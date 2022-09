LNOBT pasitiko 103-iąjį sezoną: naujais apdarais puošėsi ne tik solistai, svečiai, bet ir darbuotojai

Šiandien įvyko Giuseppes Verdi operos „Rigoletas“ premjera, kuri atidarė 103-ąjį Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) sezoną. Į sezono atidarymo iškilmes susirinkusius svečius teatro darbuotojai pasitiko naujomis, ką tik pasiūtomis uniformomis.

LNOBT svečiai turėjo progą ne tik švęsti naująjį teatro sezoną, bet ir pamatyti paskutinį italų režisieriaus Franco Zeffirelli (1923–2019) darbą – operos „Rigoletas“ pastatymą. Pats režisierius premjeros, deja, nesulaukė, o jos įgyvendinimu rūpinosi F. Zeffirelli kolegos.

Į Lietuvos sceną „Rigoletas“ sugrįžo po ilgos pertraukos. Todėl šiandien LNOBT tvyravo itin pakilios nuotaikos. Opera buvo statyta bendradarbiaujant su Maskato karališkuoju operos teatru. Lietuviškoje scenoje žiūrovai išvydo ne tik iš Omano atkeliavusius kostiumus bei dekoracijas, bet ir tokius operos solistus kaip Sebastianas Catana. Jungtinėse Valstijose gyvenantis rumunų kilmės solistas kuria pagrindinį – Rigoleto – vaidmenį.

S. Catana vaidino 10-tyje skirtingų „Rigoleto“ pastatymų. Tarp jų – ir Niujorko „Metropolitan“ operoje. Šis, F. Zeffirelli pastatymas, anot jo, artimiausias G. Verdi vizijai.

Vyresnės kartos operos gerbėjai baritonų pasirodymus savo atmintyje galėjo lyginti su Vytauto Juozapaičio puikiai dainuotu Rigoletu 2003 m. LNOBT premjeroje.

Kviestinių užsienio solistų LNOBT „Rigoleto“ premjeroje buvo ir daugiau: Džildos partiją atliko sopranas iš Ispanijos Leonor Bonilla Caballos. Taip pat prie jų prisijungė ir puikiai lietuvos publikai žinomi solistai. Mantujos hercogo partiją atliko tenoras Edgaras Montvidas, o Madalena tapo mecosopranas Ieva Prudnikovaitė.

Opera „Rigoletas“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre / M. Aleksos nuotr.

Ypatingas dėmesys muzikai

Operoje be solistų, kostiumu ir dekoracijų, kone svarbiausias elementas – muzika. Už ją buvo atsakingas pastatymo muzikos vadovas, teatro vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila. Jis džiaugiasi, kad galėjo prisidėti prie legendinio režisieriaus F. Zeffirelli, kuris paliko itin ryškų pėdsaką operos istorijoje, pastatymo.

R. Šumila ne kartą yra sakęs, jog „Rigoleto“ operos siužetas nėra buitiškas, jame yra netgi pasakos elementų. Nors Rigoleto darbas yra juokinti, scenoje žiūrovai galėjo stebėti du juokdario gyvenimo polius: išorėje jis linksmas, o viduje – liūdnas.

Naujoji darbuotojų apranga koduoja LNOBT tapatybės simbolius

Pasakiškumo operai pridėjo ir kostiumai, kuriuos kūrė režisieriaus bendražygis, kostiumų dailininkas Maurizio Millenotti kartu su Irene Monti. M. Millenotti, kuris kuria ne tik teatrui, bet ir yra nominuotas dviem „Oskarams“ už darbus kine, abejingų šį vakarą nepaliko. Visus žiūrovus sužavėjo metus gaminti kostiumai, skrybėlės, bateliai, papuošalai ir netgi perukai.

Opera „Rigoletas“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre / M. Aleksos nuotr.

Visgi LNOBT svečių ypatingi kostiumai laukė ne tik ant scenos, bet ir koridoriuose, rūbinėse ir kasose. Su naujo sezono pradžia atėjo ir naujos teatro darbuotojų uniformos, kurias kūrė mados ir kostiumo dizainerė Kristina Kruopienytė.

Jose ji užkodavo svarbiausius LNOBT tapatybės simbolius – turtingą teatro istoriją ir klasikos tradiciją bei į šiuolaikinį, naujovėms atvirą žiūrovą orientuotą veržlią viziją. Dizainerė pasakoja, kad naujų uniformų bordo spalva parinkta neatsitiktinai. Ji padės darbuotojams išsiskirti iš svečių minios, kuri dažniausiai į teatrą puošiasi tamsesnėmis spalvomis.

Taip pat K. Kruopienytė džiaugiasi šio projekto išskirtinumu, mat teatro aplinka drabužiui leidžia savyje turėti šiek tiek dramos. Be to, neapsieita ir be LNOBT simbolio – rūtos šakelės, kuri šį kartą ji virto subtiliu aksesuaru, kurį metalizuoto ženklelio pavidalu segės visi teatro darbuotojai.

„Uniformos evoliucionuoja kartu su laikmečiu ir tuo, kaip regime savo teatrą ir kokį jį norime parodyti savo žiūrovams. Daugelį metų uniformos buvo kuriamos iš inercijos. Tai buvo tiesiog patogūs tamsūs kostiumai, nebuvo kreipiama daug dėmesio, kaip jie atspindi teatro tapatybę. Todėl be profesionalių dizainerių paslaugų jau nebeišsivertėme – tokie specialistai išmano rūbo dizainą, funkcionalumą ir tai, ką toks rūbas turi kalbėti, kokias žinutes komunikuoti. Juk esame nacionalinės kultūros flagmanas – turime būti priekyje, rodyti pavyzdį, diktuoti madą visose srityse, o ne tik scenos mene“, – pasakoja LNOBT generalinio direktoriaus pavaduotojas, Rinkodaros departamento vadovas Audrius Kundrotas.

Vakaro akimirkos – nuotraukų galerijoje.