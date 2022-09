Rimantė Valiukaitė iki šiol prisimena šleikštulį dėl kompromisinio vaidmens, nelaiko liežuvio už dantų ir nesiliauja juokauti

Aktorė Rimantė Valiukaitė praėjusį sezoną užbaigė vasaros pradžioje pasirodydama Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenoje, režisierės Lauros Kutkaitės ir dramaturgės Teklės Kavtaradzės spektaklyje apie menininkių kūrybiniuose procesuose patirtą psichologinį ir seksualinį smurtą.

„Sirenų tyloje“ vaidmenį sukūrusi aktorė tuomet akcentavo, kad jos ir spektaklio bendrakūrėjų požiūris nesutampa ir ji nepritaria „MeToo“ judėjimui.

Rimantė Valiukaitė savo griežtą ir ne visiems patogų požiūrį reiškia ne tik teatro scenoje. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo viena iš menininkų, teikusių prezidentui Gitanai Nausėdai peticiją dėl galimybių paso stabdymo.

Kas, anot aktorės, yra nelengvo charakterio menininkas ir kodėl ji tokia save laiko? Su kuo ji nesitaiksto teatre ir kaip dėl to nukenčia? Ką ji laiko menininko pilietiškumu? Ar, pasak jos, realu teatro scenoje išvysti politinę kritiką ir satyrą? Komedijos mėgėjams puikiai žinoma aktorė taip pat pasakoja apie komedijos šleifą ir balansą tarp komiškų ir draminių vaidmenų.

Visą pokalbį galite išgirsti LRT KLASIKOS laidoje „Performansas“:

– Prieš kelerius metus buvo jūsų jubiliejus. Teatro kritikė Daiva Šabasevičienė šia proga parengė ir tekstą. Jame ji rašė, kad „nors Rimantė kai kam gali pasirodyti nelengvo charakterio, vis dėlto ji yra...“. Kalbant apie tą „nelengvą charakterį“ – ar pažįstate daug aktorių, kurie turėtų lengvą charakterį? Kaip jūs pati interpretuotumėte šią sąvoką?

– Greičiausiai ji turėjo galvoje, kad galbūt ne kiekvienas režisierius ar kolega gali dirbti su manimi, nes dirbdama nelabai laikau liežuvio už dantų ir sakau, ką galvoju.

Reikėtų galbūt vengti tų dalykų, tačiau esu įsitikinusi, kad dirbant turi būti maksimaliai atviras ir sakyti, ką galvoji, kad neatsirastų kokie nors povandeniniai žaidimėliai, kurie atitraukia nuo tikslo.

– Ar buvote kada nors papuolusi į tokius žaidimėlius? Jūsų tokia natūra, o gal kažkada pasimokėte iš kokių nors praktinių situacijų teatre?

– Visuomet buvau tiesmuka – niekaip nuo to nepabėgu. Gal metams bėgant darausi ne tokia aštri, tačiau, kiek save atsimenu, visuomet taip elgiausi.

– Akcentuojate, kad su jumis kartais sunkoka dirbti, nes esate tiesmuka. O manote, kad jūs – išskirtinis atvejis mūsų teatro kultūroje? Tarkime, ar daug tiesmukų žmonių regite tarp savo kolegų?

– Nedaug tiesmukų. Visi aktoriai labai skirtingi. Būtent dėl to sakyčiau, kad kiekvieno spektaklio aktorių atranka yra be galo svarbi. Tikslas yra, kad susirinktų panašiai mąstantys žmonės, turintys panašius darbo principus. Jeigu atsiranda nesusikalbėjimas, iš karto darosi daug sunkiau.

– Dėl ko jūs tikrai nesitaikstote teatro kūrybiniuose procesuose? Ar yra kažkokie dalykai, kurie jus nuolatos erzina ir tada atsiranda jūsų tiesmukumas?

– Visų pirma papasakočiau, kaip įsivaizduoju idealų teatrą ir repetavimą: režisierius ir aktoriai kuria kartu, įsiklausydami vienas į kitą, girdėdami vieni kitų pasiūlymus.

