Venecijoje apdovanoto filmo apie Meką režisierė: jaučiuosi jam grąžinusi didelę skolą

Venecijos kino festivalyje įvyko JAV režisierės KD Davidson „Rojaus fragmentų“ premjera, ši juosta buvo išrinkta geriausiu dokumentiniu filmu. Jo centre – avangardinio kino krikštatėviu vadinamas Jonas Mekas. Po menininko mirties KD Davidson su šeimos narių Sebastiano ir Oonos Mekų sutikimu leidosi į filmininko archyvus, ten praleido 8 mėnesius, dėliodama jo gyvenimo fragmentus.

Režisierė ne tik panaudojo filmų ištraukas ir niekur nematytą archyvinę medžiagą, bet ir apklausė J. Meko gimines, šeimą ir jį pažinojusius žmones, kuriems jo kūryba padarė didelę įtaką. „Fragments of Paradise“ filme išgirsite Johno Waterso, Marinos Abramovič, Martino Scorsesės, Jimo Jarmuscho ir kitų asmenybių liudijimų apie menininką.

Venecijoje apie J. Meką, jo gyvenimą ir kūrybą kalbėjomės su filmo režisiere KD Davidson.

– Kada pirmą kartą susidūrėte su Jono Meko kūryba? Ir ar ji jums padarė kokią nors įtaką?

– Pirmą kartą sutikau Joną, kai studijavau politikos mokslus. Tuo metu galvojau, kad geriausias būdas keisti pasaulį yra per kiną, tačiau nenutuokiau, kaip tapti režisiere. Augau kažkur nuošaly JAV, Teksase. Mano draugas vesdavosi mane į Antologiją, ten vieną dieną sutikau Meką ir paklausiau jo – ką turėčiau daryti? Eiti į kino mokyklą? Jis atsakė: neik ten, tiesiog kurk filmus. Tą galiausiai ir padariau.

Juokingiausia, kad per pastaruosius trejus metus, kalbindama tiek daug skirtingų žmonių apie Joną, supratau, kad jis tai sakė kiekvienam. Tikriausiai pasaulyje yra tūkstančiai žmonių, kurie pradėjo filmuoti būtent todėl, kad Mekas mums liepė tiesiog eiti ir daryti. Šiuo filmu jaučiuosi grąžinusi jam didelę skolą. Meko dėka atradau savo gyvenimo kryptį, kelią. Man buvo didelė garbė ir gaila, kad viskas jau eina į pabaigą.

KD Davidson / M. Tucker nuotr.

– Kada pirmą kartą jį sutikote?

– 2000-aisiais.

– Tai jis jus lydėjo kūryboje tiek daug metų?

– Nebuvau labai artima jam, tačiau apie 2008 m. Paryžiuje sutikau ten filmą kuriantį Sebastianą Meką. Visada juos pažinojau, bet mano draugas Gregas Zuckeris labai artimai bendravo su Jonu. 2019 metais, kuomet Mekas jau sunkiai sirgo, grįžau į Niujorką kurti kito filmo. Gregas man pasiūlė režisuoti juostą apie Jono gyvenimą. Jo nuomone, šeima pasitikės manimi ir mano prieiga prie istorijos. Tuomet pradėjau apie tai šnekėtis su Sebastianu ir Oona. Taip viskas ir prasidėjo.

– Ar Mekas apie tai žinojo, ar buvo nuspręsta kurti filmą apie jį jau po jo mirties?

– Nusprendėme jau po jo mirties. Apie Joną jau buvo sukurta daug juostų. Visa Meko kūryba yra jo gyvenimo istorija, tačiau jo šeima manė, kad dar niekas nepadarė biografinio dokumentinio filmo. Pirminė idėja buvo kalbėti apie jo gyvenimą.

Jeigu prisimintume jo laikmečio menininkus Yoko Ono ar Andy Warholą, jie yra labiau žinomi plačiojoje visuomenėje, nors buvo įkvėpti būtent Meko. Pats menininkas dažniau rinkdavosi būti labiau nuošaly.

Jonas Mekas / K. Vanago/BNS nuotr.

Viena svarbiausių priežasčių Meką švęsti yra ta, kad jis praleido visą gyvenimą švęsdamas kitus menininkus. Tai jis darė kenkdamas savo paties darbui ir kūrybiniam palikimui. Tai yra neįtikėtina.

Mano nuomone, taip įvyko, nes jis vienu metu darė daug dalykų. Jonas buvo kritikas, poetas, kino kūrėjas, tremtinys, priverstas bėgti nuo karo. Jis buvo toks didelis ir beribis, savyje nešiojęsis tiek daug, kad žmonėms buvo tiesiog sunku jį kategorizuoti. Mūsų visuomenė neturi laiko sudėtingiems dalykams. Todėl man buvo didelė garbė bandyti viską sudėlioti taip, kad žmonėms būtų lengviau suvirškinti informaciją.

