsižvelgti priimantiems miesto plėtros ir / ar „gerinimo“ sprendimus? Gana įtikinamą atsakymą pateikė Charles`as Dickensas „Kalėdų giesmėje“. Itin nykus ir turtingas tipas Ebenezyras Skrudžas suvokė viską, ką reikia žinoti apie gyvenimą tik tuomet, kai Kalėdų metu jį aplankė trys vaiduokliai ir, parodę Skrudžo praeitį, dabartį bei ateitį, aiškiai nupiešė, kas jo laukia, jei jis liks toks pat – šykštus, arogantiškas, savanaudis, piktas. Ateitis nieko gero nežadėjo, tad Skrudžui neliko nieko kito – tapo filantropu.

Būtų gerai, jei kiekvieną kartą miestų valdžioms, nekilnojamo turto plėtotojams ar įpaminklinimo entuziastams užsimanius griauti, statyti ar šiaip įsisavinti pinigus, būtų galima pasinaudoti Kalėdų šmėklų paslaugomis. Įsivaizduokite, svarbiame miesto tarybos ar kokios kitos reikšmingos komisijos posėdžio metu pasirodo trys vaiduokliai ir... parodo visą tiesą, pavyzdžiui, apie Lukiškių aikštės ar Klaipėdos pilies praeitį ir ateitį. Norite tokios ateities? Puiku. Nenorite, kad būtų gėda prieš ateities kartas? Susilaikykite nuo sprendimo. Maža to, paslauga būtų nemokama. Čia jau šmėklų „darbo“ specifika“. Net nereikėtų viešųjų pirkimų. Jei šmėklos Skrudžui būtų pasiūliusios susimokėti už vizijas, jis garantuotai būtų atsisakęs. O Dickensas būtų praradęs gerą istoriją, fiktyvus pasaulis netekęs dar vieno labdario, o Kalėdos bei Naujieji Metai tebebūtų atsieti nuo norų kitais metais pagerinti savo gyvenimą, santykius ar bent jau fizinę būklę...



Įsivaizduokite, kas nutiktų, jei woke (suprask, labai susipratę) piliečiai sužinotų, kad miesto tarybos naudojasi vaiduoklių paslaugomis... Arba įsivaizduokite patį posėdį su vaiduokliais. Čia net nereikia lakios vaizduotės – nuotoliniai posėdžiai ir taip itin primena spiritistinius seansus su vaiduokliais, kurių metu, bent taip teigia mažiausiai vienas Seimo narys, trumpam pasirodo pusnuogio Tapino šmėkla.



Tarkim, susirenka kurio nors didmiesčio taryba su Šimašiumi, Matijošaičiu ar Grubliausku priešaky ir ima posėdžiauti. Pirmas darbotvarkės punktas „Pasitarimas su vaiduokliais dėl objekto X rekonstrukcijos“. Tuomet girdimos moderatorių replikos: „ar jūs su mumis?“, „ar girdite mus?“, „nematome jūsų...“, „dabar matome, bet negirdime...“, „įsijunkite mikrofoną...“ ir t. t.



Apmaudu, tačiau Sub Specie Aeternitatis perspektyva neegzistuoja. Na, gal ir egzistuoja, tačiau mes neturime privilegijuotos prieigos prie jos. Aišku, yra manančių, kad jie žino Dievo, kalėdinių šmėklų (ar kas ten būtų) valią, tikslus, planus, sumanymus... Įdomu, iš kur ta informacija? Juk psichologai juokauja, kad jei žmogus kalbasi su Dievu, nieko tokio, tačiau jei Dievas pradeda kalbėti su žmogumi, tuomet reikėtų susirūpinti...



O kas jei 23 a. klaipėdiečiai nuspręs, kad tipinė sovietinė architektūra – be galo vertinga? Arba kad prie Klaipėdos skulptūrų parko išdygusi abejotino legalumo ir įtartinos estetikos oranžerija bus puikus jos savininko mauzoliejus? O, tarkim, atstatyta pilis – visiškas kičas ir simuliakras, neturintis jokios (išliekamosios) vertės? Tikėtina, kad ateities kartos reaguos taip, kaip mes reaguojame į praeities kartas... Bet žinodami tai bent galime nustatyti precedentą ir duoti toną ateities vertintojams.



O gal praverstų kapinių pamokos? Ypač tie kapai, kuriuos sau pasiruošia dar gyvi savininkai? Gal. Tik va, po 50 metų nuo paskutinio palaidojimo kapinės gali būti panaikintos, ar ne? O gal tie 50 metų ir yra esminis kriterijus, kuris gali padėti priimti sprendimus ateityje?