Kai prasideda autoritarizmas, spaudimas, nepagarba, kai jauti, jog nėra normalių žmogiškų santykių ir nėra normalios kūrybos, [tuomet negaliu taikstytis]. Man nepatinka, kai atsiranda kažkokie žaidimėliai. Dažniausiai, jeigu tik pajuntu, kad taip gali būti, stengiuosi išeiti, atsisakyti ir nedirbti.

„Sirenų tylos“ fotosesija / E. Krukonytės nuotr.

Kitas dalykas – man nepriimtina repetuoti su girtais režisieriais. Jeigu matai, kad nėra prasmės tęsti repeticijos, tada atsistoji ir išeini. Nesuprantu aktorių, kurie lieka ir repetuoja toliau.

– O jūs nenukenčiate tose situacijose? Juk gali pamanyti, kad jums nerūpi – atsistojo aktorė ir išėjo, gal jai nerūpi?

– Juk neprofesionalu! (juokiasi). Esu nukentėjusi, pavyzdžiui, atsisakiau vaidmens, nes supratau, kad su režisieriumi nesusikalbėsiu. Pasakiau jam, kad pasirinktų kitą aktorę, jis taip ir padarė, tačiau tuometis teatro meno vadovas paskui uždraudė mane kviesti į spektaklius – dvejus ar trejus metus neleido manęs rinktis.

– Bet radote kitų būdų: juk režisierių, su kuriais dirbote, yra labai daug. Esate vaidinusi pas visus teatro grandus. Vienas jų – jūsų kurso vadovas Jonas Vaitkus. Dažnai aktoriai, kurie baigia studijas, pasilieka vaidinti kurso vadovo spektakliuose. Jūsų biografijoje – beveik trisdešimties metų pertrauka, kai jūs nevaidinote J. Vaitkaus spektakliuose. Tik 2020-ųjų pabaigoje atsirado vaidmuo spektaklyje „Didysis kelias“. Kokia priežastis? Galbūt dėl to paties nesitaikstymo?

– (Juokiasi) Diplominiame teko vaidinti. Niekada gyvenime nekaltinu režisieriaus, jeigu jis nenori su manimi dirbti, tai yra visiškai normalu. Kitas dalykas – mokėmės kartu su režisieriais tokiais kaip Gintaras Varnas, Oskaras Koršunovas, iškart po baigimo prasidėjo darbai su šiais režisieriais – J. Vaitkaus mokiniais.

Vieną kartą J. Vaitkus buvo pakvietęs į „Mariją Stiuart“, bet po pirmosios repeticijos, kadangi sau leidau pajuokauti, pasišaipyti, paskambino ir pasakė, kad gal ne šį kartą, gal kitą kartą.

– Atsisakė dėl to, kad netikote vaidmeniui?

– Dėl to, kad galbūt per repeticiją sau leidau per daug juokauti. O gal iš tikrųjų pamatė, kad netinku vaidmeniui.

– Natūralu žinant J. Vaitkaus pastarųjų metų tam tikrus niuansus (jis buvo kaltinamas dėl netinkamo elgesio su kūrybinės komandos moterimis), kyla klausimas, galbūt čia buvo jūsų pačios pasirinkimas – nedirbti su režisieriumi?

– Oi, ne ne. Atsimenu, kad to skandalo įkarštyje skambino žurnalistai ir klausė apie Vaitkų. Tuo metu kaip tik su kolege, buvusia kurso drauge, repetavome ir jai taip pat skambino, o kai gavo atsakymą, kad nieko panašaus nepatyrėme, tai labai nuliūdę atsisveikindavo. Nepavyko rasti skandalo, negavo tų dalykų, kurių galbūt norėjosi. Tų dalykų, kuriuos minite, tikrai nebuvo.

Rimantė Valiukaitė / D. Matvejevo nuotr.