– Dokumentinė juosta yra sudaryta iš archyvinės J. Meko medžiagos ir interviu su žmonėmis, kurie jį pažinojo. Kaip pasirinkote tokią paties kūrinio formą?

– Pradžioje, kai tik su Sebastianu ir Oona pradėjome kalbėtis apie filmą, pirmiausia, iškart po J. Meko mirties, nuėjome į jo butą apžiūrėti archyvo. Visi, kurie kada nors ten lankėsi, pasakys, jog jis buvo tikras archyvistas. Pradėjo filmuoti 1949 m. ir darė tai iki pat savo mirties 2019 m., išsaugojo kiekvieną laikraščio iškarpą, kiekvieną fotografiją.

Kai pradėjau pagauti, kas čia slypi, ir atidžiau peržvelgti visą medžiagą, supratau, kad Jonas jau papasakojo savo gyvenimo istoriją. Jis praleido visą gyvenimą tardydamas savo paties patirtį ir netektį. Ką man reikėjo padaryti, tai sugalvoti, kaip šiuos papasakotus fragmentus sudėlioti chronologine tvarka, ko jis pats niekada nedarė, nes jo kūryba buvo nenaratyvinė.

– Kiek ilgai truko visas šis procesas? Kiek mėnesių praleidote jo archyve?

– Viskas prasidėjo 2019 metais. Neseniai baigėme filmą ir gegužės mėnesį pateikėme jį Venecijos kino festivaliui, tad viskas užtruko trejus metus. Tačiau viską peržiūrėti man užtruko 8 mėnesius. Jo archyve slypi tūkstančiai valandų videomedžiagos. Manau, galiausiai atsirinkome maždaug apie 500 valandų, jas pirmą kartą peržiūrėjau per 8 mėn.

Kiekvieną dieną ten praleisdavau nuo 12 iki 15 valandų žiūrėdama ir dėliodama medžiagą pagal temas ir dešimtmečius. Tuomet pradėjau galvoti apie siužetinę arką, svarbiausias jo gyvenimo akimirkas ir dalykus, prie kurių savo kūryboje jis vis sugrįždavo.

– Ar peržiūrėjusi šią medžiagą sužinojote ką nors naujo? Galbūt pamatėte Meką visai kitoje šviesoje?

– Įdomu tai, kad, imdama interviu iš Jono buvusios žmonos Hollis Melton, Sebastiano, Oonos ir kitų žmonių, supratau, kad visi jie pažinojo tik mažą jo dalelę. Vienintelė vieta, kur atsiskleidė visa jo esatis, buvo kinas. Jame Jonas buvo tikrai nuoširdus. Prieš kamerą jis buvo tikras, todėl kai sėdi archyve ir žiūri videomedžiagą, jautiesi, tarsi būtum artimiausias jo draugas. Mes peržiūrėjom tiek daug medžiagos, kurios dar niekas nebuvo matęs, nes turėjome nevaržomą prieigą.

Jonas Mekas / Vida Press nuotr.

Atmintyje man labiausiai iškilo, kaip jis dorojosi su netektimi, kuri vis būdavo šalia jo. Prisimeni sceną filmo pradžioje? Atsimenu dieną, kai atradome šią medžiagą. Tiesiog pradėjau verkti, nes jaučiausi, tarsi žiūrėčiau į savo tėvą ar artimą draugą, išgyvenantį tai, ką, manau, esame išgyvenę visi. Bet kas sugalvotų paimti kamerą į rankas ir visą šią patirtį įamžinti? Matydama tai, supratau egzistencinius neramumus, kurių esame patys patyrę. Tuomet buvo pats pandemijos įkarštis. Maniau, kad jei galėtume parodyti žiūrovams šį skausmą, su kuriuo mes visi susiduriame, jo gebėjimą per jį pereiti kiaurai ir vis tiek jame rasti grožį, tada pamatytume, kokia iš tiesų gili yra jo kūryba.

– Mekas atrodė labai atviras prieš kamerą. Gyvenime jis buvo tylus, tačiau, kai tik paimdavo į rankas kamerą, atrodė, lyg būtų kitas žmogus.

Mes visi tokie esame. Visi dėvime kaukes. Vieni prieš kitus statome pasirodymus. Tačiau savo kūryboje jis visada buvo atviras ir nuoširdus. Manau, tai buvo itin svarbu jo darbuose. Žmonės tada nebuvo tokie atviri. Kai jis pradėjo filmuoti tokius kūrinius 7-ame ir 8-ame deš., tai buvo išties nuostabu.

