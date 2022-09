Nacionalinės filharmonijos atidaryme – Lietuvoje negirdėtas Koncertas violončelei ir garbūs svečiai

Filharmonijos Didžiojoje salėje 82-ąjį koncertų sezoną pradėjęs Lietuvos nacionalinis simfoninis (LNSO) orkestras šį pusmetį vien Vilniuje publiką ketina nudžiuginti keliolika originalių simfoninės muzikos programų.

„Kiekvienas Nacionalinės filharmonijos rengiamas koncertas yra unikalus dėl jame atsiskleidžiančių muzikų kūrybinių galių. Profesionaliai parengtos programos čia suskamba kaip labai asmeniškai papasakotos istorijos, klausytojus panardinančios į emocijų kupiną muzikinį pasaulį.

Tikimės, kad tiek 82-ąjį koncertų sezoną Filharmonijoje koncertuosiantys atlikėjai, tiek publika į muzikines istorijas panirs visa širdimi ir pasisems iš jų vilties bei įkvėpimo gyventi gražiau, kūrybiškiau“, – pranešime, išplatintame žiniasklaidai, kalbėjo Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktorė Rūta Prusevičienė.

Nacionalinės filharmonijos 82-ojo sezono atidarymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sezono atidarymo koncerte su M. Pitrėno diriguojamu LNSO griežė violončelės virtuozas iš Vengrijos Istvánas Várdai. Jis atliko savo tėvynainio kompozitoriaus Andráso Mihály Koncertą violončelei ir orkestrui.

I. Várdai solinį repertuarą sudaro muzika nuo Bacho iki Saariaho, o pagyrimų jam negaili net įtakingiausi „The New York Times“ muzikos kritikai, be to, šis muzikas nuo 2020 m. yra Budapešte reziduojančio F. Liszto kamerinio orkestro meno vadovas, kuruoja Vengrijoje vykstantį festivalį „Kapostfest“

Taip pat koncerte skambėjo spalvinga lietuvių muzikos drobė – Eduardo Balsio poema „Jūros atspindžiai“, ją lydėjo aistringa valsų siuita iš garsiosios Richardo Strausso operos „Rožės kavalierius“ bei ugningasis Maurice’o Ravelio „Bolero“.

Nacionalinės filharmonijos 82-ojo sezono atidarymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak LNSO vadovo M. Pitrėno, sezono pradžia įspūdinga jau vien dėl susitikimo su pasaulinės šlovės sulaukusiu violončelininku, tikra tarptautine žvaigžde I. Várdai.

„Jo atliekamas mums negirdėtas Koncertas violončelei, veikiausia visiems bus atradimas“, – žiniasklaidai išplatintame pranešime kalbėjo M. Pitrėnas.

Nacionalinės filharmonijos 82-ojo sezono atidarymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ryškiu sezono pradžios koncerto finaliniu akcentu tapo daugelio mėgiamas ir kone atmintinai žinomas prancūzo M. Ravelio „Bolero“.

Žvelgdamas į 82-ojo sezono perspektyvą, LNSO meno vadovas žada daug gražių muzikinių įvykių, atliepiančių ir bendrą Filharmonijos sezono moto „Skambančios istorijos“. Vien pažvelgus į kiekvieno LNSO koncerto solisto ar dirigento biografijas galima sakyti – tai „skambančių istorijų“ pavyzdys.

M. Pitrėnas akcentuoja: „Ypatingą dėmesį šįkart norėčiau atkreipti į „Gaidos“ festivalį – vėl Nacionalinė filharmonija taps „Gaidos“ festivalio placdarmu: dvi savaites čia kunkuliuos šiuolaikinė, moderni aktualioji muzika. Ir labai įdomios solistų pavardės. Šįkart festivalis turi seserystės ir brolystės ženklą. Pirmame koncerte skambės žymiųjų seserų Katios ir Marielle Labèque duetas, antrajame matysime ir girdėsime žaviuosius broliukus iš Olandijos Arthurą ir Lucasą Jussenus.“

Nacionalinės filharmonijos 82-ojo sezono atidarymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Verta paminėti ir atskirus sezoninius koncertus, antai jau rugsėjo 28 d. LNSO su partneriais atliks Broniaus Kutavičiaus kūrinių programą, koncertu „In memoriam Broniui Kutavičiui“ bus pagerbtas šio nacionalinės muzikos korifėjaus atminimas.

Jūros atspindžių, valsų ir bolero ritmų lydimas sezono atidarymas toliau nardins į muzikinių emocijų prisodrintą intensyvų koncertinį sezoną. Didelė šio sezono permaina – kone visi Filharmonijos rengiami koncertai vyks po jos stogu, Didžiojoje ir Mažojoje salėse, mat atsisakyta tradicinių koncertų ciklų Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje bei Trakų pilyje. Ketinančiųjų bilietus pirkti gyvai irgi laukia naujovė – Filharmonijos bilietų kasos persikraustė į kadaise tam jau naudotas patalpas fasado dešinėje pusėje (Aušros Vartų g. 5 / Pasažo skg. 1).

„Vertindami savo publikos lojalumą bei norą ištikimai lankytis Filharmonijos koncertuose, 82-ajam sezonui nusprendėme pritaikyti abonementines nuolaidas, leidžiančias klausytojams iš anksto laisvai pasirinkti kelis koncertus ir perkant daugiau bilietų įsigyti juos palankesnėmis kainomis“, – kalbėjo R. Prusevičienė.

Nacionalinės filharmonijos 82-ojo sezono atidarymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

82-ojo sezono abonementas yra skirtas 2022 m. rugsėjo 16–gruodžio 21 d. koncertams ir suteikia 25–30 proc. nuolaidą bilietams į klausytojų pasirinktus koncertus.

Vakaro akimirkos – nuotraukų galerijoje.