Buvo kitokių aspektų. Vėlgi – užsispyrimas [mano]. Tuo metu buvau pasirašiusi sutartį su teatru. Sutartis baigėsi, tačiau buvo spektaklis, kuriame turėjau vaidinti. Aš teatro direktoriui – tuo metu J. Vaitkus buvo teatro meno vadovas – skambindavau ir sakydavau, kad pratęstų sutartį, o jei nepratęs, neateisiu vaidinti.

Dabar turbūt taip nepasielgčiau, nes gaila žiūrovų, o tada į situaciją pažiūrėjau principingai. Jie nepratęsė sutarties, nors apie mėnesį juos atakavau, galiausiai tiesiog neatėjau į spektaklį. Žinoma, pasirašytas geras minusas. Tuo metu man atrodė, kad tai yra svarbu, reikia elgtis principingai.

– Kalbant apie bendradarbiavimą su režisieriais, jūs esate, regis, su Algiu Ramanausku kalbėjusi ir tame pokalbyje pasakiusi, kad patinka dirbti ir su jaunais režisieriais, jeigu pavyksta susikalbėti. Bendradarbiavusi esate ir su vyrais, ir su moterimis, ir skirtingų kartų bei matymų režisieriais, ar su visais pavyksta vienodai susikalbėti?

– Pastaruoju metu labai sekasi: spektakliai tiek su jaunais, tiek su patyrusiais, tiek su užsieniečiais režisieriais pavyksta. Pavyksta susikalbėti ir bendradarbiauti. Žinoma, kai ateina jaunas žmogus, su kuriuo nesi bendravęs, tarkime, naujausias pastatymas su režisiere Laura Kutkaite, visada būna neramu, kokie yra darbo principai, kaip žiūri į aktorių, o kaip mąsto, o kaip juokauja, o kiek galima atsiverti, kiek galima būti savimi: juokauti, šaipytis, dirbti linksmai.

Kai Laura rengė atranką, susitikome, ji prieš tai norėjo kitą kūrinį statyti, atsirinkinėjo aktorius, susitikome ir taip kažkaip kaip ir nejauku, bet bendraujant pajauti žmogų: ar srovės sutampa, ar ne. Man dažnai būna bendraujant tiesiog atmetimo reakcija: suprantu, kad su tuo žmogumi niekada nesusikalbėsiu.

– Kalbant apie Lauros Kutkaitės spektaklį – jis glaudžiai susijęs su „MeToo“ tema. Pati esate sakiusi, netgi pristatydama šį spektaklį, kad jūs labai nepritariate šiam judėjimui. O Laura pasakojo, kaip ji degė sukurti spektaklį būtent šia tema. Kaip tuomet susiklostė tokia situacija, kad jūsų požiūriai tuo pačiu klausimu yra radikaliai skirtingi, bet jums dirbti drauge buvo jauku ir susikalbėjimas įvyko?

– Kai Laura pasakė savo idėją, kad norėtų daryti spektaklį apie „MeToo“ – iškart pasakiau savo nuomonę. Ji atsakė, kad jai tai patinka, kad ji nori, jog spektaklis nebūtų „į vienus vartus“ ir kad galima būtų prie tos temos prieiti iš įvairių pusių, išgirsti įvairius požiūrius. Ji mane paėmė į spektaklį žinodama mano požiūrį į šį judėjimą. Labiausiai viliojo, kad jis bus linksmas, juokingas.

Rimantė Valiukaitė Oskaro Koršunovo spektaklyje „Ten būti čia“ / Lietuvos nacionalinio dramos teatro nuotr.

– Kalbant apie „Sirenų tylą“ – aptarimo metu sakėte, kad spektaklyje nuskamba iš pačių aktorių surinktos istorijos apie įvairius kūrybinius procesus ir ten vykstančius dalykus. Jūs nenorėjote dalintis asmeninėmis istorijomis, bet bent viena yra ir jūsų pačios suvaidinta. Ta scena – atrankos istorija. Kaip jūs vis dėlto pasidavėte ir suvaidinote tą istoriją?