Man liūdniausia, kad negaliu žiūrovams perduoti visos tų aštuonių archyvuose praleistų mėnesių patirties. Ši patirtis buvo tarsi meditacija. Per viską, ką jis bandė tau parodyti ir pasakyti, pradedi daugiau suprasti apie patį gyvenimą. Buvo tikrai sunku viską padėti į šalį ir bent valandą nusnausti.

Kino menininkas Jonas Mekas. Lietuva, 1972 / Antanas Sutkus

– Ekrane matome menininkus J. Jarmuschą, M. Scorsesę, M. Abramovič ir kitas gerai žinomas asmenybes, kalbančias apie J. Meką. Ar buvo sunku juos prisivilioti į filmavimą?

– Visi jie man atsakė per kelias dienas. Kai pagalvoji, visiška beprotybė. Maniau, kad man prireiks metų juos pasiekti. Be to, Niujorke tuo metu buvo pandemija. Pirmiausia sutikau J. Watersą, jis tiesiog pasakė, jog padarys viską dėl Jono. Jis mums padėjo rasti kino teatrą, ten nufilmavome visus interviu. M. Abramovič buvo antroji. J. Jarmuschas buvo užsiėmęs, todėl nufilmavome jį kiek vėliau. Tačiau jie visi buvo dideli Jono gerbėjai. Jų kūrybai Mekas padarė didelę įtaką. Ir jie tiesiog norėjo palaikyti, padėti jo palikimui. M. Scorsesė pats nusifilmavo savo interviu, kadangi buvome vidury pandemijos ir jis yra labai užimtas žmogus. Kaip nuostabu. Kai pagalvoji, tiek daug žmonių jau nebėra gyvų. Ar gali įsivaizduoti, kas būtų, jeigu šį filmą būtume kūrę 8-ajame dešimtmetyje? Vien jau Jono draugystė su Allenu Ginsbergu ir Andy Warholu.

Jonas Mekas / P. Peleckio/BNS nuotr.

– Taip pat jūs keliavote į Lietuvą, Meko gimtinę. Kiek svarbu jums buvo grįžti prie jo šaknų?

– Tai buvo pats svarbiausias dalykas. Žinojau nuo pat pradžių, kad ten keliausime. Bet dėl pandemijos ir gamybos išlaidų buvo sunku. Tačiau filmavimas Lietuvoje labiausiai viską pakeitė. Aš niekada nebuvau Lietuvoje. Mes dirbome su lietuvių komanda ir visi džiaugėsi būdami šio filmo dalimi. Kelionė į Semeniškius buvo tarsi piligrimystė. Galėjai ten pajausti Joną. Taip pat ieškojome vietų iš jo filmo „Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą“.

– Juostoje sugretinate dabar nufilmuotus gimtinės kadrus su jo filmu.

– Labai džiaugiuosi, kad tai pastebėjai, nes žmonės ne iš Lietuvos gali to nesuprasti. Bet tą mes ir darėme. Turėjau mintį sugretinti šiuos kadrus su jo filmo kadrais. Tuomet man tapo aišku, ką jis prarado. Mes, amerikiečiai, nesuprantame, kas yra okupacija. Lietuvių komanda mums pasakojo savo prisiminimus apie laisvės atgavimą, kaip jie jautėsi Sovietų Sąjungoje. Mes susitikome su Jono dukterėčiomis, kurios buvo, kai jis pirmą kartą grįžo į Lietuvą. Niekas nežinojo, ar jie buvo gyvi. Tada supratau, kiek mes mažai žinome apie pokario pradžią.

Paroda „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kaip nusprendėte, ką kalbinti Lietuvoje?

– Apie tai daug kalbėjausi su Sebastianu. Jis gana dažnai lankosi Lietuvoje. Mums buvo svarbu apklausti gimines, kurie buvo tuomet, kada pirmą kartą Jonas ir Adolfas grįžo į gimtinę. Filme norėjome parodyti jų grįžimą į Lietuvą 1971 m. ir kalbėti apie kitą šios istorijos pusę, kurios nematome „Prisiminimuose iš kelionės į Lietuvą“. Todėl pakalbinome Jono dukterėčias. Iš archyvinės medžiagos žinojau, kad jis artimai bendravo su Vytautu Landsbergiu. Jis yra tikrai žavinga ir įdomi asmenybė. Jis buvo pianistas, turėjo sąsajų su „Fluxus“ judėjimu ir žinojo Yoko. Tuomet buvau mačiusi interviu su Lolita Jablonskiene, kuri dirbo su Meku prie Venecijos meno bienalės. Filme norėjome parodyti perspektyvą ir iš meno pasaulio. Ji, būdama jauna, lentynoje atrado jo poezijos knygą, knyga jai padarė įtaką. Visi šie žmonės labai organiškai atsirado filme.

Pokalbio įrašo galite klausyti radiotekoje.