– Nebuvo taip paprasta – labai priešinausi ir bandžiau išvengti. Ne todėl, kad bijojau tą istoriją papasakoti atvirai, o todėl, kad man ji atrodo neįdomi, banali. Ši istorija buvo tikra: į teatrą atvažiavo režisierius iš Peterburgo. Jis tokius kontroversiškus spektaklius kuria. Atrankos metu įėjus į tokį „furšetinį kabinetuką“ iš karto pasimatė, kad režisierius labai mandras, rengiasi iššaukiančiai, gana nemalonus žmogus. Jis prašė, kad rėkaudama išsakyčiau savo biografiją, lakstyčiau ir trankyčiausi į sienas, užšokčiau ant stalo.

Rimantė Valiukaitė / D. Matvejevo nuotr.

Mano pagrindinė mintis yra apie aktoriaus pasirinkimą. Gali juk to nedaryti, pasakyti „ačiū“ ir išeiti, tačiau įsijungia toks dalykas: tave žemina, bet tai yra tavo profesija. Padaryk tai, ko jis prašo, perženk save, nugalėk save. Padarai, nugali save, bet po visko išeini kaip trenktas šlapiu skuduru per veidą, pažemintas, nešvarus. Mąstai: o kam reikėjo tą daryti? Jautei, kad taip bus. Koks čia [pasiaiškinimas], kad tai yra tavo profesija? Tavo profesija, jeigu nepatinka, yra atsistoti ir išeiti. Tie kompromisai niekada prie gero nepriveda.

– Jūs paminėjote frazę „jeigu nepatinka, gali atsistoti ir išeiti“. Bet, pavyzdžiui, „Sirenų tyloje“ matome istoriją, kai, rodos, jeigu tinkamu metu aktorė nespėja priimti sprendimo – atsistoti ir išeiti – tai dėl aplinkybių jai nepavyksta priimti to sprendimo. Tuomet ir įvyksta smurto situacija tarp jos ir režisieriaus. Ar po šio spektaklio jums paaiškėjo, kodėl žmonės neatsistoja ir neišeina iš jiems nepatinkančių situacijų?

– [Spektaklyje] nuskambėjo ir mano istorija: juk aš irgi neatsistojau ir neišėjau. Iki dabar, dvidešimt penkerius metus, nešiojuosi šleikštulį. Gal net reikia Akademijoje dėstyti kursą, kad žmogus turėtų valios, jėgų išeiti ir pasakyti „ne“. Kaip to išmokyti, nežinau.

Nė vienas vaidmuo yra nevertas, kad darytumei tai, ko tu nenori. Nė vienas, absoliučiai.

Jauniems žmonėms dažnai atrodo, kad tai – jų svajonių vaidmuo, jeigu to nepadarysiu, tai man bus viskas. Jeigu jo imsiuosi, vadinasi, karjera pajudės, o jaunam žmogui tokia svarbi yra karjera.

Jeigu dėl vaidmens turi padaryti tai, ko tu nenori, padaryti šlykštų kompromisą, tada tau tas vaidmuo neduos jokio pasitenkinimo ir gali stipriai save sulaužyti.

Rimantė Valiukaitė / D. Matvejevo nuotr.

– O ar buvo tokių vaidmenų jūsų karjeroje?

– Vieną kartą prodiuseris amerikietis atrinko mane nemažam vaidmeniui. Holivudo produkcija, nors ir žemos kategorijos. Bet vis tiek Holivudas... Kai jis mane pasikvietęs pradėjo kalbėti apie pinigus, – buvo nusistovėjusi suma senojoje kino studijoje, kiek gauni už dieną. O jis man sako sumažintą sumą. O aš klausiu, kodėl, kainos juk kitokios, daug filmavimo dienų. Jis man atgal: vienas dalykas – daug filmavimo dienų, o kitas – kas tu esi. Tu esi – „no name’as“ (liet. neturi jokio vardo, statuso).

Verkdama ėjau namo – toks pažeminimas jaunam žmogui išgirsti, kad esi niekas. Po to pagalvojau, didelis vaidmuo, kapeika, darai kompromisus, bet prisimeni visą gyvenimą.

„Sirenų tylos“ fotosesija. Rimantė Valiukaitė / E. Krukonytės nuotr.

– Susidaro įspūdis, kad jaunosios kartos aktorėms jūs esate pavyzdys. Tarkime, improvizacijos srityje. Ar manote, kad apskritai vienos kartos aktorė dabar gali būti pavyzdys kitos kartos aktorėms? Turint omenyje, kad teatro kultūra pasikeitė, režisierių kartos. Kokios pamokos yra galiojančios?

– Manau, kad yra, tik kartais jaunas žmogus nenori nieko girdėti, nenori nieko klausytis. Jam atrodo, kad nereikia senų aktorių pamokymų.

– O jūs tokia irgi buvot?

– Nelabai atsimenu, bet, greičiausiai, taip. Kultūra gal kiek ir pasikeitusi, gal viskas taip surimtėję. Mano laikais kažkaip buvo linksmiau, išdykaudavome, buvome labai pašėlę. Dabar jaunimas labai sutelktas, darbštus, turi tikslą, užsispyręs.

– O ar pilietiški dabartiniai teatralai? Jūs tokia ir buvote, ir esate. Buvote viena iš menininkių, kuri nešė LR Prezidentui peticiją, kad galimybių pasas būtų sustabdytas, su Ramūnu Cicėnu „Youtube“ kanale kuriate politinės satyros vaizdo įrašus. Ar panašių iniciatyvų pastebite jaunojoje kartoje?

– Nepastebiu, bet gal kažko nežinau. Vieni stengiasi būti apolitiški, kad tarsi jiems niekas nerūpi, tik menas. Kiti, kurie kažkiek politiški, dažniausiai palaiko „generalinę liniją“ ir jiems viskas yra gerai. Jie žygiuoja kartu su valdžia.

– Bet ar tai yra blogai? Tai reiškia, kad skiriasi jūsų matymas, vertybės. Bet pats pilietiškumas juk egzistuoja.

– Jūs teisi, kad reikia gerbti kito požiūrį ir jį gerbiu. Vieni už tokią valdžią, aš – už kitokią. Tik tie, kurie palaiko „generalinę“ liniją – iš jų tolerancijos labiausiai ir trūksta.

Tie, kurie dėjosi rėmelius „Lietuvoje tilpsime visi“, aršiausiai puola tuos, kurie nesutinka su jais, tas mane labai liūdina. Gerbkime kitokį požiūrį ir vieni kitus.

Rimantė Valiukaitė / Lietuvos nacionalinio dramos teatro nuotr.

Repetuodami naujausiame spektaklyje visi žinojome, ką palaikome, kokią turime nuomonę dėl galimybių paso, bet, kai toleruoji kito žmogaus nuomonę, įmanoma dirbti kartu. Pasijuokiame iš to, kad vienas „vakseris“, o kitas – „antivakseris“, apsikabiname ir einame dirbti toliau. Taip ir turėtų būti – kiekvienas žmogus renkasi, kaip jam gyventi, ką jam galvoti ir ką jausti.

Tai, kas dabar vyksta visuomenėje, manęs neliūdina, o gąsdina. Dabar neapykanta visuomenėje kitokiam yra tokia užaugusi. Greitai pasieksime virimo temperatūrą.

– Jūsų su R. Cicėnu „Youtube“ kanalą galima būtų pavadinti politine satyra. Šiuo žanru jūs užsiiminėjote Šėpos teatre, bet lyg ir to pasigendu dabartinėje teatrinėje veikloje.

– Lyg ir nebėra politiką kritikuojančių spektaklių. Ar jūs girdėjote? Lyg ir nėra. Tad lieka paprastoji satyra. Kai pradėjome kurti „Youtube“ laideles, buvo teatrinės bendruomenės labai daug neigiamos reakcijos.

Parengė Kristina Tamelytė